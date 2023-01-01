大般若波羅蜜多經卷第七十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七十六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分淨道品第二十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分淨道品第二十一之二

「舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意，謂欲救護一切有情，常不捨離一切有情大悲作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意，謂欲救護一切有情，常不捨離一切有情大悲作意。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。何以故？以一切有情亦常不離此作意故，是則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者，則一切有情亦應成菩薩摩訶薩。何以故？以一切有情亦常不離此作意故，是則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」

爾時，具壽善現讚舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實取我所說義。所以者何？舍利子！有情非有故，當知作意亦非有；我、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者非有故，當知作意亦非有。有情無實故，當知作意亦無實；我乃至見者無實故，當知作意亦無實。有情無自性故，當知作意亦無自性；我乃至見者無自性故，當知作意亦無自性。有情空故，當知作意亦空；我乃至見者空故，當知作意亦空。有情遠離故，當知作意亦遠離；我乃至見者遠離故，當知作意亦遠離。有情寂靜故，當知作意亦寂靜；我乃至見者寂靜故，當知作意亦寂靜。有情無覺知故，當知作意亦無覺知；我乃至見者無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現讚舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實取我所說義。所以者何？舍利子！有情非有故，當知作意亦非有；我、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者非有故，當知作意亦非有。有情無實故，當知作意亦無實；我乃至見者無實故，當知作意亦無實。有情無自性故，當知作意亦無自性；我乃至見者無自性故，當知作意亦無自性。有情空故，當知作意亦空；我乃至見者空故，當知作意亦空。有情遠離故，當知作意亦遠離；我乃至見者遠離故，當知作意亦遠離。有情寂靜故，當知作意亦寂靜；我乃至見者寂靜故，當知作意亦寂靜。有情無覺知故，當知作意亦無覺知；我乃至見者無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！色非有故，當知作意亦非有；受、想、行、識非有故，當知作意亦非有。色無實故，當知作意亦無實；受、想、行、識無實故，當知作意亦無實。色無自性故，當知作意亦無自性；受、想、行、識無自性故，當知作意亦無自性。色空故，當知作意亦空；受、想、行、識空故，當知作意亦空。色遠離故，當知作意亦遠離；受、想、行、識遠離故，當知作意亦遠離。色寂靜故，當知作意亦寂靜；受、想、行、識寂靜故，當知作意亦寂靜。色無覺知故，當知作意亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色非有故，當知作意亦非有；受、想、行、識非有故，當知作意亦非有。色無實故，當知作意亦無實；受、想、行、識無實故，當知作意亦無實。色無自性故，當知作意亦無自性；受、想、行、識無自性故，當知作意亦無自性。色空故，當知作意亦空；受、想、行、識空故，當知作意亦空。色遠離故，當知作意亦遠離；受、想、行、識遠離故，當知作意亦遠離。色寂靜故，當知作意亦寂靜；受、想、行、識寂靜故，當知作意亦寂靜。色無覺知故，當知作意亦無覺知；受、想、行、識無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！眼處非有故，當知作意亦非有；耳、鼻、舌、身、意處非有故，當知作意亦非有。眼處無實故，當知作意亦無實；耳、鼻、舌、身、意處無實故，當知作意亦無實。眼處無自性故，當知作意亦無自性；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，當知作意亦無自性。眼處空故，當知作意亦空；耳、鼻、舌、身、意處空故，當知作意亦空。眼處遠離故，當知作意亦遠離；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，當知作意亦遠離。眼處寂靜故，當知作意亦寂靜；耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，當知作意亦寂靜。眼處無覺知故，當知作意亦無覺知；耳、鼻、舌、身、意處無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處非有故，當知作意亦非有；耳、鼻、舌、身、意處非有故，當知作意亦非有。眼處無實故，當知作意亦無實；耳、鼻、舌、身、意處無實故，當知作意亦無實。眼處無自性故，當知作意亦無自性；耳、鼻、舌、身、意處無自性故，當知作意亦無自性。眼處空故，當知作意亦空；耳、鼻、舌、身、意處空故，當知作意亦空。眼處遠離故，當知作意亦遠離；耳、鼻、舌、身、意處遠離故，當知作意亦遠離。眼處寂靜故，當知作意亦寂靜；耳、鼻、舌、身、意處寂靜故，當知作意亦寂靜。眼處無覺知故，當知作意亦無覺知；耳、鼻、舌、身、意處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！色處非有故，當知作意亦非有；聲、香、味、觸、法處非有故，當知作意亦非有。色處無實故，當知作意亦無實；聲、香、味、觸、法處無實故，當知作意亦無實。色處無自性故，當知作意亦無自性；聲、香、味、觸、法處無自性故，當知作意亦無自性。色處空故，當知作意亦空；聲、香、味、觸、法處空故，當知作意亦空。色處遠離故，當知作意亦遠離；聲、香、味、觸、法處遠離故，當知作意亦遠離。色處寂靜故，當知作意亦寂靜；聲、香、味、觸、法處寂靜故，當知作意亦寂靜。色處無覺知故，當知作意亦無覺知；聲、香、味、觸、法處無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處非有故，當知作意亦非有；聲、香、味、觸、法處非有故，當知作意亦非有。色處無實故，當知作意亦無實；聲、香、味、觸、法處無實故，當知作意亦無實。色處無自性故，當知作意亦無自性；聲、香、味、觸、法處無自性故，當知作意亦無自性。色處空故，當知作意亦空；聲、香、味、觸、法處空故，當知作意亦空。色處遠離故，當知作意亦遠離；聲、香、味、觸、法處遠離故，當知作意亦遠離。色處寂靜故，當知作意亦寂靜；聲、香、味、觸、法處寂靜故，當知作意亦寂靜。色處無覺知故，當知作意亦無覺知；聲、香、味、觸、法處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！眼界非有故，當知作意亦非有；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。眼界無實故，當知作意亦無實；色界乃至眼觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。眼界無自性故，當知作意亦無自性；色界乃至眼觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。眼界空故，當知作意亦空；色界乃至眼觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。眼界遠離故，當知作意亦遠離；色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。眼界寂靜故，當知作意亦寂靜；色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。眼界無覺知故，當知作意亦無覺知；色界乃至眼觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界非有故，當知作意亦非有；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。眼界無實故，當知作意亦無實；色界乃至眼觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。眼界無自性故，當知作意亦無自性；色界乃至眼觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。眼界空故，當知作意亦空；色界乃至眼觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。眼界遠離故，當知作意亦遠離；色界乃至眼觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。眼界寂靜故，當知作意亦寂靜；色界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。眼界無覺知故，當知作意亦無覺知；色界乃至眼觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！耳界非有故，當知作意亦非有；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。耳界無實故，當知作意亦無實，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。耳界無自性故，當知作意亦無自性；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。耳界空故，當知作意亦空；聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。耳界遠離故，當知作意亦遠離；聲界乃至耳觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。耳界寂靜故，當知作意亦寂靜；聲界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。耳界無覺知故，當知作意亦無覺知；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界非有故，當知作意亦非有；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。耳界無實故，當知作意亦無實，聲界乃至耳觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。耳界無自性故，當知作意亦無自性；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。耳界空故，當知作意亦空；聲界乃至耳觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。耳界遠離故，當知作意亦遠離；聲界乃至耳觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。耳界寂靜故，當知作意亦寂靜；聲界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。耳界無覺知故，當知作意亦無覺知；聲界乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！鼻界非有故，當知作意亦非有；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。鼻界無實故，當知作意亦無實；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。鼻界無自性故，當知作意亦無自性；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。鼻界空故，當知作意亦空；香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。鼻界遠離故，當知作意亦遠離；香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。鼻界寂靜故，當知作意亦寂靜；香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。鼻界無覺知故，當知作意亦無覺知；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界非有故，當知作意亦非有；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。鼻界無實故，當知作意亦無實；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。鼻界無自性故，當知作意亦無自性；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。鼻界空故，當知作意亦空；香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。鼻界遠離故，當知作意亦遠離；香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。鼻界寂靜故，當知作意亦寂靜；香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。鼻界無覺知故，當知作意亦無覺知；香界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！舌界非有故，當知作意亦非有；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。舌界無實故，當知作意亦無實；味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。舌界無自性故，當知作意亦無自性；味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。舌界空故，當知作意亦空；味界乃至舌觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。舌界遠離故，當知作意亦遠離；味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。舌界寂靜故，當知作意亦寂靜；味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。舌界無覺知故，當知作意亦無覺知；味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界非有故，當知作意亦非有；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。舌界無實故，當知作意亦無實；味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。舌界無自性故，當知作意亦無自性；味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。舌界空故，當知作意亦空；味界乃至舌觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。舌界遠離故，當知作意亦遠離；味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。舌界寂靜故，當知作意亦寂靜；味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。舌界無覺知故，當知作意亦無覺知；味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！身界非有故，當知作意亦非有；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。身界無實故，當知作意亦無實；觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。身界無自性故，當知作意亦無自性；觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。身界空故，當知作意亦空；觸界乃至身觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。身界遠離故，當知作意亦遠離；觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。身界寂靜故，當知作意亦寂靜；觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。身界無覺知故，當知作意亦無覺知；觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界非有故，當知作意亦非有；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。身界無實故，當知作意亦無實；觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。身界無自性故，當知作意亦無自性；觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。身界空故，當知作意亦空；觸界乃至身觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。身界遠離故，當知作意亦遠離；觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。身界寂靜故，當知作意亦寂靜；觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。身界無覺知故，當知作意亦無覺知；觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！意界非有故，當知作意亦非有；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。意界無實故，當知作意亦無實；法界乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。意界無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。意界空故，當知作意亦空；法界乃至意觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。意界遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。意界寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。意界無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界非有故，當知作意亦非有；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受非有故，當知作意亦非有。意界無實故，當知作意亦無實；法界乃至意觸為緣所生諸受無實故，當知作意亦無實。意界無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故，當知作意亦無自性。意界空故，當知作意亦空；法界乃至意觸為緣所生諸受空故，當知作意亦空。意界遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故，當知作意亦遠離。意界寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故，當知作意亦寂靜。意界無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！地界非有故，當知作意亦非有；水、火、風、空、識界非有故，當知作意亦非有。地界無實故，當知作意亦無實；水、火、風、空、識界無實故，當知作意亦無實。地界無自性故，當知作意亦無自性；水、火、風、空、識界無自性故，當知作意亦無自性。地界空故，當知作意亦空；水、火、風、空、識界空故，當知作意亦空。地界遠離故，當知作意亦遠離；水、火、風、空、識界遠離故，當知作意亦遠離。地界寂靜故，當知作意亦寂靜；水、火、風、空、識界寂靜故，當知作意亦寂靜。地界無覺知故，當知作意亦無覺知；水、火、風、空、識界無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界非有故，當知作意亦非有；水、火、風、空、識界非有故，當知作意亦非有。地界無實故，當知作意亦無實；水、火、風、空、識界無實故，當知作意亦無實。地界無自性故，當知作意亦無自性；水、火、風、空、識界無自性故，當知作意亦無自性。地界空故，當知作意亦空；水、火、風、空、識界空故，當知作意亦空。地界遠離故，當知作意亦遠離；水、火、風、空、識界遠離故，當知作意亦遠離。地界寂靜故，當知作意亦寂靜；水、火、風、空、識界寂靜故，當知作意亦寂靜。地界無覺知故，當知作意亦無覺知；水、火、風、空、識界無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！苦聖諦非有故，當知作意亦非有；集、滅、道聖諦非有故，當知作意亦非有。苦聖諦無實故，當知作意亦無實；集、滅、道聖諦無實故，當知作意亦無實。苦聖諦無自性故，當知作意亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知作意亦無自性。苦聖諦空故，當知作意亦空；集、滅、道聖諦空故，當知作意亦空。苦聖諦遠離故，當知作意亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知作意亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜。苦聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦非有故，當知作意亦非有；集、滅、道聖諦非有故，當知作意亦非有。苦聖諦無實故，當知作意亦無實；集、滅、道聖諦無實故，當知作意亦無實。苦聖諦無自性故，當知作意亦無自性；集、滅、道聖諦無自性故，當知作意亦無自性。苦聖諦空故，當知作意亦空；集、滅、道聖諦空故，當知作意亦空。苦聖諦遠離故，當知作意亦遠離；集、滅、道聖諦遠離故，當知作意亦遠離。苦聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜；集、滅、道聖諦寂靜故，當知作意亦寂靜。苦聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知；集、滅、道聖諦無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！無明非有故，當知作意亦非有；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非有故，當知作意亦非有。無明無實故，當知作意亦無實；行乃至老死愁歎苦憂惱無實故，當知作意亦無實。無明無自性故，當知作意亦無自性；行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故，當知作意亦無自性。無明空故，當知作意亦空；行乃至老死愁歎苦憂惱空故，當知作意亦空。無明遠離故，當知作意亦遠離；行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故，當知作意亦遠離。無明寂靜故，當知作意亦寂靜；行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故，當知作意亦寂靜。無明無覺知故，當知作意亦無覺知；行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明非有故，當知作意亦非有；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱非有故，當知作意亦非有。無明無實故，當知作意亦無實；行乃至老死愁歎苦憂惱無實故，當知作意亦無實。無明無自性故，當知作意亦無自性；行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故，當知作意亦無自性。無明空故，當知作意亦空；行乃至老死愁歎苦憂惱空故，當知作意亦空。無明遠離故，當知作意亦遠離；行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故，當知作意亦遠離。無明寂靜故，當知作意亦寂靜；行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故，當知作意亦寂靜。無明無覺知故，當知作意亦無覺知；行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！內空非有故，當知作意亦非有；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非有故，當知作意亦非有。內空無實故，當知作意亦無實；外空乃至無性自性空無實故，當知作意亦無實。內空無自性故，當知作意亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知作意亦無自性。內空空故，當知作意亦空；外空乃至無性自性空空故，當知作意亦空。內空遠離故，當知作意亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知作意亦遠離。內空寂靜故，當知作意亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知作意亦寂靜。內空無覺知故，當知作意亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空非有故，當知作意亦非有；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非有故，當知作意亦非有。內空無實故，當知作意亦無實；外空乃至無性自性空無實故，當知作意亦無實。內空無自性故，當知作意亦無自性；外空乃至無性自性空無自性故，當知作意亦無自性。內空空故，當知作意亦空；外空乃至無性自性空空故，當知作意亦空。內空遠離故，當知作意亦遠離；外空乃至無性自性空遠離故，當知作意亦遠離。內空寂靜故，當知作意亦寂靜；外空乃至無性自性空寂靜故，當知作意亦寂靜。內空無覺知故，當知作意亦無覺知；外空乃至無性自性空無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！真如非有故，當知作意亦非有；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非有故，當知作意亦非有。真如無實故，當知作意亦無實；法界乃至不思議界無實故，當知作意亦無實。真如無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知作意亦無自性。真如空故，當知作意亦空；法界乃至不思議界空故，當知作意亦空。真如遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知作意亦遠離。真如寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知作意亦寂靜。真如無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如非有故，當知作意亦非有；法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界非有故，當知作意亦非有。真如無實故，當知作意亦無實；法界乃至不思議界無實故，當知作意亦無實。真如無自性故，當知作意亦無自性；法界乃至不思議界無自性故，當知作意亦無自性。真如空故，當知作意亦空；法界乃至不思議界空故，當知作意亦空。真如遠離故，當知作意亦遠離；法界乃至不思議界遠離故，當知作意亦遠離。真如寂靜故，當知作意亦寂靜；法界乃至不思議界寂靜故，當知作意亦寂靜。真如無覺知故，當知作意亦無覺知；法界乃至不思議界無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！布施波羅蜜多非有故，當知作意亦非有；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有故，當知作意亦非有。布施波羅蜜多無實故，當知作意亦無實；淨戒乃至般若波羅蜜多無實故，當知作意亦無實。布施波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性；淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性。布施波羅蜜多空故，當知作意亦空；淨戒乃至般若波羅蜜多空故，當知作意亦空。布施波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜；淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜。布施波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知；淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多非有故，當知作意亦非有；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非有故，當知作意亦非有。布施波羅蜜多無實故，當知作意亦無實；淨戒乃至般若波羅蜜多無實故，當知作意亦無實。布施波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性；淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故，當知作意亦無自性。布施波羅蜜多空故，當知作意亦空；淨戒乃至般若波羅蜜多空故，當知作意亦空。布施波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故，當知作意亦遠離。布施波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜；淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故，當知作意亦寂靜。布施波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知；淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！四靜慮非有故，當知作意亦非有；四無量、四無色定非有故，當知作意亦非有。四靜慮無實故，當知作意亦無實；四無量、四無色定無實故，當知作意亦無實。四靜慮無自性故，當知作意亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知作意亦無自性。四靜慮空故，當知作意亦空；四無量、四無色定空故，當知作意亦空。四靜慮遠離故，當知作意亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知作意亦遠離。四靜慮寂靜故，當知作意亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知作意亦寂靜。四靜慮無覺知故，當知作意亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮非有故，當知作意亦非有；四無量、四無色定非有故，當知作意亦非有。四靜慮無實故，當知作意亦無實；四無量、四無色定無實故，當知作意亦無實。四靜慮無自性故，當知作意亦無自性；四無量、四無色定無自性故，當知作意亦無自性。四靜慮空故，當知作意亦空；四無量、四無色定空故，當知作意亦空。四靜慮遠離故，當知作意亦遠離；四無量、四無色定遠離故，當知作意亦遠離。四靜慮寂靜故，當知作意亦寂靜；四無量、四無色定寂靜故，當知作意亦寂靜。四靜慮無覺知故，當知作意亦無覺知；四無量、四無色定無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！八解脫非有故，當知作意亦非有；八勝處、九次第定、十遍處非有故，當知作意亦非有。八解脫無實故，當知作意亦無實；八勝處、九次第定、十遍處無實故，當知作意亦無實。八解脫無自性故，當知作意亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知作意亦無自性。八解脫空故，當知作意亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知作意亦空。八解脫遠離故，當知作意亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知作意亦遠離。八解脫寂靜故，當知作意亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，當知作意亦寂靜。八解脫無覺知故，當知作意亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫非有故，當知作意亦非有；八勝處、九次第定、十遍處非有故，當知作意亦非有。八解脫無實故，當知作意亦無實；八勝處、九次第定、十遍處無實故，當知作意亦無實。八解脫無自性故，當知作意亦無自性；八勝處、九次第定、十遍處無自性故，當知作意亦無自性。八解脫空故，當知作意亦空；八勝處、九次第定、十遍處空故，當知作意亦空。八解脫遠離故，當知作意亦遠離；八勝處、九次第定、十遍處遠離故，當知作意亦遠離。八解脫寂靜故，當知作意亦寂靜；八勝處、九次第定、十遍處寂靜故，當知作意亦寂靜。八解脫無覺知故，當知作意亦無覺知；八勝處、九次第定、十遍處無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！四念住非有故，當知作意亦非有；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非有故，當知作意亦非有。四念住無實故，當知作意亦無實；四正斷乃至八聖道支無實故，當知作意亦無實。四念住無自性故，當知作意亦無自性；四正斷乃至八聖道支無自性故，當知作意亦無自性。四念住空故，當知作意亦空；四正斷乃至八聖道支空故，當知作意亦空。四念住遠離故，當知作意亦遠離；四正斷乃至八聖道支遠離故，當知作意亦遠離。四念住寂靜故，當知作意亦寂靜；四正斷乃至八聖道支寂靜故，當知作意亦寂靜。四念住無覺知故，當知作意亦無覺知；四正斷乃至八聖道支無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住非有故，當知作意亦非有；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非有故，當知作意亦非有。四念住無實故，當知作意亦無實；四正斷乃至八聖道支無實故，當知作意亦無實。四念住無自性故，當知作意亦無自性；四正斷乃至八聖道支無自性故，當知作意亦無自性。四念住空故，當知作意亦空；四正斷乃至八聖道支空故，當知作意亦空。四念住遠離故，當知作意亦遠離；四正斷乃至八聖道支遠離故，當知作意亦遠離。四念住寂靜故，當知作意亦寂靜；四正斷乃至八聖道支寂靜故，當知作意亦寂靜。四念住無覺知故，當知作意亦無覺知；四正斷乃至八聖道支無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！空解脫門非有故，當知作意亦非有；無相、無願解脫門非有故，當知作意亦非有。空解脫門無實故，當知作意亦無實；無相、無願解脫門無實故，當知作意亦無實。空解脫門無自性故，當知作意亦無自性；無相、無願解脫門無自性故，當知作意亦無自性。空解脫門空故，當知作意亦空；無相、無願解脫門空故，當知作意亦空。空解脫門遠離故，當知作意亦遠離；無相、無願解脫門遠離故，當知作意亦遠離。空解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜；無相、無願解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜。空解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知；無相、無願解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門非有故，當知作意亦非有；無相、無願解脫門非有故，當知作意亦非有。空解脫門無實故，當知作意亦無實；無相、無願解脫門無實故，當知作意亦無實。空解脫門無自性故，當知作意亦無自性；無相、無願解脫門無自性故，當知作意亦無自性。空解脫門空故，當知作意亦空；無相、無願解脫門空故，當知作意亦空。空解脫門遠離故，當知作意亦遠離；無相、無願解脫門遠離故，當知作意亦遠離。空解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜；無相、無願解脫門寂靜故，當知作意亦寂靜。空解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知；無相、無願解脫門無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！五眼非有故，當知作意亦非有；六神通非有故，當知作意亦非有。五眼無實故，當知作意亦無實；六神通無實故，當知作意亦無實。五眼無自性故，當知作意亦無自性；六神通無自性故，當知作意亦無自性。五眼空故，當知作意亦空；六神通空故，當知作意亦空。五眼遠離故，當知作意亦遠離；六神通遠離故，當知作意亦遠離。五眼寂靜故，當知作意亦寂靜；六神通寂靜故，當知作意亦寂靜。五眼無覺知故，當知作意亦無覺知；六神通無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼非有故，當知作意亦非有；六神通非有故，當知作意亦非有。五眼無實故，當知作意亦無實；六神通無實故，當知作意亦無實。五眼無自性故，當知作意亦無自性；六神通無自性故，當知作意亦無自性。五眼空故，當知作意亦空；六神通空故，當知作意亦空。五眼遠離故，當知作意亦遠離；六神通遠離故，當知作意亦遠離。五眼寂靜故，當知作意亦寂靜；六神通寂靜故，當知作意亦寂靜。五眼無覺知故，當知作意亦無覺知；六神通無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！佛十力非有故，當知作意亦非有；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非有故，當知作意亦非有。佛十力無實故，當知作意亦無實；四無所畏乃至十八佛不共法無實故，當知作意亦無實。佛十力無自性故，當知作意亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知作意亦無自性。佛十力空故，當知作意亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知作意亦空。佛十力遠離故，當知作意亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知作意亦遠離。佛十力寂靜故，當知作意亦寂靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知作意亦寂靜。佛十力無覺知故，當知作意亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力非有故，當知作意亦非有；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非有故，當知作意亦非有。佛十力無實故，當知作意亦無實；四無所畏乃至十八佛不共法無實故，當知作意亦無實。佛十力無自性故，當知作意亦無自性；四無所畏乃至十八佛不共法無自性故，當知作意亦無自性。佛十力空故，當知作意亦空；四無所畏乃至十八佛不共法空故，當知作意亦空。佛十力遠離故，當知作意亦遠離；四無所畏乃至十八佛不共法遠離故，當知作意亦遠離。佛十力寂靜故，當知作意亦寂靜；四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故，當知作意亦寂靜。佛十力無覺知故，當知作意亦無覺知；四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！無忘失法非有故，當知作意亦非有；恒住捨性非有故，當知作意亦非有。無忘失法無實故，當知作意亦無實；恒住捨性無實故，當知作意亦無實。無忘失法無自性故，當知作意亦無自性；恒住捨性無自性故，當知作意亦無自性。無忘失法空故，當知作意亦空；恒住捨性空故，當知作意亦空。無忘失法遠離故，當知作意亦遠離；恒住捨性遠離故，當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故，當知作意亦寂靜；恒住捨性寂靜故，當知作意亦寂靜。無忘失法無覺知故，當知作意亦無覺知；恒住捨性無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法非有故，當知作意亦非有；恒住捨性非有故，當知作意亦非有。無忘失法無實故，當知作意亦無實；恒住捨性無實故，當知作意亦無實。無忘失法無自性故，當知作意亦無自性；恒住捨性無自性故，當知作意亦無自性。無忘失法空故，當知作意亦空；恒住捨性空故，當知作意亦空。無忘失法遠離故，當知作意亦遠離；恒住捨性遠離故，當知作意亦遠離。無忘失法寂靜故，當知作意亦寂靜；恒住捨性寂靜故，當知作意亦寂靜。無忘失法無覺知故，當知作意亦無覺知；恒住捨性無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！一切陀羅尼門非有故，當知作意亦非有；一切三摩地門非有故，當知作意亦非有。一切陀羅尼門無實故，當知作意亦無實；一切三摩地門無實故，當知作意亦無實。一切陀羅尼門無自性故，當知作意亦無自性；一切三摩地門無自性故，當知作意亦無自性。一切陀羅尼門空故，當知作意亦空；一切三摩地門空故，當知作意亦空。一切陀羅尼門遠離故，當知作意亦遠離；一切三摩地門遠離故，當知作意亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故，當知作意亦寂靜；一切三摩地門寂靜故，當知作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故，當知作意亦無覺知；一切三摩地門無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門非有故，當知作意亦非有；一切三摩地門非有故，當知作意亦非有。一切陀羅尼門無實故，當知作意亦無實；一切三摩地門無實故，當知作意亦無實。一切陀羅尼門無自性故，當知作意亦無自性；一切三摩地門無自性故，當知作意亦無自性。一切陀羅尼門空故，當知作意亦空；一切三摩地門空故，當知作意亦空。一切陀羅尼門遠離故，當知作意亦遠離；一切三摩地門遠離故，當知作意亦遠離。一切陀羅尼門寂靜故，當知作意亦寂靜；一切三摩地門寂靜故，當知作意亦寂靜。一切陀羅尼門無覺知故，當知作意亦無覺知；一切三摩地門無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！一切智非有故，當知作意亦非有；道相智、一切相智非有故，當知作意亦非有。一切智無實故，當知作意亦無實；道相智、一切相智無實故，當知作意亦無實。一切智無自性故，當知作意亦無自性；道相智、一切相智無自性故，當知作意亦無自性。一切智空故，當知作意亦空；道相智、一切相智空故，當知作意亦空。一切智遠離故，當知作意亦遠離；道相智、一切相智遠離故，當知作意亦遠離。一切智寂靜故，當知作意亦寂靜；道相智、一切相智寂靜故，當知作意亦寂靜。一切智無覺知故，當知作意亦無覺知；道相智、一切相智無覺知故，當知作意亦無覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智非有故，當知作意亦非有；道相智、一切相智非有故，當知作意亦非有。一切智無實故，當知作意亦無實；道相智、一切相智無實故，當知作意亦無實。一切智無自性故，當知作意亦無自性；道相智、一切相智無自性故，當知作意亦無自性。一切智空故，當知作意亦空；道相智、一切相智空故，當知作意亦空。一切智遠離故，當知作意亦遠離；道相智、一切相智遠離故，當知作意亦遠離。一切智寂靜故，當知作意亦寂靜；道相智、一切相智寂靜故，當知作意亦寂靜。一切智無覺知故，當知作意亦無覺知；道相智、一切相智無覺知故，當知作意亦無覺知。

「舍利子！聲聞菩提非有故，當知作意亦非有；獨覺菩提、無上菩提非有故，當知作意亦非有。聲聞菩提無實故，當知作意亦無實；獨覺菩提、無上菩提無實故，當知作意亦無實。聲聞菩提無自性故，當知作意亦無自性；獨覺菩提、無上菩提無自性故，當知作意亦無自性。聲聞菩提空故，當知作意亦空；獨覺菩提、無上菩提空故，當知作意亦空。聲聞菩提遠離故，當知作意亦遠離；獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故，當知作意亦寂靜；獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故，當知作意亦無覺知；獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知作意亦無覺知。舍利子！由此緣故，諸菩薩摩訶薩住如是住，常應不捨大悲作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞菩提非有故，當知作意亦非有；獨覺菩提、無上菩提非有故，當知作意亦非有。聲聞菩提無實故，當知作意亦無實；獨覺菩提、無上菩提無實故，當知作意亦無實。聲聞菩提無自性故，當知作意亦無自性；獨覺菩提、無上菩提無自性故，當知作意亦無自性。聲聞菩提空故，當知作意亦空；獨覺菩提、無上菩提空故，當知作意亦空。聲聞菩提遠離故，當知作意亦遠離；獨覺菩提、無上菩提遠離故，當知作意亦遠離。聲聞菩提寂靜故，當知作意亦寂靜；獨覺菩提、無上菩提寂靜故，當知作意亦寂靜。聲聞菩提無覺知故，當知作意亦無覺知；獨覺菩提、無上菩提無覺知故，當知作意亦無覺知。舍利子！由此緣故，諸菩薩摩訶薩住如是住，常應不捨大悲作意。」

爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝善能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者，皆應如汝之所宣說。諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者，皆應隨汝所說而學。」

具壽善現為諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種轉變，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現為諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種轉變，謂動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆；東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。

爾時，如來即便微笑，具壽善現白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來即便微笑，具壽善現白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告善現：「如我於此三千大千堪忍世界，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，諸佛世尊亦為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如今於此三千大千堪忍世界，有十二那庾多諸天人等，聞說般若波羅蜜多，於諸法中得無生忍。今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊有情，聞彼諸佛所說般若波羅蜜多，亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如我於此三千大千堪忍世界，為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，諸佛世尊亦為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。如今於此三千大千堪忍世界，有十二那庾多諸天人等，聞說般若波羅蜜多，於諸法中得無生忍。今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊有情，聞彼諸佛所說般若波羅蜜多，亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」