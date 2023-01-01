大般若波羅蜜多經卷第七十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分觀行品第十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分觀行品第十九之二

「世尊！布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不生無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不生無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不生則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不生無二無二分，四無量、四無色定與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不生無二無二分，四無量、四無色定與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不生則非四靜慮，四無量、四無色定不生則非四無量、四無色定。

「世尊！八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不生無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不生無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不生則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不生則非八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！四念住不生則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不生無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四念住不生則非四念住，四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住不生則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不生無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故四念住不生則非四念住，四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不生無二無二分，無相、無願解脫門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不生無二無二分，無相、無願解脫門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不生則非空解脫門，無相、無願解脫門不生則非無相、無願解脫門。

「世尊！五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。所以者何？五眼與不生無二無二分，六神通與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。所以者何？五眼與不生無二無二分，六神通與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故五眼不生則非五眼，六神通不生則非六神通。

「世尊！佛十力不生則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力與不生無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不生則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力不生則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力與不生無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不生則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不生則非真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不生無二無二分，法界乃至不思議界與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故真如不生則非真如，法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如不生則非真如，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不生則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不生無二無二分，法界乃至不思議界與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故真如不生則非真如，法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界。

「世尊！無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不生無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不生無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不生則非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不生無二無二分，恒住捨性與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不生無二無二分，恒住捨性與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不生則非無忘失法，恒住捨性不生則非恒住捨性。

「世尊！一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不生無二無二分，一切三摩地門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不生無二無二分，一切三摩地門與不生無二無二分。何以故？以不生法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不生則非一切三摩地門。

「世尊！色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。所以者何？色與不滅無二無二分，受、想、行、識與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。所以者何？色與不滅無二無二分，受、想、行、識與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故色不滅則非色，受、想、行、識不滅則非受、想、行、識。

「世尊！眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？眼處與不滅無二無二分，耳、鼻、舌、身、意處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。所以者何？眼處與不滅無二無二分，耳、鼻、舌、身、意處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼處不滅則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不滅則非耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。所以者何？色處與不滅無二無二分，聲、香、味、觸、法處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。所以者何？色處與不滅無二無二分，聲、香、味、觸、法處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故色處不滅則非色處，聲、香、味、觸、法處不滅則非聲、香、味、觸、法處。

「世尊！眼界不滅則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？眼界與不滅無二無二分，色界乃至眼觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼界不滅則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界不滅則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。所以者何？眼界與不滅無二無二分，色界乃至眼觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故眼界不滅則非眼界，色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「世尊！耳界不滅則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？耳界與不滅無二無二分，聲界乃至耳觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故耳界不滅則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！耳界不滅則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。所以者何？耳界與不滅無二無二分，聲界乃至耳觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故耳界不滅則非耳界，聲界乃至耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「世尊！鼻界不滅則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何？鼻界與不滅無二無二分，香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故鼻界不滅則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！鼻界不滅則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。所以者何？鼻界與不滅無二無二分，香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故鼻界不滅則非鼻界，香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！舌界不滅則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何？舌界與不滅無二無二分，味界乃至舌觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故舌界不滅則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！舌界不滅則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。所以者何？舌界與不滅無二無二分，味界乃至舌觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故舌界不滅則非舌界，味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「世尊！身界不滅則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何？身界與不滅無二無二分，觸界乃至身觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故身界不滅則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！身界不滅則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。所以者何？身界與不滅無二無二分，觸界乃至身觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故身界不滅則非身界，觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「世尊！意界不滅則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？意界與不滅無二無二分，法界乃至意觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故意界不滅則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！意界不滅則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。所以者何？意界與不滅無二無二分，法界乃至意觸為緣所生諸受與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故意界不滅則非意界，法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。所以者何？地界與不滅無二無二分，水、火、風、空、識界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。所以者何？地界與不滅無二無二分，水、火、風、空、識界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故地界不滅則非地界，水、火、風、空、識界不滅則非水、火、風、空、識界。

「世尊！苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。所以者何？苦聖諦與不滅無二無二分，集、滅、道聖諦與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。所以者何？苦聖諦與不滅無二無二分，集、滅、道聖諦與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故苦聖諦不滅則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不滅則非集、滅、道聖諦。

「世尊！無明不滅則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？無明與不滅無二無二分，行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無明不滅則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明不滅則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。所以者何？無明與不滅無二無二分，行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無明不滅則非無明，行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！內空不滅則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。所以者何？內空與不滅無二無二分，外空乃至無性自性空與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故內空不滅則非內空，外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空不滅則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。所以者何？內空與不滅無二無二分，外空乃至無性自性空與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故內空不滅則非內空，外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空。

「世尊！布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不滅無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。所以者何？布施波羅蜜多與不滅無二無二分，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不滅則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不滅無二無二分，四無量、四無色定與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。所以者何？四靜慮與不滅無二無二分，四無量、四無色定與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四靜慮不滅則非四靜慮，四無量、四無色定不滅則非四無量、四無色定。

「世尊！八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不滅無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。所以者何？八解脫與不滅無二無二分，八勝處、九次第定、十遍處與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故八解脫不滅則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不滅則非八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！四念住不滅則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不滅無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四念住不滅則非四念住，四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住不滅則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。所以者何？四念住與不滅無二無二分，四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故四念住不滅則非四念住，四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不滅無二無二分，無相、無願解脫門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。所以者何？空解脫門與不滅無二無二分，無相、無願解脫門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故空解脫門不滅則非空解脫門，無相、無願解脫門不滅則非無相、無願解脫門。

「世尊！五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。所以者何？五眼與不滅無二無二分，六神通與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。所以者何？五眼與不滅無二無二分，六神通與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故五眼不滅則非五眼，六神通不滅則非六神通。

「世尊！佛十力不滅則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力與不滅無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不滅則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力不滅則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。所以者何？佛十力與不滅無二無二分，四無所畏乃至十八佛不共法與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故佛十力不滅則非佛十力，四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不滅則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不滅則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不滅無二無二分，法界乃至不思議界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故真如不滅則非真如，法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如不滅則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不滅則非法界乃至不思議界。所以者何？真如與不滅無二無二分，法界乃至不思議界與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故真如不滅則非真如，法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界。

「世尊！無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不滅無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。所以者何？無上正等菩提與不滅無二無二分，一切智、道相智、一切相智與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不滅則非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不滅無二無二分，恒住捨性與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。所以者何？無忘失法與不滅無二無二分，恒住捨性與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故無忘失法不滅則非無忘失法，恒住捨性不滅則非恒住捨性。

「世尊！一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不滅無二無二分，一切三摩地門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。所以者何？一切陀羅尼門與不滅無二無二分，一切三摩地門與不滅無二無二分。何以故？以不滅法非一、非二、非多、非異，是故一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不滅則非一切三摩地門。

「世尊！色不二則非色，受、想、行、識不二則非受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色不二則非色，受、想、行、識不二則非受、想、行、識。

「世尊！眼處不二則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不二則非耳、鼻、舌、身、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處不二則非眼處，耳、鼻、舌、身、意處不二則非耳、鼻、舌、身、意處。

「世尊！色處不二則非色處，聲、香、味、觸、法處不二則非聲、香、味、觸、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處不二則非色處，聲、香、味、觸、法處不二則非聲、香、味、觸、法處。

「世尊！眼界不二則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界不二則非眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受。

「世尊！耳界不二則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！耳界不二則非耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受。

「世尊！鼻界不二則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！鼻界不二則非鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受。

「世尊！舌界不二則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！舌界不二則非舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受。

「世尊！身界不二則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！身界不二則非身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸為緣所生諸受。

「世尊！意界不二則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！意界不二則非意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！地界不二則非地界，水、火、風、空、識界不二則非水、火、風、空、識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界不二則非地界，水、火、風、空、識界不二則非水、火、風、空、識界。

「世尊！苦聖諦不二則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不二則非集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦不二則非苦聖諦，集、滅、道聖諦不二則非集、滅、道聖諦。

「世尊！無明不二則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明不二則非無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱。

「世尊！內空不二則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不二則非外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空不二則非內空，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空不二則非外空乃至無性自性空。

「世尊！布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不二則非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「世尊！四靜慮不二則非四靜慮，四無量、四無色定不二則非四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮不二則非四靜慮，四無量、四無色定不二則非四無量、四無色定。

「世尊！八解脫不二則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不二則非八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫不二則非八解脫，八勝處、九次第定、十遍處不二則非八勝處、九次第定、十遍處。

「世尊！四念住不二則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住不二則非四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支。

「世尊！空解脫門不二則非空解脫門，無相、無願解脫門不二則非無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門不二則非空解脫門，無相、無願解脫門不二則非無相、無願解脫門。

「世尊！五眼不二則非五眼，六神通不二則非六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼不二則非五眼，六神通不二則非六神通。

「世尊！佛十力不二則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力不二則非佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法。

「世尊！真如不二則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不二則非法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如不二則非真如，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界不二則非法界乃至不思議界。

「世尊！無上正等菩提不二則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二則非一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無上正等菩提不二則非無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智不二則非一切智、道相智、一切相智。

「世尊！無忘失法不二則非無忘失法，恒住捨性不二則非恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法不二則非無忘失法，恒住捨性不二則非恒住捨性。

「世尊！一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不二則非一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門，一切三摩地門不二則非一切三摩地門。

「世尊！色入不二無妄法數，受、想、行、識入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色入不二無妄法數，受、想、行、識入不二無妄法數。

「世尊！眼處入不二無妄法數，耳、鼻、舌、身、意處入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼處入不二無妄法數，耳、鼻、舌、身、意處入不二無妄法數。

「世尊！色處入不二無妄法數，聲、香、味、觸、法處入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色處入不二無妄法數，聲、香、味、觸、法處入不二無妄法數。

「世尊！眼界入不二無妄法數，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！眼界入不二無妄法數，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！耳界入不二無妄法數，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！耳界入不二無妄法數，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！鼻界入不二無妄法數，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！鼻界入不二無妄法數，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！舌界入不二無妄法數，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！舌界入不二無妄法數，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！身界入不二無妄法數，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！身界入不二無妄法數，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！意界入不二無妄法數，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！意界入不二無妄法數，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受入不二無妄法數。

「世尊！地界入不二無妄法數，水、火、風、空、識界入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界入不二無妄法數，水、火、風、空、識界入不二無妄法數。

「世尊！苦聖諦入不二無妄法數，集、滅、道聖諦入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聖諦入不二無妄法數，集、滅、道聖諦入不二無妄法數。

「世尊！無明入不二無妄法數，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無明入不二無妄法數，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數。

「世尊！內空入不二無妄法數，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空入不二無妄法數，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空入不二無妄法數。

「世尊！布施波羅蜜多入不二無妄法數，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施波羅蜜多入不二無妄法數，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多入不二無妄法數。

「世尊！四靜慮入不二無妄法數，四無量、四無色定入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四靜慮入不二無妄法數，四無量、四無色定入不二無妄法數。

「世尊！八解脫入不二無妄法數，八勝處、九次第定、十遍處入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！八解脫入不二無妄法數，八勝處、九次第定、十遍處入不二無妄法數。

「世尊！四念住入不二無妄法數，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念住入不二無妄法數，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支入不二無妄法數。

「世尊！空解脫門入不二無妄法數，無相、無願解脫門入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空解脫門入不二無妄法數，無相、無願解脫門入不二無妄法數。

「世尊！五眼入不二無妄法數，六神通入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！五眼入不二無妄法數，六神通入不二無妄法數。

「世尊！佛十力入不二無妄法數，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛十力入不二無妄法數，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法入不二無妄法數。

「世尊！真如入不二無妄法數，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！真如入不二無妄法數，法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界入不二無妄法數。

「世尊！無上正等菩提入不二無妄法數，一切智、道相智、一切相智入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無上正等菩提入不二無妄法數，一切智、道相智、一切相智入不二無妄法數。

「世尊！無忘失法入不二無妄法數，恒住捨性入不二無妄法數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無忘失法入不二無妄法數，恒住捨性入不二無妄法數。

「世尊！一切陀羅尼門入不二無妄法數，一切三摩地門入不二無妄法數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切陀羅尼門入不二無妄法數，一切三摩地門入不二無妄法數。」

時，舍利子問善現言：「所說『菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時』者，何謂菩薩摩訶薩？何謂般若波羅蜜多？何謂觀諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「所說『菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時』者，何謂菩薩摩訶薩？何謂般若波羅蜜多？何謂觀諸法？」

爾時，具壽善現答舍利子言：「如尊者所云『何謂菩薩摩訶薩？』者，舍利子！為有情類求大菩提亦有菩提故名菩薩，彼如實知一切法相而不執著故復名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現答舍利子言：「如尊者所云『何謂菩薩摩訶薩？』者，舍利子！為有情類求大菩提亦有菩提故名菩薩，彼如實知一切法相而不執著故復名摩訶薩。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著？」

善現答言：「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色相而不執著，如實知受、想、行、識相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色相而不執著，如實知受、想、行、識相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著，如實知耳、鼻、舌、身、意處相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著，如實知耳、鼻、舌、身、意處相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著，如實知聲、香、味、觸、法處相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著，如實知聲、香、味、觸、法處相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著，如實知色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著，如實知聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著，如實知香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著，如實知味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著，如實知觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著，如實知法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著，如實知水、火、風、空、識界相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著，如實知水、火、風、空、識界相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著，如實知集、滅、道聖諦相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著，如實知集、滅、道聖諦相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著，如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著，如實知行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著，如實知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著，如實知外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著，如實知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著，如實知淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著，如實知四無量、四無色定相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著，如實知四無量、四無色定相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著，如實知八勝處、九次第定、十遍處相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著，如實知八勝處、九次第定、十遍處相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著，如實知四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著，如實知無相、無願解脫門相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著，如實知無相、無願解脫門相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著，如實知六神通相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著，如實知六神通相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著，如實知四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知真如相而不執著，如實知法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知真如相而不執著，如實知法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著，如實知一切智、道相智、一切相智相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著，如實知一切智、道相智、一切相智相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著，如實知恒住捨性相而不執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著，如實知恒住捨性相而不執著。

「舍利子！菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著，如實知一切三摩地門相而不執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著，如實知一切三摩地門相而不執著。」

時，舍利子問善現言：「何等名為一切法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何等名為一切法相？」

善現答言：「若由如是諸行、相、狀表知諸法，是色、是聲、是香、是味、是觸、是法、是內、是外、是有漏、是無漏、是有為、是無為，此等名為一切法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若由如是諸行、相、狀表知諸法，是色、是聲、是香、是味、是觸、是法、是內、是外、是有漏、是無漏、是有為、是無為，此等名為一切法相。」

爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何謂般若波羅蜜多？』者，舍利子！有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復答舍利子言：「如尊者所云『何謂般若波羅蜜多？』者，舍利子！有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多。」

舍利子言：「此於何法而得遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「此於何法而得遠離？」

善現答言：「此於一切煩惱見趣而得遠離，此於一切六趣、四生而得遠離，此於一切蘊、界、處等而得遠離，故名般若波羅蜜多。又舍利子！有勝妙慧遠有所到，故名般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「此於一切煩惱見趣而得遠離，此於一切六趣、四生而得遠離，此於一切蘊、界、處等而得遠離，故名般若波羅蜜多。又舍利子！有勝妙慧遠有所到，故名般若波羅蜜多。」

舍利子言：「此於何法而得遠到？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「此於何法而得遠到？」

善現答言：「舍利子！此於色實性而得遠到，於受、想、行、識實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！此於色實性而得遠到，於受、想、行、識實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於眼處實性而得遠到，於耳、鼻、舌、身、意處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於眼處實性而得遠到，於耳、鼻、舌、身、意處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於色處實性而得遠到，於聲、香、味、觸、法處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於色處實性而得遠到，於聲、香、味、觸、法處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於眼界實性而得遠到，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於眼界實性而得遠到，於色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於耳界實性而得遠到，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於耳界實性而得遠到，於聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於鼻界實性而得遠到，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於鼻界實性而得遠到，於香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於舌界實性而得遠到，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於舌界實性而得遠到，於味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於身界實性而得遠到，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於身界實性而得遠到，於觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於意界實性而得遠到，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於意界實性而得遠到，於法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於地界實性而得遠到，於水、火、風、空、識界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於地界實性而得遠到，於水、火、風、空、識界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於苦聖諦實性而得遠到，於集、滅、道聖諦實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於苦聖諦實性而得遠到，於集、滅、道聖諦實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於無明實性而得遠到，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於無明實性而得遠到，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於內空實性而得遠到，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於內空實性而得遠到，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子此！於布施波羅蜜多實性而得遠到，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子此！於布施波羅蜜多實性而得遠到，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於四靜慮實性而得遠到，於四無量、四無色定實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於四靜慮實性而得遠到，於四無量、四無色定實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於八解脫實性而得遠到，於八勝處、九次第定、十遍處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於八解脫實性而得遠到，於八勝處、九次第定、十遍處實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於四念住實性而得遠到，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於四念住實性而得遠到，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於空解脫門實性而得遠到，於無相、無願解脫門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於空解脫門實性而得遠到，於無相、無願解脫門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於五眼實性而得遠到，於六神通實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於五眼實性而得遠到，於六神通實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於佛十力實性而得遠到，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於佛十力實性而得遠到，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於真如實性而得遠到，於法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於真如實性而得遠到，於法界、法性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於無上正等菩提實性而得遠到，於一切智、道相智、一切相智實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於無上正等菩提實性而得遠到，於一切智、道相智、一切相智實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於無忘失法實性而得遠到，於恒住捨性實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於無忘失法實性而得遠到，於恒住捨性實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！此於一切陀羅尼門實性而得遠到，於一切三摩地門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此於一切陀羅尼門實性而得遠到，於一切三摩地門實性而得遠到，故名般若波羅蜜多。

「舍利子！是謂般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是謂般若波羅蜜多。」