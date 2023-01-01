大般若波羅蜜多經卷第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七十七

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分天帝品第二十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分天帝品第二十二之一

爾時，於此三千大千世界所有四大天王，各與無量百千俱胝那庾多四大天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有天帝，各與無量百千俱胝那庾多三十三天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有善時分天王，各與無量百千俱胝那庾多時分天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有妙喜足天王，各與無量百千俱胝那庾多喜足天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有樂變化天王，各與無量百千俱胝那庾多樂變化天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有自在天王，各與無量百千俱胝那庾多他化自在天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有大梵天王，各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有極光淨天，各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有遍淨天，各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有廣果天，各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多淨居天眾俱來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千世界所有四大天王，各與無量百千俱胝那庾多四大天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有天帝，各與無量百千俱胝那庾多三十三天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有善時分天王，各與無量百千俱胝那庾多時分天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有妙喜足天王，各與無量百千俱胝那庾多喜足天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有樂變化天王，各與無量百千俱胝那庾多樂變化天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有自在天王，各與無量百千俱胝那庾多他化自在天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有大梵天王，各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有極光淨天，各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有遍淨天，各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有廣果天，各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天眾俱來會坐；於此三千大千世界所有色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多淨居天眾俱來會坐。

是諸天眾各以勝業感妙身光比如來身常所現光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至百千俱胝那庾多分亦不及一，如是數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一。何以故？以如來身常所現光熾然爔赫，於諸光中最尊、最勝、最極、最妙、無比、無等、無上、第一，蔽諸天光皆令不現，猶如黑鐵對贍部金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸天眾各以勝業感妙身光比如來身常所現光，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至百千俱胝那庾多分亦不及一，如是數分、算分、計分、喻分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一。何以故？以如來身常所現光熾然爔赫，於諸光中最尊、最勝、最極、最妙、無比、無等、無上、第一，蔽諸天光皆令不現，猶如黑鐵對贍部金。

時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界欲、色諸天一切來集，咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多。大德！何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界欲、色諸天一切來集，咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多。大德！何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」

具壽善現告帝釋言：「善哉！憍尸迦！汝等諸天諦聽！諦聽！吾當承佛神力順如來意，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩所應住所應學。憍尸迦！汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。憍尸迦！若入聲聞、獨覺正性離生者，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生死流已作限隔故。是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜。所以者何？諸勝士夫應更求上法，我於有情最妙善品不為礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現告帝釋言：「善哉！憍尸迦！汝等諸天諦聽！諦聽！吾當承佛神力順如來意，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩所應住所應學。憍尸迦！汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發。憍尸迦！若入聲聞、獨覺正性離生者，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生死流已作限隔故。是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜。所以者何？諸勝士夫應更求上法，我於有情最妙善品不為礙故。

「憍尸迦！汝問『何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！汝問『何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色無常，思惟受、想、行、識無常；思惟色苦，思惟受、想、行、識苦；思惟色無我，思惟受、想、行、識無我；思惟色不淨，思惟受、想、行、識不淨；思惟色空，思惟受、想、行、識空；思惟色無相，思惟受、想、行、識無相；思惟色無願，思惟受、想、行、識無願；思惟色寂靜，思惟受、想、行、識寂靜；思惟色遠離，思惟受、想、行、識遠離；思惟色如病，思惟受、想、行、識如病；思惟色如癰，思惟受、想、行、識如癰；思惟色如箭，思惟受、想、行、識如箭；思惟色如瘡，思惟受、想、行、識如瘡；思惟色熱惱，思惟受、想、行、識熱惱；思惟色逼切，思惟受、想、行、識逼切；思惟色敗壞，思惟受、想、行、識敗壞；思惟色衰朽，思惟受、想、行、識衰朽；思惟色變動，思惟受、想、行、識變動；思惟色速滅，思惟受、想、行、識速滅；思惟色可畏，思惟受、想、行、識可畏；思惟色可厭，思惟受、想、行、識可厭；思惟色有災，思惟受、想、行、識有災；思惟色有橫，思惟受、想、行、識有橫；思惟色有疫，思惟受、想、行、識有疫；思惟色有癘，思惟受、想、行、識有癘；思惟色性不安隱，思惟受、想、行、識性不安隱；思惟色不可保信，思惟受、想、行、識不可保信；思惟色無生無滅，思惟受、想、行、識無生無滅；思惟色無染無淨，思惟受、想、行、識無染無淨；思惟色無作無為，思惟受、想、行、識無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色無常，思惟受、想、行、識無常；思惟色苦，思惟受、想、行、識苦；思惟色無我，思惟受、想、行、識無我；思惟色不淨，思惟受、想、行、識不淨；思惟色空，思惟受、想、行、識空；思惟色無相，思惟受、想、行、識無相；思惟色無願，思惟受、想、行、識無願；思惟色寂靜，思惟受、想、行、識寂靜；思惟色遠離，思惟受、想、行、識遠離；思惟色如病，思惟受、想、行、識如病；思惟色如癰，思惟受、想、行、識如癰；思惟色如箭，思惟受、想、行、識如箭；思惟色如瘡，思惟受、想、行、識如瘡；思惟色熱惱，思惟受、想、行、識熱惱；思惟色逼切，思惟受、想、行、識逼切；思惟色敗壞，思惟受、想、行、識敗壞；思惟色衰朽，思惟受、想、行、識衰朽；思惟色變動，思惟受、想、行、識變動；思惟色速滅，思惟受、想、行、識速滅；思惟色可畏，思惟受、想、行、識可畏；思惟色可厭，思惟受、想、行、識可厭；思惟色有災，思惟受、想、行、識有災；思惟色有橫，思惟受、想、行、識有橫；思惟色有疫，思惟受、想、行、識有疫；思惟色有癘，思惟受、想、行、識有癘；思惟色性不安隱，思惟受、想、行、識性不安隱；思惟色不可保信，思惟受、想、行、識不可保信；思惟色無生無滅，思惟受、想、行、識無生無滅；思惟色無染無淨，思惟受、想、行、識無染無淨；思惟色無作無為，思惟受、想、行、識無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼處無常，思惟耳、鼻、舌、身、意處無常；思惟眼處苦，思惟耳、鼻、舌、身、意處苦；思惟眼處無我，思惟耳、鼻、舌、身、意處無我；思惟眼處不淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處不淨；思惟眼處空，思惟耳、鼻、舌、身、意處空；思惟眼處無相，思惟耳、鼻、舌、身、意處無相；思惟眼處無願，思惟耳、鼻、舌、身、意處無願；思惟眼處寂靜，思惟耳、鼻、舌、身、意處寂靜；思惟眼處遠離，思惟耳、鼻、舌、身、意處遠離；思惟眼處如病，思惟耳、鼻、舌、身、意處如病；思惟眼處如癰，思惟耳、鼻、舌、身、意處如癰；思惟眼處如箭，思惟耳、鼻、舌、身、意處如箭；思惟眼處如瘡，思惟耳、鼻、舌、身、意處如瘡；思惟眼處熱惱，思惟耳、鼻、舌、身、意處熱惱；思惟眼處逼切，思惟耳、鼻、舌、身、意處逼切；思惟眼處敗壞，思惟耳、鼻、舌、身、意處敗壞；思惟眼處衰朽，思惟耳、鼻、舌、身、意處衰朽；思惟眼處變動，思惟耳、鼻、舌、身、意處變動；思惟眼處速滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處速滅；思惟眼處可畏，思惟耳、鼻、舌、身、意處可畏；思惟眼處可厭，思惟耳、鼻、舌、身、意處可厭；思惟眼處有災，思惟耳、鼻、舌、身、意處有災；思惟眼處有橫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有橫；思惟眼處有疫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有疫；思惟眼處有癘，思惟耳、鼻、舌、身、意處有癘；思惟眼處性不安隱，思惟耳、鼻、舌、身、意處性不安隱；思惟眼處不可保信，思惟耳、鼻、舌、身、意處不可保信；思惟眼處無生無滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處無生無滅；思惟眼處無染無淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處無染無淨；思惟眼處無作無為，思惟耳、鼻、舌、身、意處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼處無常，思惟耳、鼻、舌、身、意處無常；思惟眼處苦，思惟耳、鼻、舌、身、意處苦；思惟眼處無我，思惟耳、鼻、舌、身、意處無我；思惟眼處不淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處不淨；思惟眼處空，思惟耳、鼻、舌、身、意處空；思惟眼處無相，思惟耳、鼻、舌、身、意處無相；思惟眼處無願，思惟耳、鼻、舌、身、意處無願；思惟眼處寂靜，思惟耳、鼻、舌、身、意處寂靜；思惟眼處遠離，思惟耳、鼻、舌、身、意處遠離；思惟眼處如病，思惟耳、鼻、舌、身、意處如病；思惟眼處如癰，思惟耳、鼻、舌、身、意處如癰；思惟眼處如箭，思惟耳、鼻、舌、身、意處如箭；思惟眼處如瘡，思惟耳、鼻、舌、身、意處如瘡；思惟眼處熱惱，思惟耳、鼻、舌、身、意處熱惱；思惟眼處逼切，思惟耳、鼻、舌、身、意處逼切；思惟眼處敗壞，思惟耳、鼻、舌、身、意處敗壞；思惟眼處衰朽，思惟耳、鼻、舌、身、意處衰朽；思惟眼處變動，思惟耳、鼻、舌、身、意處變動；思惟眼處速滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處速滅；思惟眼處可畏，思惟耳、鼻、舌、身、意處可畏；思惟眼處可厭，思惟耳、鼻、舌、身、意處可厭；思惟眼處有災，思惟耳、鼻、舌、身、意處有災；思惟眼處有橫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有橫；思惟眼處有疫，思惟耳、鼻、舌、身、意處有疫；思惟眼處有癘，思惟耳、鼻、舌、身、意處有癘；思惟眼處性不安隱，思惟耳、鼻、舌、身、意處性不安隱；思惟眼處不可保信，思惟耳、鼻、舌、身、意處不可保信；思惟眼處無生無滅，思惟耳、鼻、舌、身、意處無生無滅；思惟眼處無染無淨，思惟耳、鼻、舌、身、意處無染無淨；思惟眼處無作無為，思惟耳、鼻、舌、身、意處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色處無常，思惟聲、香、味、觸、法處無常；思惟色處苦，思惟聲、香、味、觸、法處苦；思惟色處無我，思惟聲、香、味、觸、法處無我；思惟色處不淨，思惟聲、香、味、觸、法處不淨；思惟色處空，思惟聲、香、味、觸、法處空；思惟色處無相，思惟聲、香、味、觸、法處無相；思惟色處無願，思惟聲、香、味、觸、法處無願；思惟色處寂靜，思惟聲、香、味、觸、法處寂靜；思惟色處遠離，思惟聲、香、味、觸、法處遠離；思惟色處如病，思惟聲、香、味、觸、法處如病；思惟色處如癰，思惟聲、香、味、觸、法處如癰；思惟色處如箭，思惟聲、香、味、觸、法處如箭；思惟色處如瘡，思惟聲、香、味、觸、法處如瘡；思惟色處熱惱，思惟聲、香、味、觸、法處熱惱；思惟色處逼切，思惟聲、香、味、觸、法處逼切；思惟色處敗壞，思惟聲、香、味、觸、法處敗壞；思惟色處衰朽，思惟聲、香、味、觸、法處衰朽；思惟色處變動，思惟聲、香、味、觸、法處變動；思惟色處速滅，思惟聲、香、味、觸、法處速滅；思惟色處可畏，思惟聲、香、味、觸、法處可畏；思惟色處可厭，思惟聲、香、味、觸、法處可厭；思惟色處有災，思惟聲、香、味、觸、法處有災；思惟色處有橫，思惟聲、香、味、觸、法處有橫；思惟色處有疫，思惟聲、香、味、觸、法處有疫；思惟色處有癘，思惟聲、香、味、觸、法處有癘；思惟色處性不安隱，思惟聲、香、味、觸、法處性不安隱；思惟色處不可保信，思惟聲、香、味、觸、法處不可保信；思惟色處無生無滅，思惟聲、香、味、觸、法處無生無滅；思惟色處無染無淨，思惟聲、香、味、觸、法處無染無淨；思惟色處無作無為，思惟聲、香、味、觸、法處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟色處無常，思惟聲、香、味、觸、法處無常；思惟色處苦，思惟聲、香、味、觸、法處苦；思惟色處無我，思惟聲、香、味、觸、法處無我；思惟色處不淨，思惟聲、香、味、觸、法處不淨；思惟色處空，思惟聲、香、味、觸、法處空；思惟色處無相，思惟聲、香、味、觸、法處無相；思惟色處無願，思惟聲、香、味、觸、法處無願；思惟色處寂靜，思惟聲、香、味、觸、法處寂靜；思惟色處遠離，思惟聲、香、味、觸、法處遠離；思惟色處如病，思惟聲、香、味、觸、法處如病；思惟色處如癰，思惟聲、香、味、觸、法處如癰；思惟色處如箭，思惟聲、香、味、觸、法處如箭；思惟色處如瘡，思惟聲、香、味、觸、法處如瘡；思惟色處熱惱，思惟聲、香、味、觸、法處熱惱；思惟色處逼切，思惟聲、香、味、觸、法處逼切；思惟色處敗壞，思惟聲、香、味、觸、法處敗壞；思惟色處衰朽，思惟聲、香、味、觸、法處衰朽；思惟色處變動，思惟聲、香、味、觸、法處變動；思惟色處速滅，思惟聲、香、味、觸、法處速滅；思惟色處可畏，思惟聲、香、味、觸、法處可畏；思惟色處可厭，思惟聲、香、味、觸、法處可厭；思惟色處有災，思惟聲、香、味、觸、法處有災；思惟色處有橫，思惟聲、香、味、觸、法處有橫；思惟色處有疫，思惟聲、香、味、觸、法處有疫；思惟色處有癘，思惟聲、香、味、觸、法處有癘；思惟色處性不安隱，思惟聲、香、味、觸、法處性不安隱；思惟色處不可保信，思惟聲、香、味、觸、法處不可保信；思惟色處無生無滅，思惟聲、香、味、觸、法處無生無滅；思惟色處無染無淨，思惟聲、香、味、觸、法處無染無淨；思惟色處無作無為，思惟聲、香、味、觸、法處無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼界無常，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無常；思惟眼界苦，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受苦；思惟眼界無我，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無我；思惟眼界不淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不淨；思惟眼界空，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空；思惟眼界無相，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相；思惟眼界無願，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願；思惟眼界寂靜，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜；思惟眼界遠離，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離；思惟眼界如病，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如病；思惟眼界如癰，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如癰；思惟眼界如箭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如箭；思惟眼界如瘡，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如瘡；思惟眼界熱惱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受熱惱；思惟眼界逼切，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受逼切；思惟眼界敗壞，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受敗壞；思惟眼界衰朽，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受衰朽；思惟眼界變動，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受變動；思惟眼界速滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受速滅；思惟眼界可畏，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可畏；思惟眼界可厭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可厭；思惟眼界有災，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有災；思惟眼界有橫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有橫；思惟眼界有疫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有疫；思惟眼界有癘，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有癘；思惟眼界性不安隱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性不安隱；思惟眼界不可保信，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可保信；思惟眼界無生無滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅；思惟眼界無染無淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染無淨；思惟眼界無作無為，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟眼界無常，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無常；思惟眼界苦，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受苦；思惟眼界無我，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無我；思惟眼界不淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不淨；思惟眼界空，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空；思惟眼界無相，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相；思惟眼界無願，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願；思惟眼界寂靜，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜；思惟眼界遠離，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離；思惟眼界如病，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如病；思惟眼界如癰，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如癰；思惟眼界如箭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如箭；思惟眼界如瘡，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受如瘡；思惟眼界熱惱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受熱惱；思惟眼界逼切，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受逼切；思惟眼界敗壞，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受敗壞；思惟眼界衰朽，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受衰朽；思惟眼界變動，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受變動；思惟眼界速滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受速滅；思惟眼界可畏，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可畏；思惟眼界可厭，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可厭；思惟眼界有災，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有災；思惟眼界有橫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有橫；思惟眼界有疫，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有疫；思惟眼界有癘，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有癘；思惟眼界性不安隱，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性不安隱；思惟眼界不可保信，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可保信；思惟眼界無生無滅，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無生無滅；思惟眼界無染無淨，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染無淨；思惟眼界無作無為，思惟色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟耳界無常，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無常；思惟耳界苦，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受苦；思惟耳界無我，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無我；思惟耳界不淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不淨；思惟耳界空，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空；思惟耳界無相，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相；思惟耳界無願，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願；思惟耳界寂靜，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜；思惟耳界遠離，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離；思惟耳界如病，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如病；思惟耳界如癰，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如癰；思惟耳界如箭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如箭；思惟耳界如瘡，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如瘡；思惟耳界熱惱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受熱惱；思惟耳界逼切，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受逼切；思惟耳界敗壞，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受敗壞；思惟耳界衰朽，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受衰朽；思惟耳界變動，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受變動；思惟耳界速滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受速滅；思惟耳界可畏，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可畏；思惟耳界可厭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可厭；思惟耳界有災，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有災；思惟耳界有橫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有橫；思惟耳界有疫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有疫；思惟耳界有癘，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有癘；思惟耳界性不安隱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性不安隱；思惟耳界不可保信，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可保信；思惟耳界無生無滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅；思惟耳界無染無淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染無淨；思惟耳界無作無為，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟耳界無常，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無常；思惟耳界苦，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受苦；思惟耳界無我，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無我；思惟耳界不淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不淨；思惟耳界空，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空；思惟耳界無相，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相；思惟耳界無願，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願；思惟耳界寂靜，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜；思惟耳界遠離，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離；思惟耳界如病，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如病；思惟耳界如癰，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如癰；思惟耳界如箭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如箭；思惟耳界如瘡，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受如瘡；思惟耳界熱惱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受熱惱；思惟耳界逼切，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受逼切；思惟耳界敗壞，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受敗壞；思惟耳界衰朽，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受衰朽；思惟耳界變動，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受變動；思惟耳界速滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受速滅；思惟耳界可畏，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可畏；思惟耳界可厭，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受可厭；思惟耳界有災，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有災；思惟耳界有橫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有橫；思惟耳界有疫，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有疫；思惟耳界有癘，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有癘；思惟耳界性不安隱，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性不安隱；思惟耳界不可保信，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可保信；思惟耳界無生無滅，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無生無滅；思惟耳界無染無淨，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染無淨；思惟耳界無作無為，思惟聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟鼻界無常，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無常；思惟鼻界苦，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受苦；思惟鼻界無我，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無我；思惟鼻界不淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不淨；思惟鼻界空，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空；思惟鼻界無相，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相；思惟鼻界無願，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願；思惟鼻界寂靜，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜；思惟鼻界遠離，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離；思惟鼻界如病，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如病；思惟鼻界如癰，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如癰；思惟鼻界如箭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如箭；思惟鼻界如瘡，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如瘡；思惟鼻界熱惱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受熱惱；思惟鼻界逼切，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受逼切；思惟鼻界敗壞，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受敗壞；思惟鼻界衰朽，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受衰朽；思惟鼻界變動，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受變動；思惟鼻界速滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受速滅；思惟鼻界可畏，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可畏；思惟鼻界可厭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可厭；思惟鼻界有災，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有災；思惟鼻界有橫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有橫；思惟鼻界有疫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有疫；思惟鼻界有癘，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有癘；思惟鼻界性不安隱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性不安隱；思惟鼻界不可保信，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可保信；思惟鼻界無生無滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅；思惟鼻界無染無淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染無淨；思惟鼻界無作無為，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟鼻界無常，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無常；思惟鼻界苦，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受苦；思惟鼻界無我，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無我；思惟鼻界不淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不淨；思惟鼻界空，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空；思惟鼻界無相，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相；思惟鼻界無願，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願；思惟鼻界寂靜，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜；思惟鼻界遠離，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離；思惟鼻界如病，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如病；思惟鼻界如癰，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如癰；思惟鼻界如箭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如箭；思惟鼻界如瘡，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受如瘡；思惟鼻界熱惱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受熱惱；思惟鼻界逼切，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受逼切；思惟鼻界敗壞，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受敗壞；思惟鼻界衰朽，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受衰朽；思惟鼻界變動，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受變動；思惟鼻界速滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受速滅；思惟鼻界可畏，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可畏；思惟鼻界可厭，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可厭；思惟鼻界有災，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有災；思惟鼻界有橫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有橫；思惟鼻界有疫，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有疫；思惟鼻界有癘，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有癘；思惟鼻界性不安隱，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性不安隱；思惟鼻界不可保信，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可保信；思惟鼻界無生無滅，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無生無滅；思惟鼻界無染無淨，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染無淨；思惟鼻界無作無為，思惟香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟舌界無常，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無常；思惟舌界苦，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受苦；思惟舌界無我，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無我；思惟舌界不淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不淨；思惟舌界空，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空；思惟舌界無相，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相；思惟舌界無願，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願；思惟舌界寂靜，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜；思惟舌界遠離，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離；思惟舌界如病，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如病；思惟舌界如癰，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如癰；思惟舌界如箭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如箭；思惟舌界如瘡，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如瘡；思惟舌界熱惱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受熱惱；思惟舌界逼切，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受逼切；思惟舌界敗壞，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受敗壞；思惟舌界衰朽，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受衰朽；思惟舌界變動，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受變動；思惟舌界速滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受速滅；思惟舌界可畏，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可畏；思惟舌界可厭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可厭；思惟舌界有災，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有災；思惟舌界有橫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有橫；思惟舌界有疫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有疫；思惟舌界有癘，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有癘；思惟舌界性不安隱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性不安隱；思惟舌界不可保信，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可保信；思惟舌界無生無滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅；思惟舌界無染無淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染無淨；思惟舌界無作無為，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟舌界無常，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無常；思惟舌界苦，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受苦；思惟舌界無我，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無我；思惟舌界不淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不淨；思惟舌界空，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空；思惟舌界無相，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相；思惟舌界無願，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願；思惟舌界寂靜，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜；思惟舌界遠離，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離；思惟舌界如病，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如病；思惟舌界如癰，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如癰；思惟舌界如箭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如箭；思惟舌界如瘡，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受如瘡；思惟舌界熱惱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受熱惱；思惟舌界逼切，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受逼切；思惟舌界敗壞，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受敗壞；思惟舌界衰朽，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受衰朽；思惟舌界變動，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受變動；思惟舌界速滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受速滅；思惟舌界可畏，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可畏；思惟舌界可厭，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可厭；思惟舌界有災，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有災；思惟舌界有橫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有橫；思惟舌界有疫，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有疫；思惟舌界有癘，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有癘；思惟舌界性不安隱，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性不安隱；思惟舌界不可保信，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可保信；思惟舌界無生無滅，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無生無滅；思惟舌界無染無淨，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染無淨；思惟舌界無作無為，思惟味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟身界無常，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無常；思惟身界苦，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受苦；思惟身界無我，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無我；思惟身界不淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不淨；思惟身界空，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空；思惟身界無相，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相；思惟身界無願，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願；思惟身界寂靜，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜；思惟身界遠離，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離；思惟身界如病，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如病；思惟身界如癰，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如癰；思惟身界如箭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如箭；思惟身界如瘡，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如瘡；思惟身界熱惱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受熱惱；思惟身界逼切，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受逼切；思惟身界敗壞，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受敗壞；思惟身界衰朽，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受衰朽；思惟身界變動，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受變動；思惟身界速滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受速滅；思惟身界可畏，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可畏；思惟身界可厭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可厭；思惟身界有災，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有災；思惟身界有橫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有橫；思惟身界有疫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有疫；思惟身界有癘，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有癘；思惟身界性不安隱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性不安隱；思惟身界不可保信，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可保信；思惟身界無生無滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅；思惟身界無染無淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染無淨；思惟身界無作無為，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟身界無常，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無常；思惟身界苦，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受苦；思惟身界無我，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無我；思惟身界不淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不淨；思惟身界空，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空；思惟身界無相，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相；思惟身界無願，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願；思惟身界寂靜，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜；思惟身界遠離，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離；思惟身界如病，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如病；思惟身界如癰，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如癰；思惟身界如箭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如箭；思惟身界如瘡，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受如瘡；思惟身界熱惱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受熱惱；思惟身界逼切，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受逼切；思惟身界敗壞，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受敗壞；思惟身界衰朽，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受衰朽；思惟身界變動，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受變動；思惟身界速滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受速滅；思惟身界可畏，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可畏；思惟身界可厭，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可厭；思惟身界有災，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有災；思惟身界有橫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有橫；思惟身界有疫，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有疫；思惟身界有癘，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有癘；思惟身界性不安隱，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性不安隱；思惟身界不可保信，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可保信；思惟身界無生無滅，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無生無滅；思惟身界無染無淨，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染無淨；思惟身界無作無為，思惟觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟意界無常，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無常；思惟意界苦，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受苦；思惟意界無我，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無我；思惟意界不淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不淨；思惟意界空，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空；思惟意界無相，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相；思惟意界無願，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願；思惟意界寂靜，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜；思惟意界遠離，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離；思惟意界如病，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如病；思惟意界如癰，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如癰；思惟意界如箭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如箭；思惟意界如瘡，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如瘡；思惟意界熱惱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受熱惱；思惟意界逼切，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受逼切；思惟意界敗壞，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受敗壞；思惟意界衰朽，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受衰朽；思惟意界變動，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受變動；思惟意界速滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受速滅；思惟意界可畏，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可畏；思惟意界可厭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可厭；思惟意界有災，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有災；思惟意界有橫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有橫；思惟意界有疫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有疫；思惟意界有癘，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有癘；思惟意界性不安隱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性不安隱；思惟意界不可保信，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可保信；思惟意界無生無滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅；思惟意界無染無淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染無淨；思惟意界無作無為，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，思惟意界無常，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無常；思惟意界苦，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受苦；思惟意界無我，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無我；思惟意界不淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不淨；思惟意界空，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空；思惟意界無相，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相；思惟意界無願，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願；思惟意界寂靜，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜；思惟意界遠離，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離；思惟意界如病，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如病；思惟意界如癰，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如癰；思惟意界如箭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如箭；思惟意界如瘡，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受如瘡；思惟意界熱惱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受熱惱；思惟意界逼切，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受逼切；思惟意界敗壞，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受敗壞；思惟意界衰朽，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受衰朽；思惟意界變動，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受變動；思惟意界速滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受速滅；思惟意界可畏，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可畏；思惟意界可厭，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受可厭；思惟意界有災，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有災；思惟意界有橫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有橫；思惟意界有疫，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有疫；思惟意界有癘，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有癘；思惟意界性不安隱，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性不安隱；思惟意界不可保信，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可保信；思惟意界無生無滅，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無生無滅；思惟意界無染無淨，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染無淨；思惟意界無作無為，思惟法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無作無為。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。