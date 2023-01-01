大般若波羅蜜多經卷第五十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五十八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚大乘品第十六之三

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空亦無所有；內空無所有故，當知外空亦無所有；外空無所有故，當知內外空亦無所有；內外空無所有故，當知空空亦無所有；空空無所有故，當知大空亦無所有；大空無所有故，當知勝義空亦無所有；勝義空無所有故，當知有為空亦無所有；有為空無所有故，當知無為空亦無所有；無為空無所有故，當知畢竟空亦無所有；畢竟空無所有故，當知無際空亦無所有；無際空無所有故，當知散空亦無所有；散空無所有故，當知無變異空亦無所有；無變異空無所有故，當知本性空亦無所有；本性空無所有故，當知自相空亦無所有；自相空無所有故，當知共相空亦無所有；共相空無所有故，當知一切法空亦無所有；一切法空無所有故，當知不可得空亦無所有；不可得空無所有故，當知無性空亦無所有；無性空無所有故，當知自性空亦無所有；自性空無所有故，當知無性自性空亦無所有；無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若內空乃至無性自性空，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空亦無所有；內空無所有故，當知外空亦無所有；外空無所有故，當知內外空亦無所有；內外空無所有故，當知空空亦無所有；空空無所有故，當知大空亦無所有；大空無所有故，當知勝義空亦無所有；勝義空無所有故，當知有為空亦無所有；有為空無所有故，當知無為空亦無所有；無為空無所有故，當知畢竟空亦無所有；畢竟空無所有故，當知無際空亦無所有；無際空無所有故，當知散空亦無所有；散空無所有故，當知無變異空亦無所有；無變異空無所有故，當知本性空亦無所有；本性空無所有故，當知自相空亦無所有；自相空無所有故，當知共相空亦無所有；共相空無所有故，當知一切法空亦無所有；一切法空無所有故，當知不可得空亦無所有；不可得空無所有故，當知無性空亦無所有；無性空無所有故，當知自性空亦無所有；自性空無所有故，當知無性自性空亦無所有；無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若內空乃至無性自性空，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多亦無所有；布施波羅蜜多無所有故，當知淨戒波羅蜜多亦無所有；淨戒波羅蜜多無所有故，當知安忍波羅蜜多亦無所有；安忍波羅蜜多無所有故，當知精進波羅蜜多亦無所有；精進波羅蜜多無所有故，當知靜慮波羅蜜多亦無所有；靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多亦無所有；布施波羅蜜多無所有故，當知淨戒波羅蜜多亦無所有；淨戒波羅蜜多無所有故，當知安忍波羅蜜多亦無所有；安忍波羅蜜多無所有故，當知精進波羅蜜多亦無所有；精進波羅蜜多無所有故，當知靜慮波羅蜜多亦無所有；靜慮波羅蜜多無所有故，當知般若波羅蜜多亦無所有；般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮亦無所有；四靜慮無所有故，當知四無量亦無所有；四無量無所有故，當知四無色定亦無所有；四無色定無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四靜慮、四無量、四無色定，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮亦無所有；四靜慮無所有故，當知四無量亦無所有；四無量無所有故，當知四無色定亦無所有；四無色定無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四靜慮、四無量、四無色定，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住亦無所有；四念住無所有故，當知四正斷亦無所有；四正斷無所有故，當知四神足亦無所有；四神足無所有故，當知五根亦無所有；五根無所有故，當知五力亦無所有；五力無所有故，當知七等覺支亦無所有；七等覺支無所有故，當知八聖道支亦無所有；八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四念住乃至八聖道支，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住亦無所有；四念住無所有故，當知四正斷亦無所有；四正斷無所有故，當知四神足亦無所有；四神足無所有故，當知五根亦無所有；五根無所有故，當知五力亦無所有；五力無所有故，當知七等覺支亦無所有；七等覺支無所有故，當知八聖道支亦無所有；八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若四念住乃至八聖道支，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空解脫門亦無所有；空解脫門無所有故，當知無相解脫門亦無所有；無相解脫門無所有故，當知無願解脫門亦無所有；無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若空、無相、無願解脫門，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空解脫門亦無所有；空解脫門無所有故，當知無相解脫門亦無所有；無相解脫門無所有故，當知無願解脫門亦無所有；無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若空、無相、無願解脫門，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼亦無所有；五眼無所有故，當知六神通亦無所有；六神通無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若五眼、若六神通、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼亦無所有；五眼無所有故，當知六神通亦無所有；六神通無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若五眼、若六神通、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知佛十力亦無所有；佛十力無所有故，當知四無所畏亦無所有；四無所畏無所有故，當知四無礙解亦無所有；四無礙解無所有故，當知大慈亦無所有；大慈無所有故，當知大悲亦無所有；大悲無所有故，當知大喜亦無所有；大喜無所有故，當知大捨亦無所有；大捨無所有故，當知十八佛不共法亦無所有；十八佛不共法無所有故，當知一切智亦無所有；一切智無所有故，當知道相智亦無所有；道相智無所有故，當知一切相智亦無所有；一切相智無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若佛十力乃至一切相智，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知佛十力亦無所有；佛十力無所有故，當知四無所畏亦無所有；四無所畏無所有故，當知四無礙解亦無所有；四無礙解無所有故，當知大慈亦無所有；大慈無所有故，當知大悲亦無所有；大悲無所有故，當知大喜亦無所有；大喜無所有故，當知大捨亦無所有；大捨無所有故，當知十八佛不共法亦無所有；十八佛不共法無所有故，當知一切智亦無所有；一切智無所有故，當知道相智亦無所有；道相智無所有故，當知一切相智亦無所有；一切相智無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若佛十力乃至一切相智，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地亦無所有；極喜地無所有故，當知離垢地亦無所有；離垢地無所有故，當知發光地亦無所有；發光地無所有故，當知焰慧地亦無所有；焰慧地無所有故，當知極難勝地亦無所有；極難勝地無所有故，當知現前地亦無所有；現前地無所有故，當知遠行地亦無所有；遠行地無所有故，當知不動地亦無所有；不動地無所有故，當知善慧地亦無所有；善慧地無所有故，當知法雲地亦無所有；法雲地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若極喜地乃至法雲地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地亦無所有；極喜地無所有故，當知離垢地亦無所有；離垢地無所有故，當知發光地亦無所有；發光地無所有故，當知焰慧地亦無所有；焰慧地無所有故，當知極難勝地亦無所有；極難勝地無所有故，當知現前地亦無所有；現前地無所有故，當知遠行地亦無所有；遠行地無所有故，當知不動地亦無所有；不動地無所有故，當知善慧地亦無所有；善慧地無所有故，當知法雲地亦無所有；法雲地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若極喜地乃至法雲地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地亦無所有；淨觀地無所有故，當知種性地亦無所有；種性地無所有故，當知第八地亦無所有；第八地無所有故，當知具見地亦無所有；具見地無所有故，當知薄地亦無所有；薄地無所有故，當知離欲地亦無所有；離欲地無所有故，當知已辦地亦無所有；已辦地無所有故，當知獨覺地亦無所有；獨覺地無所有故，當知菩薩地亦無所有；菩薩地無所有故，當知如來地亦無所有；如來地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若淨觀地乃至如來地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地亦無所有；淨觀地無所有故，當知種性地亦無所有；種性地無所有故，當知第八地亦無所有；第八地無所有故，當知具見地亦無所有；具見地無所有故，當知薄地亦無所有；薄地無所有故，當知離欲地亦無所有；離欲地無所有故，當知已辦地亦無所有；已辦地無所有故，當知獨覺地亦無所有；獨覺地無所有故，當知菩薩地亦無所有；菩薩地無所有故，當知如來地亦無所有；如來地無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若淨觀地乃至如來地，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向亦無所有；預流向無所有故，當知預流果亦無所有；預流果無所有故，當知一來向亦無所有；一來向無所有故，當知一來果亦無所有；一來果無所有故，當知不還向亦無所有；不還向無所有故，當知不還果亦無所有；不還果無所有故，當知阿羅漢向亦無所有；阿羅漢向無所有故，當知阿羅漢果亦無所有；阿羅漢果無所有故，當知獨覺向亦無所有；獨覺向無所有故，當知獨覺果亦無所有；獨覺果無所有故，當知菩薩摩訶薩法亦無所有；菩薩摩訶薩法無所有故，當知三藐三佛陀法亦無所有；三藐三佛陀法無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向乃至三藐三佛陀法，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向亦無所有；預流向無所有故，當知預流果亦無所有；預流果無所有故，當知一來向亦無所有；一來向無所有故，當知一來果亦無所有；一來果無所有故，當知不還向亦無所有；不還向無所有故，當知不還果亦無所有；不還果無所有故，當知阿羅漢向亦無所有；阿羅漢向無所有故，當知阿羅漢果亦無所有；阿羅漢果無所有故，當知獨覺向亦無所有；獨覺向無所有故，當知獨覺果亦無所有；獨覺果無所有故，當知菩薩摩訶薩法亦無所有；菩薩摩訶薩法無所有故，當知三藐三佛陀法亦無所有；三藐三佛陀法無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向乃至三藐三佛陀法，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向補特伽羅亦無所有；預流向補特伽羅無所有故，當知預流果補特伽羅亦無所有；預流果補特伽羅無所有故，當知一來向補特伽羅亦無所有；一來向補特伽羅無所有故，當知一來果補特伽羅亦無所有；一來果補特伽羅無所有故，當知不還向補特伽羅亦無所有；不還向補特伽羅無所有故，當知不還果補特伽羅亦無所有；不還果補特伽羅無所有故，當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有；阿羅漢向補特伽羅無所有故，當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有；阿羅漢果補特伽羅無所有故，當知獨覺向補特伽羅亦無所有；獨覺向補特伽羅無所有故，當知獨覺果補特伽羅亦無所有；獨覺果補特伽羅無所有故，當知菩薩摩訶薩亦無所有；菩薩摩訶薩無所有故，當知三藐三佛陀亦無所有；三藐三佛陀無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流向補特伽羅亦無所有；預流向補特伽羅無所有故，當知預流果補特伽羅亦無所有；預流果補特伽羅無所有故，當知一來向補特伽羅亦無所有；一來向補特伽羅無所有故，當知一來果補特伽羅亦無所有；一來果補特伽羅無所有故，當知不還向補特伽羅亦無所有；不還向補特伽羅無所有故，當知不還果補特伽羅亦無所有；不還果補特伽羅無所有故，當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有；阿羅漢向補特伽羅無所有故，當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有；阿羅漢果補特伽羅無所有故，當知獨覺向補特伽羅亦無所有；獨覺向補特伽羅無所有故，當知獨覺果補特伽羅亦無所有；獨覺果補特伽羅無所有故，當知菩薩摩訶薩亦無所有；菩薩摩訶薩無所有故，當知三藐三佛陀亦無所有；三藐三佛陀無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘亦無所有；聲聞乘無所有故，當知獨覺乘亦無所有；獨覺乘無所有故，當知正等覺乘亦無所有；正等覺乘無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘亦無所有；聲聞乘無所有故，當知獨覺乘亦無所有；獨覺乘無所有故，當知正等覺乘亦無所有；正等覺乘無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘補特伽羅亦無所有；聲聞乘補特伽羅無所有故，當知獨覺乘補特伽羅亦無所有；獨覺乘補特伽羅無所有故，當知正等覺乘補特伽羅亦無所有；正等覺乘補特伽羅無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘、補特伽羅，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘補特伽羅亦無所有；聲聞乘補特伽羅無所有故，當知獨覺乘補特伽羅亦無所有；獨覺乘補特伽羅無所有故，當知正等覺乘補特伽羅亦無所有；正等覺乘補特伽羅無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若聲聞乘、獨覺乘、正等覺乘、補特伽羅，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「善現！當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。善現！由此因緣故作是說：譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。善現！由此因緣故作是說：譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。

「復次，善現！汝言『又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！以一切法無來無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝言『又如虛空無來無去無住可見，大乘亦爾，無來無去無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！以一切法無來無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。

「善現！色無來無去亦復不住，受、想、行、識無來無去亦復不住；色本性無來無去亦復不住，受、想、行、識本性無來無去亦復不住；色真如無來無去亦復不住，受、想、行、識真如無來無去亦復不住；色自性無來無去亦復不住，受、想、行、識自性無來無去亦復不住；色自相無來無去亦復不住，受、想、行、識自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、受、想、行、識及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！色無來無去亦復不住，受、想、行、識無來無去亦復不住；色本性無來無去亦復不住，受、想、行、識本性無來無去亦復不住；色真如無來無去亦復不住，受、想、行、識真如無來無去亦復不住；色自性無來無去亦復不住，受、想、行、識自性無來無去亦復不住；色自相無來無去亦復不住，受、想、行、識自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、受、想、行、識及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼處無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處無來無去亦復不住；眼處本性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處本性無來無去亦復不住；眼處真如無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處真如無來無去亦復不住；眼處自性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自性無來無去亦復不住；眼處自相無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以眼、耳、鼻、舌、身、意處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼處無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處無來無去亦復不住；眼處本性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處本性無來無去亦復不住；眼處真如無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處真如無來無去亦復不住；眼處自性無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自性無來無去亦復不住；眼處自相無來無去亦復不住，耳、鼻、舌、身、意處自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以眼、耳、鼻、舌、身、意處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色處無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處無來無去亦復不住；色處本性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處本性無來無去亦復不住；色處真如無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處真如無來無去亦復不住；色處自性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自性無來無去亦復不住；色處自相無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、聲、香、味、觸、法處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色處無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處無來無去亦復不住；色處本性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處本性無來無去亦復不住；色處真如無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處真如無來無去亦復不住；色處自性無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自性無來無去亦復不住；色處自相無來無去亦復不住，聲、香、味、觸、法處自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以色、聲、香、味、觸、法處及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼界無來無去亦復不住，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；眼界本性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；眼界真如無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；眼界自性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；眼界自相無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼界無來無去亦復不住，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；眼界本性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；眼界真如無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；眼界自性無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；眼界自相無來無去亦復不住，色界乃至眼觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！耳界無來無去亦復不住，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；耳界本性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；耳界真如無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；耳界自性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；耳界自相無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！耳界無來無去亦復不住，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；耳界本性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；耳界真如無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；耳界自性無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；耳界自相無來無去亦復不住，聲界乃至耳觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！鼻界無來無去亦復不住，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；鼻界本性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；鼻界真如無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；鼻界自性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；鼻界自相無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！鼻界無來無去亦復不住，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；鼻界本性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；鼻界真如無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；鼻界自性無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；鼻界自相無來無去亦復不住，香界乃至鼻觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！舌界無來無去亦復不住，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；舌界本性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；舌界真如無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；舌界自性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；舌界自相無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！舌界無來無去亦復不住，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；舌界本性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；舌界真如無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；舌界自性無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；舌界自相無來無去亦復不住，味界乃至舌觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！身界無來無去亦復不住，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；身界本性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；身界真如無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；身界自性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；身界自相無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！身界無來無去亦復不住，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；身界本性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；身界真如無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；身界自性無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；身界自相無來無去亦復不住，觸界乃至身觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！意界無來無去亦復不住，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；意界本性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；意界真如無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；意界自性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；意界自相無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！意界無來無去亦復不住，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無來無去亦復不住；意界本性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住；意界真如無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住；意界自性無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住；意界自相無來無去亦復不住，法界乃至意觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！地界無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界無來無去亦復不住；地界本性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界本性無來無去亦復不住；地界真如無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界真如無來無去亦復不住；地界自性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自性無來無去亦復不住；地界自相無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以地、水、火、風、空、識界及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！地界無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界無來無去亦復不住；地界本性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界本性無來無去亦復不住；地界真如無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界真如無來無去亦復不住；地界自性無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自性無來無去亦復不住；地界自相無來無去亦復不住，水、火、風、空、識界自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以地、水、火、風、空、識界及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！苦聖諦無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦無來無去亦復不住；苦聖諦本性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦本性無來無去亦復不住；苦聖諦真如無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦真如無來無去亦復不住；苦聖諦自性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自性無來無去亦復不住；苦聖諦自相無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以苦、集、滅、道聖諦及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦聖諦無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦無來無去亦復不住；苦聖諦本性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦本性無來無去亦復不住；苦聖諦真如無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦真如無來無去亦復不住；苦聖諦自性無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自性無來無去亦復不住；苦聖諦自相無來無去亦復不住，集、滅、道聖諦自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以苦、集、滅、道聖諦及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！無明無來無去亦復不住，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住；無明本性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住；無明真如無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱真如無來無去亦復不住；無明自性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住；無明自相無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無明無來無去亦復不住，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住；無明本性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住；無明真如無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱真如無來無去亦復不住；無明自性無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住；無明自相無來無去亦復不住，行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！真如無來無去亦復不住，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無來無去亦復不住；真如本性無來無去亦復不住，法界乃至實際本性無來無去亦復不住；真如真如無來無去亦復不住，法界乃至實際真如無來無去亦復不住；真如自性無來無去亦復不住，法界乃至實際自性無來無去亦復不住；真如自相無來無去亦復不住，法界乃至實際自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以真如乃至實際及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！真如無來無去亦復不住，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無來無去亦復不住；真如本性無來無去亦復不住，法界乃至實際本性無來無去亦復不住；真如真如無來無去亦復不住，法界乃至實際真如無來無去亦復不住；真如自性無來無去亦復不住，法界乃至實際自性無來無去亦復不住；真如自相無來無去亦復不住，法界乃至實際自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以真如乃至實際及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！內空無來無去亦復不住，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無來無去亦復不住；內空本性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住；內空真如無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住；內空自性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住；內空自相無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以內空乃至無性自性空及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！內空無來無去亦復不住，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空無來無去亦復不住；內空本性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住；內空真如無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住；內空自性無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住；內空自相無來無去亦復不住，外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以內空乃至無性自性空及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！布施波羅蜜多無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無來無去亦復不住；布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多真如無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無來無去亦復不住；布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無來無去亦復不住；布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多真如無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多真如無來無去亦復不住；布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住；布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四靜慮無來無去亦復不住，四無量、四無色定無來無去亦復不住；四靜慮本性無來無去亦復不住，四無量、四無色定本性無來無去亦復不住；四靜慮真如無來無去亦復不住，四無量、四無色定真如無來無去亦復不住；四靜慮自性無來無去亦復不住，四無量、四無色定自性無來無去亦復不住；四靜慮自相無來無去亦復不住，四無量、四無色定自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四靜慮、四無量、四無色定及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四靜慮無來無去亦復不住，四無量、四無色定無來無去亦復不住；四靜慮本性無來無去亦復不住，四無量、四無色定本性無來無去亦復不住；四靜慮真如無來無去亦復不住，四無量、四無色定真如無來無去亦復不住；四靜慮自性無來無去亦復不住，四無量、四無色定自性無來無去亦復不住；四靜慮自相無來無去亦復不住，四無量、四無色定自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四靜慮、四無量、四無色定及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四念住無來無去亦復不住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無來無去亦復不住；四念住本性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住；四念住真如無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住；四念住自性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住；四念住自相無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四念住無來無去亦復不住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無來無去亦復不住；四念住本性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住；四念住真如無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住；四念住自性無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住；四念住自相無來無去亦復不住，四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住。何以故？善現！以四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及彼本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。