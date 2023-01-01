大般若波羅蜜多經卷第五十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分辯大乘品第十五之五

「世尊！云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異？」

「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，已圓滿一切佛法故，若復永斷一切煩惱習氣相續，便住佛地。是故，當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，已圓滿一切佛法故，若復永斷一切煩惱習氣相續，便住佛地。是故，當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修靜慮、無量、無色定、三十七菩提分法、三解脫門，學五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，一切佛法已圓滿故，超過淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩十地，永斷煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺。善現！如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地。善現當知！是為菩薩摩訶薩發趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修靜慮、無量、無色定、三十七菩提分法、三解脫門，學五眼、六神通、佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，一切佛法已圓滿故，超過淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩十地，永斷煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺。善現！如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地。善現當知！是為菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，善現！汝問如是大乘從何處出至何處住者，善現！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，由為一切智智而出三界故，然無二故無出無至。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相所謂無相，無相之法無出無至。何以故？善現！無相之法，非已出已至，非當出當至，非今出今至故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝問如是大乘從何處出至何處住者，善現！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，由為一切智智而出三界故，然無二故無出無至。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法非相應非不相應、非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，咸同一相所謂無相，無相之法無出無至。何以故？善現！無相之法，非已出已至，非當出當至，非今出今至故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令真如有出有至。所以者何？真如不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！真如真如自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際有出有至。所以者何？法界乃至實際不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至實際實際自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令真如有出有至。所以者何？真如不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！真如真如自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際有出有至。所以者何？法界乃至實際不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至實際實際自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色有出有至。所以者何？色不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色色自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令受、想、行、識有出有至。所以者何？受、想、行、識不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！受、想、行、識受、想、行、識自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色有出有至。所以者何？色不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色色自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令受、想、行、識有出有至。所以者何？受、想、行、識不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！受、想、行、識受、想、行、識自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼處有出有至。所以者何？眼處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼處眼處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意處有出有至。所以者何？耳、鼻、舌、身、意處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼處有出有至。所以者何？眼處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼處眼處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳、鼻、舌、身、意處有出有至。所以者何？耳、鼻、舌、身、意處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處耳、鼻、舌、身、意處自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色處有出有至。所以者何？色處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色處色處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲、香、味、觸、法處有出有至。所以者何？聲、香、味、觸、法處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色處有出有至。所以者何？色處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色處色處自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲、香、味、觸、法處有出有至。所以者何？聲、香、味、觸、法處不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處聲、香、味、觸、法處自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼界眼界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？色界乃至眼觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色界色界自性空，乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令眼界有出有至。所以者何？眼界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！眼界眼界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？色界乃至眼觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！色界色界自性空，乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳界有出有至。所以者何？耳界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳界耳界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？聲界聲界自性空，乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令耳界有出有至。所以者何？耳界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！耳界耳界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？聲界乃至耳觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？聲界聲界自性空，乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令鼻界有出有至。所以者何？鼻界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！鼻界鼻界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！香界香界自性空，乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令鼻界有出有至。所以者何？鼻界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！鼻界鼻界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？香界乃至鼻觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！香界香界自性空，乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令舌界有出有至。所以者何？舌界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！舌界舌界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？味界乃至舌觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！味界味界自性空，乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令舌界有出有至。所以者何？舌界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！舌界舌界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？味界乃至舌觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！味界味界自性空，乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令身界有出有至。所以者何？身界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！身界身界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？觸界乃至身觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！觸界觸界自性空，乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令身界有出有至。所以者何？身界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！身界身界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？觸界乃至身觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！觸界觸界自性空，乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令意界有出有至。所以者何？意界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！意界意界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？法界乃至意觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令意界有出有至。所以者何？意界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！意界意界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受有出有至。所以者何？法界乃至意觸為緣所生諸受不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！法界法界自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令地界有出有至。所以者何？地界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！地界地界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令水、火、風、空、識界有出有至。所以者何？水、火、風、空、識界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令地界有出有至。所以者何？地界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！地界地界自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令水、火、風、空、識界有出有至。所以者何？水、火、風、空、識界不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！水、火、風、空、識界水、火、風、空、識界自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令苦聖諦有出有至。所以者何？苦聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！苦聖諦苦聖諦自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令集、滅、道聖諦有出有至。所以者何？集、滅、道聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令苦聖諦有出有至。所以者何？苦聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！苦聖諦苦聖諦自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令集、滅、道聖諦有出有至。所以者何？集、滅、道聖諦不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！集、滅、道聖諦集、滅、道聖諦自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無明有出有至。所以者何？無明不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無明無明自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有出有至。所以者何？行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！行行自性空，乃至老死愁嘆苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無明有出有至。所以者何？無明不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無明無明自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有出有至。所以者何？行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！行行自性空，乃至老死愁嘆苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令幻事有出有至。所以者何？幻事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！幻事幻事自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令夢境、像、響、光影、空花、陽焰、尋香城、變化事有出有至。所以者何？夢境乃至變化事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令幻事有出有至。所以者何？幻事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！幻事幻事自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令夢境、像、響、光影、空花、陽焰、尋香城、變化事有出有至。所以者何？夢境乃至變化事不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令內空有出有至。所以者何？內空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！內空內空自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有出有至。所以者何？外空乃至無性自性空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！外空外空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令內空有出有至。所以者何？內空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！內空內空自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有出有至。所以者何？外空乃至無性自性空不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！外空外空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何？布施波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有出有至。所以者何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令布施波羅蜜多有出有至。所以者何？布施波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多有出有至。所以者何？淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四靜慮有出有至。所以者何？四靜慮不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四靜慮四靜慮自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無量、四無色定有出有至。所以者何？四無量、四無色定不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無量、四無色定四無量、四無色定自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四靜慮有出有至。所以者何？四靜慮不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四靜慮四靜慮自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無量、四無色定有出有至。所以者何？四無量、四無色定不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無量、四無色定四無量、四無色定自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四念住有出有至。所以者何？四念住不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四念住四念住自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支有出有至。所以者何？四正斷乃至八聖道支不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四正斷四正斷自性空，乃至八聖道支八聖道支自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四念住有出有至。所以者何？四念住不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四念住四念住自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支有出有至。所以者何？四正斷乃至八聖道支不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四正斷四正斷自性空，乃至八聖道支八聖道支自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令空解脫門有出有至。所以者何？空解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！空解脫門空解脫門自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無相、無願解脫門有出有至。所以者何？無相、無願解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令空解脫門有出有至。所以者何？空解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！空解脫門空解脫門自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無相、無願解脫門有出有至。所以者何？無相、無願解脫門不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無相、無願解脫門無相、無願解脫門自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令五眼有出有至。所以者何？五眼不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！五眼五眼自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令六神通有出有至。所以者何？六神通不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！六神通六神通自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令五眼有出有至。所以者何？五眼不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！五眼五眼自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令六神通有出有至。所以者何？六神通不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！六神通六神通自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令佛十力有出有至。所以者何？佛十力不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！佛十力佛十力自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智有出有至。所以者何？四無所畏乃至一切相智不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無所畏四無所畏自性空，乃至一切相智一切相智自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令佛十力有出有至。所以者何？佛十力不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！佛十力佛十力自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智有出有至。所以者何？四無所畏乃至一切相智不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！四無所畏四無所畏自性空，乃至一切相智一切相智自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流者惡趣生有出有至。所以者何？預流者惡趣生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生有出有至。所以者何？一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來者頻來生一來者頻來生自性空，乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流者惡趣生有出有至。所以者何？預流者惡趣生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生有出有至。所以者何？一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來者頻來生一來者頻來生自性空，乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流向預流果有出有至。所以者何？預流向預流果不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！預流向預流果預流向預流果自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來有出有至。所以者何？一來向一來果乃至如來不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來向一來果一來向一來果自性空，乃至如來如來自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令預流向預流果有出有至。所以者何？預流向預流果不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！預流向預流果預流向預流果自性空故。善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩如來有出有至。所以者何？一來向一來果乃至如來不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！一來向一來果一來向一來果自性空，乃至如來如來自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令名字、假想、施設、言說有出有至。所以者何？名字、假想、施設、言說不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令名字、假想、施設、言說有出有至。所以者何？名字、假想、施設、言說不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。

「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為有出有至。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！其有欲令無相之法有出有至者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為有出有至。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。

「善現！由此緣故，如是大乘從三界中出，至一切智智中住，以無二故無出無至，無相之法無動轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此緣故，如是大乘從三界中出，至一切智智中住，以無二故無出無至，無相之法無動轉故。

「復次，善現！汝問如是大乘為何所住者，善現！如是大乘都無所住。所以者何？以一切法皆無所住。何以故？諸法住處不可得故。善現！然此大乘住無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝問如是大乘為何所住者，善現！如是大乘都無所住。所以者何？以一切法皆無所住。何以故？諸法住處不可得故。善現！然此大乘住無所住。

「善現！如真如性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以真如性無住無不住。何以故？善現！真如性真如性空故。善現！如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至實際性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至實際性實際性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如真如性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以真如性無住無不住。何以故？善現！真如性真如性空故。善現！如法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至實際性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至實際性實際性空故。

「善現！如色性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色性無住無不住。何以故？善現！色性色性空故。善現！如受、想、行、識性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以受、想、行、識性無住無不住。何以故？善現！受、想、行、識性受、想、行、識性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如色性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色性無住無不住。何以故？善現！色性色性空故。善現！如受、想、行、識性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以受、想、行、識性無住無不住。何以故？善現！受、想、行、識性受、想、行、識性空故。

「善現！如眼處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼處性無住無不住。何以故？善現！眼處性眼處性空故。善現！如耳、鼻、舌、身、意處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意處性無住無不住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處性耳、鼻、舌、身、意處性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如眼處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼處性無住無不住。何以故？善現！眼處性眼處性空故。善現！如耳、鼻、舌、身、意處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳、鼻、舌、身、意處性無住無不住。何以故？善現！耳、鼻、舌、身、意處性耳、鼻、舌、身、意處性空故。

「善現！如色處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色處性無住無不住。何以故？善現！色處性色處性空故。善現！如聲、香、味、觸、法處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲、香、味、觸、法處性無住無不住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處性聲、香、味、觸、法處性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如色處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色處性無住無不住。何以故？善現！色處性色處性空故。善現！如聲、香、味、觸、法處性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲、香、味、觸、法處性無住無不住。何以故？善現！聲、香、味、觸、法處性聲、香、味、觸、法處性空故。

「善現！如眼界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼界性無住無不住。何以故？善現！眼界性眼界性空故。善現！如色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色界性乃至眼觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！色界性色界性空，乃至眼觸為緣所生諸受性眼觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如眼界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以眼界性無住無不住。何以故？善現！眼界性眼界性空故。善現！如色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以色界性乃至眼觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！色界性色界性空，乃至眼觸為緣所生諸受性眼觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如耳界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳界性無住無不住。何以故？善現！耳界性耳界性空故。善現！如聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲界性乃至耳觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！聲界性聲界性空，乃至耳觸為緣所生諸受性耳觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如耳界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以耳界性無住無不住。何以故？善現！耳界性耳界性空故。善現！如聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以聲界性乃至耳觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！聲界性聲界性空，乃至耳觸為緣所生諸受性耳觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如鼻界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以鼻界性無住無不住。何以故？善現！鼻界性鼻界性空故。善現！如香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以香界性乃至鼻觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！香界性香界性空，乃至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如鼻界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以鼻界性無住無不住。何以故？善現！鼻界性鼻界性空故。善現！如香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以香界性乃至鼻觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！香界性香界性空，乃至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如舌界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以舌界性無住無不住。何以故？善現！舌界性舌界性空故。善現！如味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以味界性乃至舌觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！味界性味界性空，乃至舌觸為緣所生諸受性舌觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如舌界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以舌界性無住無不住。何以故？善現！舌界性舌界性空故。善現！如味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以味界性乃至舌觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！味界性味界性空，乃至舌觸為緣所生諸受性舌觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如身界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以身界性無住無不住。何以故？善現！身界性身界性空故。善現！如觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以觸界性乃至身觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！觸界性觸界性空，乃至身觸為緣所生諸受性身觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如身界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以身界性無住無不住。何以故？善現！身界性身界性空故。善現！如觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以觸界性乃至身觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！觸界性觸界性空，乃至身觸為緣所生諸受性身觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如意界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以意界性無住無不住。何以故？善現！意界性意界性空故。善現！如法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至意觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至意觸為緣所生諸受性意觸為緣所生諸受性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如意界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以意界性無住無不住。何以故？善現！意界性意界性空故。善現！如法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以法界性乃至意觸為緣所生諸受性無住無不住。何以故？善現！法界性法界性空，乃至意觸為緣所生諸受性意觸為緣所生諸受性空故。

「善現！如地界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以地界性無住無不住。何以故？善現！地界性地界性空故。善現！如水、火、風、空、識界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以水、火、風、空、識界性無住無不住。何以故？善現！水、火、風、空、識界性水、火、風、空、識界性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如地界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以地界性無住無不住。何以故？善現！地界性地界性空故。善現！如水、火、風、空、識界性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以水、火、風、空、識界性無住無不住。何以故？善現！水、火、風、空、識界性水、火、風、空、識界性空故。

「善現！如苦聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以苦聖諦性無住無不住。何以故？善現！苦聖諦性苦聖諦性空故。善現！如集、滅、道聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以集、滅、道聖諦性無住無不住。何以故？善現！集、滅、道聖諦性集、滅、道聖諦性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如苦聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以苦聖諦性無住無不住。何以故？善現！苦聖諦性苦聖諦性空故。善現！如集、滅、道聖諦性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以集、滅、道聖諦性無住無不住。何以故？善現！集、滅、道聖諦性集、滅、道聖諦性空故。

「善現！如無明性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無明性無住無不住。何以故？善現！無明性無明性空故。善現！如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住。何以故？善現！行性行性空，乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如無明性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無明性無住無不住。何以故？善現！無明性無明性空故。善現！如行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住。何以故？善現！行性行性空，乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故。

「善現！如幻事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以幻事性無住無不住。何以故？善現！幻事性幻事性空故。善現！如夢境、像、響、光影、空華、陽焰、尋香城、變化事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以夢境性乃至變化事性無住無不住。何以故？善現！夢境性夢境性空，乃至變化事性變化事性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以幻事性無住無不住。何以故？善現！幻事性幻事性空故。善現！如夢境、像、響、光影、空華、陽焰、尋香城、變化事性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以夢境性乃至變化事性無住無不住。何以故？善現！夢境性夢境性空，乃至變化事性變化事性空故。

「善現！如內空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以內空性無住無不住。何以故？善現！內空性內空性空故。善現！如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以外空性乃至無性自性空性無住無不住。何以故？善現！外空性外空性空，乃至無性自性空性無性自性空性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如內空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以內空性無住無不住。何以故？善現！內空性內空性空故。善現！如外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以外空性乃至無性自性空性無住無不住。何以故？善現！外空性外空性空，乃至無性自性空性無性自性空性空故。

「善現！如布施波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以布施波羅蜜多性無住無不住。何以故？善現！布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故。善現！如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無住無不住。何以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如布施波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以布施波羅蜜多性無住無不住。何以故？善現！布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故。善現！如淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性無住無不住。何以故？善現！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空故。

「善現！如四靜慮性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四靜慮性無住無不住。何以故？善現！四靜慮性四靜慮性空故。善現！如四無量、四無色定性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無量、四無色定性無住無不住。何以故？善現！四無量、四無色定性四無量、四無色定性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如四靜慮性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四靜慮性無住無不住。何以故？善現！四靜慮性四靜慮性空故。善現！如四無量、四無色定性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無量、四無色定性無住無不住。何以故？善現！四無量、四無色定性四無量、四無色定性空故。

「善現！如四念住性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四念住性無住無不住。何以故？善現！四念住性四念住性空故。善現！如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住。何以故？善現！四正斷性四正斷性空，乃至八聖道支性八聖道支性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如四念住性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四念住性無住無不住。何以故？善現！四念住性四念住性空故。善現！如四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住。何以故？善現！四正斷性四正斷性空，乃至八聖道支性八聖道支性空故。

「善現！如空解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以空解脫門性無住無不住。何以故？善現！空解脫門性空解脫門性空故。善現！如無相、無願解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無相、無願解脫門性無住無不住。何以故？善現！無相、無願解脫門性無相、無願解脫門性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如空解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以空解脫門性無住無不住。何以故？善現！空解脫門性空解脫門性空故。善現！如無相、無願解脫門性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無相、無願解脫門性無住無不住。何以故？善現！無相、無願解脫門性無相、無願解脫門性空故。

「善現！如五眼性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以五眼性無住無不住。何以故？善現！五眼性五眼性空故。善現！如六神通性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以六神通性無住無不住。何以故？善現！六神通性六神通性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如五眼性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以五眼性無住無不住。何以故？善現！五眼性五眼性空故。善現！如六神通性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以六神通性無住無不住。何以故？善現！六神通性六神通性空故。

「善現！如佛十力性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以佛十力性無住無不住。何以故？善現！佛十力性佛十力性空故。善現！如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住。何以故？善現！四無所畏性四無所畏性空，乃至一切相智性一切相智性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如佛十力性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以佛十力性無住無不住。何以故？善現！佛十力性佛十力性空故。善現！如四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住。何以故？善現！四無所畏性四無所畏性空，乃至一切相智性一切相智性空故。

「善現！如預流者惡趣生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流者惡趣生性無住無不住。何以故？善現！預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故。善現！如一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住。何以故？善現！一來者頻來生性一來者頻來生性空，乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如預流者惡趣生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流者惡趣生性無住無不住。何以故？善現！預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故。善現！如一來者頻來生、不還者欲界生、摩訶薩自利生、阿羅漢、獨覺、三藐三佛陀後有生性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住。何以故？善現！一來者頻來生性一來者頻來生性空，乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛陀後有生性空故。

「善現！如預流向預流果性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流向預流果性無住無不住。何以故？善現！預流向預流果性預流向預流果性空故。善現！如一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩、如來性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來向一來果性乃至如來性無住無不住。何以故？善現！一來向一來果性一來向一來果性空，乃至如來性如來性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如預流向預流果性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以預流向預流果性無住無不住。何以故？善現！預流向預流果性預流向預流果性空故。善現！如一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、菩薩、如來性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以一來向一來果性乃至如來性無住無不住。何以故？善現！一來向一來果性一來向一來果性空，乃至如來性如來性空故。

「善現！如名字、假想、施設、言說性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言說性無住無不住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說性名字、假想、施設、言說性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如名字、假想、施設、言說性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以名字、假想、施設、言說性無住無不住。何以故？善現！名字、假想、施設、言說性名字、假想、施設、言說性空故。

「善現！如無生無滅、無染無淨、無相無為性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無相無為性無住無不住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為性無生無滅、無染無淨、無相無為性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如無生無滅、無染無淨、無相無為性非住非不住，大乘亦爾，非住非不住。所以者何？以無生無滅、無染無淨、無相無為性無住無不住。何以故？善現！無生無滅、無染無淨、無相無為性無生無滅、無染無淨、無相無為性空故。

「善現！由此緣故，如是大乘雖都無所住而住無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此緣故，如是大乘雖都無所住而住無所住。

「復次，善現！汝問『誰復乘是大乘而出？』者，善現！都無乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此為此、所出所至及出至時，如是一切皆無所有都不可得。何以故？善現！以一切法皆無所有都不可得，畢竟淨故，如何可言有乘、乘者、由為、出至及出至時！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝問『誰復乘是大乘而出？』者，善現！都無乘是大乘出者。所以者何？若所乘乘、若能乘者、由此為此、所出所至及出至時，如是一切皆無所有都不可得。何以故？善現！以一切法皆無所有都不可得，畢竟淨故，如何可言有乘、乘者、由為、出至及出至時！

「善現當知！我無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！我無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！真如無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！真如無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、不思議界、虛空界、斷界、離界、滅界、無性界、無相界、無作界、無為界、安隱界、寂靜界、法定、法住、本無、實際無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是受、想、行、識無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！色無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是受、想、行、識無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！眼處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！眼處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是耳、鼻、舌、身、意處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！色處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲、香、味、觸、法處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！色處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲、香、味、觸、法處無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！眼界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！眼界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！耳界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！耳界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！鼻界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！鼻界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！舌界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！舌界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！身界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！身界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。

「善現當知！意界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！意界無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。如是法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有不可得故，乘大乘者亦不可得。所以者何？畢竟淨故。