大般若波羅蜜多經卷第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第八十五

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學般若品第二十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分學般若品第二十六之一

時，天帝釋心生是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋心生是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」

佛知其意，便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其意，便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」

時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」

佛告憍尸迦：「色但假名，受、想、行、識但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「色但假名，受、想、行、識但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！眼處但假名，耳、鼻、舌、身、意處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性。所以者何？眼處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處但假名，耳、鼻、舌、身、意處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性。所以者何？眼處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！色處但假名，聲、香、味、觸、法處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性。所以者何？色處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色處但假名，聲、香、味、觸、法處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性。所以者何？色處等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！眼界但假名，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼界等假名而說眼界等法性。所以者何？眼界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼界但假名，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是眼界等假名而說眼界等法性。所以者何？眼界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！耳界但假名，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是耳界等假名而說耳界等法性。所以者何？耳界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！耳界但假名，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是耳界等假名而說耳界等法性。所以者何？耳界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！鼻界但假名，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是鼻界等假名而說鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！鼻界但假名，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是鼻界等假名而說鼻界等法性。所以者何？鼻界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！舌界但假名，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是舌界等假名而說舌界等法性。所以者何？舌界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舌界但假名，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是舌界等假名而說舌界等法性。所以者何？舌界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！身界但假名，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是身界等假名而說身界等法性。所以者何？身界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！身界但假名，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是身界等假名而說身界等法性。所以者何？身界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！意界但假名，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是意界等假名而說意界等法性。所以者何？意界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！意界但假名，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是意界等假名而說意界等法性。所以者何？意界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！地界但假名，水、火、風、空、識界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是地界等假名而說地界等法性。所以者何？地界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！地界但假名，水、火、風、空、識界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是地界等假名而說地界等法性。所以者何？地界等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！苦聖諦但假名，集、滅、道聖諦但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是苦聖諦等假名而說苦聖諦等法性。所以者何？苦聖諦等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦但假名，集、滅、道聖諦但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是苦聖諦等假名而說苦聖諦等法性。所以者何？苦聖諦等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！無明但假名，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無明等假名而說無明等法性。所以者何？無明等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無明但假名，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無明等假名而說無明等法性。所以者何？無明等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！內空但假名，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是內空等假名而說內空等法性。所以者何？內空等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空但假名，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是內空等假名而說內空等法性。所以者何？內空等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！真如但假名，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是真如等假名而說真如等法性。所以者何？真如等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如但假名，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是真如等假名而說真如等法性。所以者何？真如等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！布施波羅蜜多但假名，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名而說布施波羅蜜多等法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多但假名，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名而說布施波羅蜜多等法性。所以者何？布施波羅蜜多等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！四靜慮但假名，四無量、四無色定但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四靜慮等假名而說四靜慮等法性。所以者何？四靜慮等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮但假名，四無量、四無色定但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四靜慮等假名而說四靜慮等法性。所以者何？四靜慮等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！八解脫但假名，八勝處、九次第定、十遍處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是八解脫等假名而說八解脫等法性。所以者何？八解脫等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫但假名，八勝處、九次第定、十遍處但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是八解脫等假名而說八解脫等法性。所以者何？八解脫等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！四念住但假名，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四念住等假名而說四念住等法性。所以者何？四念住等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住但假名，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是四念住等假名而說四念住等法性。所以者何？四念住等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！空解脫門但假名，無相、無願解脫門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是空解脫門等假名而說空解脫門等法性。所以者何？空解脫門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門但假名，無相、無願解脫門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是空解脫門等假名而說空解脫門等法性。所以者何？空解脫門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！五眼但假名，六神通但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是五眼等假名而說五眼等法性。所以者何？五眼等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼但假名，六神通但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是五眼等假名而說五眼等法性。所以者何？五眼等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！佛十力但假名，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是佛十力等假名而說佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力但假名，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是佛十力等假名而說佛十力等法性。所以者何？佛十力等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！無忘失法但假名，恒住捨性但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無忘失法等假名，而說無忘失法等法性。所以者何？無忘失法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法但假名，恒住捨性但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是無忘失法等假名，而說無忘失法等法性。所以者何？無忘失法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切智等假名而說一切智等法性。所以者何？一切智等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智但假名，道相智、一切相智但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切智等假名而說一切智等法性。所以者何？一切智等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！一切陀羅尼門但假名，一切三摩地門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假名而說一切陀羅尼門等法性。所以者何？一切陀羅尼門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門但假名，一切三摩地門但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是一切陀羅尼門等假名而說一切陀羅尼門等法性。所以者何？一切陀羅尼門等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！預流但假名，一來、不還、阿羅漢但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流等假名而說預流等法性。所以者何？預流等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流但假名，一來、不還、阿羅漢但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流等假名而說預流等法性。所以者何？預流等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！預流向預流果但假名，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流向預流果等假名而說預流向預流果等法性。所以者何？預流向預流果等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流向預流果但假名，一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是預流向預流果等假名而說預流向預流果等法性。所以者何？預流向預流果等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！獨覺但假名，獨覺向獨覺果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是獨覺等假名而說獨覺等法性。所以者何？獨覺等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！獨覺但假名，獨覺向獨覺果但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是獨覺等假名而說獨覺等法性。所以者何？獨覺等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名而說菩薩摩訶薩等法性。所以者何？菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩但假名，三藐三佛陀但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名而說菩薩摩訶薩等法性。所以者何？菩薩摩訶薩等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩法但假名，無上正等菩提但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名而說菩薩摩訶薩法等法性。所以者何？菩薩摩訶薩法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩法但假名，無上正等菩提但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名而說菩薩摩訶薩法等法性。所以者何？菩薩摩訶薩法等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！聲聞乘但假名，獨覺乘、無上乘但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是聲聞乘等假名而說聲聞乘等法性。所以者何？聲聞乘等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！聲聞乘但假名，獨覺乘、無上乘但假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是聲聞乘等假名而說聲聞乘等法性。所以者何？聲聞乘等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞。

「憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」

具壽善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色可於中學，不見受、想、行、識可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼處學，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼處可於中學，不見耳、鼻、舌、身、意處可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼處學，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼處可於中學，不見耳、鼻、舌、身、意處可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色處學，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色處可於中學，不見聲、香、味、觸、法處可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於色處學，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見色處可於中學，不見聲、香、味、觸、法處可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼界學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼界可於中學，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於眼界學，不於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見眼界可於中學，不見色界乃至眼觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於耳界學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見耳界可於中學，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於耳界學，不於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見耳界可於中學，不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於鼻界學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見鼻界可於中學，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於鼻界學，不於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見鼻界可於中學，不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於舌界學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見舌界可於中學，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於舌界學，不於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見舌界可於中學，不見味界乃至舌觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於身界學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見身界可於中學，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於身界學，不於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見身界可於中學，不見觸界乃至身觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於意界學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見意界可於中學，不見法界乃至意觸為緣所生諸受可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於意界學，不於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見意界可於中學，不見法界乃至意觸為緣所生諸受可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於地界學，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見地界可於中學，不見水、火、風、空、識界可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於地界學，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見地界可於中學，不見水、火、風、空、識界可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於苦聖諦學，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見苦聖諦可於中學，不見集、滅、道聖諦可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於苦聖諦學，不於集、滅、道聖諦學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見苦聖諦可於中學，不見集、滅、道聖諦可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無明學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無明可於中學，不見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無明學，不於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無明可於中學，不見行乃至老死愁歎苦憂惱可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於內空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見內空可於中學，不見外空乃至無性自性空可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於內空學，不於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見內空可於中學，不見外空乃至無性自性空可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於真如學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見真如可於中學，不見法界乃至不思議界可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於真如學，不於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見真如可於中學，不見法界乃至不思議界可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於布施波羅蜜多學，不於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見布施波羅蜜多可於中學，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四靜慮學，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四靜慮可於中學，不見四無量、四無色定可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四靜慮學，不於四無量、四無色定學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四靜慮可於中學，不見四無量、四無色定可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於八解脫學，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見八解脫可於中學，不見八勝處、九次第定、十遍處可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於八解脫學，不於八勝處、九次第定、十遍處學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見八解脫可於中學，不見八勝處、九次第定、十遍處可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四念住學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四念住可於中學，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於四念住學，不於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見四念住可於中學，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於空解脫門學，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見空解脫門可於中學，不見無相、無願解脫門可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於空解脫門學，不於無相、無願解脫門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見空解脫門可於中學，不見無相、無願解脫門可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於五眼學，不於六神通學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見五眼可於中學，不見六神通可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於五眼學，不於六神通學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見五眼可於中學，不見六神通可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於佛十力學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見佛十力可於中學，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於佛十力學，不於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見佛十力可於中學，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無忘失法學，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無忘失法可於中學，不見恒住捨性可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於無忘失法學，不於恒住捨性學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見無忘失法可於中學，不見恒住捨性可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切智學，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切智可於中學，不見道相智、一切相智可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切智學，不於道相智、一切相智學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切智可於中學，不見道相智、一切相智可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切陀羅尼門學，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切陀羅尼門可於中學，不見一切三摩地門可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於一切陀羅尼門學，不於一切三摩地門學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見一切陀羅尼門可於中學，不見一切三摩地門可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流學，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流可於中學，不見一來、不還、阿羅漢可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流學，不於一來、不還、阿羅漢學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流可於中學，不見一來、不還、阿羅漢可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流向預流果學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流向預流果可於中學，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於預流向預流果學，不於一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見預流向預流果可於中學，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於獨覺學，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見獨覺可於中學，不見獨覺向獨覺果可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於獨覺學，不於獨覺向獨覺果學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見獨覺可於中學，不見獨覺向獨覺果可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩學，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩可於中學，不見三藐三佛陀可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩學，不於三藐三佛陀學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩可於中學，不見三藐三佛陀可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩法學，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩法可於中學，不見無上正等菩提可於中學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於菩薩摩訶薩法學，不於無上正等菩提學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見菩薩摩訶薩法可於中學，不見無上正等菩提可於中學故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於聲聞乘學，不於獨覺乘、無上乘學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見聲聞乘可於中學，不見獨覺乘、無上乘可於中學故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩如是學時，不於聲聞乘學，不於獨覺乘、無上乘學。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩，不見聲聞乘可於中學，不見獨覺乘、無上乘可於中學故。」

時，天帝釋問善現言：「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色，不見受、想、行、識？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見色處，不見聲、香、味、觸、法處？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼界，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見眼界，不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見耳界，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見耳界，不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見鼻界，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見鼻界，不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見舌界，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見舌界，不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見身界，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見身界，不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見意界，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見意界，不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見地界，不見水、火、風、空、識界？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見苦聖諦，不見集、滅、道聖諦？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見內空，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見真如，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四靜慮，不見四無量、四無色定？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見八解脫，不見八勝處、九次第定、十遍處？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見四念住，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見空解脫門，不見無相、無願解脫門？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見五眼，不見六神通？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見佛十力，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無忘失法，不見恒住捨性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見無忘失法，不見恒住捨性？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切智，不見道相智、一切相智？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見一切陀羅尼門，不見一切三摩地門？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流，不見一來、不還、阿羅漢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流，不見一來、不還、阿羅漢？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果，不見一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見獨覺，不見獨覺向獨覺果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見獨覺，不見獨覺向獨覺果？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩，不見三藐三佛陀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩，不見三藐三佛陀？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法，不見無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法，不見無上正等菩提？

「大德！何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘，不見獨覺乘、無上乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德！何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘，不見獨覺乘、無上乘？」

善現答言：「憍尸迦！色色性空故，菩薩摩訶薩不見色；受、想、行、識受、想、行、識性空故，菩薩摩訶薩不見受、想、行、識。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色故，不於色學；不見受、想、行、識故，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可受、想、行、識空見受、想、行、識空故。憍尸迦！不可色空於色空學，不可受、想、行、識空於受、想、行、識空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！色色性空故，菩薩摩訶薩不見色；受、想、行、識受、想、行、識性空故，菩薩摩訶薩不見受、想、行、識。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色故，不於色學；不見受、想、行、識故，不於受、想、行、識學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可受、想、行、識空見受、想、行、識空故。憍尸迦！不可色空於色空學，不可受、想、行、識空於受、想、行、識空學故。

「憍尸迦！眼處眼處性空故，菩薩摩訶薩不見眼處；耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處性空故，菩薩摩訶薩不見耳、鼻、舌、身、意處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼處故，不於眼處學；不見耳、鼻、舌、身、意處故，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！不可眼處空見眼處空，不可耳、鼻、舌、身、意處空見耳、鼻、舌、身、意處空故。憍尸迦！不可眼處空於眼處空學，不可耳、鼻、舌、身、意處空於耳、鼻、舌、身、意處空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處眼處性空故，菩薩摩訶薩不見眼處；耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處性空故，菩薩摩訶薩不見耳、鼻、舌、身、意處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼處故，不於眼處學；不見耳、鼻、舌、身、意處故，不於耳、鼻、舌、身、意處學。何以故？憍尸迦！不可眼處空見眼處空，不可耳、鼻、舌、身、意處空見耳、鼻、舌、身、意處空故。憍尸迦！不可眼處空於眼處空學，不可耳、鼻、舌、身、意處空於耳、鼻、舌、身、意處空學故。

「憍尸迦！色處色處性空故，菩薩摩訶薩不見色處；聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處性空故，菩薩摩訶薩不見聲、香、味、觸、法處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色處故，不於色處學；不見聲、香、味、觸、法處故，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！不可色處空見色處空，不可聲、香、味、觸、法處空見聲、香、味、觸、法處空故；憍尸迦！不可色處空於色處空學，不可聲、香、味、觸、法處空於聲、香、味、觸、法處空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色處色處性空故，菩薩摩訶薩不見色處；聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處性空故，菩薩摩訶薩不見聲、香、味、觸、法處。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見色處故，不於色處學；不見聲、香、味、觸、法處故，不於聲、香、味、觸、法處學。何以故？憍尸迦！不可色處空見色處空，不可聲、香、味、觸、法處空見聲、香、味、觸、法處空故；憍尸迦！不可色處空於色處空學，不可聲、香、味、觸、法處空於聲、香、味、觸、法處空學故。

「憍尸迦！眼界眼界性空故，菩薩摩訶薩不見眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼界故，不於眼界學；不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故，不於色界乃至眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可眼界空見眼界空，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空見色界乃至眼觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可眼界空於眼界空學，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼界眼界性空故，菩薩摩訶薩不見眼界；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見眼界故，不於眼界學；不見色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受故，不於色界乃至眼觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可眼界空見眼界空，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空見色界乃至眼觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可眼界空於眼界空學，不可色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！耳界耳界性空故，菩薩摩訶薩不見耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見耳界故，不於耳界學；不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故，不於聲界乃至耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可耳界空見耳界空，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空見聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可耳界空於耳界空學，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！耳界耳界性空故，菩薩摩訶薩不見耳界；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見耳界故，不於耳界學；不見聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受故，不於聲界乃至耳觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可耳界空見耳界空，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空見聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可耳界空於耳界空學，不可聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！鼻界鼻界性空故，菩薩摩訶薩不見鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見鼻界故，不於鼻界學；不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故，不於香界乃至鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可鼻界空見鼻界空，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空見香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可鼻界空於鼻界空學，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！鼻界鼻界性空故，菩薩摩訶薩不見鼻界；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見鼻界故，不於鼻界學；不見香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受故，不於香界乃至鼻觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可鼻界空見鼻界空，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空見香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可鼻界空於鼻界空學，不可香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！舌界舌界性空故，菩薩摩訶薩不見舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見舌界故，不於舌界學；不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故，不於味界乃至舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可舌界空見舌界空，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空見味界乃至舌觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可舌界空於舌界空學，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舌界舌界性空故，菩薩摩訶薩不見舌界；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見舌界故，不於舌界學；不見味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受故，不於味界乃至舌觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可舌界空見舌界空，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空見味界乃至舌觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可舌界空於舌界空學，不可味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！身界身界性空故，菩薩摩訶薩不見身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見觸界乃至身觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見身界故，不於身界學；不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故，不於觸界乃至身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可身界空見身界空，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空見觸界乃至身觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可身界空於身界空學，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！身界身界性空故，菩薩摩訶薩不見身界；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見觸界乃至身觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見身界故，不於身界學；不見觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受故，不於觸界乃至身觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可身界空見身界空，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空見觸界乃至身觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可身界空於身界空學，不可觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空於觸界乃至身觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！意界意界性空故，菩薩摩訶薩不見意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至意觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見意界故，不於意界學；不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故，不於法界乃至意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可意界空見意界空，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空見法界乃至意觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可意界空於意界空學，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空於法界乃至意觸為緣所生諸受空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！意界意界性空故，菩薩摩訶薩不見意界；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空故，菩薩摩訶薩不見法界乃至意觸為緣所生諸受。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見意界故，不於意界學；不見法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受故，不於法界乃至意觸為緣所生諸受學。何以故？憍尸迦！不可意界空見意界空，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空見法界乃至意觸為緣所生諸受空故。憍尸迦！不可意界空於意界空學，不可法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空於法界乃至意觸為緣所生諸受空學故。

「憍尸迦！地界地界性空故，菩薩摩訶薩不見地界；水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界性空故，菩薩摩訶薩不見水、火、風、空、識界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見地界故，不於地界學；不見水、火、風、空、識界故，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！不可地界空見地界空，不可水、火、風、空、識界空見水、火、風、空、識界空故。憍尸迦！不可地界空於地界空學，不可水、火、風、空、識界空於水、火、風、空、識界空學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！地界地界性空故，菩薩摩訶薩不見地界；水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界性空故，菩薩摩訶薩不見水、火、風、空、識界。憍尸迦！菩薩摩訶薩不見地界故，不於地界學；不見水、火、風、空、識界故，不於水、火、風、空、識界學。何以故？憍尸迦！不可地界空見地界空，不可水、火、風、空、識界空見水、火、風、空、識界空故。憍尸迦！不可地界空於地界空學，不可水、火、風、空、識界空於水、火、風、空、識界空學故。