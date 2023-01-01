大般若波羅蜜多經卷第五十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五十七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚大乘品第十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚大乘品第十六之二

「復次，善現！若真如實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以真如非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若真如實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以真如非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以法界乃至實際非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若內空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以內空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以外空乃至無性自性空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若內空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以內空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以外空乃至無性自性空非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若布施波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以布施波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若布施波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以布施波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若四靜慮實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四靜慮非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無量、四無色定實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無量、四無色定非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四靜慮實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四靜慮非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無量、四無色定實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無量、四無色定非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若四念住實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四念住非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四正斷乃至八聖道支非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若四念住實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四念住非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四正斷乃至八聖道支非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若空解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以空解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若無相、無願解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以無相、無願解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若空解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以空解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若無相、無願解脫門實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以無相、無願解脫門非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若五眼實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以五眼非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若六神通實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以六神通非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若五眼實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以五眼非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若六神通實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以六神通非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若佛十力實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以佛十力非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無所畏乃至一切相智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若佛十力實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以佛十力非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。善現！若四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以四無所畏乃至一切相智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩十地實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩十地非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩十地實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩十地非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若淨觀地、種性地、第八地法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩摩訶薩法、三藐三佛陀法實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地、種性地、第八地法乃至三藐三佛陀法非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若淨觀地、種性地、第八地法、預流法、一來法、不還法、阿羅漢法、獨覺法、菩薩摩訶薩法、三藐三佛陀法實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地、種性地、第八地法乃至三藐三佛陀法非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若淨觀地補特伽羅實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地補特伽羅非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若淨觀地補特伽羅實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以淨觀地補特伽羅非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若種性地補特伽羅、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、三藐三佛陀實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若種性地補特伽羅、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩、三藐三佛陀實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若一切世間天、人、阿素洛等實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以一切世間天、人、阿素洛等非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若一切世間天、人、阿素洛等實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以一切世間天、人、阿素洛等非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩從初發心，乃至得坐妙菩提座，中間所起諸心非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智實有性者，則此大乘非尊非妙，不超一切世間天、人、阿素洛等。以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有性故，此大乘是尊是妙，超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續實有性者，則此能斷金剛喻智不能達彼都無自性，斷已證得一切智智。以金剛喻智所斷煩惱習氣相續非實有性故，此能斷金剛喻智能了達彼都無自性，斷已證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續實有性者，則此能斷金剛喻智不能達彼都無自性，斷已證得一切智智。以金剛喻智所斷煩惱習氣相續非實有性故，此能斷金剛喻智能了達彼都無自性，斷已證得一切智智。

「善現！若諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身實有性者，則諸如來、應、正等覺威光妙德不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身非實有性故，諸如來、應、正等覺威光妙德超勝一切世間天、人、阿素洛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身實有性者，則諸如來、應、正等覺威光妙德不超一切世間天、人、阿素洛等。以諸如來、應、正等覺三十二大士相、八十隨好所莊嚴身非實有性故，諸如來、應、正等覺威光妙德超勝一切世間天、人、阿素洛等。

「善現！若諸如來、應、正等覺所演光明實有性者，則諸如來、應、正等覺所演光明不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所演光明非實有性故，諸如來、應、正等覺所演光明悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸如來、應、正等覺所演光明實有性者，則諸如來、應、正等覺所演光明不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所演光明非實有性故，諸如來、應、正等覺所演光明悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界。

「善現！若諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音實有性者，則諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音非實有性故，諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音實有性者，則諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。以諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音非實有性故，諸如來、應、正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界。

「善現！若諸如來、應、正等覺所轉法輪實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪非極清淨，亦非一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。以諸如來、應、正等覺所轉法輪非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪最極清淨，一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸如來、應、正等覺所轉法輪實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪非極清淨，亦非一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。以諸如來、應、正等覺所轉法輪非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪最極清淨，一切世間沙門、婆羅門、天、魔、梵等所不能轉。

「善現！若諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。以諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情實有性者，則諸如來、應、正等覺所轉法輪不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。以諸如來、應、正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故，諸如來、應、正等覺所轉法輪悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界，已般、今般、當般涅槃。

「善現！由如是等無量因緣故，說大乘超勝一切世間天、人、阿素洛等最尊最妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是等無量因緣故，說大乘超勝一切世間天、人、阿素洛等最尊最妙。

「復次，善現！汝言『如是大乘與虛空等。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得，大乘亦爾，非有東南西北四維上下方分可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝言『如是大乘與虛空等。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得，大乘亦爾，非有東南西北四維上下方分可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，大乘亦爾，非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，大乘亦爾，非有長短、方圓、高下、邪正、形色可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，大乘亦爾，非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，大乘亦爾，非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非過去、非未來、非現在，大乘亦爾，非過去、非未來、非現在，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非過去、非未來、非現在，大乘亦爾，非過去、非未來、非現在，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非增非減、非進非退，大乘亦爾，非增非減、非進非退，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非增非減、非進非退，大乘亦爾，非增非減、非進非退，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非雜染、非清淨，大乘亦爾，非雜染、非清淨，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非雜染、非清淨，大乘亦爾，非雜染、非清淨，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非生、非滅、非住、非異，大乘亦爾，非生、非滅、非住、非異，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非生、非滅、非住、非異，大乘亦爾，非生、非滅、非住、非異，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非善非非善、非有記非無記，大乘亦爾，非善非非善、非有記非無記，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非善非非善、非有記非無記，大乘亦爾，非善非非善、非有記非無記，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非見、非聞、非覺、非知，大乘亦爾，非見、非聞、非覺、非知，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非見、非聞、非覺、非知，大乘亦爾，非見、非聞、非覺、非知，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非所知、非所達，大乘亦爾，非所知、非所達，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非所知、非所達，大乘亦爾，非所知、非所達，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非遍知、非永斷、非作證、非修習，大乘亦爾，非遍知、非永斷、非作證、非修習，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非遍知、非永斷、非作證、非修習，大乘亦爾，非遍知、非永斷、非作證、非修習，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非異熟、非有異熟法，大乘亦爾，非異熟、非有異熟法，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非異熟、非有異熟法，大乘亦爾，非異熟、非有異熟法，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有貪法、非離貪法，大乘亦爾，非有貪法、非離貪法，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有貪法、非離貪法，大乘亦爾，非有貪法、非離貪法，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有瞋法、非離瞋法，大乘亦爾，非有瞋法、非離瞋法，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有瞋法、非離瞋法，大乘亦爾，非有瞋法、非離瞋法，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有癡法、非離癡法，大乘亦爾，非有癡法、非離癡法，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有癡法、非離癡法，大乘亦爾，非有癡法、非離癡法，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，大乘亦爾，非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，大乘亦爾，非墮欲界、非墮色界、非墮無色界，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，大乘亦爾，非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，大乘亦爾，非有初地發心可得，乃至非有第十地發心可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，非有淨觀地乃至如來地可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地可得，大乘亦爾，非有淨觀地乃至如來地可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來可得，大乘亦爾，非有預流向預流果乃至菩薩如來可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來可得，大乘亦爾，非有預流向預流果乃至菩薩如來可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，大乘亦爾，非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，大乘亦爾，非有聲聞地、獨覺地、正等覺地可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，大乘亦爾，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，大乘亦爾，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對、非相應非不相應，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，大乘亦爾，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，大乘亦爾，非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非淨非不淨，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，大乘亦爾，非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，大乘亦爾，非空非不空、非有相非無相、非有願非無願，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，大乘亦爾，非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，大乘亦爾，非寂靜非不寂靜、非遠離非不遠離，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非明非暗，大乘亦爾，非明非暗，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非明非暗，大乘亦爾，非明非暗，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非蘊處界、非離蘊處界，大乘亦爾，非蘊處界、非離蘊處界，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非蘊處界、非離蘊處界，大乘亦爾，非蘊處界、非離蘊處界，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非可得、非不可得，大乘亦爾，非可得、非不可得，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非可得、非不可得，大乘亦爾，非可得、非不可得，故說大乘與虛空等。

「善現！又如虛空非可說、非不可說，大乘亦爾，非可說、非不可說，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！又如虛空非可說、非不可說，大乘亦爾，非可說、非不可說，故說大乘與虛空等。

「善現！由如是等無量因緣，故說大乘與虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由如是等無量因緣，故說大乘與虛空等。

「復次，善現！汝言『譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝言『譬如虛空普能含受無數無量無邊有情，大乘亦爾，普能含受無數無量無邊有情。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！有情無數無量無邊故，當知虛空亦無數無量無邊；虛空無數無量無邊故，當知大乘亦無數無量無邊。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情無數無量無邊，若虛空無數無量無邊，若大乘無數無量無邊，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有情無數無量無邊故，當知虛空亦無數無量無邊；虛空無數無量無邊故，當知大乘亦無數無量無邊。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情無數無量無邊，若虛空無數無量無邊，若大乘無數無量無邊，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有情無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若有情、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我無所有故，當知有情亦無所有；有情無所有故，當知命者亦無所有；命者無所有故，當知生者亦無所有；生者無所有故，當知養者亦無所有；養者無所有故，當知士夫亦無所有；士夫無所有故，當知補特伽羅亦無所有；補特伽羅無所有故，當知意生亦無所有；意生無所有故，當知儒童亦無所有；儒童無所有故，當知作者亦無所有；作者無所有故，當知使作者亦無所有；使作者無所有故，當知起者亦無所有；起者無所有故，當知使起者亦無所有；使起者無所有故，當知受者亦無所有；受者無所有故，當知使受者亦無所有；使受者無所有故，當知知者亦無所有；知者無所有故，當知見者亦無所有；見者無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我無所有故，當知有情亦無所有；有情無所有故，當知命者亦無所有；命者無所有故，當知生者亦無所有；生者無所有故，當知養者亦無所有；養者無所有故，當知士夫亦無所有；士夫無所有故，當知補特伽羅亦無所有；補特伽羅無所有故，當知意生亦無所有；意生無所有故，當知儒童亦無所有；儒童無所有故，當知作者亦無所有；作者無所有故，當知使作者亦無所有；使作者無所有故，當知起者亦無所有；起者無所有故，當知使起者亦無所有；使起者無所有故，當知受者亦無所有；受者無所有故，當知使受者亦無所有；使受者無所有故，當知知者亦無所有；知者無所有故，當知見者亦無所有；見者無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知真如亦無所有；真如無所有故，當知法界亦無所有；法界無所有故，當知法性亦無所有；法性無所有故，當知不虛妄性亦無所有；不虛妄性無所有故，當知不變異性亦無所有；不變異性無所有故，當知平等性亦無所有；平等性無所有故，當知離生性亦無所有；離生性無所有故，當知不思議界亦無所有；不思議界無所有故，當知虛空界亦無所有；虛空界無所有故，當知斷界亦無所有；斷界無所有故，當知離界亦無所有；離界無所有故，當知滅界亦無所有；滅界無所有故，當知無性界亦無所有；無性界無所有故，當知無相界亦無所有；無相界無所有故，當知無作界亦無所有；無作界無所有故，當知無為界亦無所有；無為界無所有故，當知安隱界亦無所有；安隱界無所有故，當知寂靜界亦無所有；寂靜界無所有故，當知法定亦無所有；法定無所有故，當知法住亦無所有；法住無所有故，當知本無亦無所有；本無無所有故，當知實際亦無所有；實際無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若真如乃至實際，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知真如亦無所有；真如無所有故，當知法界亦無所有；法界無所有故，當知法性亦無所有；法性無所有故，當知不虛妄性亦無所有；不虛妄性無所有故，當知不變異性亦無所有；不變異性無所有故，當知平等性亦無所有；平等性無所有故，當知離生性亦無所有；離生性無所有故，當知不思議界亦無所有；不思議界無所有故，當知虛空界亦無所有；虛空界無所有故，當知斷界亦無所有；斷界無所有故，當知離界亦無所有；離界無所有故，當知滅界亦無所有；滅界無所有故，當知無性界亦無所有；無性界無所有故，當知無相界亦無所有；無相界無所有故，當知無作界亦無所有；無作界無所有故，當知無為界亦無所有；無為界無所有故，當知安隱界亦無所有；安隱界無所有故，當知寂靜界亦無所有；寂靜界無所有故，當知法定亦無所有；法定無所有故，當知法住亦無所有；法住無所有故，當知本無亦無所有；本無無所有故，當知實際亦無所有；實際無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若真如乃至實際，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色亦無所有；色無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知想亦無所有；想無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、受、想、行、識、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色亦無所有；色無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知想亦無所有；想無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、受、想、行、識、若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼處亦無所有；眼處無所有故，當知耳處亦無所有；耳處無所有故，當知鼻處亦無所有；鼻處無所有故，當知舌處亦無所有；舌處無所有故，當知身處亦無所有；身處無所有故，當知意處亦無所有；意處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼、耳、鼻、舌、身、意處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼處亦無所有；眼處無所有故，當知耳處亦無所有；耳處無所有故，當知鼻處亦無所有；鼻處無所有故，當知舌處亦無所有；舌處無所有故，當知身處亦無所有；身處無所有故，當知意處亦無所有；意處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼、耳、鼻、舌、身、意處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色處亦無所有；色處無所有故，當知聲處亦無所有；聲處無所有故，當知香處亦無所有；香處無所有故，當知味處亦無所有；味處無所有故，當知觸處亦無所有；觸處無所有故，當知法處亦無所有；法處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、聲、香、味、觸、法處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知色處亦無所有；色處無所有故，當知聲處亦無所有；聲處無所有故，當知香處亦無所有；香處無所有故，當知味處亦無所有；味處無所有故，當知觸處亦無所有；觸處無所有故，當知法處亦無所有；法處無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若色、聲、香、味、觸、法處，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼界亦無所有；眼界無所有故，當知色界亦無所有；色界無所有故，當知眼識界亦無所有；眼識界無所有故，當知眼觸亦無所有；眼觸無所有故，當知眼觸為緣所生諸受亦無所有；眼觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼界亦無所有；眼界無所有故，當知色界亦無所有；色界無所有故，當知眼識界亦無所有；眼識界無所有故，當知眼觸亦無所有；眼觸無所有故，當知眼觸為緣所生諸受亦無所有；眼觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若眼界乃至眼觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

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「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知身界亦無所有；身界無所有故，當知觸界亦無所有；觸界無所有故，當知身識界亦無所有；身識界無所有故，當知身觸亦無所有；身觸無所有故，當知身觸為緣所生諸受亦無所有；身觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若身界乃至身觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知身界亦無所有；身界無所有故，當知觸界亦無所有；觸界無所有故，當知身識界亦無所有；身識界無所有故，當知身觸亦無所有；身觸無所有故，當知身觸為緣所生諸受亦無所有；身觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若身界乃至身觸為緣所生諸受，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

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「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界亦無所有；地界無所有故，當知水界亦無所有；水界無所有故，當知火界亦無所有；火界無所有故，當知風界亦無所有；風界無所有故，當知空界亦無所有；空界無所有故，當知識界亦無所有；識界無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若地、水、火、風、空、識界，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界亦無所有；地界無所有故，當知水界亦無所有；水界無所有故，當知火界亦無所有；火界無所有故，當知風界亦無所有；風界無所有故，當知空界亦無所有；空界無所有故，當知識界亦無所有；識界無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若地、水、火、風、空、識界，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦亦無所有；苦聖諦無所有故，當知集聖諦亦無所有；集聖諦無所有故，當知滅聖諦亦無所有；滅聖諦無所有故，當知道聖諦亦無所有；道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若苦、集、滅、道聖諦，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦亦無所有；苦聖諦無所有故，當知集聖諦亦無所有；集聖諦無所有故，當知滅聖諦亦無所有；滅聖諦無所有故，當知道聖諦亦無所有；道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若苦、集、滅、道聖諦，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明亦無所有；無明無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知名色亦無所有；名色無所有故，當知六處亦無所有；六處無所有故，當知觸亦無所有；觸無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知愛亦無所有；愛無所有故，當知取亦無所有；取無所有故，當知有亦無所有；有無所有故，當知生亦無所有；生無所有故，當知老死愁歎苦憂惱亦無所有；老死愁歎苦憂惱無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若無明乃至老死愁歎苦憂惱，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明亦無所有；無明無所有故，當知行亦無所有；行無所有故，當知識亦無所有；識無所有故，當知名色亦無所有；名色無所有故，當知六處亦無所有；六處無所有故，當知觸亦無所有；觸無所有故，當知受亦無所有；受無所有故，當知愛亦無所有；愛無所有故，當知取亦無所有；取無所有故，當知有亦無所有；有無所有故，當知生亦無所有；生無所有故，當知老死愁歎苦憂惱亦無所有；老死愁歎苦憂惱無所有故，當知虛空亦無所有；虛空無所有故，當知大乘亦無所有；大乘無所有故，當知無數亦無所有；無數無所有故，當知無量亦無所有；無量無所有故，當知無邊亦無所有；無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義故，說大乘普能含受無數無量無邊有情。何以故？善現！若我乃至見者，若無明乃至老死愁歎苦憂惱，若虛空、若大乘、若無數、若無量、若無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。