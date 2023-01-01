大般若波羅蜜多經卷第六十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第六十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分無所得品第十八之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分無所得品第十八之五

「舍利子！眼界性空故，眼界於眼界無所有不可得，眼界於色界無所有不可得。色界性空故，色界於色界無所有不可得，色界於眼界無所有不可得，眼界、色界於眼識界無所有不可得。眼識界性空故，眼識界於眼識界無所有不可得，眼識界於眼界、色界無所有不可得，眼界、色界、眼識界於眼觸無所有不可得。眼觸性空故，眼觸於眼觸無所有不可得，眼觸於眼界、色界、眼識界無所有不可得，眼界、色界、眼識界及眼觸於眼觸為緣所生諸受無所有不可得。眼觸為緣所生諸受性空故，眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受無所有不可得，眼觸為緣所生諸受於眼界、色界、眼識界及眼觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界性空故，眼界於眼界無所有不可得，眼界於色界無所有不可得。色界性空故，色界於色界無所有不可得，色界於眼界無所有不可得，眼界、色界於眼識界無所有不可得。眼識界性空故，眼識界於眼識界無所有不可得，眼識界於眼界、色界無所有不可得，眼界、色界、眼識界於眼觸無所有不可得。眼觸性空故，眼觸於眼觸無所有不可得，眼觸於眼界、色界、眼識界無所有不可得，眼界、色界、眼識界及眼觸於眼觸為緣所生諸受無所有不可得。眼觸為緣所生諸受性空故，眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受無所有不可得，眼觸為緣所生諸受於眼界、色界、眼識界及眼觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！耳界性空故，耳界於耳界無所有不可得，耳界於聲界無所有不可得。聲界性空故，聲界於聲界無所有不可得，聲界於耳界無所有不可得，耳界、聲界於耳識界無所有不可得。耳識界性空故，耳識界於耳識界無所有不可得，耳識界於耳界、聲界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界於耳觸無所有不可得。耳觸性空故，耳觸於耳觸無所有不可得，耳觸於耳界、聲界、耳識界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界及耳觸於耳觸為緣所生諸受無所有不可得。耳觸為緣所生諸受性空故，耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受無所有不可得，耳觸為緣所生諸受於耳界、聲界、耳識界及耳觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！耳界性空故，耳界於耳界無所有不可得，耳界於聲界無所有不可得。聲界性空故，聲界於聲界無所有不可得，聲界於耳界無所有不可得，耳界、聲界於耳識界無所有不可得。耳識界性空故，耳識界於耳識界無所有不可得，耳識界於耳界、聲界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界於耳觸無所有不可得。耳觸性空故，耳觸於耳觸無所有不可得，耳觸於耳界、聲界、耳識界無所有不可得，耳界、聲界、耳識界及耳觸於耳觸為緣所生諸受無所有不可得。耳觸為緣所生諸受性空故，耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受無所有不可得，耳觸為緣所生諸受於耳界、聲界、耳識界及耳觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！鼻界性空故，鼻界於鼻界無所有不可得，鼻界於香界無所有不可得。香界性空故，香界於香界無所有不可得，香界於鼻界無所有不可得，鼻界、香界於鼻識界無所有不可得。鼻識界性空故，鼻識界於鼻識界無所有不可得，鼻識界於鼻界、香界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界於鼻觸無所有不可得。鼻觸性空故，鼻觸於鼻觸無所有不可得，鼻觸於鼻界、香界、鼻識界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得。鼻觸為緣所生諸受性空故，鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得，鼻觸為緣所生諸受於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！鼻界性空故，鼻界於鼻界無所有不可得，鼻界於香界無所有不可得。香界性空故，香界於香界無所有不可得，香界於鼻界無所有不可得，鼻界、香界於鼻識界無所有不可得。鼻識界性空故，鼻識界於鼻識界無所有不可得，鼻識界於鼻界、香界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界於鼻觸無所有不可得。鼻觸性空故，鼻觸於鼻觸無所有不可得，鼻觸於鼻界、香界、鼻識界無所有不可得，鼻界、香界、鼻識界及鼻觸於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得。鼻觸為緣所生諸受性空故，鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得，鼻觸為緣所生諸受於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！舌界性空故，舌界於舌界無所有不可得，舌界於味界無所有不可得。味界性空故，味界於味界無所有不可得，味界於舌界無所有不可得，舌界、味界於舌識界無所有不可得。舌識界性空故，舌識界於舌識界無所有不可得，舌識界於舌界、味界無所有不可得，舌界、味界、舌識界於舌觸無所有不可得。舌觸性空故，舌觸於舌觸無所有不可得，舌觸於舌界、味界、舌識界無所有不可得，舌界、味界、舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受無所有不可得。舌觸為緣所生諸受性空故，舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受無所有不可得，舌觸為緣所生諸受於舌界、味界、舌識界及舌觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！舌界性空故，舌界於舌界無所有不可得，舌界於味界無所有不可得。味界性空故，味界於味界無所有不可得，味界於舌界無所有不可得，舌界、味界於舌識界無所有不可得。舌識界性空故，舌識界於舌識界無所有不可得，舌識界於舌界、味界無所有不可得，舌界、味界、舌識界於舌觸無所有不可得。舌觸性空故，舌觸於舌觸無所有不可得，舌觸於舌界、味界、舌識界無所有不可得，舌界、味界、舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受無所有不可得。舌觸為緣所生諸受性空故，舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受無所有不可得，舌觸為緣所生諸受於舌界、味界、舌識界及舌觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！身界性空故，身界於身界無所有不可得，身界於觸界無所有不可得。觸界性空故，觸界於觸界無所有不可得，觸界於身界無所有不可得，身界、觸界於身識界無所有不可得。身識界性空故，身識界於身識界無所有不可得，身識界於身界、觸界無所有不可得，身界、觸界、身識界於身觸無所有不可得。身觸性空故，身觸於身觸無所有不可得，身觸於身界、觸界、身識界無所有不可得，身界、觸界、身識界及身觸於身觸為緣所生諸受無所有不可得。身觸為緣所生諸受性空故，身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受無所有不可得，身觸為緣所生諸受於身界、觸界、身識界及身觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！身界性空故，身界於身界無所有不可得，身界於觸界無所有不可得。觸界性空故，觸界於觸界無所有不可得，觸界於身界無所有不可得，身界、觸界於身識界無所有不可得。身識界性空故，身識界於身識界無所有不可得，身識界於身界、觸界無所有不可得，身界、觸界、身識界於身觸無所有不可得。身觸性空故，身觸於身觸無所有不可得，身觸於身界、觸界、身識界無所有不可得，身界、觸界、身識界及身觸於身觸為緣所生諸受無所有不可得。身觸為緣所生諸受性空故，身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受無所有不可得，身觸為緣所生諸受於身界、觸界、身識界及身觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！意界性空故，意界於意界無所有不可得，意界於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於意界無所有不可得，意界、法界於意識界無所有不可得。意識界性空故，意識界於意識界無所有不可得，意識界於意界、法界無所有不可得，意界、法界、意識界於意觸無所有不可得。意觸性空故，意觸於意觸無所有不可得，意觸於意界、法界、意識界無所有不可得，意界、法界、意識界及意觸於意觸為緣所生諸受無所有不可得。意觸為緣所生諸受性空故，意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得，意觸為緣所生諸受於意界、法界、意識界及意觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！意界性空故，意界於意界無所有不可得，意界於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於意界無所有不可得，意界、法界於意識界無所有不可得。意識界性空故，意識界於意識界無所有不可得，意識界於意界、法界無所有不可得，意界、法界、意識界於意觸無所有不可得。意觸性空故，意觸於意觸無所有不可得，意觸於意界、法界、意識界無所有不可得，意界、法界、意識界及意觸於意觸為緣所生諸受無所有不可得。意觸為緣所生諸受性空故，意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得，意觸為緣所生諸受於意界、法界、意識界及意觸無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！地界性空故，地界於地界無所有不可得，地界於水界無所有不可得。水界性空故，水界於水界無所有不可得，水界於地界無所有不可得，地、水界於火界無所有不可得。火界性空故，火界於火界無所有不可得，火界於地、水界無所有不可得，地、水、火界於風界無所有不可得。風界性空故，風界於風界無所有不可得，風界於地、水、火界無所有不可得，地、水、火、風界於空界無所有不可得。空界性空故，空界於空界無所有不可得，空界於地、水、火、風界無所有不可得，地、水、火、風、空界於識界無所有不可得。識界性空故，識界於識界無所有不可得，識界於地、水、火、風、空界無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界性空故，地界於地界無所有不可得，地界於水界無所有不可得。水界性空故，水界於水界無所有不可得，水界於地界無所有不可得，地、水界於火界無所有不可得。火界性空故，火界於火界無所有不可得，火界於地、水界無所有不可得，地、水、火界於風界無所有不可得。風界性空故，風界於風界無所有不可得，風界於地、水、火界無所有不可得，地、水、火、風界於空界無所有不可得。空界性空故，空界於空界無所有不可得，空界於地、水、火、風界無所有不可得，地、水、火、風、空界於識界無所有不可得。識界性空故，識界於識界無所有不可得，識界於地、水、火、風、空界無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！苦聖諦性空故，苦聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦聖諦於集聖諦無所有不可得。集聖諦性空故，集聖諦於集聖諦無所有不可得，集聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦、集聖諦於滅聖諦無所有不可得。滅聖諦性空故，滅聖諦於滅聖諦無所有不可得，滅聖諦於苦、集聖諦無所有不可得，苦、集、滅聖諦於道聖諦無所有不可得。道聖諦性空故，道聖諦於道聖諦無所有不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦性空故，苦聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦聖諦於集聖諦無所有不可得。集聖諦性空故，集聖諦於集聖諦無所有不可得，集聖諦於苦聖諦無所有不可得，苦、集聖諦於滅聖諦無所有不可得。滅聖諦性空故，滅聖諦於滅聖諦無所有不可得，滅聖諦於苦、集聖諦無所有不可得，苦、集、滅聖諦於道聖諦無所有不可得。道聖諦性空故，道聖諦於道聖諦無所有不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！無明性空故，無明於無明無所有不可得，無明於行無所有不可得。行性空故，行於行無所有不可得，行於無明無所有不可得，無明、行於識無所有不可得。識性空故，識於識無所有不可得，識於無明、行無所有不可得，無明、行、識於名色無所有不可得。名色性空故，名色於名色無所有不可得，名色於無明、行、識無所有不可得，無明、行、識、名色於六處無所有不可得。六處性空故，六處於六處無所有不可得，六處於無明、行、識、名色無所有不可得，無明、行、識、名色、六處於觸無所有不可得。觸性空故，觸於觸無所有不可得，觸於無明、行、識、名色、六處無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸於受無所有不可得。受性空故，受於受無所有不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受於愛無所有不可得。愛性空故，愛於愛無所有不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛於取無所有不可得。取性空故，取於取無所有不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取於有無所有不可得。有性空故，有於有無所有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有於生無所有不可得。生性空故，生於生無所有不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生於老死愁歎苦憂惱無所有不可得。老死愁歎苦憂惱性空故，老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不可得，老死愁歎苦憂惱於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明性空故，無明於無明無所有不可得，無明於行無所有不可得。行性空故，行於行無所有不可得，行於無明無所有不可得，無明、行於識無所有不可得。識性空故，識於識無所有不可得，識於無明、行無所有不可得，無明、行、識於名色無所有不可得。名色性空故，名色於名色無所有不可得，名色於無明、行、識無所有不可得，無明、行、識、名色於六處無所有不可得。六處性空故，六處於六處無所有不可得，六處於無明、行、識、名色無所有不可得，無明、行、識、名色、六處於觸無所有不可得。觸性空故，觸於觸無所有不可得，觸於無明、行、識、名色、六處無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸於受無所有不可得。受性空故，受於受無所有不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受於愛無所有不可得。愛性空故，愛於愛無所有不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛於取無所有不可得。取性空故，取於取無所有不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取於有無所有不可得。有性空故，有於有無所有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有於生無所有不可得。生性空故，生於生無所有不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有無所有不可得，無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生於老死愁歎苦憂惱無所有不可得。老死愁歎苦憂惱性空故，老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不可得，老死愁歎苦憂惱於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！布施波羅蜜多性空故，布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得。淨戒波羅蜜多性空故，淨戒波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得，淨戒波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得。安忍波羅蜜多性空故，安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得，安忍波羅蜜多於布施、淨戒波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得。精進波羅蜜多性空故，精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得，精進波羅蜜多於布施、淨戒、安忍波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得。靜慮波羅蜜多性空故，靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得，靜慮波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多性空故，布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得。淨戒波羅蜜多性空故，淨戒波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得，淨戒波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得。安忍波羅蜜多性空故，安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得，安忍波羅蜜多於布施、淨戒波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得。精進波羅蜜多性空故，精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得，精進波羅蜜多於布施、淨戒、安忍波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得。靜慮波羅蜜多性空故，靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得，靜慮波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多無所有不可得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得。般若波羅蜜多性空故，般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得，般若波羅蜜多於布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四靜慮性空故，四靜慮於四靜慮無所有不可得，四靜慮於四無量無所有不可得。四無量性空故，四無量於四無量無所有不可得，四無量於四靜慮無所有不可得，四靜慮、四無量於四無色定無所有不可得。四無色定性空故，四無色定於四無色定無所有不可得，四無色定於四靜慮、四無量無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮性空故，四靜慮於四靜慮無所有不可得，四靜慮於四無量無所有不可得。四無量性空故，四無量於四無量無所有不可得，四無量於四靜慮無所有不可得，四靜慮、四無量於四無色定無所有不可得。四無色定性空故，四無色定於四無色定無所有不可得，四無色定於四靜慮、四無量無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！八解脫性空故，八解脫於八解脫無所有不可得，八解脫於八勝處無所有不可得。八勝處性空故，八勝處於八勝處無所有不可得，八勝處於八解脫無所有不可得，八解脫、八勝處於九次第定無所有不可得。九次第定性空故，九次第定於九次第定無所有不可得，九次第定於八解脫、八勝處無所有不可得，八解脫、八勝處、九次第定於十遍處無所有不可得。十遍處性空故，十遍處於十遍處無所有不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫性空故，八解脫於八解脫無所有不可得，八解脫於八勝處無所有不可得。八勝處性空故，八勝處於八勝處無所有不可得，八勝處於八解脫無所有不可得，八解脫、八勝處於九次第定無所有不可得。九次第定性空故，九次第定於九次第定無所有不可得，九次第定於八解脫、八勝處無所有不可得，八解脫、八勝處、九次第定於十遍處無所有不可得。十遍處性空故，十遍處於十遍處無所有不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！四念住性空故，四念住於四念住無所有不可得，四念住於四正斷無所有不可得。四正斷性空故，四正斷於四正斷無所有不可得，四正斷於四念住無所有不可得，四念住、四正斷於四神足無所有不可得。四神足性空故，四神足於四神足無所有不可得，四神足於四念住、四正斷無所有不可得，四念住、四正斷、四神足於五根無所有不可得。五根性空故，五根於五根無所有不可得，五根於四念住、四正斷、四神足無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根於五力無所有不可得。五力性空故，五力於五力無所有不可得，五力於四念住、四正斷、四神足、五根無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力於七等覺支無所有不可得。七等覺支性空故，七等覺支於七等覺支無所有不可得，七等覺支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支於八聖道支無所有不可得。八聖道支性空故，八聖道支於八聖道支無所有不可得，八聖道支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住性空故，四念住於四念住無所有不可得，四念住於四正斷無所有不可得。四正斷性空故，四正斷於四正斷無所有不可得，四正斷於四念住無所有不可得，四念住、四正斷於四神足無所有不可得。四神足性空故，四神足於四神足無所有不可得，四神足於四念住、四正斷無所有不可得，四念住、四正斷、四神足於五根無所有不可得。五根性空故，五根於五根無所有不可得，五根於四念住、四正斷、四神足無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根於五力無所有不可得。五力性空故，五力於五力無所有不可得，五力於四念住、四正斷、四神足、五根無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力於七等覺支無所有不可得。七等覺支性空故，七等覺支於七等覺支無所有不可得，七等覺支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力無所有不可得，四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支於八聖道支無所有不可得。八聖道支性空故，八聖道支於八聖道支無所有不可得，八聖道支於四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！空解脫門性空故，空解脫門於空解脫門無所有不可得，空解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門性空故，無相解脫門於無相解脫門無所有不可得，無相解脫門於空解脫門無所有不可得，空、無相解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門性空故，無願解脫門於無願解脫門無所有不可得，無願解脫門於空、無相解脫門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門性空故，空解脫門於空解脫門無所有不可得，空解脫門於無相解脫門無所有不可得。無相解脫門性空故，無相解脫門於無相解脫門無所有不可得，無相解脫門於空解脫門無所有不可得，空、無相解脫門於無願解脫門無所有不可得。無願解脫門性空故，無願解脫門於無願解脫門無所有不可得，無願解脫門於空、無相解脫門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！五眼性空故，五眼於五眼無所有不可得，五眼於六神通無所有不可得。六神通性空故，六神通於六神通無所有不可得，六神通於五眼無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼性空故，五眼於五眼無所有不可得，五眼於六神通無所有不可得。六神通性空故，六神通於六神通無所有不可得，六神通於五眼無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！佛十力性空故，佛十力於佛十力無所有不可得，佛十力於四無所畏無所有不可得。四無所畏性空故，四無所畏於四無所畏無所有不可得，四無所畏於佛十力無所有不可得，佛十力、四無所畏於四無礙解無所有不可得。四無礙解性空故，四無礙解於四無礙解無所有不可得，四無礙解於佛十力、四無所畏無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解於大慈無所有不可得。大慈性空故，大慈於大慈無所有不可得，大慈於佛十力、四無所畏、四無礙解無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈於大悲無所有不可得。大悲性空故，大悲於大悲無所有不可得，大悲於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲於大喜無所有不可得。大喜性空故，大喜於大喜無所有不可得，大喜於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜於大捨無所有不可得。大捨性空故，大捨於大捨無所有不可得，大捨於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法性空故，十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得，十八佛不共法於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力性空故，佛十力於佛十力無所有不可得，佛十力於四無所畏無所有不可得。四無所畏性空故，四無所畏於四無所畏無所有不可得，四無所畏於佛十力無所有不可得，佛十力、四無所畏於四無礙解無所有不可得。四無礙解性空故，四無礙解於四無礙解無所有不可得，四無礙解於佛十力、四無所畏無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解於大慈無所有不可得。大慈性空故，大慈於大慈無所有不可得，大慈於佛十力、四無所畏、四無礙解無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈於大悲無所有不可得。大悲性空故，大悲於大悲無所有不可得，大悲於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲於大喜無所有不可得。大喜性空故，大喜於大喜無所有不可得，大喜於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜於大捨無所有不可得。大捨性空故，大捨於大捨無所有不可得，大捨於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜無所有不可得，佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨於十八佛不共法無所有不可得。十八佛不共法性空故，十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得，十八佛不共法於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切智性空故，一切智於一切智無所有不可得，一切智於道相智無所有不可得。道相智性空故，道相智於道相智無所有不可得，道相智於一切智無所有不可得，一切智、道相智於一切相智無所有不可得。一切相智性空故，一切相智於一切相智無所有不可得，一切相智於一切智、道相智無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智性空故，一切智於一切智無所有不可得，一切智於道相智無所有不可得。道相智性空故，道相智於道相智無所有不可得，道相智於一切智無所有不可得，一切智、道相智於一切相智無所有不可得。一切相智性空故，一切相智於一切相智無所有不可得，一切相智於一切智、道相智無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！無忘失法性空故，無忘失法於無忘失法無所有不可得，無忘失法於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性性空故，恒住捨性於恒住捨性無所有不可得，恒住捨性於無忘失法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法性空故，無忘失法於無忘失法無所有不可得，無忘失法於恒住捨性無所有不可得。恒住捨性性空故，恒住捨性於恒住捨性無所有不可得，恒住捨性於無忘失法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！一切陀羅尼門性空故，一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得，一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門性空故，一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得，一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門性空故，一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得，一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得。一切三摩地門性空故，一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得，一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！內空性空故，內空於內空無所有不可得，內空於外空無所有不可得。外空性空故，外空於外空無所有不可得，外空於內空無所有不可得，內空、外空於內外空無所有不可得。內外空性空故，內外空於內外空無所有不可得，內外空於內空、外空無所有不可得，內空、外空、內外空於空空無所有不可得。空空性空故，空空於空空無所有不可得，空空於內空、外空、內外空無所有不可得，內空乃至空空於大空無所有不可得。大空性空故，大空於大空無所有不可得，大空於內空乃至空空無所有不可得，內空乃至大空於勝義空無所有不可得。勝義空性空故，勝義空於勝義空無所有不可得，勝義空於內空乃至大空無所有不可得，內空乃至勝義空於有為空無所有不可得。有為空性空故，有為空於有為空無所有不可得，有為空於內空乃至勝義空無所有不可得，內空乃至有為空於無為空無所有不可得。無為空性空故，無為空於無為空無所有不可得，無為空於內空乃至有為空無所有不可得，內空乃至無為空於畢竟空無所有不可得。畢竟空性空故，畢竟空於畢竟空無所有不可得，畢竟空於內空乃至無為空無所有不可得，內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得。無際空性空故，無際空於無際空無所有不可得，無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得，內空乃至無際空於散空無所有不可得。散空性空故，散空於散空無所有不可得，散空於內空乃至無際空無所有不可得，內空乃至散空於無變異空無所有不可得。無變異空性空故，無變異空於無變異空無所有不可得，無變異空於內空乃至散空無所有不可得，內空乃至無變異空於本性空無所有不可得。本性空性空故，本性空於本性空無所有不可得，本性空於內空乃至無變異空無所有不可得，內空乃至本性空於自相空無所有不可得。自相空性空故，自相空於自相空無所有不可得，自相空於內空乃至本性空無所有不可得，內空乃至自相空於共相空無所有不可得。共相空性空故，共相空於共相空無所有不可得，共相空於內空乃至自相空無所有不可得，內空乃至共相空於一切法空無所有不可得。一切法空性空故，一切法空於一切法空無所有不可得，一切法空於內空乃至共相空無所有不可得，內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得。不可得空性空故，不可得空於不可得空無所有不可得，不可得空於內空乃至一切法空無所有不可得，內空乃至不可得空於無性空無所有不可得。無性空性空故，無性空於無性空無所有不可得，無性空於內空乃至不可得空無所有不可得，內空乃至無性空於自性空無所有不可得。自性空性空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空性空故，內空於內空無所有不可得，內空於外空無所有不可得。外空性空故，外空於外空無所有不可得，外空於內空無所有不可得，內空、外空於內外空無所有不可得。內外空性空故，內外空於內外空無所有不可得，內外空於內空、外空無所有不可得，內空、外空、內外空於空空無所有不可得。空空性空故，空空於空空無所有不可得，空空於內空、外空、內外空無所有不可得，內空乃至空空於大空無所有不可得。大空性空故，大空於大空無所有不可得，大空於內空乃至空空無所有不可得，內空乃至大空於勝義空無所有不可得。勝義空性空故，勝義空於勝義空無所有不可得，勝義空於內空乃至大空無所有不可得，內空乃至勝義空於有為空無所有不可得。有為空性空故，有為空於有為空無所有不可得，有為空於內空乃至勝義空無所有不可得，內空乃至有為空於無為空無所有不可得。無為空性空故，無為空於無為空無所有不可得，無為空於內空乃至有為空無所有不可得，內空乃至無為空於畢竟空無所有不可得。畢竟空性空故，畢竟空於畢竟空無所有不可得，畢竟空於內空乃至無為空無所有不可得，內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得。無際空性空故，無際空於無際空無所有不可得，無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得，內空乃至無際空於散空無所有不可得。散空性空故，散空於散空無所有不可得，散空於內空乃至無際空無所有不可得，內空乃至散空於無變異空無所有不可得。無變異空性空故，無變異空於無變異空無所有不可得，無變異空於內空乃至散空無所有不可得，內空乃至無變異空於本性空無所有不可得。本性空性空故，本性空於本性空無所有不可得，本性空於內空乃至無變異空無所有不可得，內空乃至本性空於自相空無所有不可得。自相空性空故，自相空於自相空無所有不可得，自相空於內空乃至本性空無所有不可得，內空乃至自相空於共相空無所有不可得。共相空性空故，共相空於共相空無所有不可得，共相空於內空乃至自相空無所有不可得，內空乃至共相空於一切法空無所有不可得。一切法空性空故，一切法空於一切法空無所有不可得，一切法空於內空乃至共相空無所有不可得，內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得。不可得空性空故，不可得空於不可得空無所有不可得，不可得空於內空乃至一切法空無所有不可得，內空乃至不可得空於無性空無所有不可得。無性空性空故，無性空於無性空無所有不可得，無性空於內空乃至不可得空無所有不可得，內空乃至無性空於自性空無所有不可得。自性空性空

故，自性空於自性空無所有不可得，自性空於內空乃至無性空無所有不可得，內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得。無性自性空性空故，無性自性空於無性自性空無所有不可得，無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故，自性空於自性空無所有不可得，自性空於內空乃至無性空無所有不可得，內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得。無性自性空性空故，無性自性空於無性自性空無所有不可得，無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！真如性空故，真如於真如無所有不可得，真如於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於真如無所有不可得，真如、法界於法性無所有不可得。法性性空故，法性於法性無所有不可得，法性於真如、法界無所有不可得，真如、法界、法性於不虛妄性無所有不可得。不虛妄性性空故，不虛妄性於不虛妄性無所有不可得，不虛妄性於真如、法界、法性無所有不可得，真如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得。不變異性性空故，不變異性於不變異性無所有不可得，不變異性於真如乃至不虛妄性無所有不可得，真如乃至不變異性於不思議界無所有不可得。不思議界性空故，不思議界於不思議界無所有不可得，不思議界於真如乃至不變異性無所有不可得，真如乃至不思議界於虛空界無所有不可得。虛空界性空故，虛空界於虛空界無所有不可得，虛空界於真如乃至不思議界無所有不可得，真如乃至虛空界於斷界無所有不可得。斷界性空故，斷界於斷界無所有不可得，斷界於真如乃至虛空界無所有不可得，真如乃至斷界於離界無所有不可得。離界性空故，離界於離界無所有不可得，離界於真如乃至斷界無所有不可得，真如乃至離界於滅界無所有不可得。滅界性空故，滅界於滅界無所有不可得，滅界於真如乃至離界無所有不可得，真如乃至滅界於平等性無所有不可得。平等性性空故，平等性於平等性無所有不可得，平等性於真如乃至滅界無所有不可得，真如乃至平等性於離生性無所有不可得。離生性性空故，離生性於離生性無所有不可得，離生性於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至離生性於法定無所有不可得。法定性空故，法定於法定無所有不可得，法定於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至法定於法住無所有不可得。法住性空故，法住於法住無所有不可得，法住於真如乃至法定無所有不可得，真如乃至法住於無性界無所有不可得。無性界性空故，無性界於無性界無所有不可得，無性界於真如乃至法住無所有不可得，真如乃至無性界於無相界無所有不可得。無相界性空故，無相界於無相界無所有不可得，無相界於真如乃至無性界無所有不可得，真如乃至無相界於無作界無所有不可得。無作界性空故，無作界於無作界無所有不可得，無作界於真如乃至無相界無所有不可得，真如乃至無作界於無為界無所有不可得。無為界性空故，無為界於無為界無所有不可得，無為界於真如乃至無作界無所有不可得，真如乃至無為界於安隱界無所有不可得。安隱界性空故，安隱界於安隱界無所有不可得，安隱界於真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如性空故，真如於真如無所有不可得，真如於法界無所有不可得。法界性空故，法界於法界無所有不可得，法界於真如無所有不可得，真如、法界於法性無所有不可得。法性性空故，法性於法性無所有不可得，法性於真如、法界無所有不可得，真如、法界、法性於不虛妄性無所有不可得。不虛妄性性空故，不虛妄性於不虛妄性無所有不可得，不虛妄性於真如、法界、法性無所有不可得，真如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得。不變異性性空故，不變異性於不變異性無所有不可得，不變異性於真如乃至不虛妄性無所有不可得，真如乃至不變異性於不思議界無所有不可得。不思議界性空故，不思議界於不思議界無所有不可得，不思議界於真如乃至不變異性無所有不可得，真如乃至不思議界於虛空界無所有不可得。虛空界性空故，虛空界於虛空界無所有不可得，虛空界於真如乃至不思議界無所有不可得，真如乃至虛空界於斷界無所有不可得。斷界性空故，斷界於斷界無所有不可得，斷界於真如乃至虛空界無所有不可得，真如乃至斷界於離界無所有不可得。離界性空故，離界於離界無所有不可得，離界於真如乃至斷界無所有不可得，真如乃至離界於滅界無所有不可得。滅界性空故，滅界於滅界無所有不可得，滅界於真如乃至離界無所有不可得，真如乃至滅界於平等性無所有不可得。平等性性空故，平等性於平等性無所有不可得，平等性於真如乃至滅界無所有不可得，真如乃至平等性於離生性無所有不可得。離生性性空故，離生性於離生性無所有不可得，離生性於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至離生性於法定無所有不可得。法定性空故，法定於法定無所有不可得，法定於真如乃至平等性無所有不可得，真如乃至法定於法住無所有不可得。法住性空故，法住於法住無所有不可得，法住於真如乃至法定無所有不可得，真如乃至法住於無性界無所有不可得。無性界性空故，無性界於無性界無所有不可得，無性界於真如乃至法住無所有不可得，真如乃至無性界於無相界無所有不可得。無相界性空故，無相界於無相界無所有不可得，無相界於真如乃至無性界無所有不可得，真如乃至無相界於無作界無所有不可得。無作界性空故，無作界於無作界無所有不可得，無作界於真如乃至無相界無所有不可得，真如乃至無作界於無為界無所有不可得。無為界性空故，無為界於無為界無所有不可得，無為界於真如乃至無作界無所有不可得，真如乃至無為界於安隱界無所有不可得。安隱界性空故，安隱界於安隱界無所有不可得，安隱界於真

如乃至無為界無所有不可得，真如乃至安隱界於寂靜界無所有不可得。寂靜界性空故，寂靜界於寂靜界無所有不可得，寂靜界於真如乃至安隱界無所有不可得，真如乃至寂靜界於本無無所有不可得。本無性空故，本無於本無無所有不可得，本無於真如乃至寂靜界無所有不可得，真如乃至本無於實際無所有不可得。實際性空故，實際於實際無所有不可得，實際於真如乃至本無無所有不可得，真如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得。究竟涅槃性空故，究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得，究竟涅槃於真如乃至實際無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如乃至無為界無所有不可得，真如乃至安隱界於寂靜界無所有不可得。寂靜界性空故，寂靜界於寂靜界無所有不可得，寂靜界於真如乃至安隱界無所有不可得，真如乃至寂靜界於本無無所有不可得。本無性空故，本無於本無無所有不可得，本無於真如乃至寂靜界無所有不可得，真如乃至本無於實際無所有不可得。實際性空故，實際於實際無所有不可得，實際於真如乃至本無無所有不可得，真如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得。究竟涅槃性空故，究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得，究竟涅槃於真如乃至實際無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！極喜地法性空故，極喜地法於極喜地法無所有不可得，極喜地法於離垢地法無所有不可得。離垢地法性空故，離垢地法於離垢地法無所有不可得，離垢地法於極喜地法無所有不可得，極喜、離垢地法於發光地法無所有不可得。發光地法性空故，發光地法於發光地法無所有不可得，發光地法於極喜、離垢地法無所有不可得，極喜、離垢、發光地法於焰慧地法無所有不可得。焰慧地法性空故，焰慧地法於焰慧地法無所有不可得，焰慧地法於極喜、離垢、發光地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地法於極難勝地法無所有不可得。極難勝地法性空故，極難勝地法於極難勝地法無所有不可得，極難勝地法於極喜、離垢、發光、焰慧地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法於現前地法無所有不可得。現前地法性空故，現前地法於現前地法無所有不可得，現前地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法於遠行地法無所有不可得。遠行地法性空故，遠行地法於遠行地法無所有不可得，遠行地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法於不動地法無所有不可得。不動地法性空故，不動地法於不動地法無所有不可得，不動地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法於善慧地法無所有不可得。善慧地法性空故，善慧地法於善慧地法無所有不可得，善慧地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法於法雲地法無所有不可得。法雲地法性空故，法雲地法於法雲地法無所有不可得，法雲地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地法性空故，極喜地法於極喜地法無所有不可得，極喜地法於離垢地法無所有不可得。離垢地法性空故，離垢地法於離垢地法無所有不可得，離垢地法於極喜地法無所有不可得，極喜、離垢地法於發光地法無所有不可得。發光地法性空故，發光地法於發光地法無所有不可得，發光地法於極喜、離垢地法無所有不可得，極喜、離垢、發光地法於焰慧地法無所有不可得。焰慧地法性空故，焰慧地法於焰慧地法無所有不可得，焰慧地法於極喜、離垢、發光地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地法於極難勝地法無所有不可得。極難勝地法性空故，極難勝地法於極難勝地法無所有不可得，極難勝地法於極喜、離垢、發光、焰慧地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法於現前地法無所有不可得。現前地法性空故，現前地法於現前地法無所有不可得，現前地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法於遠行地法無所有不可得。遠行地法性空故，遠行地法於遠行地法無所有不可得，遠行地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法於不動地法無所有不可得。不動地法性空故，不動地法於不動地法無所有不可得，不動地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法於善慧地法無所有不可得。善慧地法性空故，善慧地法於善慧地法無所有不可得，善慧地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地法無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法於法雲地法無所有不可得。法雲地法性空故，法雲地法於法雲地法無所有不可得，法雲地法於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地法無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。

「舍利子！極喜地性空故，極喜地於極喜地無所有不可得，極喜地於離垢地無所有不可得。離垢地性空故，離垢地於離垢地無所有不可得，離垢地於極喜地無所有不可得，極喜、離垢地於發光地無所有不可得。發光地性空故，發光地於發光地無所有不可得，發光地於極喜、離垢地無所有不可得，極喜、離垢、發光地於焰慧地無所有不可得。焰慧地性空故，焰慧地於焰慧地無所有不可得，焰慧地於極喜、離垢、發光地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地於極難勝地無所有不可得。極難勝地性空故，極難勝地於極難勝地無所有不可得，極難勝地於極喜、離垢、發光、焰慧地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地於現前地無所有不可得。現前地性空故，現前地於現前地無所有不可得，現前地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地於遠行地無所有不可得。遠行地性空故，遠行地於遠行地無所有不可得，遠行地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地於不動地無所有不可得。不動地性空故，不動地於不動地無所有不可得，不動地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地於善慧地無所有不可得。善慧地性空故，善慧地於善慧地無所有不可得，善慧地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地於法雲地無所有不可得。法雲地性空故，法雲地於法雲地無所有不可得，法雲地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地性空故，極喜地於極喜地無所有不可得，極喜地於離垢地無所有不可得。離垢地性空故，離垢地於離垢地無所有不可得，離垢地於極喜地無所有不可得，極喜、離垢地於發光地無所有不可得。發光地性空故，發光地於發光地無所有不可得，發光地於極喜、離垢地無所有不可得，極喜、離垢、發光地於焰慧地無所有不可得。焰慧地性空故，焰慧地於焰慧地無所有不可得，焰慧地於極喜、離垢、發光地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧地於極難勝地無所有不可得。極難勝地性空故，極難勝地於極難勝地無所有不可得，極難勝地於極喜、離垢、發光、焰慧地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地於現前地無所有不可得。現前地性空故，現前地於現前地無所有不可得，現前地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地於遠行地無所有不可得。遠行地性空故，遠行地於遠行地無所有不可得，遠行地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地於不動地無所有不可得。不動地性空故，不動地於不動地無所有不可得，不動地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地於善慧地無所有不可得。善慧地性空故，善慧地於善慧地無所有不可得，善慧地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動地無所有不可得，極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地於法雲地無所有不可得。法雲地性空故，法雲地於法雲地無所有不可得，法雲地於極喜、離垢、發光、焰慧、極難勝、現前、遠行、不動、善慧地無所有不可得。舍利子！我於如是諸法，以一切種、一切處、一切時求菩薩摩訶薩，亦無所有不可得。何以故？自性空故。