大般若波羅蜜多經卷第六十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第六十三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚大乘品第十六之五

「善現！過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空，未來布施波羅蜜多未來布施波羅蜜多空，現在布施波羅蜜多現在布施波羅蜜多空；過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空，未來布施波羅蜜多未來布施波羅蜜多空，現在布施波羅蜜多現在布施波羅蜜多空；過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多過去淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多未來淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空，現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空。所以者何？

「善現！空中過去布施波羅蜜多不可得。何以故？過去布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去布施波羅蜜多可得！善現！空中未來布施波羅蜜多不可得。何以故？未來布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來布施波羅蜜多可得！善現！空中現在布施波羅蜜多不可得。何以故？現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在布施波羅蜜多可得！善現！過去未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故？過去未來現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去布施波羅蜜多不可得。何以故？過去布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去布施波羅蜜多可得！善現！空中未來布施波羅蜜多不可得。何以故？未來布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來布施波羅蜜多可得！善現！空中現在布施波羅蜜多不可得。何以故？現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在布施波羅蜜多可得！善現！過去未來現在布施波羅蜜多不可得。何以故？過去未來現在布施波羅蜜多即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！

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「善現！過去四靜慮過去四靜慮空，未來四靜慮未來四靜慮空，現在四靜慮現在四靜慮空；過去四無量、四無色定過去四無量、四無色定空，未來四無量、四無色定未來四無量、四無色定空，現在四無量、四無色定現在四無量、四無色定空。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去四靜慮過去四靜慮空，未來四靜慮未來四靜慮空，現在四靜慮現在四靜慮空；過去四無量、四無色定過去四無量、四無色定空，未來四無量、四無色定未來四無量、四無色定空，現在四無量、四無色定現在四無量、四無色定空。所以者何？

「善現！空中過去四靜慮不可得。何以故？過去四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四靜慮可得！善現！空中未來四靜慮不可得。何以故？未來四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四靜慮可得！善現！空中現在四靜慮不可得。何以故？現在四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四靜慮可得！善現！空中過去未來現在四靜慮不可得。何以故？過去未來現在、四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四靜慮可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去四靜慮不可得。何以故？過去四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四靜慮可得！善現！空中未來四靜慮不可得。何以故？未來四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四靜慮可得！善現！空中現在四靜慮不可得。何以故？現在四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四靜慮可得！善現！空中過去未來現在四靜慮不可得。何以故？過去未來現在、四靜慮即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四靜慮可得！

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「善現！過去四念住過去四念住空，未來四念住未來四念住空，現在四念住現在四念住空；過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支過去四正斷乃至八聖道支空，未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空，現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去四念住過去四念住空，未來四念住未來四念住空，現在四念住現在四念住空；過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支過去四正斷乃至八聖道支空，未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空，現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空。所以者何？

「善現！空中過去四念住不可得。何以故？過去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四念住可得！善現！空中未來四念住不可得。何以故？未來四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四念住可得！善現！空中現在四念住不可得。何以故？現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四念住可得！善現！空中過去未來現在四念住不可得。何以故？過去未來現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四念住可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去四念住不可得。何以故？過去四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四念住可得！善現！空中未來四念住不可得。何以故？未來四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四念住可得！善現！空中現在四念住不可得。何以故？現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四念住可得！善現！空中過去未來現在四念住不可得。何以故？過去未來現在四念住即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四念住可得！

「善現！空中過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？未來四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中過去未來現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去未來現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中未來四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？未來四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得！善現！空中過去未來現在四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得。何以故？過去未來現在四正斷乃至八聖道支即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！

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「善現！過去佛十力過去佛十力空，未來佛十力未來佛十力空，現在佛十力現在佛十力空；過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智過去四無所畏乃至一切相智空，未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智未來四無所畏乃至一切相智空，現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智現在四無所畏乃至一切相智空。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去佛十力過去佛十力空，未來佛十力未來佛十力空，現在佛十力現在佛十力空；過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智過去四無所畏乃至一切相智空，未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智未來四無所畏乃至一切相智空，現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智現在四無所畏乃至一切相智空。所以者何？

「善現！空中過去佛十力不可得。何以故？過去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去佛十力可得！善現！空中未來佛十力不可得。何以故？未來佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來佛十力可得！善現！空中現在佛十力不可得。何以故？現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在佛十力可得！善現！空中過去未來現在佛十力不可得。何以故？過去未來現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在佛十力可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去佛十力不可得。何以故？過去佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去佛十力可得！善現！空中未來佛十力不可得。何以故？未來佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來佛十力可得！善現！空中現在佛十力不可得。何以故？現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在佛十力可得！善現！空中過去未來現在佛十力不可得。何以故？過去未來現在佛十力即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在佛十力可得！

「善現！空中過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？未來四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中過去未來現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去未來現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中未來四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？未來四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得！善現！空中過去未來現在四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得。何以故？過去未來現在四無所畏乃至一切相智即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！

「善現！過去異生過去異生空，未來異生未來異生空，現在異生現在異生空；過去聲聞、獨覺、菩薩、如來過去聲聞、獨覺、菩薩、如來空，未來聲聞、獨覺、菩薩、如來未來聲聞、獨覺、菩薩、如來空，現在聲聞、獨覺、菩薩、如來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來空。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！過去異生過去異生空，未來異生未來異生空，現在異生現在異生空；過去聲聞、獨覺、菩薩、如來過去聲聞、獨覺、菩薩、如來空，未來聲聞、獨覺、菩薩、如來未來聲聞、獨覺、菩薩、如來空，現在聲聞、獨覺、菩薩、如來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來空。所以者何？

「善現！空中過去異生不可得。何以故？過去異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去異生可得！善現！空中未來異生不可得。何以故？未來異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來異生可得！善現！空中現在異生不可得。何以故？現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在異生可得！善現！空中過去未來現在異生不可得。何以故？過去未來現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在異生可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去異生不可得。何以故？過去異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去異生可得！善現！空中未來異生不可得。何以故？未來異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來異生可得！善現！空中現在異生不可得。何以故？現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在異生可得！善現！空中過去未來現在異生不可得。何以故？過去未來現在異生即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在異生可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。

「善現！空中過去聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中未來聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？未來聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！空中過去聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中未來聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？未來聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有未來聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！善現！空中過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來不可得。何以故？過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來即是空，空性亦空，空中空尚不可得，何況空中有過去未來現在聲聞、獨覺、菩薩、如來可得！以我、有情乃至知者、見者不可得故。

「復次，善現！前際色不可得，後際色不可得，中際色不可得，三世平等中色亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色可得！善現！前際受、想、行、識不可得，後際受、想、行、識不可得，中際受、想、行、識不可得，三世平等中受、想、行、識亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在受、想、行、識皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在受、想、行、識可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！前際色不可得，後際色不可得，中際色不可得，三世平等中色亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色可得！善現！前際受、想、行、識不可得，後際受、想、行、識不可得，中際受、想、行、識不可得，三世平等中受、想、行、識亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在受、想、行、識皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在受、想、行、識可得！

「善現！前際眼處不可得，後際眼處不可得，中際眼處不可得，三世平等中眼處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼處可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意處不可得，後際耳、鼻、舌、身、意處不可得，中際耳、鼻、舌、身、意處不可得，三世平等中耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際眼處不可得，後際眼處不可得，中際眼處不可得，三世平等中眼處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼處可得！善現！前際耳、鼻、舌、身、意處不可得，後際耳、鼻、舌、身、意處不可得，中際耳、鼻、舌、身、意處不可得，三世平等中耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在耳、鼻、舌、身、意處可得！

「善現！前際色處不可得，後際色處不可得，中際色處不可得，三世平等中色處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色處可得！善現！前際聲、香、味、觸、法處不可得，後際聲、香、味、觸、法處不可得，中際聲、香、味、觸、法處不可得，三世平等中聲、香、味、觸、法處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在聲、香、味、觸、法處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在聲、香、味、觸、法處可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際色處不可得，後際色處不可得，中際色處不可得，三世平等中色處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色處可得！善現！前際聲、香、味、觸、法處不可得，後際聲、香、味、觸、法處不可得，中際聲、香、味、觸、法處不可得，三世平等中聲、香、味、觸、法處亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在聲、香、味、觸、法處皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在聲、香、味、觸、法處可得！

「善現！前際眼界不可得，後際眼界不可得，中際眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼界可得！善現！前際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，後際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，中際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，三世平等中色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際眼界不可得，後際眼界不可得，中際眼界不可得，三世平等中眼界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在眼界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在眼界可得！善現！前際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，後際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，中際色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，三世平等中色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受可得！

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「善現！前際鼻界不可得，後際鼻界不可得，中際鼻界不可得，三世平等中鼻界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在鼻界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在鼻界可得！善現！前際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，後際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，中際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，三世平等中香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際鼻界不可得，後際鼻界不可得，中際鼻界不可得，三世平等中鼻界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在鼻界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在鼻界可得！善現！前際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，後際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，中際香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，三世平等中香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際舌界不可得，後際舌界不可得，中際舌界不可得，三世平等中舌界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在舌界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在舌界可得！善現！前際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，後際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，中際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，三世平等中味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際舌界不可得，後際舌界不可得，中際舌界不可得，三世平等中舌界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在舌界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在舌界可得！善現！前際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，後際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，中際味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，三世平等中味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受可得！

「善現！前際身界不可得，後際身界不可得，中際身界不可得，三世平等中身界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在身界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在身界可得！善現！前際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，後際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，中際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，三世平等中觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際身界不可得，後際身界不可得，中際身界不可得，三世平等中身界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在身界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在身界可得！善現！前際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，後際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，中際觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，三世平等中觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受可得！

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「善現！前際地界不可得，後際地界不可得，中際地界不可得，三世平等中地界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在地界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在地界可得！善現！前際水、火、風、空、識界不可得，後際水、火、風、空、識界不可得，中際水、火、風、空、識界不可得，三世平等中水、火、風、空、識界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在水、火、風、空、識界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在水、火、風、空、識界可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際地界不可得，後際地界不可得，中際地界不可得，三世平等中地界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在地界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在地界可得！善現！前際水、火、風、空、識界不可得，後際水、火、風、空、識界不可得，中際水、火、風、空、識界不可得，三世平等中水、火、風、空、識界亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在水、火、風、空、識界皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在水、火、風、空、識界可得！

「善現！前際無明不可得，後際無明不可得，中際無明不可得，三世平等中無明亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無明皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無明可得！善現！前際行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，中際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際無明不可得，後際無明不可得，中際無明不可得，三世平等中無明亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無明皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無明可得！善現！前際行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，中際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得，三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得！

「善現！前際布施波羅蜜多不可得，後際布施波羅蜜多不可得，中際布施波羅蜜多不可得，三世平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在布施波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！善現！前際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，後際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，三世平等中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際布施波羅蜜多不可得，後際布施波羅蜜多不可得，中際布施波羅蜜多不可得，三世平等中布施波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在布施波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在布施波羅蜜多可得！善現！前際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，後際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，中際淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，三世平等中淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多可得！

「善現！前際四靜慮不可得，後際四靜慮不可得，中際四靜慮不可得，三世平等中四靜慮亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四靜慮皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四靜慮可得！善現！前際四無量、四無色定不可得，後際四無量、四無色定不可得，中際四無量、四無色定不可得，三世平等中四無量、四無色定亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無量、四無色定皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無量、四無色定可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際四靜慮不可得，後際四靜慮不可得，中際四靜慮不可得，三世平等中四靜慮亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四靜慮皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四靜慮可得！善現！前際四無量、四無色定不可得，後際四無量、四無色定不可得，中際四無量、四無色定不可得，三世平等中四無量、四無色定亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無量、四無色定皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無量、四無色定可得！

「善現！前際四念住不可得，後際四念住不可得，中際四念住不可得，三世平等中四念住亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四念住可得！善現！前際四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，後際四正斷乃至八聖道支不可得，中際四正斷乃至八聖道支不可得，三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際四念住不可得，後際四念住不可得，中際四念住不可得，三世平等中四念住亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四念住皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四念住可得！善現！前際四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，後際四正斷乃至八聖道支不可得，中際四正斷乃至八聖道支不可得，三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得！

「善現！前際空解脫門不可得，後際空解脫門不可得，中際空解脫門不可得，三世平等中空解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在空解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在空解脫門可得。善現！前際無相、無願解脫門不可得，後際無相、無願解脫門不可得，中際無相、無願解脫門不可得，三世平等中無相、無願解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無相、無願解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無相、無願解脫門可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際空解脫門不可得，後際空解脫門不可得，中際空解脫門不可得，三世平等中空解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在空解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在空解脫門可得。善現！前際無相、無願解脫門不可得，後際無相、無願解脫門不可得，中際無相、無願解脫門不可得，三世平等中無相、無願解脫門亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在無相、無願解脫門皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在無相、無願解脫門可得！

「善現！前際五眼不可得，後際五眼不可得，中際五眼不可得，三世平等中五眼亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在五眼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在五眼可得！善現！前際六神通不可得，後際六神通不可得，中際六神通不可得，三世平等中六神通亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在六神通皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在六神通可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際五眼不可得，後際五眼不可得，中際五眼不可得，三世平等中五眼亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在五眼皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在五眼可得！善現！前際六神通不可得，後際六神通不可得，中際六神通不可得，三世平等中六神通亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在六神通皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在六神通可得！

「善現！前際佛十力不可得，後際佛十力不可得，中際佛十力不可得，三世平等中佛十力亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在佛十力可得！善現！前際四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，後際四無所畏乃至一切相智不可得，中際四無所畏乃至一切相智不可得，三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！前際佛十力不可得，後際佛十力不可得，中際佛十力不可得，三世平等中佛十力亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在佛十力皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在佛十力可得！善現！前際四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，後際四無所畏乃至一切相智不可得，中際四無所畏乃至一切相智不可得，三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得。所以者何？善現！平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆不可得。何以故？平等中平等性尚不可得，何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得！