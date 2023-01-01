大般若波羅蜜多經卷第七十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無生品第二十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無生品第二十之二

「舍利子！布施波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！四靜慮是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無量、四無色定是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無量、四無色定是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！八解脫是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八勝處、九次第定、十遍處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。八勝處、九次第定、十遍處是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！四念住是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！空解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。無相、無願解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。無相、無願解脫門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！五眼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。六神通是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！佛十力是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一切智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。道相智、一切相智是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！無忘失法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住捨性是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。恒住捨性是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一切陀羅尼門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一切三摩地門是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！異生是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。異生法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。異生法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！預流是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。預流法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。預流法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！一來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。一來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！不還是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不還法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！不還是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。不還法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！阿羅漢是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿羅漢法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！阿羅漢是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。阿羅漢法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！獨覺是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。獨覺法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。獨覺法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！菩薩是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩薩法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。菩薩法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。

「舍利子！如來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。如來法是已生法，我不欲令生。何以故？以自性空故。」

時，舍利子問善現言：「仁今為欲令生生，為欲令不生生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「仁今為欲令生生，為欲令不生生耶？」

善現答言：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我不欲令生生，亦不欲令不生生。何以故？舍利子！生與不生，如是二法俱非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。舍利子！由此緣故，我不欲令生生，亦不欲令不生生。」

時，舍利子問善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」

善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法、若無生相、若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法、若無生相、若樂辯說，如是一切皆非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相，所謂無相。」

舍利子言：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「於不生法起不生言，此不生言亦不生不？」

善現答言：「如是！如是！所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！所以者何？

「舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色不生，受、想、行、識亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處不生，耳、鼻、舌、身、意處亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處不生，聲、香、味、觸、法處亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！眼界不生，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界不生，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！耳界不生，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界不生，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！鼻界不生，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界不生，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！舌界不生，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界不生，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！身界不生，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界不生，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！意界不生，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界不生，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界不生，水、火、風、空、識界亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！苦聖諦不生，集、滅、道聖諦亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦不生，集、滅、道聖諦亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！無明不生，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明不生，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！內空不生，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空不生，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！布施波羅蜜多不生，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多不生，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！四靜慮不生，四無量、四無色定亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮不生，四無量、四無色定亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！八解脫不生，八勝處、九次第定、十遍處亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫不生，八勝處、九次第定、十遍處亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！四念住不生，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住不生，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！空解脫門不生，無相、無願解脫門亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門不生，無相、無願解脫門亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！五眼不生，六神通亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼不生，六神通亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！佛十力不生，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力不生，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！一切智不生，道相智、一切相智亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智不生，道相智、一切相智亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！無忘失法不生，恒住捨性亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法不生，恒住捨性亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！一切陀羅尼門不生，一切三摩地門亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門不生，一切三摩地門亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！異生不生，異生法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生不生，異生法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！預流不生，預流法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流不生，預流法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！一來不生，一來法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一來不生，一來法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！不還不生，不還法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！不還不生，不還法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！阿羅漢不生，阿羅漢法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！阿羅漢不生，阿羅漢法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！獨覺不生，獨覺法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺不生，獨覺法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！菩薩不生，菩薩法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩不生，菩薩法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！如來不生，如來法亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來不生，如來法亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！身行不生，語行、意行亦不生。何以故？皆本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身行不生，語行、意行亦不生。何以故？皆本性空故。

「舍利子！由此緣故，於不生法起不生言亦無生義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故，於不生法起不生言亦無生義。

「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆不生故。」

時，舍利子謂善現言：「仁者於說法人中最為第一。何以故？隨所問詰皆能酬答無滯礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「仁者於說法人中最為第一。何以故？隨所問詰皆能酬答無滯礙故。」

善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰，一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰，一一酬答自在無畏。何以故？以一切法無所依故。」

時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」

善現答言：「舍利子！色本性空，依內依外依兩中間不可得故；受、想、行、識本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色本性空，依內依外依兩中間不可得故；受、想、行、識本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！眼處本性空，依內依外依兩中間不可得故；耳、鼻、舌、身、意處本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處本性空，依內依外依兩中間不可得故；耳、鼻、舌、身、意處本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！色處本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲、香、味、觸、法處本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲、香、味、觸、法處本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！眼界本性空，依內依外依兩中間不可得故；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界本性空，依內依外依兩中間不可得故；色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！耳界本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界本性空，依內依外依兩中間不可得故；聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！鼻界本性空，依內依外依兩中間不可得故；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界本性空，依內依外依兩中間不可得故；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！舌界本性空，依內依外依兩中間不可得故；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界本性空，依內依外依兩中間不可得故；味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！身界本性空，依內依外依兩中間不可得故；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界本性空，依內依外依兩中間不可得故；觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！意界本性空，依內依外依兩中間不可得故；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界本性空，依內依外依兩中間不可得故；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！地界本性空，依內依外依兩中間不可得故；水、火、風、空、識界本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界本性空，依內依外依兩中間不可得故；水、火、風、空、識界本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！苦聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故；集、滅、道聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故；集、滅、道聖諦本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！無明本性空，依內依外依兩中間不可得故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明本性空，依內依外依兩中間不可得故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！內空本性空，依內依外依兩中間不可得故；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空本性空，依內依外依兩中間不可得故；外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！布施波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！四靜慮本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無量、四無色定本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無量、四無色定本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！八解脫本性空，依內依外依兩中間不可得故；八勝處、九次第定、十遍處本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫本性空，依內依外依兩中間不可得故；八勝處、九次第定、十遍處本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！四念住本性空，依內依外依兩中間不可得故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住本性空，依內依外依兩中間不可得故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！空解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故；無相、無願解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故；無相、無願解脫門本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！五眼本性空，依內依外依兩中間不可得故；六神通本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼本性空，依內依外依兩中間不可得故；六神通本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！佛十力本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力本性空，依內依外依兩中間不可得故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！一切智本性空，依內依外依兩中間不可得故；道相智、一切相智本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智本性空，依內依外依兩中間不可得故；道相智、一切相智本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！無忘失法本性空，依內依外依兩中間不可得故；恒住捨性本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法本性空，依內依外依兩中間不可得故；恒住捨性本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！一切陀羅尼門本性空，依內依外依兩中間不可得故；一切三摩地門本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門本性空，依內依外依兩中間不可得故；一切三摩地門本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！異生本性空，依內依外依兩中間不可得故；異生法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生本性空，依內依外依兩中間不可得故；異生法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！預流本性空，依內依外依兩中間不可得故；預流法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流本性空，依內依外依兩中間不可得故；預流法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！一來本性空，依內依外依兩中間不可得故；一來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一來本性空，依內依外依兩中間不可得故；一來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！不還本性空，依內依外依兩中間不可得故；不還法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！不還本性空，依內依外依兩中間不可得故；不還法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！阿羅漢本性空，依內依外依兩中間不可得故；阿羅漢法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！阿羅漢本性空，依內依外依兩中間不可得故；阿羅漢法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！獨覺本性空，依內依外依兩中間不可得故；獨覺法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！獨覺本性空，依內依外依兩中間不可得故；獨覺法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！菩薩本性空，依內依外依兩中間不可得故；菩薩法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩本性空，依內依外依兩中間不可得故；菩薩法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！如來本性空，依內依外依兩中間不可得故；如來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來本性空，依內依外依兩中間不可得故；如來法本性空，依內依外依兩中間不可得故。

「舍利子！由此緣故，我說諸法都無所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故，我說諸法都無所依。」

初分淨道品第二十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分淨道品第二十一之一

爾時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識；應淨眼處，應淨耳、鼻、舌、身、意處；應淨色處，應淨聲、香、味、觸、法處；應淨眼界，應淨色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；應淨耳界，應淨聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；應淨鼻界，應淨香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；應淨舌界，應淨味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；應淨身界，應淨觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；應淨意界，應淨法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；應淨地界，應淨水、火、風、空、識界；應淨苦聖諦，應淨集、滅、道聖諦；應淨無明，應淨行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應淨內空，應淨外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應淨布施波羅蜜多，應淨淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應淨四靜慮，應淨四無量、四無色定；應淨八解脫，應淨八勝處、九次第定、十遍處；應淨四念住，應淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應淨空解脫門，應淨無相、無願解脫門；應淨五眼，應淨六神通；應淨佛十力，應淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應淨無忘失法，應淨恒住捨性；應淨一切陀羅尼門，應淨一切三摩地門；應淨一切智，應淨道相智、一切相智；應淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識；應淨眼處，應淨耳、鼻、舌、身、意處；應淨色處，應淨聲、香、味、觸、法處；應淨眼界，應淨色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受；應淨耳界，應淨聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受；應淨鼻界，應淨香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受；應淨舌界，應淨味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受；應淨身界，應淨觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受；應淨意界，應淨法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受；應淨地界，應淨水、火、風、空、識界；應淨苦聖諦，應淨集、滅、道聖諦；應淨無明，應淨行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；應淨內空，應淨外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；應淨布施波羅蜜多，應淨淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；應淨四靜慮，應淨四無量、四無色定；應淨八解脫，應淨八勝處、九次第定、十遍處；應淨四念住，應淨四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應淨空解脫門，應淨無相、無願解脫門；應淨五眼，應淨六神通；應淨佛十力，應淨四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；應淨無忘失法，應淨恒住捨性；應淨一切陀羅尼門，應淨一切三摩地門；應淨一切智，應淨道相智、一切相智；應淨菩提道。」

時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」

善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種，一者、世間，二、出世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！六波羅蜜多各有二種，一者、世間，二、出世間。」

舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須華與華，須嚴飾與嚴飾，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須照明與照明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須資生什物悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞耳鼻與耳鼻，乞僮僕與僮僕，乞珍財與珍財，乞生類與生類，如是一切隨其所求內外之物並皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施，一者、自想，二者、他想，三者、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者，須食與食，須飲與飲，須乘與乘，須衣與衣，須香與香，須華與華，須嚴飾與嚴飾，須舍宅與舍宅，須醫藥與醫藥，須照明與照明，須坐臥具與坐臥具，如是一切隨其所須資生什物悉皆施與。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭目與頭目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞骨髓與骨髓，乞耳鼻與耳鼻，乞僮僕與僮僕，乞珍財與珍財，乞生類與生類，如是一切隨其所求內外之物並皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施，一者、自想，二者、他想，三者、施想。由著此三輪而行施故，名世間布施波羅蜜多。何緣此施名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。」

舍利子言：「云何出世間布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何出世間布施波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨，一者、不執我為施者，二者、不執彼為受者，三者、不著施及施果，是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。又舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施故，名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨，一者、不執我為施者，二者、不執彼為受者，三者、不著施及施果，是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。又舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施故，名出世間布施波羅蜜多。何緣此施名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間布施波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情受持淨戒，我隨佛教於淨尸羅能無所犯，我行淨戒波羅蜜多。』彼持戒時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而受持戒，一者、自想，二者、他想，三者、戒想。由著此三輪受持戒故，名世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情受持淨戒，我隨佛教於淨尸羅能無所犯，我行淨戒波羅蜜多。』彼持戒時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而受持戒，一者、自想，二者、他想，三者、戒想。由著此三輪受持戒故，名世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間淨戒波羅蜜多。」

舍利子言：「云何出世間淨戒波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何出世間淨戒波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨，一者、不執我能持戒，二者、不執所護有情，三者、不著戒及戒果，是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所持戒福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而受持戒故，名出世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨，一者、不執我能持戒，二者、不執所護有情，三者、不著戒及戒果，是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所持戒福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而受持戒故，名出世間淨戒波羅蜜多。何緣此淨戒名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間淨戒波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間安忍波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修安忍，我隨佛教於勝安忍能正修習，我行安忍波羅蜜多。』彼修忍時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修安忍，一者、自想，二者、他想，三者、忍想。由著此三輪修安忍故，名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修安忍，我隨佛教於勝安忍能正修習，我行安忍波羅蜜多。』彼修忍時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修安忍，一者、自想，二者、他想，三者、忍想。由著此三輪修安忍故，名世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間安忍波羅蜜多。」

舍利子言：「云何出世間安忍波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何出世間安忍波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨，一者、不執我能修忍，二者、不執所忍有情，三者、不著忍及忍果，是為菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修忍福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修安忍故，名出世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間安忍波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨，一者、不執我能修忍，二者、不執所忍有情，三者、不著忍及忍果，是為菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，所修忍福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修安忍故，名出世間安忍波羅蜜多。何緣此安忍名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間安忍波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間精進波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而勤精進，我隨佛教策勵身心曾無懈怠，我行精進波羅蜜多。』彼精進時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而勤精進，一者、自想，二者、他想，三、精進想。由著此三輪修精進故，名世間精進波羅蜜多。何緣此精進名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而勤精進，我隨佛教策勵身心曾無懈怠，我行精進波羅蜜多。』彼精進時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而勤精進，一者、自想，二者、他想，三、精進想。由著此三輪修精進故，名世間精進波羅蜜多。何緣此精進名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間精進波羅蜜多。」

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善現答言：「若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨，一者、不執我能精進，二者、不執所為有情，三者、不著精進及果，是為菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修精進福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而勤精進故，名出世間精進波羅蜜多。何緣此精進名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨，一者、不執我能精進，二者、不執所為有情，三者、不著精進及果，是為菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修精進福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而勤精進故，名出世間精進波羅蜜多。何緣此精進名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間精進波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間靜慮波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修靜慮，我隨佛教於勝等持能正修習，我行靜慮波羅蜜多。』彼修定時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修靜慮，一者、自想，二者、他想，三、靜慮想。由著此三輪修靜慮故，名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修靜慮，我隨佛教於勝等持能正修習，我行靜慮波羅蜜多。』彼修定時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修靜慮，一者、自想，二者、他想，三、靜慮想。由著此三輪修靜慮故，名世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間靜慮波羅蜜多。」

舍利子言：「云何出世間靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何出世間靜慮波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨，一者、不執我能修定，二者、不執所為有情，三者、不著靜慮及果，是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修靜慮福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修靜慮故，名出世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨，一者、不執我能修定，二者、不執所為有情，三者、不著靜慮及果，是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修靜慮福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修靜慮故，名出世間靜慮波羅蜜多。何緣此靜慮名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間靜慮波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間般若波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修般若，我隨佛教於勝般若能正修行，我能悔除自所作惡，我見他惡終不譏凌，我能隨喜他所修福，我能請佛轉妙法輪，我隨所聞能正決擇，我行般若波羅蜜多。』彼修慧時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修般若，一者、自想，二者、他想，三者、般若想。由著此三輪修般若故，名世間般若波羅蜜多。何緣此般若名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依，謂作是念：『我為饒益一切有情而修般若，我隨佛教於勝般若能正修行，我能悔除自所作惡，我見他惡終不譏凌，我能隨喜他所修福，我能請佛轉妙法輪，我隨所聞能正決擇，我行般若波羅蜜多。』彼修慧時，以有所得而為方便，與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世他世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而修般若，一者、自想，二者、他想，三者、般若想。由著此三輪修般若故，名世間般若波羅蜜多。何緣此般若名為世間？以與世間同共行故，不超動出世間法故，如是名為世間般若波羅蜜多。」

舍利子言：「云何出世間般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何出世間般若波羅蜜多？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨，一者、不執我能修慧，二者、不執所為有情，三者、不著般若及果，是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修般若福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修般若故，名出世間般若波羅蜜多。何緣此般若名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨，一者、不執我能修慧，二者、不執所為有情，三者、不著般若及果，是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨。又舍利子！菩薩摩訶薩以大悲為上首，修般若福普施有情，於諸有情都無所得，雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提，而於其中不見少相。由都無所執而修般若故，名出世間般若波羅蜜多。何緣此般若名出世間？不與世間同共行故，能超動出世間法故，如是名為出世間般若波羅蜜多。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」

時，舍利子問善現言：「何等名為菩薩摩訶薩菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何等名為菩薩摩訶薩菩提道？」

善現答言：「舍利子！內空名為菩薩摩訶薩菩提道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！內空名為菩薩摩訶薩菩提道，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！真如名為菩薩摩訶薩菩提道，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如名為菩薩摩訶薩菩提道，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道，集、滅、道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道，集、滅、道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提道，四無量、四無色定名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提道，四無量、四無色定名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！八解脫名為菩薩摩訶薩菩提道，八勝處、九次第定、十遍處名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫名為菩薩摩訶薩菩提道，八勝處、九次第定、十遍處名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！四念住名為菩薩摩訶薩菩提道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住名為菩薩摩訶薩菩提道，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！空解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道，無相、無願解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道，無相、無願解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！五眼名為菩薩摩訶薩菩提道，六神通名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼名為菩薩摩訶薩菩提道，六神通名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提道，恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提道，恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！一切陀羅尼門名為菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門名為菩薩摩訶薩菩提道，一切三摩地門名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！一切智名為菩薩摩訶薩菩提道，道相智、一切相智名為菩薩摩訶薩菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智名為菩薩摩訶薩菩提道，道相智、一切相智名為菩薩摩訶薩菩提道。

「舍利子！如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道。」

時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。如是功德為由何等波羅蜜多勢力所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子讚善現言：「善哉！善哉！誠如所說。如是功德為由何等波羅蜜多勢力所致？」

善現言：「舍利子！如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「舍利子！如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法從此生故。舍利子！如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，已證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，當證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾；現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故，現證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾。