向佛经 GPT 提问

大般若波羅蜜多經卷第六十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第六十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無所得品第十八之八

「舍利子！布施波羅蜜多非我亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多非我亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非我亦無散失。

「舍利子！四靜慮非我亦無散失，四無量、四無色定非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮非我亦無散失，四無量、四無色定非我亦無散失。

「舍利子！八解脫非我亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫非我亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處非我亦無散失。

「舍利子！四念住非我亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住非我亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非我亦無散失。

「舍利子！空解脫門非我亦無散失，無相、無願解脫門非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門非我亦無散失，無相、無願解脫門非我亦無散失。

「舍利子！五眼非我亦無散失，六神通非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼非我亦無散失，六神通非我亦無散失。

「舍利子！佛十力非我亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力非我亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非我亦無散失。

「舍利子！一切智非我亦無散失，道相智、一切相智非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智非我亦無散失，道相智、一切相智非我亦無散失。

「舍利子！無忘失法非我亦無散失，恒住捨性非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法非我亦無散失，恒住捨性非我亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門非我亦無散失，一切三摩地門非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門非我亦無散失，一切三摩地門非我亦無散失。

「舍利子！極喜地非我亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地非我亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地非我亦無散失。

「舍利子！異生地非我亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地非我亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地非我亦無散失。

「舍利子！聲聞乘非我亦無散失，獨覺乘、大乘非我亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘非我亦無散失，獨覺乘、大乘非我亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法寂靜亦無散失。何以故？若法寂靜，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法寂靜亦無散失。何以故？若法寂靜，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法寂靜亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法寂靜亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色寂靜亦無散失，受、想、行、識寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色寂靜亦無散失，受、想、行、識寂靜亦無散失。

「舍利子！眼處寂靜亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處寂靜亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處寂靜亦無散失。

「舍利子！色處寂靜亦無散失，聲、香、味、觸、法處寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處寂靜亦無散失，聲、香、味、觸、法處寂靜亦無散失。

「舍利子！眼界寂靜亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界寂靜亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！耳界寂靜亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界寂靜亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！鼻界寂靜亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界寂靜亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！舌界寂靜亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界寂靜亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！身界寂靜亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界寂靜亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！意界寂靜亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界寂靜亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜亦無散失。

「舍利子！地界寂靜亦無散失，水、火、風、空、識界寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界寂靜亦無散失，水、火、風、空、識界寂靜亦無散失。

「舍利子！苦聖諦寂靜亦無散失，集、滅、道聖諦寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦寂靜亦無散失，集、滅、道聖諦寂靜亦無散失。

「舍利子！無明寂靜亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明寂靜亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失。

「舍利子！內空寂靜亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空寂靜亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空寂靜亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多寂靜亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多寂靜亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜亦無散失。

「舍利子！四靜慮寂靜亦無散失，四無量、四無色定寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮寂靜亦無散失，四無量、四無色定寂靜亦無散失。

「舍利子！八解脫寂靜亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫寂靜亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處寂靜亦無散失。

「舍利子！四念住寂靜亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住寂靜亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜亦無散失。

「舍利子！空解脫門寂靜亦無散失，無相、無願解脫門寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門寂靜亦無散失，無相、無願解脫門寂靜亦無散失。

「舍利子！五眼寂靜亦無散失，六神通寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼寂靜亦無散失，六神通寂靜亦無散失。

「舍利子！佛十力寂靜亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力寂靜亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法寂靜亦無散失。

「舍利子！一切智寂靜亦無散失，道相智、一切相智寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智寂靜亦無散失，道相智、一切相智寂靜亦無散失。

「舍利子！無忘失法寂靜亦無散失，恒住捨性寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法寂靜亦無散失，恒住捨性寂靜亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門寂靜亦無散失，一切三摩地門寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門寂靜亦無散失，一切三摩地門寂靜亦無散失。

「舍利子！極喜地寂靜亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地寂靜亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地寂靜亦無散失。

「舍利子！異生地寂靜亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地寂靜亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地寂靜亦無散失。

「舍利子！聲聞乘寂靜亦無散失，獨覺乘、大乘寂靜亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘寂靜亦無散失，獨覺乘、大乘寂靜亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法遠離亦無散失。何以故？若法遠離，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法遠離亦無散失。何以故？若法遠離，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法遠離亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法遠離亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色遠離亦無散失，受、想、行、識遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色遠離亦無散失，受、想、行、識遠離亦無散失。

「舍利子！眼處遠離亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處遠離亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處遠離亦無散失。

「舍利子！色處遠離亦無散失，聲、香、味、觸、法處遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處遠離亦無散失，聲、香、味、觸、法處遠離亦無散失。

「舍利子！眼界遠離亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界遠離亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！耳界遠離亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界遠離亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！鼻界遠離亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界遠離亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！舌界遠離亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界遠離亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！身界遠離亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界遠離亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！意界遠離亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界遠離亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離亦無散失。

「舍利子！地界遠離亦無散失，水、火、風、空、識界遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界遠離亦無散失，水、火、風、空、識界遠離亦無散失。

「舍利子！苦聖諦遠離亦無散失，集、滅、道聖諦遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦遠離亦無散失，集、滅、道聖諦遠離亦無散失。

「舍利子！無明遠離亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明遠離亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離亦無散失。

「舍利子！內空遠離亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空遠離亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空遠離亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多遠離亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多遠離亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離亦無散失。

「舍利子！四靜慮遠離亦無散失，四無量、四無色定遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮遠離亦無散失，四無量、四無色定遠離亦無散失。

「舍利子！八解脫遠離亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫遠離亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處遠離亦無散失。

「舍利子！四念住遠離亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住遠離亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離亦無散失。

「舍利子！空解脫門遠離亦無散失，無相、無願解脫門遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門遠離亦無散失，無相、無願解脫門遠離亦無散失。

「舍利子！五眼遠離亦無散失，六神通遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼遠離亦無散失，六神通遠離亦無散失。

「舍利子！佛十力遠離亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力遠離亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法遠離亦無散失。

「舍利子！一切智遠離亦無散失，道相智、一切相智遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智遠離亦無散失，道相智、一切相智遠離亦無散失。

「舍利子！無忘失法遠離亦無散失，恒住捨性遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法遠離亦無散失，恒住捨性遠離亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門遠離亦無散失，一切三摩地門遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門遠離亦無散失，一切三摩地門遠離亦無散失。

「舍利子！極喜地遠離亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地遠離亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地遠離亦無散失。

「舍利子！異生地遠離亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地遠離亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地遠離亦無散失。

「舍利子！聲聞乘遠離亦無散失，獨覺乘、大乘遠離亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘遠離亦無散失，獨覺乘、大乘遠離亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法空亦無散失。何以故？若法空，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法空亦無散失。何以故？若法空，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法空亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法空亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色空亦無散失，受、想、行、識空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色空亦無散失，受、想、行、識空亦無散失。

「舍利子！眼處空亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處空亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處空亦無散失。

「舍利子！色處空亦無散失，聲、香、味、觸、法處空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處空亦無散失，聲、香、味、觸、法處空亦無散失。

「舍利子！眼界空亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界空亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！耳界空亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界空亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！鼻界空亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界空亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！舌界空亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界空亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！身界空亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界空亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！意界空亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界空亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空亦無散失。

「舍利子！地界空亦無散失，水、火、風、空、識界空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界空亦無散失，水、火、風、空、識界空亦無散失。

「舍利子！苦聖諦空亦無散失，集、滅、道聖諦空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦空亦無散失，集、滅、道聖諦空亦無散失。

「舍利子！無明空亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明空亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空亦無散失。

「舍利子！內空空亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空空亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空空亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多空亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多空亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空亦無散失。

「舍利子！四靜慮空亦無散失，四無量、四無色定空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮空亦無散失，四無量、四無色定空亦無散失。

「舍利子！八解脫空亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫空亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處空亦無散失。

「舍利子！四念住空亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住空亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空亦無散失。

「舍利子！空解脫門空亦無散失，無相、無願解脫門空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門空亦無散失，無相、無願解脫門空亦無散失。

「舍利子！五眼空亦無散失，六神通空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼空亦無散失，六神通空亦無散失。

「舍利子！佛十力空亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力空亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空亦無散失。

「舍利子！一切智空亦無散失，道相智、一切相智空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智空亦無散失，道相智、一切相智空亦無散失。

「舍利子！無忘失法空亦無散失，恒住捨性空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法空亦無散失，恒住捨性空亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門空亦無散失，一切三摩地門空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門空亦無散失，一切三摩地門空亦無散失。

「舍利子！極喜地空亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地空亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空亦無散失。

「舍利子！異生地空亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地空亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空亦無散失。

「舍利子！聲聞乘空亦無散失，獨覺乘、大乘空亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘空亦無散失，獨覺乘、大乘空亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法無相亦無散失。何以故？若法無相，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法無相亦無散失。何以故？若法無相，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法無相亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法無相亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無相亦無散失，受、想、行、識無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色無相亦無散失，受、想、行、識無相亦無散失。

「舍利子！眼處無相亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無相亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無相亦無散失。

「舍利子！色處無相亦無散失，聲、香、味、觸、法處無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處無相亦無散失，聲、香、味、觸、法處無相亦無散失。

「舍利子！眼界無相亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界無相亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！耳界無相亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界無相亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！鼻界無相亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界無相亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！舌界無相亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界無相亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！身界無相亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界無相亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！意界無相亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界無相亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相亦無散失。

「舍利子！地界無相亦無散失，水、火、風、空、識界無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無相亦無散失，水、火、風、空、識界無相亦無散失。

「舍利子！苦聖諦無相亦無散失，集、滅、道聖諦無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無相亦無散失，集、滅、道聖諦無相亦無散失。

「舍利子！無明無相亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無相亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相亦無散失。

「舍利子！內空無相亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空無相亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無相亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多無相亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多無相亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相亦無散失。

「舍利子！四靜慮無相亦無散失，四無量、四無色定無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮無相亦無散失，四無量、四無色定無相亦無散失。

「舍利子！八解脫無相亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫無相亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無相亦無散失。

「舍利子！四念住無相亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住無相亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相亦無散失。

「舍利子！空解脫門無相亦無散失，無相、無願解脫門無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門無相亦無散失，無相、無願解脫門無相亦無散失。

「舍利子！五眼無相亦無散失，六神通無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼無相亦無散失，六神通無相亦無散失。

「舍利子！佛十力無相亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力無相亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無相亦無散失。

「舍利子！一切智無相亦無散失，道相智、一切相智無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智無相亦無散失，道相智、一切相智無相亦無散失。

「舍利子！無忘失法無相亦無散失，恒住捨性無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法無相亦無散失，恒住捨性無相亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無相亦無散失，一切三摩地門無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門無相亦無散失，一切三摩地門無相亦無散失。

「舍利子！極喜地無相亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地無相亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無相亦無散失。

「舍利子！異生地無相亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地無相亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無相亦無散失。

「舍利子！聲聞乘無相亦無散失，獨覺乘、大乘無相亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘無相亦無散失，獨覺乘、大乘無相亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法無願亦無散失。何以故？若法無願，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法無願亦無散失。何以故？若法無願，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法無願亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法無願亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無願亦無散失，受、想、行、識無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色無願亦無散失，受、想、行、識無願亦無散失。

「舍利子！眼處無願亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無願亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無願亦無散失。

「舍利子！色處無願亦無散失，聲、香、味、觸、法處無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處無願亦無散失，聲、香、味、觸、法處無願亦無散失。

「舍利子！眼界無願亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界無願亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！耳界無願亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界無願亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！鼻界無願亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界無願亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！舌界無願亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界無願亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！身界無願亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界無願亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！意界無願亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界無願亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願亦無散失。

「舍利子！地界無願亦無散失，水、火、風、空、識界無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無願亦無散失，水、火、風、空、識界無願亦無散失。

「舍利子！苦聖諦無願亦無散失，集、滅、道聖諦無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無願亦無散失，集、滅、道聖諦無願亦無散失。

「舍利子！無明無願亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無願亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願亦無散失。

「舍利子！內空無願亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空無願亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無願亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多無願亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多無願亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願亦無散失。

「舍利子！四靜慮無願亦無散失，四無量、四無色定無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮無願亦無散失，四無量、四無色定無願亦無散失。

「舍利子！八解脫無願亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫無願亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無願亦無散失。

「舍利子！四念住無願亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住無願亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願亦無散失。

「舍利子！空解脫門無願亦無散失，無相、無願解脫門無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門無願亦無散失，無相、無願解脫門無願亦無散失。

「舍利子！五眼無願亦無散失，六神通無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼無願亦無散失，六神通無願亦無散失。

「舍利子！佛十力無願亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力無願亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無願亦無散失。

「舍利子！一切智無願亦無散失，道相智、一切相智無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智無願亦無散失，道相智、一切相智無願亦無散失。

「舍利子！無忘失法無願亦無散失，恒住捨性無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法無願亦無散失，恒住捨性無願亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無願亦無散失，一切三摩地門無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門無願亦無散失，一切三摩地門無願亦無散失。

「舍利子！極喜地無願亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地無願亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無願亦無散失。

「舍利子！異生地無願亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地無願亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無願亦無散失。

「舍利子！聲聞乘無願亦無散失，獨覺乘、大乘無願亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘無願亦無散失，獨覺乘、大乘無願亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法善亦無散失。何以故？若法善，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法善亦無散失。何以故？若法善，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法善亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法善亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色善亦無散失，受、想、行、識善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色善亦無散失，受、想、行、識善亦無散失。

「舍利子！眼處善亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處善亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處善亦無散失。

「舍利子！色處善亦無散失，聲、香、味、觸、法處善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處善亦無散失，聲、香、味、觸、法處善亦無散失。

「舍利子！眼界善亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界善亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！耳界善亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界善亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！鼻界善亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界善亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！舌界善亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界善亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！身界善亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界善亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！意界善亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界善亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受善亦無散失。

「舍利子！地界善亦無散失，水、火、風、空、識界善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界善亦無散失，水、火、風、空、識界善亦無散失。

「舍利子！苦聖諦善亦無散失，集、滅、道聖諦善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦善亦無散失，集、滅、道聖諦善亦無散失。

「舍利子！無明善亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明善亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱善亦無散失。

「舍利子！內空善亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空善亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空善亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多善亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多善亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多善亦無散失。

「舍利子！四靜慮善亦無散失，四無量、四無色定善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮善亦無散失，四無量、四無色定善亦無散失。

「舍利子！八解脫善亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫善亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處善亦無散失。

「舍利子！四念住善亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住善亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支善亦無散失。

「舍利子！空解脫門善亦無散失，無相、無願解脫門善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門善亦無散失，無相、無願解脫門善亦無散失。

「舍利子！五眼善亦無散失，六神通善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼善亦無散失，六神通善亦無散失。

「舍利子！佛十力善亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力善亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法善亦無散失。

「舍利子！一切智善亦無散失，道相智、一切相智善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智善亦無散失，道相智、一切相智善亦無散失。

「舍利子！無忘失法善亦無散失，恒住捨性善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法善亦無散失，恒住捨性善亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門善亦無散失，一切三摩地門善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門善亦無散失，一切三摩地門善亦無散失。

「舍利子！極喜地善亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地善亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地善亦無散失。

「舍利子！異生地善亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地善亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地善亦無散失。

「舍利子！聲聞乘善亦無散失，獨覺乘、大乘善亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘善亦無散失，獨覺乘、大乘善亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法無罪亦無散失。何以故？若法無罪，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法無罪亦無散失。何以故？若法無罪，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法無罪亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法無罪亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無罪亦無散失，受、想、行、識無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色無罪亦無散失，受、想、行、識無罪亦無散失。

「舍利子！眼處無罪亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無罪亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無罪亦無散失。

「舍利子！色處無罪亦無散失，聲、香、味、觸、法處無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處無罪亦無散失，聲、香、味、觸、法處無罪亦無散失。

「舍利子！眼界無罪亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界無罪亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！耳界無罪亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界無罪亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！鼻界無罪亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界無罪亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！舌界無罪亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界無罪亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！身界無罪亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界無罪亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！意界無罪亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界無罪亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無罪亦無散失。

「舍利子！地界無罪亦無散失，水、火、風、空、識界無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無罪亦無散失，水、火、風、空、識界無罪亦無散失。

「舍利子！苦聖諦無罪亦無散失，集、滅、道聖諦無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無罪亦無散失，集、滅、道聖諦無罪亦無散失。

「舍利子！無明無罪亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無罪亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無罪亦無散失。

「舍利子！內空無罪亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空無罪亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無罪亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多無罪亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多無罪亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無罪亦無散失。

「舍利子！四靜慮無罪亦無散失，四無量、四無色定無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮無罪亦無散失，四無量、四無色定無罪亦無散失。

「舍利子！八解脫無罪亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫無罪亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無罪亦無散失。

「舍利子！四念住無罪亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住無罪亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無罪亦無散失。

「舍利子！空解脫門無罪亦無散失，無相、無願解脫門無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門無罪亦無散失，無相、無願解脫門無罪亦無散失。

「舍利子！五眼無罪亦無散失，六神通無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼無罪亦無散失，六神通無罪亦無散失。

「舍利子！佛十力無罪亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力無罪亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無罪亦無散失。

「舍利子！一切智無罪亦無散失，道相智、一切相智無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智無罪亦無散失，道相智、一切相智無罪亦無散失。

「舍利子！無忘失法無罪亦無散失，恒住捨性無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法無罪亦無散失，恒住捨性無罪亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無罪亦無散失，一切三摩地門無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門無罪亦無散失，一切三摩地門無罪亦無散失。

「舍利子！極喜地無罪亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地無罪亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無罪亦無散失。

「舍利子！異生地無罪亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地無罪亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無罪亦無散失。

「舍利子！聲聞乘無罪亦無散失，獨覺乘、大乘無罪亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘無罪亦無散失，獨覺乘、大乘無罪亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法無漏亦無散失。何以故？若法無漏，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法無漏亦無散失。何以故？若法無漏，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法無漏亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法無漏亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無漏亦無散失，受、想、行、識無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色無漏亦無散失，受、想、行、識無漏亦無散失。

「舍利子！眼處無漏亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無漏亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無漏亦無散失。

「舍利子！色處無漏亦無散失，聲、香、味、觸、法處無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處無漏亦無散失，聲、香、味、觸、法處無漏亦無散失。

「舍利子！眼界無漏亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界無漏亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！耳界無漏亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界無漏亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！鼻界無漏亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界無漏亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！舌界無漏亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界無漏亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！身界無漏亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界無漏亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！意界無漏亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界無漏亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無漏亦無散失。

「舍利子！地界無漏亦無散失，水、火、風、空、識界無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無漏亦無散失，水、火、風、空、識界無漏亦無散失。

「舍利子！苦聖諦無漏亦無散失，集、滅、道聖諦無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無漏亦無散失，集、滅、道聖諦無漏亦無散失。

「舍利子！無明無漏亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無漏亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無漏亦無散失。

「舍利子！內空無漏亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空無漏亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無漏亦無散失。

「舍利子！布施波羅蜜多無漏亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多無漏亦無散失，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無漏亦無散失。

「舍利子！四靜慮無漏亦無散失，四無量、四無色定無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮無漏亦無散失，四無量、四無色定無漏亦無散失。

「舍利子！八解脫無漏亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫無漏亦無散失，八勝處、九次第定、十遍處無漏亦無散失。

「舍利子！四念住無漏亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住無漏亦無散失，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無漏亦無散失。

「舍利子！空解脫門無漏亦無散失，無相、無願解脫門無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門無漏亦無散失，無相、無願解脫門無漏亦無散失。

「舍利子！五眼無漏亦無散失，六神通無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼無漏亦無散失，六神通無漏亦無散失。

「舍利子！佛十力無漏亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力無漏亦無散失，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無漏亦無散失。

「舍利子！一切智無漏亦無散失，道相智、一切相智無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智無漏亦無散失，道相智、一切相智無漏亦無散失。

「舍利子！無忘失法無漏亦無散失，恒住捨性無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法無漏亦無散失，恒住捨性無漏亦無散失。

「舍利子！一切陀羅尼門無漏亦無散失，一切三摩地門無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門無漏亦無散失，一切三摩地門無漏亦無散失。

「舍利子！極喜地無漏亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地無漏亦無散失，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無漏亦無散失。

「舍利子！異生地無漏亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地無漏亦無散失，種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無漏亦無散失。

「舍利子！聲聞乘無漏亦無散失，獨覺乘、大乘無漏亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞乘無漏亦無散失，獨覺乘、大乘無漏亦無散失。

「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此緣故我作是說：諸法亦爾，都無自性。

「復次，舍利子！諸法無染亦無散失。何以故？若法無染，無盡性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸法無染亦無散失。何以故？若法無染，無盡性故。」

時，舍利子問善現言：「何法無染亦無散失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何法無染亦無散失？」

善現答言：「舍利子！色無染亦無散失，受、想、行、識無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！色無染亦無散失，受、想、行、識無染亦無散失。

「舍利子！眼處無染亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無染亦無散失，耳、鼻、舌、身、意處無染亦無散失。

「舍利子！色處無染亦無散失，聲、香、味、觸、法處無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處無染亦無散失，聲、香、味、觸、法處無染亦無散失。

「舍利子！眼界無染亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界無染亦無散失，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！耳界無染亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界無染亦無散失，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！鼻界無染亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界無染亦無散失，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！舌界無染亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界無染亦無散失，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！身界無染亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界無染亦無散失，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！意界無染亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界無染亦無散失，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無染亦無散失。

「舍利子！地界無染亦無散失，水、火、風、空、識界無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無染亦無散失，水、火、風、空、識界無染亦無散失。

「舍利子！苦聖諦無染亦無散失，集、滅、道聖諦無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無染亦無散失，集、滅、道聖諦無染亦無散失。

「舍利子！無明無染亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無染亦無散失，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無染亦無散失。

「舍利子！內空無染亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染亦無散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空無染亦無散失，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無染亦無散失。