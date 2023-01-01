大般若波羅蜜多經卷第七十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分天帝品第二十二之二

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟地界無常，思惟水、火、風、空、識界無常；思惟地界苦，思惟水、火、風、空、識界苦；思惟地界無我，思惟水、火、風、空、識界無我；思惟地界不淨，思惟水、火、風、空、識界不淨；思惟地界空，思惟水、火、風、空、識界空；思惟地界無相，思惟水、火、風、空、識界無相；思惟地界無願，思惟水、火、風、空、識界無願；思惟地界寂靜，思惟水、火、風、空、識界寂靜；思惟地界遠離，思惟水、火、風、空、識界遠離；思惟地界如病，思惟水、火、風、空、識界如病；思惟地界如癰，思惟水、火、風、空、識界如癰；思惟地界如箭，思惟水、火、風、空、識界如箭；思惟地界如瘡，思惟水、火、風、空、識界如瘡；思惟地界熱惱，思惟水、火、風、空、識界熱惱；思惟地界逼切，思惟水、火、風、空、識界逼切；思惟地界敗壞，思惟水、火、風、空、識界敗壞；思惟地界衰朽，思惟水、火、風、空、識界衰朽；思惟地界變動，思惟水、火、風、空、識界變動；思惟地界速滅，思惟水、火、風、空、識界速滅；思惟地界可畏，思惟水、火、風、空、識界可畏；思惟地界可厭，思惟水、火、風、空、識界可厭；思惟地界有災，思惟水、火、風、空、識界有災；思惟地界有橫，思惟水、火、風、空、識界有橫；思惟地界有疫，思惟水、火、風、空、識界有疫；思惟地界有癘，思惟水、火、風、空、識界有癘；思惟地界性不安隱，思惟水、火、風、空、識界性不安隱；思惟地界不可保信，思惟水、火、風、空、識界不可保信；思惟地界無生無滅，思惟水、火、風、空、識界無生無滅；思惟地界無染無淨，思惟水、火、風、空、識界無染無淨；思惟地界無作無為，思惟水、火、風、空、識界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟地界無常，思惟水、火、風、空、識界無常；思惟地界苦，思惟水、火、風、空、識界苦；思惟地界無我，思惟水、火、風、空、識界無我；思惟地界不淨，思惟水、火、風、空、識界不淨；思惟地界空，思惟水、火、風、空、識界空；思惟地界無相，思惟水、火、風、空、識界無相；思惟地界無願，思惟水、火、風、空、識界無願；思惟地界寂靜，思惟水、火、風、空、識界寂靜；思惟地界遠離，思惟水、火、風、空、識界遠離；思惟地界如病，思惟水、火、風、空、識界如病；思惟地界如癰，思惟水、火、風、空、識界如癰；思惟地界如箭，思惟水、火、風、空、識界如箭；思惟地界如瘡，思惟水、火、風、空、識界如瘡；思惟地界熱惱，思惟水、火、風、空、識界熱惱；思惟地界逼切，思惟水、火、風、空、識界逼切；思惟地界敗壞，思惟水、火、風、空、識界敗壞；思惟地界衰朽，思惟水、火、風、空、識界衰朽；思惟地界變動，思惟水、火、風、空、識界變動；思惟地界速滅，思惟水、火、風、空、識界速滅；思惟地界可畏，思惟水、火、風、空、識界可畏；思惟地界可厭，思惟水、火、風、空、識界可厭；思惟地界有災，思惟水、火、風、空、識界有災；思惟地界有橫，思惟水、火、風、空、識界有橫；思惟地界有疫，思惟水、火、風、空、識界有疫；思惟地界有癘，思惟水、火、風、空、識界有癘；思惟地界性不安隱，思惟水、火、風、空、識界性不安隱；思惟地界不可保信，思惟水、火、風、空、識界不可保信；思惟地界無生無滅，思惟水、火、風、空、識界無生無滅；思惟地界無染無淨，思惟水、火、風、空、識界無染無淨；思惟地界無作無為，思惟水、火、風、空、識界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟無明無常，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無常；思惟無明苦，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦；思惟無明無我，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我；思惟無明不淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨；思惟無明空，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空；思惟無明無相，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無相；思惟無明無願，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願；思惟無明寂靜，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜；思惟無明遠離，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱遠離；思惟無明如病，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病；思惟無明如癰，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如癰；思惟無明如箭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭；思惟無明如瘡，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡；思惟無明熱惱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱；思惟無明逼切，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切；思惟無明敗壞，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞；思惟無明衰朽，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱衰朽；思惟無明變動，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動；思惟無明速滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅；思惟無明可畏，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏；思惟無明可厭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可厭；思惟無明有災，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災；思惟無明有橫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有橫；思惟無明有疫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫；思惟無明有癘，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘；思惟無明性不安隱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱；思惟無明不可保信，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信；思惟無明無生無滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅；思惟無明無染無淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨；思惟無明無作無為，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟無明無常，思惟行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無常；思惟無明苦，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦；思惟無明無我，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我；思惟無明不淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨；思惟無明空，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空；思惟無明無相，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無相；思惟無明無願，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願；思惟無明寂靜，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜；思惟無明遠離，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱遠離；思惟無明如病，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病；思惟無明如癰，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如癰；思惟無明如箭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭；思惟無明如瘡，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡；思惟無明熱惱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱；思惟無明逼切，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切；思惟無明敗壞，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞；思惟無明衰朽，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱衰朽；思惟無明變動，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動；思惟無明速滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅；思惟無明可畏，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏；思惟無明可厭，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可厭；思惟無明有災，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災；思惟無明有橫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有橫；思惟無明有疫，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫；思惟無明有癘，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘；思惟無明性不安隱，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱；思惟無明不可保信，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信；思惟無明無生無滅，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅；思惟無明無染無淨，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨；思惟無明無作無為，思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察內空無我、我所，觀察外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無我、我所；觀察內空無相，觀察外空乃至無性自性空無相；觀察內空無願，觀察外空乃至無性自性空無願；觀察內空寂靜，觀察外空乃至無性自性空寂靜；觀察內空遠離，觀察外空乃至無性自性空遠離；觀察內空無生無滅，觀察外空乃至無性自性空無生無滅；觀察內空無染無淨，觀察外空乃至無性自性空無染無淨；觀察內空無作無為，觀察外空乃至無性自性空無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察內空無我、我所，觀察外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無我、我所；觀察內空無相，觀察外空乃至無性自性空無相；觀察內空無願，觀察外空乃至無性自性空無願；觀察內空寂靜，觀察外空乃至無性自性空寂靜；觀察內空遠離，觀察外空乃至無性自性空遠離；觀察內空無生無滅，觀察外空乃至無性自性空無生無滅；觀察內空無染無淨，觀察外空乃至無性自性空無染無淨；觀察內空無作無為，觀察外空乃至無性自性空無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察真如無我、我所，觀察法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無我、我所；觀察真如無相，觀察法界乃至不思議界無相；觀察真如無願，觀察法界乃至不思議界無願；觀察真如寂靜，觀察法界乃至不思議界寂靜；觀察真如遠離，觀察法界乃至不思議界遠離；觀察真如無生無滅，觀察法界乃至不思議界無生無滅；觀察真如無染無淨，觀察法界乃至不思議界無染無淨；觀察真如無作無為，觀察法界乃至不思議界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，觀察真如無我、我所，觀察法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無我、我所；觀察真如無相，觀察法界乃至不思議界無相；觀察真如無願，觀察法界乃至不思議界無願；觀察真如寂靜，觀察法界乃至不思議界寂靜；觀察真如遠離，觀察法界乃至不思議界遠離；觀察真如無生無滅，觀察法界乃至不思議界無生無滅；觀察真如無染無淨，觀察法界乃至不思議界無染無淨；觀察真如無作無為，觀察法界乃至不思議界無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行般若波羅蜜多。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行布施波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行淨戒波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行安忍波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行精進波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行靜慮波羅蜜多；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便行般若波羅蜜多。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四靜慮；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無量；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四靜慮；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無量；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無色定。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八解脫；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八勝處；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修九次第定；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八解脫；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八勝處；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修九次第定；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十遍處。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四念住；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四正斷；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四神足；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五根；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修七等覺支；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四念住；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四正斷；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四神足；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五根；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修七等覺支；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修八聖道支。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修空解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無相解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修空解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無相解脫門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無願解脫門。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四聖諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四聖諦智。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五眼；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修五眼；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修六神通。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修佛十力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無所畏；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無礙解；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修大慈、大悲、大喜、大捨；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修佛十力；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無所畏；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修四無礙解；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修大慈、大悲、大喜、大捨；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修十八佛不共法。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無忘失法；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修無忘失法；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修恒住捨性。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切陀羅尼門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切陀羅尼門；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切三摩地門。

「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修道相智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修道相智；若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便修一切相智。

「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『唯有諸法互相緣藉，滋潤增長遍滿充溢，無我、我所。』復作是觀：『菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合，菩提心不與迴向心和合，迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中無所有不可得。菩薩摩訶薩雖觀諸法，而於諸法都無所見。』憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『唯有諸法互相緣藉，滋潤增長遍滿充溢，無我、我所。』復作是觀：『菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合，菩提心不與迴向心和合，迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中無所有不可得。菩薩摩訶薩雖觀諸法，而於諸法都無所見。』憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合？云何菩提心不與迴向心和合？云何迴向心於菩提心中無所有不可得？云何菩提心於迴向心中無所有不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合？云何菩提心不與迴向心和合？云何迴向心於菩提心中無所有不可得？云何菩提心於迴向心中無所有不可得？」

善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩迴向心則非心，菩提心亦非心，若非心則不可思議，不應非心迴向非心，亦不應非心迴向不可思議，不應不可思議迴向不可思議，亦不應不可思議迴向非心。何以故？非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向故。憍尸迦！若作是觀，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩迴向心則非心，菩提心亦非心，若非心則不可思議，不應非心迴向非心，亦不應非心迴向不可思議，不應不可思議迴向不可思議，亦不應不可思議迴向非心。何以故？非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向故。憍尸迦！若作是觀，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。」

爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩，令歡喜踊躍修學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩，令歡喜踊躍修學般若波羅蜜多。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！我既知恩不應不報。何以故？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，故我亦應承順佛教，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟，速證無上正等菩提，是則名為報彼恩德。」爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者，諦聽！諦聽！當為汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，如所應住不應住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！我既知恩不應不報。何以故？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，故我亦應承順佛教，為諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜，安撫建立令得究竟，速證無上正等菩提，是則名為報彼恩德。」爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者，諦聽！諦聽！當為汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，如所應住不應住相。

「憍尸迦！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色性空，若受、想、行、識性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色性空，若受、想、行、識性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼處眼處性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼處性空，若耳、鼻、舌、身、意處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處眼處性空，耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼處性空，若耳、鼻、舌、身、意處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！色處色處性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色處性空，若聲、香、味、觸、法處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色處色處性空，聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若色處性空，若聲、香、味、觸、法處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼界眼界性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼界性空，若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼界眼界性空，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若眼界性空，若色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！耳界耳界性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若耳界性空，若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！耳界耳界性空，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若耳界性空，若聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！鼻界鼻界性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空，若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！鼻界鼻界性空，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空，若香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！舌界舌界性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若舌界性空，若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！舌界舌界性空，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若舌界性空，若味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！身界身界性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若身界性空，若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！身界身界性空，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若身界性空，若觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！意界意界性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若意界性空，若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！意界意界性空，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若意界性空，若法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！地界地界性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若地界性空，若水、火、風、空、識界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！地界地界性空，水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若地界性空，若水、火、風、空、識界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！苦聖諦苦聖諦性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若苦聖諦性空，若集、滅、道聖諦性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！苦聖諦苦聖諦性空，集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若苦聖諦性空，若集、滅、道聖諦性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無明無明性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無明性空，若行乃至老死愁歎苦憂惱性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無明無明性空，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無明性空，若行乃至老死愁歎苦憂惱性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！內空內空性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若內空性空，若外空乃至無性自性空性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！內空內空性空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空外空乃至無性自性空性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若內空性空，若外空乃至無性自性空性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！真如真如性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若真如性空，若法界乃至不思議界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！真如真如性空，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界法界乃至不思議界性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若真如性空，若法界乃至不思議界性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若布施波羅蜜多性空，若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！四靜慮四靜慮性空，四無量、四無色定四無量、四無色定性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四靜慮性空，若四無量、四無色定性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四靜慮四靜慮性空，四無量、四無色定四無量、四無色定性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四靜慮性空，若四無量、四無色定性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！八解脫八解脫性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若八解脫性空，若八勝處、九次第定、十遍處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！八解脫八解脫性空，八勝處、九次第定、十遍處八勝處、九次第定、十遍處性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若八解脫性空，若八勝處、九次第定、十遍處性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！四念住四念住性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四念住性空，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！四念住四念住性空，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支四正斷乃至八聖道支性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若四念住性空，若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！空解脫門空解脫門性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若空解脫門性空，若無相、無願解脫門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！空解脫門空解脫門性空，無相、無願解脫門無相、無願解脫門性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若空解脫門性空，若無相、無願解脫門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！五眼五眼性空，六神通六神通性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若五眼性空，若六神通性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！五眼五眼性空，六神通六神通性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若五眼性空，若六神通性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！佛十力佛十力性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若佛十力性空，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！佛十力佛十力性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若佛十力性空，若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！無忘失法無忘失法性空，恒住捨性恒住捨性性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無忘失法性空，若恒住捨性性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！無忘失法無忘失法性空，恒住捨性恒住捨性性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若無忘失法性空，若恒住捨性性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空，一切三摩地門一切三摩地門性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空，若一切三摩地門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空，一切三摩地門一切三摩地門性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切陀羅尼門性空，若一切三摩地門性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切智性空，若道相智、一切相智性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！一切智一切智性空，道相智、一切相智道相智、一切相智性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若一切智性空，若道相智、一切相智性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！聲聞乘聲聞乘性空，獨覺乘、無上乘獨覺乘、無上乘性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若聲聞乘性空，若獨覺乘、無上乘性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！聲聞乘聲聞乘性空，獨覺乘、無上乘獨覺乘、無上乘性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若聲聞乘性空，若獨覺乘、無上乘性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！預流預流性空，一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來一來乃至如來性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若預流性空，若一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！預流預流性空，一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來一來乃至如來性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若預流性空，若一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！極喜地極喜地性空，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地乃至法雲地性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若極喜地性空，若離垢地乃至法雲地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！極喜地極喜地性空，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地離垢地乃至法雲地性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若極喜地性空，若離垢地乃至法雲地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！異生地異生地性空，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地種姓地乃至如來地性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若異生地性空，若種姓地乃至如來地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！異生地異生地性空，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地種姓地乃至如來地性空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空。若異生地性空，若種姓地乃至如來地性空，若菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二無二分。憍尸迦！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住。」

時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時所不應住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時所不應住？」

善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色，不應住受、想、行、識。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色，不應住受、想、行、識。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼處，不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼處，不應住耳、鼻、舌、身、意處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色處，不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住色處，不應住聲、香、味、觸、法處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼界，不應住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住眼界，不應住色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住耳界，不應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住耳界，不應住聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住鼻界，不應住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住鼻界，不應住香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住舌界，不應住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住舌界，不應住味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住身界，不應住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住身界，不應住觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住意界，不應住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住意界，不應住法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住地界，不應住水、火、風、空、識界。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住地界，不應住水、火、風、空、識界。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住苦聖諦，不應住集、滅、道聖諦。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住苦聖諦，不應住集、滅、道聖諦。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無明，不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無明，不應住行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住內空，不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住內空，不應住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住真如，不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住真如，不應住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多，不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住布施波羅蜜多，不應住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四靜慮，不應住四無量、四無色定。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四靜慮，不應住四無量、四無色定。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住八解脫，不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住八解脫，不應住八勝處、九次第定、十遍處。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四念住，不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住四念住，不應住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住空解脫門，不應住無相、無願解脫門。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住空解脫門，不應住無相、無願解脫門。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住五眼，不應住六神通。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住五眼，不應住六神通。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住佛十力，不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住佛十力，不應住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無忘失法，不應住恒住捨性。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住無忘失法，不應住恒住捨性。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門，不應住一切三摩地門。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切陀羅尼門，不應住一切三摩地門。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住聲聞乘，不應住獨覺乘、無上乘。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住聲聞乘，不應住獨覺乘、無上乘。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流果，不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺、菩薩、如來。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住預流果，不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺、菩薩、如來。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住極喜地，不應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住極喜地，不應住離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。何以故？以有所得為方便故。

「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住異生地，不應住種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不應住異生地，不應住種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。何以故？以有所得為方便故。