大般若波羅蜜多經卷第四十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四十三三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分譬喻品第十一之二

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀四念住常無常相不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相不可得；以應一切智智心，觀四念住樂苦相不可得，觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得；以應一切智智心，觀四念住我無我相不可得，觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得；以應一切智智心，觀四念住淨不淨相不可得，觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀四念住空不空相不可得，觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得；以應一切智智心，觀四念住無相有相相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得；以應一切智智心，觀四念住無願有願相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得；以應一切智智心，觀四念住寂靜不寂靜相不可得，觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀四念住遠離不遠離相不可得，觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀四念住常無常相不可得，觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支常無常相不可得；以應一切智智心，觀四念住樂苦相不可得，觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得；以應一切智智心，觀四念住我無我相不可得，觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得；以應一切智智心，觀四念住淨不淨相不可得，觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀四念住空不空相不可得，觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得；以應一切智智心，觀四念住無相有相相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得；以應一切智智心，觀四念住無願有願相不可得，觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得；以應一切智智心，觀四念住寂靜不寂靜相不可得，觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀四念住遠離不遠離相不可得，觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀空解脫門常無常相不可得，觀無相、無願解脫門常無常相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門樂苦相不可得，觀無相、無願解脫門樂苦相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門我無我相不可得，觀無相、無願解脫門我無我相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門淨不淨相不可得，觀無相、無願解脫門淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門空不空相不可得，觀無相、無願解脫門空不空相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無相有相相不可得，觀無相、無願解脫門無相有相相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無願有願相不可得，觀無相、無願解脫門無願有願相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得，觀無相、無願解脫門寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門遠離不遠離相不可得，觀無相、無願解脫門遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀空解脫門常無常相不可得，觀無相、無願解脫門常無常相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門樂苦相不可得，觀無相、無願解脫門樂苦相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門我無我相不可得，觀無相、無願解脫門我無我相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門淨不淨相不可得，觀無相、無願解脫門淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門空不空相不可得，觀無相、無願解脫門空不空相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無相有相相不可得，觀無相、無願解脫門無相有相相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門無願有願相不可得，觀無相、無願解脫門無願有願相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得，觀無相、無願解脫門寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀空解脫門遠離不遠離相不可得，觀無相、無願解脫門遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀布施波羅蜜多常無常相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多樂苦相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多我無我相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多空不空相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無相有相相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無願有願相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀布施波羅蜜多常無常相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多樂苦相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多我無我相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多空不空相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無相有相相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多無願有願相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得，觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀五眼常無常相不可得，觀六神通常無常相不可得；以應一切智智心，觀五眼樂苦相不可得，觀六神通樂苦相不可得；以應一切智智心，觀五眼我無我相不可得，觀六神通我無我相不可得；以應一切智智心，觀五眼淨不淨相不可得，觀六神通淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀五眼空不空相不可得，觀六神通空不空相不可得；以應一切智智心，觀五眼無相有相相不可得，觀六神通無相有相相不可得；以應一切智智心，觀五眼無願有願相不可得，觀六神通無願有願相不可得；以應一切智智心，觀五眼寂靜不寂靜相不可得，觀六神通寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀五眼遠離不遠離相不可得，觀六神通遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀五眼常無常相不可得，觀六神通常無常相不可得；以應一切智智心，觀五眼樂苦相不可得，觀六神通樂苦相不可得；以應一切智智心，觀五眼我無我相不可得，觀六神通我無我相不可得；以應一切智智心，觀五眼淨不淨相不可得，觀六神通淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀五眼空不空相不可得，觀六神通空不空相不可得；以應一切智智心，觀五眼無相有相相不可得，觀六神通無相有相相不可得；以應一切智智心，觀五眼無願有願相不可得，觀六神通無願有願相不可得；以應一切智智心，觀五眼寂靜不寂靜相不可得，觀六神通寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀五眼遠離不遠離相不可得，觀六神通遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀佛十力常無常相不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相不可得；以應一切智智心，觀佛十力樂苦相不可得，觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得；以應一切智智心，觀佛十力我無我相不可得，觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得；以應一切智智心，觀佛十力淨不淨相不可得，觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀佛十力空不空相不可得，觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無相有相相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無願有願相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得；以應一切智智心，觀佛十力寂靜不寂靜相不可得，觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀佛十力遠離不遠離相不可得，觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀佛十力常無常相不可得，觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常相不可得；以應一切智智心，觀佛十力樂苦相不可得，觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得；以應一切智智心，觀佛十力我無我相不可得，觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得；以應一切智智心，觀佛十力淨不淨相不可得，觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得；以應一切智智心，觀佛十力空不空相不可得，觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無相有相相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得；以應一切智智心，觀佛十力無願有願相不可得，觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得；以應一切智智心，觀佛十力寂靜不寂靜相不可得，觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得；以應一切智智心，觀佛十力遠離不遠離相不可得，觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得。善現！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作此觀時，復興是念：『我當以無所得為方便，為諸有情說一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著布施波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作此觀時，復興是念：『我當以無所得為方便，為諸有情說一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著布施波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著淨戒波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著淨戒波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，能於是中安忍欲樂。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以無所得為方便，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，能於是中安忍欲樂。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著安忍波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，雖以無所得為方便，而常不捨一切智智相應作意。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著精進波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以應一切智智心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，雖以無所得為方便，而常不捨一切智智相應作意。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著精進波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故，於中不起應聲聞、獨覺心及餘非善心而為散動。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著靜慮波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不以應聲聞、獨覺心，觀一切法常無常相不可得、樂苦相不可得、我無我相不可得、淨不淨相不可得、空不空相不可得、無相有相相不可得、無願有願相不可得、寂靜不寂靜相不可得、遠離不遠離相不可得，以無所得為方便故，於中不起應聲聞、獨覺心及餘非善心而為散動。善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著靜慮波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。非空眼處故眼處空，眼處即是空，空即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。非空色處故色處空，色處即是空，空即是色處，聲、香、味、觸、法處亦復如是。非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦復如是。非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦復如是。非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦復如是。非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦復如是。非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦復如是。非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦復如是。非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。非空苦聖諦故，苦聖諦空，苦聖諦即是空，空即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。非空無明故無明空，無明即是空，空即是無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦復如是。非空四靜慮故四靜慮空，四靜慮即是空，空即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦復如是。非空空解脫門故空解脫門空，空解脫門即是空，空即是空解脫門，無相、無願解脫門亦復如是。非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智亦復如是。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著般若波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，作如是觀：『非空色故色空，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。非空眼處故眼處空，眼處即是空，空即是眼處，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。非空色處故色處空，色處即是空，空即是色處，聲、香、味、觸、法處亦復如是。非空眼界故眼界空，眼界即是空，空即是眼界，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受亦復如是。非空耳界故耳界空，耳界即是空，空即是耳界，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受亦復如是。非空鼻界故鼻界空，鼻界即是空，空即是鼻界，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受亦復如是。非空舌界故舌界空，舌界即是空，空即是舌界，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受亦復如是。非空身界故身界空，身界即是空，空即是身界，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受亦復如是。非空意界故意界空，意界即是空，空即是意界，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受亦復如是。非空地界故地界空，地界即是空，空即是地界，水、火、風、空、識界亦復如是。非空苦聖諦故，苦聖諦空，苦聖諦即是空，空即是苦聖諦，集、滅、道聖諦亦復如是。非空無明故無明空，無明即是空，空即是無明，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦復如是。非空四靜慮故四靜慮空，四靜慮即是空，空即是四靜慮，四無量、四無色定亦復如是。非空四念住故四念住空，四念住即是空，空即是四念住，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支亦復如是。非空空解脫門故空解脫門空，空解脫門即是空，空即是空解脫門，無相、無願解脫門亦復如是。非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。非空五眼故五眼空，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。非空佛十力故佛十力空，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智亦復如是。』善現！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，無所著般若波羅蜜多。如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多，有方便善巧故，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。」

爾時，善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為諸善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色常無常相不可得，說受、想、行、識常無常相不可得；說色樂苦相不可得，說受、想、行、識樂苦相不可得；說色我無我相不可得，說受、想、行、識我無我相不可得；說色淨不淨相不可得，說受、想、行、識淨不淨相不可得；說色空不空相不可得，說受、想、行、識空不空相不可得；說色無相有相相不可得，說受、想、行、識無相有相相不可得；說色無願有願相不可得，說受、想、行、識無願有願相不可得；說色寂靜不寂靜相不可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相不可得；說色遠離不遠離相不可得，說受、想、行、識遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色常無常相不可得，說受、想、行、識常無常相不可得；說色樂苦相不可得，說受、想、行、識樂苦相不可得；說色我無我相不可得，說受、想、行、識我無我相不可得；說色淨不淨相不可得，說受、想、行、識淨不淨相不可得；說色空不空相不可得，說受、想、行、識空不空相不可得；說色無相有相相不可得，說受、想、行、識無相有相相不可得；說色無願有願相不可得，說受、想、行、識無願有願相不可得；說色寂靜不寂靜相不可得，說受、想、行、識寂靜不寂靜相不可得；說色遠離不遠離相不可得，說受、想、行、識遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼處常無常相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相不可得；說眼處樂苦相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相不可得；說眼處我無我相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相不可得；說眼處淨不淨相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相不可得；說眼處空不空相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相不可得；說眼處無相有相相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相不可得；說眼處無願有願相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相不可得；說眼處寂靜不寂靜相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相不可得；說眼處遠離不遠離相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼處常無常相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處常無常相不可得；說眼處樂苦相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處樂苦相不可得；說眼處我無我相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處我無我相不可得；說眼處淨不淨相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相不可得；說眼處空不空相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處空不空相不可得；說眼處無相有相相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無相有相相不可得；說眼處無願有願相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處無願有願相不可得；說眼處寂靜不寂靜相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相不可得；說眼處遠離不遠離相不可得，說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色處常無常相不可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相不可得；說色處樂苦相不可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相不可得；說色處我無我相不可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相不可得；說色處淨不淨相不可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相不可得；說色處空不空相不可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相不可得；說色處無相有相相不可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相不可得；說色處無願有願相不可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相不可得；說色處寂靜不寂靜相不可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相不可得；說色處遠離不遠離相不可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說色處常無常相不可得，說聲、香、味、觸、法處常無常相不可得；說色處樂苦相不可得，說聲、香、味、觸、法處樂苦相不可得；說色處我無我相不可得，說聲、香、味、觸、法處我無我相不可得；說色處淨不淨相不可得，說聲、香、味、觸、法處淨不淨相不可得；說色處空不空相不可得，說聲、香、味、觸、法處空不空相不可得；說色處無相有相相不可得，說聲、香、味、觸、法處無相有相相不可得；說色處無願有願相不可得，說聲、香、味、觸、法處無願有願相不可得；說色處寂靜不寂靜相不可得，說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相不可得；說色處遠離不遠離相不可得，說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼界常無常相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相不可得；說眼界樂苦相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說眼界我無我相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相不可得；說眼界淨不淨相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說眼界空不空相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相不可得；說眼界無相有相相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說眼界無願有願相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說眼界寂靜不寂靜相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說眼界遠離不遠離相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說眼界常無常相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受常無常相不可得；說眼界樂苦相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說眼界我無我相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受我無我相不可得；說眼界淨不淨相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說眼界空不空相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受空不空相不可得；說眼界無相有相相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說眼界無願有願相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說眼界寂靜不寂靜相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說眼界遠離不遠離相不可得，說色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說耳界常無常相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相不可得；說耳界樂苦相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說耳界我無我相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相不可得；說耳界淨不淨相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說耳界空不空相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相不可得；說耳界無相有相相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說耳界無願有願相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說耳界寂靜不寂靜相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說耳界遠離不遠離相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說耳界常無常相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受常無常相不可得；說耳界樂苦相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說耳界我無我相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受我無我相不可得；說耳界淨不淨相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說耳界空不空相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受空不空相不可得；說耳界無相有相相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說耳界無願有願相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說耳界寂靜不寂靜相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說耳界遠離不遠離相不可得，說聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說鼻界常無常相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得；說鼻界樂苦相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說鼻界我無我相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得；說鼻界淨不淨相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說鼻界空不空相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得；說鼻界無相有相相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說鼻界無願有願相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說鼻界寂靜不寂靜相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說鼻界遠離不遠離相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩善友者，謂若能以無所得為方便，說鼻界常無常相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得；說鼻界樂苦相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得；說鼻界我無我相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得；說鼻界淨不淨相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得；說鼻界空不空相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得；說鼻界無相有相相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得；說鼻界無願有願相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得；說鼻界寂靜不寂靜相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得；說鼻界遠離不遠離相不可得，說香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，及勸依此法勤修善根，不令迴向聲聞、獨覺，唯令證得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩善友。若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，為此善友之所攝受，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖。

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