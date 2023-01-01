大般若波羅蜜多經卷第五十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五十二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分辯大乘品第十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分辯大乘品第十五之二

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、無相行三摩地、離翳暗三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙華三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隙三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法平等性三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、無相行三摩地、離翳暗三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙華三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明

三摩地、極堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無摽幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地，如是等三摩地有無量百千，是菩薩摩訶薩大乘相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地、極堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無摽幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地，如是等三摩地有無量百千，是菩薩摩訶薩大乘相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何名為健行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何名為健行三摩地？」

佛言：「善現！謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！謂若住此三摩地時，能受一切三摩地境，能辦無邊殊勝健行，能為一切等持導首，是故名為健行三摩地。」

「世尊！云何名為寶印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為寶印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能印一切三摩地境及定行相所作事業，是故名為寶印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能印一切三摩地境及定行相所作事業，是故名為寶印三摩地。」

「世尊！云何名為師子遊戲三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為師子遊戲三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。」

「世尊！云何名為妙月三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為妙月三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。」

「世尊！云何名為月幢相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為月幢相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能執持一切定相，如淨滿月垂妙光幢，是故名為月幢相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普能執持一切定相，如淨滿月垂妙光幢，是故名為月幢相三摩地。」

「世尊！云何名為一切法涌三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為一切法涌三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能涌出諸三摩地，如大泉池涌出眾水，是故名為一切法涌三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普能涌出諸三摩地，如大泉池涌出眾水，是故名為一切法涌三摩地。」

「世尊！云何名為觀頂三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為觀頂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能觀一切三摩地頂，是故名為觀頂三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能觀一切三摩地頂，是故名為觀頂三摩地。」

「世尊！云何名為法界決定三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為法界決定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，決定照了一切法界，是故名為法界決定三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，決定照了一切法界，是故名為法界決定三摩地。」

「世尊！云何名為決定幢相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為決定幢相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能決定持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。」

「世尊！云何名為金剛喻三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為金剛喻三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。」

「世尊！云何名為入法印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入法印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普能證入一切法印，是故名為入法印三摩地。」

「世尊！云何名為三摩地王三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為三摩地王三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，統攝諸定如王自在，是故名為三摩地王三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，統攝諸定如王自在，是故名為三摩地王三摩地。」

「世尊！云何名為善安住三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為善安住三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，持諸功德令不傾動，是故名為善安住三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，持諸功德令不傾動，是故名為善安住三摩地。」

「世尊！云何名為善立定王三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為善立定王三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定王善能建立，是故名為善立定王三摩地。」

「世尊！云何名為放光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為放光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。」

「世尊！云何名為無忘失三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無忘失三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持境界行相，皆能記憶令無所遺，是故名為無忘失三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持境界行相，皆能記憶令無所遺，是故名為無忘失三摩地。」

「世尊！云何名為放光無忘失三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為放光無忘失三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶持曾所更事，是故名為放光無忘失三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，放勝定光照有情類，令彼憶持曾所更事，是故名為放光無忘失三摩地。」

「世尊！云何名為精進力三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為精進力三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能發諸定精進勢力，是故名為精進力三摩地。」

「世尊！云何名為莊嚴力三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為莊嚴力三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能引諸定莊嚴勢力，是故名為莊嚴力三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能引諸定莊嚴勢力，是故名為莊嚴力三摩地。」

「世尊！云何名為等涌三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為等涌三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持平等涌現，是故名為等涌三摩地。」

「世尊！云何名為入一切言詞決定三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入一切言詞決定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定言詞皆能悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定言詞皆能悟入，是故名為入一切言詞決定三摩地。」

「世尊！云何名為入一切名字決定三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入一切名字決定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定名字皆能悟入，是故名為入一切名字決定三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普於一切決定名字皆能悟入，是故名為入一切名字決定三摩地。」

「世尊！云何名為觀方三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為觀方三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。」

「世尊！云何名為總持印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為總持印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，總能住持諸妙定印，是故名為總持印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，總能住持諸妙定印，是故名為總持印三摩地。」

「世尊！云何名為諸法等趣海印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為諸法等趣海印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸勝定等皆趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。」

「世尊！云何名為王印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為王印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸事業皆得決定，如獲王印所欲皆成，是故名為王印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸事業皆得決定，如獲王印所欲皆成，是故名為王印三摩地。」

「世尊！云何名為遍覆虛空三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為遍覆虛空三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如大虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如大虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。」

「世尊！云何名為金剛輪三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為金剛輪三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能住持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普能住持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。」

「世尊！云何名為三輪清淨三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為三輪清淨三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不執諸定、定者、定境，是故名為三輪清淨三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不執諸定、定者、定境，是故名為三輪清淨三摩地。」

「世尊！云何名為無量光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無量光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，放種種光過諸數量，是故名為無量光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，放種種光過諸數量，是故名為無量光三摩地。」

「世尊！云何名為無著無障三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無著無障三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於一切法無執無礙，是故名為無著無障三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於一切法無執無礙，是故名為無著無障三摩地。」

「世尊！云何名為斷諸法轉三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為斷諸法轉三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能截一切流轉之法，是故名為斷諸法轉三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能截一切流轉之法，是故名為斷諸法轉三摩地。」

「世尊！云何名為棄捨珍寶三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為棄捨珍寶三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相尚皆棄捨，況不棄捨諸煩惱相，是故名為棄捨珍寶三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相尚皆棄捨，況不棄捨諸煩惱相，是故名為棄捨珍寶三摩地。」

「世尊！云何名為遍照三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為遍照三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，遍照諸定令彼光顯，是故名為遍照三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，遍照諸定令彼光顯，是故名為遍照三摩地。」

「世尊！云何名為不眴三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為不眴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於此等持其心專一，餘定餘法無取無求，是故名為不眴三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於此等持其心專一，餘定餘法無取無求，是故名為不眴三摩地。」

「世尊！云何名為無相住三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無相住三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有少相可住，是故名為無相住三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有少相可住，是故名為無相住三摩地。」

「世尊！云何名為不思惟三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為不思惟三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不起一切心及心所，是故名為不思惟三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不起一切心及心所，是故名為不思惟三摩地。」

「世尊！云何名為降伏四魔三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為降伏四魔三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於四魔怨皆能降伏，是故名為降伏四魔三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於四魔怨皆能降伏，是故名為降伏四魔三摩地。」

「世尊！云何名為無垢燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無垢燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。」

「世尊！云何名為無邊光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無邊光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。」

「世尊！云何名為發光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為發光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持令其無間，引發種種殊勝光明，是故名為發光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持令其無間，引發種種殊勝光明，是故名為發光三摩地。」

「世尊！云何名為普照三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為普照三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門皆能普照，是故名為普照三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門皆能普照，是故名為普照三摩地。」

「世尊！云何名為淨堅定三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為淨堅定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅定三摩地。」

「世尊！云何名為師子奮迅三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為師子奮迅三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸垢穢縱任棄捨，如師子王自在奮迅，是故名為師子奮迅三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸垢穢縱任棄捨，如師子王自在奮迅，是故名為師子奮迅三摩地。」

「世尊！云何名為師子嚬呻三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為師子嚬呻三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，起勝神通自在無畏，降伏一切暴惡魔軍，是故名為師子嚬呻三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，起勝神通自在無畏，降伏一切暴惡魔軍，是故名為師子嚬呻三摩地。」

「世尊！云何名為師子欠呿三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為師子欠呿三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，引妙辯才處眾無畏，摧滅一切外道邪宗，是故名為師子欠呿三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，引妙辯才處眾無畏，摧滅一切外道邪宗，是故名為師子欠呿三摩地。」

「世尊！云何名為無垢光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無垢光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，普能蠲除一切定垢，亦能遍照諸勝等持，是故名為無垢光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，普能蠲除一切定垢，亦能遍照諸勝等持，是故名為無垢光三摩地。」

「世尊！云何名為妙樂三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為妙樂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為妙樂三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，領受一切等持妙樂，是故名為妙樂三摩地。」

「世尊！云何名為電燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為電燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持如電燈焰，是故名為電燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持如電燈焰，是故名為電燈三摩地。」

「世尊！云何名為無盡三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無盡三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，引諸等持功德無盡，而不見彼盡不盡相，是故名為無盡三摩地。」

「世尊！云何名為最勝幢相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為最勝幢相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，如最勝幢超眾定相，是故名為最勝幢相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，如最勝幢超眾定相，是故名為最勝幢相三摩地。」

「世尊！云何名為帝相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為帝相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得自在相，是故名為帝相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得自在相，是故名為帝相三摩地。」

「世尊！云何名為順明正流三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為順明正流三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於明正流並皆隨順，是故名為順明正流三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於明正流並皆隨順，是故名為順明正流三摩地。」

「世尊！云何名為具威光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為具威光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。」

「世尊！云何名為離盡三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為離盡三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見少法有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見少法有盡不盡相，是故名為離盡三摩地。」

「世尊！云何名為不可動轉三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為不可動轉三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無動、無著、無退轉、無戲論，是故名為不可動轉三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無動、無著、無退轉、無戲論，是故名為不可動轉三摩地。」

「世尊！云何名為寂靜三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為寂靜三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持皆見寂靜，是故名為寂靜三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持皆見寂靜，是故名為寂靜三摩地。」

「世尊！云何名為無瑕隙三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無瑕隙三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持照無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持照無瑕隙，是故名為無瑕隙三摩地。」

「世尊！云何名為日燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為日燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。」

「世尊！云何名為淨月三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為淨月三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持除暗如月，是故名為淨月三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持除暗如月，是故名為淨月三摩地。」

「世尊！云何名為淨眼三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為淨眼三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能令五眼咸得清淨，是故名為淨眼三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能令五眼咸得清淨，是故名為淨眼三摩地。」

「世尊！云何名為淨光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為淨光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得四無礙，亦令彼定皆能發起，是故名為淨光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持得四無礙，亦令彼定皆能發起，是故名為淨光三摩地。」

「世尊！云何名為月燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為月燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，除諸有情愚暗如月，是故名為月燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，除諸有情愚暗如月，是故名為月燈三摩地。」

「世尊！云何名為發明三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為發明三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。」

「世尊！云何名為應作不應作三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為應作不應作三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，知一切等持應作不應作，亦令諸定如此事成，是故名為應作不應作三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，知一切等持應作不應作，亦令諸定如此事成，是故名為應作不應作三摩地。

「世尊！云何名為智相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為智相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持所有智相，是故名為智相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持所有智相，是故名為智相三摩地。」

「世尊！云何名為金剛鬘三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為金剛鬘三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，通達一切等持及法，於定及法都無所見，是故名為金剛鬘三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，通達一切等持及法，於定及法都無所見，是故名為金剛鬘三摩地。」

「世尊！云何名為住心三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為住心三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照、亦不虧損，不念有心，是故名為住心三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照、亦不虧損，不念有心，是故名為住心三摩地。」

「世尊！云何名為普明三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為普明三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定明普能照了，是故名為普明三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定明普能照了，是故名為普明三摩地。」

「世尊！云何名為妙安立三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為妙安立三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持妙能安立，是故名為妙安立三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持妙能安立，是故名為妙安立三摩地。」

「世尊！云何名為寶積三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為寶積三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。」

「世尊！云何名為妙法印三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為妙法印三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能印諸等持，以無印印故，是故名為妙法印三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能印諸等持，以無印印故，是故名為妙法印三摩地。」

「世尊！云何名為一切法平等性三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為一切法平等性三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見有法離平等性，是故名為一切法平等性三摩地。」

「世尊！云何名為棄捨塵愛三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為棄捨塵愛三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定法棄捨塵愛，是故名為棄捨塵愛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定法棄捨塵愛，是故名為棄捨塵愛三摩地。」

「世尊！云何名為法涌圓滿三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為法涌圓滿三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸佛法涌現圓滿，是故名為法涌圓滿三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸佛法涌現圓滿，是故名為法涌圓滿三摩地。」

「世尊！云何名為入法頂三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入法頂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能永滅除一切法暗，亦超諸定而為上首，是故名為入法頂三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能永滅除一切法暗，亦超諸定而為上首，是故名為入法頂三摩地。」

「世尊！云何名為寶性三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為寶性三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能出無邊大功德寶，是故名為寶性三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能出無邊大功德寶，是故名為寶性三摩地。」

「世尊！云何名為捨喧諍三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為捨喧諍三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，捨諸世間種種喧諍，是故名為捨喧諍三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，捨諸世間種種喧諍，是故名為捨喧諍三摩地。」

「世尊！云何名為飄散三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為飄散三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，飄散一切等持法執，是故名為飄散三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，飄散一切等持法執，是故名為飄散三摩地。」

「世尊！云何名為分別法句三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為分別法句三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。」

「世尊！云何名為決定三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為決定三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於法等持皆得決定，是故名為決定三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於法等持皆得決定，是故名為決定三摩地。」

「世尊！云何名為無垢行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無垢行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能發無邊清淨勝行，是故名為無垢行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能發無邊清淨勝行，是故名為無垢行三摩地。」

「世尊！云何名為字平等相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為字平等相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持字平等相，是故名為字平等相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，得諸等持字平等相，是故名為字平等相三摩地。」

「世尊！云何名為離文字相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為離文字相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字，是故名為離文字相三摩地。」

「世尊！云何名為斷所緣三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為斷所緣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，絕諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。」

「世尊！云何名為無變異三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無變異三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。」

「世尊！云何名為無品類三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無品類三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法品類異相，是故名為無品類三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法品類異相，是故名為無品類三摩地。」

「世尊！云何名為入名相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入名相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法名相實際，是故名為入名相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法名相實際，是故名為入名相三摩地。」

「世尊！云何名為無所作三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無所作三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，一切所為無不皆息，是故名為無所作三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，一切所為無不皆息，是故名為無所作三摩地。」

「世尊！云何名為入決定名三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入決定名三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法決定名字，都無所有但假施設，是故名為入決定名三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，悟入諸法決定名字，都無所有但假施設，是故名為入決定名三摩地。」

「世尊！云何名為無相行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無相行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。」

「世尊！云何名為離翳暗三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為離翳暗三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，諸定翳暗無不除遣，是故名為離翳暗三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，諸定翳暗無不除遣，是故名為離翳暗三摩地。」

「世尊！云何名為具行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為具行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定行中雖見而不見，是故名為具行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定行中雖見而不見，是故名為具行三摩地。」

「世尊！云何名為不變動三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為不變動三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。」

「世尊！云何名為度境界三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為度境界三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境界，是故名為度境界三摩地。」

「世尊！云何名為集一切功德三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為集一切功德三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能集諸定所有功德，於一切法而無集想，是故名為集一切功德三摩地。」

「世尊！云何名為無心住三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無心住三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，心於諸定無轉無墮，是故名為無心住三摩地。」

「世尊！云何名為決定住三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為決定住三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相了不可得，是故名為決定住三摩地。」

「世尊！云何名為淨妙華三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為淨妙華三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙華，是故名為淨妙華三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙華，是故名為淨妙華三摩地。」

「世尊！云何名為具覺支三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為具覺支三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令一切定於七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令一切定於七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。」

「世尊！云何名為無邊辯三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無邊辯三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。」

「世尊！云何名為無邊燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無邊燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了猶若明燈，是故名為無邊燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於一切法皆能照了猶若明燈，是故名為無邊燈三摩地。」

「世尊！云何名為無等等三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無等等三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持得無等等，是故名為無等等三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持得無等等，是故名為無等等三摩地。」

「世尊！云何名為超一切法三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為超一切法三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於三界法皆能超度，是故名為超一切法三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於三界法皆能超度，是故名為超一切法三摩地。」

「世尊！云何名為決判諸法三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為決判諸法三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸勝定及一切法，為諸有情分別無亂，是故名為決判諸法三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸勝定及一切法，為諸有情分別無亂，是故名為決判諸法三摩地。」

「世尊！云何名為散疑三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為散疑三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有疑網皆能除散，是故名為散疑三摩地。」

「世尊！云何名為無所住三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無所住三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。」

「世尊！云何名為一相莊嚴三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為一相莊嚴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法而有二相，是故名為一相莊嚴三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法而有二相，是故名為一相莊嚴三摩地。」

「世尊！云何名為引發行相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為引發行相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能引發者，是故名為引發行相三摩地。」

「世尊！云何名為一行相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為一行相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。」

「世尊！云何名為離諸行相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為離諸行相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離諸行相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離諸行相三摩地。」

「世尊！云何名為妙行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為妙行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執，是故名為妙行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執，是故名為妙行三摩地。」

「世尊！云何名為達諸有底遠離三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為達諸有底遠離三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法得通達智，得此智已，於諸有法通達遠離，是故名為達諸有底遠離三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法得通達智，得此智已，於諸有法通達遠離，是故名為達諸有底遠離三摩地。」

「世尊！云何名為入一切施設語言三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為入一切施設語言三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言而無所恃，是故名為入一切施設語言三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，悟入一切三摩地法，施設語言而無所恃，是故名為入一切施設語言三摩地。

「世尊！云何名為堅固寶三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為堅固寶三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能引無邊、無退、無壞微妙殊勝功德珍寶，是故名為堅固寶三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能引無邊、無退、無壞微妙殊勝功德珍寶，是故名為堅固寶三摩地。」

「世尊！云何名為於一切法無所取著三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為於一切法無所取著三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中無所取著，以一切法離性相故，是故名為於一切法無所取著三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸法中無所取著，以一切法離性相故，是故名為於一切法無所取著三摩地。」

「世尊！云何名為電焰莊嚴三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為電焰莊嚴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，發種種光照諸冥暗，復以無量功德莊嚴，是故名為電焰莊嚴三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，發種種光照諸冥暗，復以無量功德莊嚴，是故名為電焰莊嚴三摩地。」

「世尊！云何名為除遣三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為除遣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，除遣無邊煩惱習氣，是故名為除遣三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，除遣無邊煩惱習氣，是故名為除遣三摩地。」

「世尊！云何名為法炬三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為法炬三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法自相共相，是故名為法炬三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法自相共相，是故名為法炬三摩地。」

「世尊！云何名為慧燈三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為慧燈三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法空無我理，是故名為慧燈三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，照了諸法空無我理，是故名為慧燈三摩地。」

「世尊！云何名為趣向不退轉神通三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為趣向不退轉神通三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能引無量不退難伏最勝神通，是故名為趣向不退轉神通三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能引無量不退難伏最勝神通，是故名為趣向不退轉神通三摩地。」

「世尊！云何名為解脫音聲文字三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為解脫音聲文字三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂靜，是故名為解脫音聲文字三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂靜，是故名為解脫音聲文字三摩地。」

「世尊！云何名為炬熾然三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為炬熾然三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威德獨盛，照了諸定猶如熾炬，是故名為炬熾然三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持威德獨盛，照了諸定猶如熾炬，是故名為炬熾然三摩地。」

「世尊！云何名為嚴淨相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為嚴淨相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持嚴淨其相，是故名為嚴淨相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持嚴淨其相，是故名為嚴淨相三摩地。」

「世尊！云何名為無相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見其相，是故名為無相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持不見其相，是故名為無相三摩地。」

「世尊！云何名為無濁忍相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無濁忍相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於一切法得無濁忍，是故名為無濁忍相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於一切法得無濁忍，是故名為無濁忍相三摩地。」

「世尊！云何名為具一切妙相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為具一切妙相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具一切妙相三摩地。」

「世尊！云何名為具總持三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為具總持三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。」

「世尊！云何名為不憙一切苦樂三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為不憙一切苦樂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持苦樂之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。」

「世尊！云何名為無盡行相三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無盡行相三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。」

「世尊！云何名為攝伏一切正邪性三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為攝伏一切正邪性三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性，攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正邪性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性，攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正邪性三摩地。

「世尊！云何名為斷憎愛三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為斷憎愛三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有憎有愛相，是故名為斷憎愛三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有憎有愛相，是故名為斷憎愛三摩地。」

「世尊！云何名為離違順三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為離違順三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有違有順相，是故名為離違順三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸定法有違有順相，是故名為離違順三摩地。」

「世尊！云何名為無垢明三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無垢明三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持若明若垢咸悉不見，是故名為無垢明三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持若明若垢咸悉不見，是故名為無垢明三摩地。」

「世尊！云何名為極堅固三摩地？」「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無不堅固，是故名為極堅固三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為極堅固三摩地？」「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持無不堅固，是故名為極堅固三摩地。」

「世尊！云何名為滿月淨光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為滿月淨光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持功德具足，如淨滿月增諸海水，是故名為滿月淨光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持功德具足，如淨滿月增諸海水，是故名為滿月淨光三摩地。」

「世尊！云何名為大莊嚴三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為大莊嚴三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。」

「世尊！云何名為無熱電光三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無熱電光三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，放清冷光照有情類，令息一切黑暗毒熱，是故名為無熱電光三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，放清冷光照有情類，令息一切黑暗毒熱，是故名為無熱電光三摩地。」

「世尊！云何名為能照一切世間三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為能照一切世間三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類咸得開曉，是故名為能照一切世間三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類咸得開曉，是故名為能照一切世間三摩地。」

「世尊！云何名為救一切世間三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為救一切世間三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能救世間種種憂苦，是故名為救一切世間三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能救世間種種憂苦，是故名為救一切世間三摩地。」

「世尊！云何名為定平等性三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為定平等性三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。」

「世尊！云何名為無塵有塵平等理趣三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無塵有塵平等理趣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣，是故名為無塵有塵平等理趣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣，是故名為無塵有塵平等理趣三摩地。

「世尊！云何名為無諍有諍平等理趣三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無諍有諍平等理趣三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為無諍有諍平等理趣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍無諍性相差別，是故名為無諍有諍平等理趣三摩地。

「世尊！云何名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，破諸巢穴捨諸摽幟斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，破諸巢穴捨諸摽幟斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無摽幟無愛樂三摩地。」

「世尊！云何名為決定安住真如三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為決定安住真如三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。」

「世尊！云何名為器中涌出三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為器中涌出三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持出生功德，如天福力食涌器中，是故名為器中涌出三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令諸等持出生功德，如天福力食涌器中，是故名為器中涌出三摩地。」

「世尊！云何名為燒諸煩惱三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為燒諸煩惱三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，燒諸煩惱令無遺燼，是故名為燒諸煩惱三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，燒諸煩惱令無遺燼，是故名為燒諸煩惱三摩地。」

「世尊！云何名為大智慧炬三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為大智慧炬三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，發智慧光照了一切，是故名為大智慧炬三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，發智慧光照了一切，是故名為大智慧炬三摩地。」

「世尊！云何名為出生十力三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為出生十力三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，令佛十力速得圓滿，是故名為出生十力三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，令佛十力速得圓滿，是故名為出生十力三摩地。」

「世尊！云何名為開闡三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為開闡三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，能為有情開闡法要，令速解脫生死大苦，是故名為開闡三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，能為有情開闡法要，令速解脫生死大苦，是故名為開闡三摩地。」

「世尊！云何名為壞身惡行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為壞身惡行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有身而息身惡行，是故名為壞身惡行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有身而息身惡行，是故名為壞身惡行三摩地。」

「世尊！云何名為壞語惡行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為壞語惡行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有聲而息語惡行，是故名為壞語惡行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有聲而息語惡行，是故名為壞語惡行三摩地。」

「世尊！云何名為壞意惡行三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為壞意惡行三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有心而息意惡行，是故名為壞意惡行三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，雖不見有心而息意惡行，是故名為壞意惡行三摩地。」

「世尊！云何名為善觀察三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為善觀察三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之，是故名為善觀察三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之，是故名為善觀察三摩地。」

「世尊！云何名為如虛空三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為如虛空三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如大虛空，是故名為如虛空三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，於諸有情普能饒益，其心平等如大虛空，是故名為如虛空三摩地。」

「世尊！云何名為無染著如虛空三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名為無染著如虛空三摩地？」

「善現！謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，猶如虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，猶如虛空無染無著，是故名為無染著如虛空三摩地。

「善現！如是等有無量百千三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等有無量百千三摩地，當知是為菩薩摩訶薩大乘相。

「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？謂身念住、受念住、心念住、法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？謂身念住、受念住、心念住、法念住。

「善現！身念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩身念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！身念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外身住循身觀，而竟不起身俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩身念住。

「善現！受念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩受念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！受念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外受住循受觀，而竟不起受俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩受念住。

「善現！心念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩心念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！心念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外心住循心觀，而竟不起心俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩心念住。

「善現！法念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩法念住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！法念住者，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故；諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內外法住循法觀，而竟不起法俱尋思，熾然精進具念正知，為欲調伏世貪憂故。善現！是為菩薩摩訶薩法念住。」