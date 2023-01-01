大般若波羅蜜多經卷第五十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五十四三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分辯大乘品第十五之四

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十不善業道。七者、應遠離增上慢傲。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應常遠離如是十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十不善業道。七者、應遠離增上慢傲。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現！菩薩摩訶薩住第五極難勝地時，應常遠離如是十法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿六法。何等為六？一者、應圓滿布施波羅蜜多。二者、應圓滿淨戒波羅蜜多。三者、應圓滿安忍波羅蜜多。四者、應圓滿精進波羅蜜多。五者、應圓滿靜慮波羅蜜多。六者、應圓滿般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿六法。何等為六？一者、應圓滿布施波羅蜜多。二者、應圓滿淨戒波羅蜜多。三者、應圓滿安忍波羅蜜多。四者、應圓滿精進波羅蜜多。五者、應圓滿靜慮波羅蜜多。六者、應圓滿般若波羅蜜多。

「復應遠離六法。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、見乞者來心不厭慼。五者、捨所有物無憂悔心。六者、於來求者終不矯誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應遠離六法。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、見乞者來心不厭慼。五者、捨所有物無憂悔心。六者、於來求者終不矯誑。

「善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿如是六法，及應遠離如是六法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩住第六現前地時，應圓滿如是六法，及應遠離如是六法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離二十法。何等二十？一者、應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。二者、應遠離斷執。三者、應遠離常執。四者、應遠離相想。五者、應遠離因等見執。六者、應遠離名色執。七者、應遠離蘊執。八者、應遠離處執。九者、應遠離界執。十者、應遠離諦執。十一者、應遠離緣起執。十二者、應遠離住著三界執。十三者、應遠離一切法執。十四者、應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、應遠離依佛見執。十六者、應遠離依法見執。十七者、應遠離依僧見執。十八者、應遠離依戒見執。十九者、應遠離怖畏空法。二十者、應遠離違背空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離二十法。何等二十？一者、應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。二者、應遠離斷執。三者、應遠離常執。四者、應遠離相想。五者、應遠離因等見執。六者、應遠離名色執。七者、應遠離蘊執。八者、應遠離處執。九者、應遠離界執。十者、應遠離諦執。十一者、應遠離緣起執。十二者、應遠離住著三界執。十三者、應遠離一切法執。十四者、應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、應遠離依佛見執。十六者、應遠離依法見執。十七者、應遠離依僧見執。十八者、應遠離依戒見執。十九者、應遠離怖畏空法。二十者、應遠離違背空性。

「復應圓滿二十法。何等二十？一者、應圓滿通達空。二者、應圓滿證無相。三者、應圓滿知無願。四者、應圓滿三輪清淨。五者、應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。七者、應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。八者、應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。九者、應圓滿無生忍智。十者、應圓滿說一切法一相理趣。十一者、應圓滿滅除分別。十二者、應圓滿遠離諸想。十三者、應圓滿遠離諸見。十四者、應圓滿遠離煩惱。十五者、應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地。十六者、應圓滿調伏心性。十七者、應圓滿寂靜心性。十八者、應圓滿無礙智性。十九者、應圓滿無所愛染。二十者、應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應圓滿二十法。何等二十？一者、應圓滿通達空。二者、應圓滿證無相。三者、應圓滿知無願。四者、應圓滿三輪清淨。五者、應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。七者、應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。八者、應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。九者、應圓滿無生忍智。十者、應圓滿說一切法一相理趣。十一者、應圓滿滅除分別。十二者、應圓滿遠離諸想。十三者、應圓滿遠離諸見。十四者、應圓滿遠離煩惱。十五者、應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地。十六者、應圓滿調伏心性。十七者、應圓滿寂靜心性。十八者、應圓滿無礙智性。十九者、應圓滿無所愛染。二十者、應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。

「善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離如是二十法，及應圓滿如是二十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩摩訶薩住第七遠行地時，應遠離如是二十法，及應圓滿如是二十法。

「復次，善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿悟入一切有情心行。二者、應圓滿遊戲諸神通。三者、應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿知諸有情根勝劣智。二者、應圓滿嚴淨佛土。三者、應圓滿如幻等持數入諸定。四者、應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿十二法。何等十二？一者、應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。二者、應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、應圓滿無礙辯說智。四者、應圓滿入胎具足。五者、應圓滿出生具足。六者、應圓滿家族具足。七者、應圓滿種姓具足。八者、應圓滿眷屬具足。九者、應圓滿生身具足。十者、應圓滿出家具足。十一者、應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、應圓滿一切功德成辦具足。善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿如是十二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿悟入一切有情心行。二者、應圓滿遊戲諸神通。三者、應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！菩薩摩訶薩住第八不動地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿四法。何等為四？一者、應圓滿知諸有情根勝劣智。二者、應圓滿嚴淨佛土。三者、應圓滿如幻等持數入諸定。四者、應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現！菩薩摩訶薩住第九善慧地時，應圓滿如是四法。「復次，善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿十二法。何等十二？一者、應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。二者、應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、應圓滿無礙辯說智。四者、應圓滿入胎具足。五者、應圓滿出生具足。六者、應圓滿家族具足。七者、應圓滿種姓具足。八者、應圓滿眷屬具足。九者、應圓滿生身具足。十者、應圓滿出家具足。十一者、應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、應圓滿一切功德成辦具足。善現！菩薩摩訶薩住第十法雲地時，應圓滿如是十二法。

「善現當知！已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩，與諸如來應言無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩，與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業？」

佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修集一切善根，是為菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，修集一切善根，是為菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，引發慈、悲、喜、捨四種無量，是為菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，引發慈、悲、喜、捨四種無量，是為菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治布施業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治布施業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩修治布施業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩修治布施業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治親近善友業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治親近善友業？」

「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情，令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎、諮受正法，晝夜承奉無懈惓心，是為菩薩摩訶薩修治親近善友業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情，令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎、諮受正法，晝夜承奉無懈惓心，是為菩薩摩訶薩修治親近善友業。

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治求法業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治求法業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩修治求法業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以應一切智智心，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩修治求法業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業？」

「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家牢獄喧雜，常欣佛法清淨出家，無能為礙，是為菩薩摩訶薩修治常樂出家業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家牢獄喧雜，常欣佛法清淨出家，無能為礙，是為菩薩摩訶薩修治常樂出家業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業？」

「善現！若菩薩摩訶薩暫一覩見佛形像已，乃至證得無上菩提，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩暫一覩見佛形像已，乃至證得無上菩提，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論義，是為菩薩摩訶薩修治開闡法教業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論義，是為菩薩摩訶薩修治開闡法教業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業？」

「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩修治破憍慢業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬，伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩修治破憍慢業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業？」

「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩修治恒諦語業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩修治恒諦語業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨禁戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨禁戒？」

「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺作意，及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨禁戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺作意，及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨禁戒。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」

「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，於得小恩尚不忘報，況大恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，於得小恩尚不忘報，況大恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」

「善現！若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀，而於彼所無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀，而於彼所無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」

「善現！若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟，身心適悅受勝歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟，身心適悅受勝歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」

「善現！若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩恒起大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩恒起大悲？」

「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，作如是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，處大地獄受諸劇苦，或燒、或煮、或斫、或截、若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，為欲令彼乘於佛乘而般涅槃，如是一切有情界盡，而大悲心曾無厭倦。』是為菩薩摩訶薩恒起大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行菩薩行時，作如是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，處大地獄受諸劇苦，或燒、或煮、或斫、或截、若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，為欲令彼乘於佛乘而般涅槃，如是一切有情界盡，而大悲心曾無厭倦。』是為菩薩摩訶薩恒起大悲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長都無所顧，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長都無所顧，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事佛想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多，專心求學遠離餘事，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多，專心求學遠離餘事，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字？」

「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界，諸佛世尊所說正法，我皆聽習、讀誦、受持，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界，諸佛世尊所說正法，我皆聽習、讀誦、受持，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足，於所聞法不著文字。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」

「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不自恃，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不自恃，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉？」

「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根，雖用迴向而不自舉。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，植諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智，雖受無邊生死勤苦，而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，植諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智，雖受無邊生死勤苦，而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不自高。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著？」

「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所著，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所著，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩少欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩少欲？」

「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為求大菩提，況欲世間利譽等事！是為菩薩摩訶薩少欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為求大菩提，況欲世間利譽等事！是為菩薩摩訶薩少欲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩喜足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩喜足？」

「善現！若菩薩摩訶薩專為證得一切智智故，於餘事而無所著，是為菩薩摩訶薩喜足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩專為證得一切智智故，於餘事而無所著，是為菩薩摩訶薩喜足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」

「善現！若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨？」

「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」

「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心？」

「善現！若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作，是為菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作，是為菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩捨諸所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩捨諸所有？」

「善現！若菩薩摩訶薩於內外法曾無所取，是為菩薩摩訶薩捨諸所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於內外法曾無所取，是為菩薩摩訶薩捨諸所有。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩心不滯沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩心不滯沒？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住未甞起心，是為菩薩摩訶薩心不滯沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住未甞起心，是為菩薩摩訶薩心不滯沒。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟，是為菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟，是為菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」

「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃髮去鬚執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃髮去鬚執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」

「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是勝施主家，故我於中不應慳嫉。』是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是勝施主家，故我於中不應慳嫉。』是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說彼乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說彼乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」

「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『此十惡法尚礙善趣二乘聖道，況大菩提！故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『此十惡法尚礙善趣二乘聖道，況大菩提！故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲？」

「善現！若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」

「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多，佛及二乘能度五種所知海岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞及獨覺地。又住此六波羅蜜多，佛及二乘能度五種所知海岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸獨覺心定不能得一切智智，故我今者應遠離之。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『諸獨覺心定不能得一切智智，故我今者應遠離之。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道，故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道，故應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此厭慼心於大菩提非能證道，故我今者定應遠離。』是為菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此厭慼心於大菩提非能證道，故我今者定應遠離。』是為菩薩摩訶薩見乞者來心不厭慼。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙，故我應捨。』是為菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙，故我應捨。』是為菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故？菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼？』是為菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道。何以故？菩薩摩訶薩初發無上菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者隨欲不空。如何今時而矯誑彼？』是為菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀我、有情乃至知者、見者畢竟不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀我、有情乃至知者、見者畢竟不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離我執、有情執乃至知者執、見者執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離斷執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離斷執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生，無斷義故，是為菩薩摩訶薩應遠離斷執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生，無斷義故，是為菩薩摩訶薩應遠離斷執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離常執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離常執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法無常性故，是為菩薩摩訶薩應遠離常執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法無常性故，是為菩薩摩訶薩應遠離常執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離相想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離相想？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離相想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離相想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故，是為菩薩摩訶薩應遠離因等見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故，是為菩薩摩訶薩應遠離因等見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離名色執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離名色執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離名色執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離名色執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離蘊執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離蘊執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離處執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離處執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離處執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離處執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離界執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離界執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離界執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離界執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離諦執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離諦執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離諦執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離諦執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故，是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離住著三界執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離一切法執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得，是為菩薩摩訶薩應遠離一切法執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得，無有如理、不如理性，是為菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得，無有如理、不如理性，是為菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理、不如理執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故，是為菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故，是為菩薩摩訶薩應遠離依佛見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩達真法性不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依法見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩達真法性不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依法見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知和合眾無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知和合眾無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩應遠離依僧見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故，是為菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故，是為菩薩摩訶薩應遠離依戒見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性，所怖畏事畢竟非有，是為菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性，所怖畏事畢竟非有，是為菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有違背故，是為菩薩摩訶薩應遠離違背空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有違背故，是為菩薩摩訶薩應遠離違背空性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空？」

「善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達空。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相？」

「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩應圓滿證無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩應圓滿證無相。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願？」

「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩應圓滿知無願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩應圓滿知無願。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨？」

「善現！若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土，是為菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土，是為菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智？」

「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生、無滅、無所造作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生、無滅、無所造作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法行不二相，是為菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法行不二相，是為菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不起分別，是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不起分別，是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想？」

「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見？」

「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱？」

「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地？」

「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、道相智、一切相智，是為菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、道相智、一切相智，是為菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他、毘鉢舍那地。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性？」

「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動，是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動，是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性？」

「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性？」

「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染？」

「善現！若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」

「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行？」

「善現！若菩薩摩訶薩以一心智，如實遍知一切有情心、心所法，是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以一心智，如實遍知一切有情心、心所法，是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通？」

「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為見佛故，從一佛國趣一佛國，亦復不生遊佛國想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為見佛故，從一佛國趣一佛國，亦復不生遊佛國想，是為菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」

「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現而曾不生佛國土想，又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現而曾不生佛國土想，又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法供養承事諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法供養承事諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊，於如來身如實觀察。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智？」

「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土？」

「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行，是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行，是為菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定？」

「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業而心不動，又修等持極成熟故，不作加行數數現前，是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業而心不動，又修等持極成熟故，不作加行數數現前，是為菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生。是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生。是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟，故入諸有自現化生。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿？」

「善現！若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆得圓滿，是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆得圓滿，是為菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智？」

「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智？」

「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時，示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜獲大利樂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時，示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜獲大利樂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出生具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家，或生婆羅門大族姓家，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家，或生婆羅門大族姓家，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩應圓滿家族具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩而為眷屬非諸雜類，是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩而為眷屬非諸雜類，是為菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩應圓滿生身具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數天、龍、藥叉、人非人等之所翼從，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無數有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數天、龍、藥叉、人非人等之所翼從，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無數有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩應圓滿出家具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足？

「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是妙菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝葉花果皆以上妙七寶所成，其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界，是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是妙菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝葉花果皆以上妙七寶所成，其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界，是為菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足。」