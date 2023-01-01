大般若波羅蜜多經卷第四十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四十五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分譬喻品第十一之四

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作父母形像，來至菩薩摩訶薩所，告言：『子！子！汝當精勤求證預流、一來、不還、阿羅漢果，足得永離生死大苦，速證涅槃究竟安樂，何用遠趣無上菩提？求菩提者要經無量無數大劫，輪迴生死教化有情，捨身捨命斷支斷節，徒自勤苦誰荷汝恩？所求菩提或得不得。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作父母形像，來至菩薩摩訶薩所，告言：『子！子！汝當精勤求證預流、一來、不還、阿羅漢果，足得永離生死大苦，速證涅槃究竟安樂，何用遠趣無上菩提？求菩提者要經無量無數大劫，輪迴生死教化有情，捨身捨命斷支斷節，徒自勤苦誰荷汝恩？所求菩提或得不得。』善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作苾芻等形像，來至菩薩摩訶薩所，以有所得為方便，說色常無常相可得，說受、想、行、識常無常相可得；以有所得為方便，說色樂苦相可得，說受、想、行、識樂苦相可得；以有所得為方便，說色我無我相可得，說受、想、行、識我無我相可得；以有所得為方便，說色淨不淨相可得，說受、想、行、識淨不淨相可得；以有所得為方便，說色空不空相可得，說受、想、行、識空不空相可得；以有所得為方便，說色無相有相相可得，說受、想、行、識無相有相相可得；以有所得為方便，說色無願有願相可得，說受、想、行、識無願有願相可得；以有所得為方便，說色寂靜不寂靜相可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色遠離不遠離相可得，說受、想、行、識遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作苾芻等形像，來至菩薩摩訶薩所，以有所得為方便，說色常無常相可得，說受、想、行、識常無常相可得；以有所得為方便，說色樂苦相可得，說受、想、行、識樂苦相可得；以有所得為方便，說色我無我相可得，說受、想、行、識我無我相可得；以有所得為方便，說色淨不淨相可得，說受、想、行、識淨不淨相可得；以有所得為方便，說色空不空相可得，說受、想、行、識空不空相可得；以有所得為方便，說色無相有相相可得，說受、想、行、識無相有相相可得；以有所得為方便，說色無願有願相可得，說受、想、行、識無願有願相可得；以有所得為方便，說色寂靜不寂靜相可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色遠離不遠離相可得，說受、想、行、識遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說眼處常無常相可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相可得；以有所得為方便，說眼處樂苦相可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相可得；以有所得為方便，說眼處我無我相可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相可得；以有所得為方便，說眼處淨不淨相可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼處空不空相可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相可得；以有所得為方便，說眼處無相有相相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相可得；以有所得為方便，說眼處無願有願相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相可得；以有所得為方便，說眼處寂靜不寂靜相可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼處遠離不遠離相可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說眼處常無常相可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相可得；以有所得為方便，說眼處樂苦相可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相可得；以有所得為方便，說眼處我無我相可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相可得；以有所得為方便，說眼處淨不淨相可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼處空不空相可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相可得；以有所得為方便，說眼處無相有相相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相可得；以有所得為方便，說眼處無願有願相可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相可得；以有所得為方便，說眼處寂靜不寂靜相可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼處遠離不遠離相可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說色處常無常相可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相可得；以有所得為方便，說色處樂苦相可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相可得；以有所得為方便，說色處我無我相可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相可得；以有所得為方便，說色處淨不淨相可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相可得；以有所得為方便，說色處空不空相可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相可得；以有所得為方便，說色處無相有相相可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相可得；以有所得為方便，說色處無願有願相可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相可得；以有所得為方便，說色處寂靜不寂靜相可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色處遠離不遠離相可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說色處常無常相可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相可得；以有所得為方便，說色處樂苦相可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相可得；以有所得為方便，說色處我無我相可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相可得；以有所得為方便，說色處淨不淨相可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相可得；以有所得為方便，說色處空不空相可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相可得；以有所得為方便，說色處無相有相相可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相可得；以有所得為方便，說色處無願有願相可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相可得；以有所得為方便，說色處寂靜不寂靜相可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說色處遠離不遠離相可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說眼界常無常相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說眼界樂苦相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說眼界我無我相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說眼界淨不淨相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼界空不空相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說眼界無相有相相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說眼界無願有願相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說眼界寂靜不寂靜相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼界遠離不遠離相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說眼界常無常相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說眼界樂苦相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說眼界我無我相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說眼界淨不淨相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說眼界空不空相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說眼界無相有相相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說眼界無願有願相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說眼界寂靜不寂靜相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說眼界遠離不遠離相可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說耳界常無常相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說耳界樂苦相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說耳界我無我相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說耳界淨不淨相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說耳界空不空相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說耳界無相有相相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說耳界無願有願相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說耳界寂靜不寂靜相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說耳界遠離不遠離相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說耳界常無常相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說耳界樂苦相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說耳界我無我相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說耳界淨不淨相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說耳界空不空相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說耳界無相有相相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說耳界無願有願相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說耳界寂靜不寂靜相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說耳界遠離不遠離相可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說鼻界常無常相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說鼻界樂苦相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說鼻界我無我相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說鼻界淨不淨相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說鼻界空不空相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說鼻界無相有相相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說鼻界無願有願相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說鼻界寂靜不寂靜相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說鼻界遠離不遠離相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說鼻界常無常相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說鼻界樂苦相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說鼻界我無我相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說鼻界淨不淨相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說鼻界空不空相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說鼻界無相有相相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說鼻界無願有願相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說鼻界寂靜不寂靜相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說鼻界遠離不遠離相可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說舌界常無常相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說舌界樂苦相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說舌界我無我相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說舌界淨不淨相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說舌界空不空相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說舌界無相有相相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說舌界無願有願相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說舌界寂靜不寂靜相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說舌界遠離不遠離相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說舌界常無常相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說舌界樂苦相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說舌界我無我相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說舌界淨不淨相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說舌界空不空相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說舌界無相有相相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說舌界無願有願相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說舌界寂靜不寂靜相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說舌界遠離不遠離相可得，說味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說身界常無常相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說身界樂苦相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說身界我無我相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說身界淨不淨相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說身界空不空相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說身界無相有相相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說身界無願有願相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說身界寂靜不寂靜相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說身界遠離不遠離相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說身界常無常相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說身界樂苦相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說身界我無我相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說身界淨不淨相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說身界空不空相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說身界無相有相相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說身界無願有願相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說身界寂靜不寂靜相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說身界遠離不遠離相可得，說觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說意界常無常相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說意界樂苦相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說意界我無我相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說意界淨不淨相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說意界空不空相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說意界無相有相相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說意界無願有願相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說意界寂靜不寂靜相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說意界遠離不遠離相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說意界常無常相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受常無常相可得；以有所得為方便，說意界樂苦相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受樂苦相可得；以有所得為方便，說意界我無我相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受我無我相可得；以有所得為方便，說意界淨不淨相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受淨不淨相可得；以有所得為方便，說意界空不空相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受空不空相可得；以有所得為方便，說意界無相有相相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無相有相相可得；以有所得為方便，說意界無願有願相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無願有願相可得；以有所得為方便，說意界寂靜不寂靜相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說意界遠離不遠離相可得，說法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說地界常無常相可得，說水、火、風、空、識界常無常相可得；以有所得為方便，說地界樂苦相可得，說水、火、風、空、識界樂苦相可得；以有所得為方便，說地界我無我相可得，說水、火、風、空、識界我無我相可得；以有所得為方便，說地界淨不淨相可得，說水、火、風、空、識界淨不淨相可得；以有所得為方便，說地界空不空相可得，說水、火、風、空、識界空不空相可得；以有所得為方便，說地界無相有相相可得，說水、火、風、空、識界無相有相相可得；以有所得為方便，說地界無願有願相可得，說水、火、風、空、識界無願有願相可得；以有所得為方便，說地界寂靜不寂靜相可得，說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說地界遠離不遠離相可得，說水、火、風、空、識界遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說地界常無常相可得，說水、火、風、空、識界常無常相可得；以有所得為方便，說地界樂苦相可得，說水、火、風、空、識界樂苦相可得；以有所得為方便，說地界我無我相可得，說水、火、風、空、識界我無我相可得；以有所得為方便，說地界淨不淨相可得，說水、火、風、空、識界淨不淨相可得；以有所得為方便，說地界空不空相可得，說水、火、風、空、識界空不空相可得；以有所得為方便，說地界無相有相相可得，說水、火、風、空、識界無相有相相可得；以有所得為方便，說地界無願有願相可得，說水、火、風、空、識界無願有願相可得；以有所得為方便，說地界寂靜不寂靜相可得，說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說地界遠離不遠離相可得，說水、火、風、空、識界遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說苦聖諦常無常相可得，說集、滅、道聖諦常無常相可得；以有所得為方便，說苦聖諦樂苦相可得，說集、滅、道聖諦樂苦相可得；以有所得為方便，說苦聖諦我無我相可得，說集、滅、道聖諦我無我相可得；以有所得為方便，說苦聖諦淨不淨相可得，說集、滅、道聖諦淨不淨相可得；以有所得為方便，說苦聖諦空不空相可得，說集、滅、道聖諦空不空相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無相有相相可得，說集、滅、道聖諦無相有相相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無願有願相可得，說集、滅、道聖諦無願有願相可得；以有所得為方便，說苦聖諦寂靜不寂靜相可得，說集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說苦聖諦遠離不遠離相可得，說集、滅、道聖諦遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說苦聖諦常無常相可得，說集、滅、道聖諦常無常相可得；以有所得為方便，說苦聖諦樂苦相可得，說集、滅、道聖諦樂苦相可得；以有所得為方便，說苦聖諦我無我相可得，說集、滅、道聖諦我無我相可得；以有所得為方便，說苦聖諦淨不淨相可得，說集、滅、道聖諦淨不淨相可得；以有所得為方便，說苦聖諦空不空相可得，說集、滅、道聖諦空不空相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無相有相相可得，說集、滅、道聖諦無相有相相可得；以有所得為方便，說苦聖諦無願有願相可得，說集、滅、道聖諦無願有願相可得；以有所得為方便，說苦聖諦寂靜不寂靜相可得，說集、滅、道聖諦寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說苦聖諦遠離不遠離相可得，說集、滅、道聖諦遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說無明常無常相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常相可得；以有所得為方便，說無明樂苦相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦相可得；以有所得為方便，說無明我無我相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我相可得；以有所得為方便，說無明淨不淨相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得；以有所得為方便，說無明空不空相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空相可得；以有所得為方便，說無明無相有相相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相相可得；以有所得為方便，說無明無願有願相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願相可得；以有所得為方便，說無明寂靜不寂靜相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說無明遠離不遠離相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說無明常無常相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱常無常相可得；以有所得為方便，說無明樂苦相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱樂苦相可得；以有所得為方便，說無明我無我相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱我無我相可得；以有所得為方便，說無明淨不淨相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得；以有所得為方便，說無明空不空相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空不空相可得；以有所得為方便，說無明無相有相相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無相有相相可得；以有所得為方便，說無明無願有願相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無願有願相可得；以有所得為方便，說無明寂靜不寂靜相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說無明遠離不遠離相可得，說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說四靜慮常無常相可得，說四無量、四無色定常無常相可得；以有所得為方便，說四靜慮樂苦相可得，說四無量、四無色定樂苦相可得；以有所得為方便，說四靜慮我無我相可得，說四無量、四無色定我無我相可得；以有所得為方便，說四靜慮淨不淨相可得，說四無量、四無色定淨不淨相可得；以有所得為方便，說四靜慮空不空相可得，說四無量、四無色定空不空相可得；以有所得為方便，說四靜慮無相有相相可得，說四無量、四無色定無相有相相可得；以有所得為方便，說四靜慮無願有願相可得，說四無量、四無色定無願有願相可得；以有所得為方便，說四靜慮寂靜不寂靜相可得，說四無量、四無色定寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四靜慮遠離不遠離相可得，說四無量、四無色定遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說四靜慮常無常相可得，說四無量、四無色定常無常相可得；以有所得為方便，說四靜慮樂苦相可得，說四無量、四無色定樂苦相可得；以有所得為方便，說四靜慮我無我相可得，說四無量、四無色定我無我相可得；以有所得為方便，說四靜慮淨不淨相可得，說四無量、四無色定淨不淨相可得；以有所得為方便，說四靜慮空不空相可得，說四無量、四無色定空不空相可得；以有所得為方便，說四靜慮無相有相相可得，說四無量、四無色定無相有相相可得；以有所得為方便，說四靜慮無願有願相可得，說四無量、四無色定無願有願相可得；以有所得為方便，說四靜慮寂靜不寂靜相可得，說四無量、四無色定寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四靜慮遠離不遠離相可得，說四無量、四無色定遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說四念住常無常相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相可得；以有所得為方便，說四念住樂苦相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦相可得；以有所得為方便，說四念住我無我相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我相可得；以有所得為方便，說四念住淨不淨相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨相可得；以有所得為方便，說四念住空不空相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空不空相可得；以有所得為方便，說四念住無相有相相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相相可得；以有所得為方便，說四念住無願有願相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願相可得；以有所得為方便，說四念住寂靜不寂靜相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四念住遠離不遠離相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說四念住常無常相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相可得；以有所得為方便，說四念住樂苦相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支樂苦相可得；以有所得為方便，說四念住我無我相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支我無我相可得；以有所得為方便，說四念住淨不淨相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支淨不淨相可得；以有所得為方便，說四念住空不空相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空不空相可得；以有所得為方便，說四念住無相有相相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無相有相相可得；以有所得為方便，說四念住無願有願相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無願有願相可得；以有所得為方便，說四念住寂靜不寂靜相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說四念住遠離不遠離相可得，說四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說空解脫門常無常相可得，說無相、無願解脫門常無常相可得；以有所得為方便，說空解脫門樂苦相可得，說無相、無願解脫門樂苦相可得；以有所得為方便，說空解脫門我無我相可得，說無相、無願解脫門我無我相可得；以有所得為方便，說空解脫門淨不淨相可得，說無相、無願解脫門淨不淨相可得；以有所得為方便，說空解脫門空不空相可得，說無相、無願解脫門空不空相可得；以有所得為方便，說空解脫門無相有相相可得，說無相、無願解脫門無相有相相可得；以有所得為方便，說空解脫門無願有願相可得，說無相、無願解脫門無願有願相可得；以有所得為方便，說空解脫門寂靜不寂靜相可得，說無相、無願解脫門寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說空解脫門遠離不遠離相可得，說無相、無願解脫門遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說空解脫門常無常相可得，說無相、無願解脫門常無常相可得；以有所得為方便，說空解脫門樂苦相可得，說無相、無願解脫門樂苦相可得；以有所得為方便，說空解脫門我無我相可得，說無相、無願解脫門我無我相可得；以有所得為方便，說空解脫門淨不淨相可得，說無相、無願解脫門淨不淨相可得；以有所得為方便，說空解脫門空不空相可得，說無相、無願解脫門空不空相可得；以有所得為方便，說空解脫門無相有相相可得，說無相、無願解脫門無相有相相可得；以有所得為方便，說空解脫門無願有願相可得，說無相、無願解脫門無願有願相可得；以有所得為方便，說空解脫門寂靜不寂靜相可得，說無相、無願解脫門寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說空解脫門遠離不遠離相可得，說無相、無願解脫門遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說布施波羅蜜多常無常相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多樂苦相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多我無我相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多淨不淨相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多空不空相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無相有相相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無願有願相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說布施波羅蜜多常無常相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多樂苦相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多我無我相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多淨不淨相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多空不空相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無相有相相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多無願有願相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得，說淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說五眼常無常相可得，說六神通常無常相可得；以有所得為方便，說五眼樂苦相可得，說六神通樂苦相可得；以有所得為方便，說五眼我無我相可得，說六神通我無我相可得；以有所得為方便，說五眼淨不淨相可得，說六神通淨不淨相可得；以有所得為方便，說五眼空不空相可得，說六神通空不空相可得；以有所得為方便，說五眼無相有相相可得，說六神通無相有相相可得；以有所得為方便，說五眼無願有願相可得，說六神通無願有願相可得；以有所得為方便，說五眼寂靜不寂靜相可得，說六神通寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說五眼遠離不遠離相可得，說六神通遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說五眼常無常相可得，說六神通常無常相可得；以有所得為方便，說五眼樂苦相可得，說六神通樂苦相可得；以有所得為方便，說五眼我無我相可得，說六神通我無我相可得；以有所得為方便，說五眼淨不淨相可得，說六神通淨不淨相可得；以有所得為方便，說五眼空不空相可得，說六神通空不空相可得；以有所得為方便，說五眼無相有相相可得，說六神通無相有相相可得；以有所得為方便，說五眼無願有願相可得，說六神通無願有願相可得；以有所得為方便，說五眼寂靜不寂靜相可得，說六神通寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說五眼遠離不遠離相可得，說六神通遠離不遠離相可得。

「以有所得為方便，說佛十力常無常相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相可得；以有所得為方便，說佛十力樂苦相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦相可得；以有所得為方便，說佛十力我無我相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我相可得；以有所得為方便，說佛十力淨不淨相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨相可得；以有所得為方便，說佛十力空不空相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空相可得；以有所得為方便，說佛十力無相有相相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相相可得；以有所得為方便，說佛十力無願有願相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願相可得；以有所得為方便，說佛十力寂靜不寂靜相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說佛十力遠離不遠離相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離相可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以有所得為方便，說佛十力常無常相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相可得；以有所得為方便，說佛十力樂苦相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦相可得；以有所得為方便，說佛十力我無我相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我相可得；以有所得為方便，說佛十力淨不淨相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨相可得；以有所得為方便，說佛十力空不空相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空相可得；以有所得為方便，說佛十力無相有相相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相相可得；以有所得為方便，說佛十力無願有願相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願相可得；以有所得為方便，說佛十力寂靜不寂靜相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜相可得；以有所得為方便，說佛十力遠離不遠離相可得，說四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智遠離不遠離相可得。

「善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。

「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像，來至菩薩摩訶薩所，教觀內空有所得，教觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有所得；教修有所得四靜慮，教修有所得四無量、四無色定；教修有所得四念住，教修有所得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；教修有所得空解脫門，教修有所得無相、無願解脫門；教修有所得布施波羅蜜多，教修有所得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；教修有所得五眼，教修有所得六神通；教修有所得佛十力，教修有所得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸惡友應速捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩摩訶薩惡友者，若不為說魔事魔過，謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像，來至菩薩摩訶薩所，教觀內空有所得，教觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有所得；教修有所得四靜慮，教修有所得四無量、四無色定；教修有所得四念住，教修有所得四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；教修有所得空解脫門，教修有所得無相、無願解脫門；教修有所得布施波羅蜜多，教修有所得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；教修有所得五眼，教修有所得六神通；教修有所得佛十力，教修有所得四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。善現！若不為說如是等事令覺悟者，是為菩薩摩訶薩惡友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此惡友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心有驚有恐有怖。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸惡友應速捨離。」

初分菩薩品第十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分菩薩品第十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所言菩薩是何句義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所言菩薩是何句義？」

佛告善現：「無句義是菩薩句義。所以者何？善現！菩提不生，薩埵非有故，無句義是菩薩句義。善現！如空中鳥跡句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無句義是菩薩句義。所以者何？善現！菩提不生，薩埵非有故，無句義是菩薩句義。善現！如空中鳥跡句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如夢境句義、陽焰句義、光影句義、空花句義、像句義、響句義、尋香城句義、變化事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如夢境句義、陽焰句義、光影句義、空花句義、像句義、響句義、尋香城句義、變化事句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如真如句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如法界句義、法性句義、法住句義、法定句義、不虛妄句義、不變異句義、離生性句義、平等性句義、實際句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如真如句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如法界句義、法性句義、法住句義、法定句義、不虛妄句義、不變異句義、離生性句義、平等性句義、實際句義無所有不可得，菩薩句義無所有不可得亦如是。

「復次，善現！如幻士色句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士受、想、行、識句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如幻士色句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士受、想、行、識句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士眼處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士眼處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士耳、鼻、舌、身、意處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士色處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲、香、味、觸、法處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士色處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲、香、味、觸、法處句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士眼界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士眼界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士耳界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士耳界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士鼻界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士鼻界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士舌界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士舌界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士身界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士身界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士意界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士意界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士地界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士水、火、風、空、識界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士地界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士水、火、風、空、識界句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士苦聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士集、滅、道聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士苦聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士集、滅、道聖諦句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士無明句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士無明句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士四靜慮句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四無量、四無色定句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士四靜慮句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四無量、四無色定句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士四念住句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士四念住句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。

「善現！如幻士空解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士無相、無願解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如幻士空解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。善現！如幻士無相、無願解脫門句義無所有不可得，菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，觀菩薩句義無所有不可得亦如是。