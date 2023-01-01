大般若波羅蜜多經卷第四十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四十一三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分般若行相品第十之四

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多，不行布施波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常，不行布施波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多樂苦，不行布施波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我，不行布施波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多淨不淨，不行布施波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不空，不行布施波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無相有相，不行布施波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無願有願，不行布施波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜，不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多遠離不遠離，不行布施波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行布施波羅蜜多，不行布施波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多常無常，不行布施波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常無常相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多樂苦，不行布施波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多我無我，不行布施波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多我無我相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多淨不淨，不行布施波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多空不空，不行布施波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空不空相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無相有相，不行布施波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多無願有願，不行布施波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜，不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行布施波羅蜜多遠離不遠離，不行布施波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離，不行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。舍利子！是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空，是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不離空，空不離布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。舍利子！是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空，是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多，布施波羅蜜多不離空，空不離布施波羅蜜多，布施波羅蜜多即是空，空即是布施波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行五眼，不行五眼相，是行般若波羅蜜多；不行六神通，不行六神通相，是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常，不行五眼常無常相，是行般若波羅蜜多；不行六神通常無常，不行六神通常無常相，是行般若波羅蜜多。不行五眼樂苦，不行五眼樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行六神通樂苦，不行六神通樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行五眼我無我，不行五眼我無我相，是行般若波羅蜜多；不行六神通我無我，不行六神通我無我相，是行般若波羅蜜多。不行五眼淨不淨，不行五眼淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行六神通淨不淨，不行六神通淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行五眼空不空，不行五眼空不空相，是行般若波羅蜜多；不行六神通空不空，不行六神通空不空相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相，不行五眼無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無相有相，不行六神通無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無願有願，不行五眼無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無願有願，不行六神通無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂靜，不行五眼寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行六神通寂靜不寂靜，不行六神通寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行五眼遠離不遠離，不行五眼遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行六神通遠離不遠離，不行六神通遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行五眼，不行五眼相，是行般若波羅蜜多；不行六神通，不行六神通相，是行般若波羅蜜多。不行五眼常無常，不行五眼常無常相，是行般若波羅蜜多；不行六神通常無常，不行六神通常無常相，是行般若波羅蜜多。不行五眼樂苦，不行五眼樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行六神通樂苦，不行六神通樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行五眼我無我，不行五眼我無我相，是行般若波羅蜜多；不行六神通我無我，不行六神通我無我相，是行般若波羅蜜多。不行五眼淨不淨，不行五眼淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行六神通淨不淨，不行六神通淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行五眼空不空，不行五眼空不空相，是行般若波羅蜜多；不行六神通空不空，不行六神通空不空相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無相有相，不行五眼無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無相有相，不行六神通無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行五眼無願有願，不行五眼無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行六神通無願有願，不行六神通無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行五眼寂靜不寂靜，不行五眼寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行六神通寂靜不寂靜，不行六神通寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行五眼遠離不遠離，不行五眼遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行六神通遠離不遠離，不行六神通遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼五眼性空，六神通六神通性空。舍利子！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不離空，空不離五眼，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！五眼五眼性空，六神通六神通性空。舍利子！是五眼非五眼空，是五眼空非五眼，五眼不離空，空不離五眼，五眼即是空，空即是五眼，六神通亦復如是。

「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行佛十力，不行佛十力相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，不行四無所畏乃至一切相智相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力常無常，不行佛十力常無常相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常，不行四無所畏乃至一切相智常無常相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂苦，不行佛十力樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦，不行四無所畏乃至一切相智樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力我無我，不行佛十力我無我相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我，不行四無所畏乃至一切相智我無我相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨，不行佛十力淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨，不行四無所畏乃至一切相智淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力空不空，不行佛十力空不空相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，不行四無所畏乃至一切相智空不空相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無相有相，不行佛十力無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相，不行四無所畏乃至一切相智無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願有願，不行佛十力無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願，不行四無所畏乃至一切相智無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力寂靜不寂靜，不行佛十力寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜，不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力遠離不遠離，不行佛十力遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時，不行佛十力，不行佛十力相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智，不行四無所畏乃至一切相智相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力常無常，不行佛十力常無常相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智常無常，不行四無所畏乃至一切相智常無常相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力樂苦，不行佛十力樂苦相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智樂苦，不行四無所畏乃至一切相智樂苦相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力我無我，不行佛十力我無我相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智我無我，不行四無所畏乃至一切相智我無我相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力淨不淨，不行佛十力淨不淨相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智淨不淨，不行四無所畏乃至一切相智淨不淨相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力空不空，不行佛十力空不空相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智空不空，不行四無所畏乃至一切相智空不空相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無相有相，不行佛十力無相有相相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無相有相，不行四無所畏乃至一切相智無相有相相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力無願有願，不行佛十力無願有願相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無願有願，不行四無所畏乃至一切相智無願有願相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力寂靜不寂靜，不行佛十力寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智寂靜不寂靜，不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相，是行般若波羅蜜多。不行佛十力遠離不遠離，不行佛十力遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多；不行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切

智、道相智、一切相智遠離不遠離，不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智、道相智、一切相智遠離不遠離，不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相，是行般若波羅蜜多。

「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力佛十力性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智四無所畏乃至一切相智性空。舍利子！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不離空，空不離佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏乃至一切相智亦復如是。舍利子！如是菩薩摩訶薩，有方便善巧修行般若波羅蜜多，能得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子當知！是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！佛十力佛十力性空，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智四無所畏乃至一切相智性空。舍利子！是佛十力非佛十力空，是佛十力空非佛十力，佛十力不離空，空不離佛十力，佛十力即是空，空即是佛十力，四無所畏乃至一切相智亦復如是。舍利子！如是菩薩摩訶薩，有方便善巧修行般若波羅蜜多，能得無上正等菩提。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不取有、不取非有、不取亦有亦非有、不取非有非非有，於不取亦不取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法不取有、不取非有、不取亦有亦非有、不取非有非非有，於不取亦不取。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所取？」

善現答言：「由一切法自性不可得。何以故？一切法以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法若取有、若取非有、若取亦有亦非有、若取非有非非有、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多不取行、不取不行、不取亦行亦不行、不取非行非不行，於不取亦不取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「由一切法自性不可得。何以故？一切法以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法若取有、若取非有、若取亦有亦非有、若取非有非非有、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多不取行、不取不行、不取亦行亦不行、不取非行非不行，於不取亦不取。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多都無所取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多都無所取？」

善現答言：「由般若波羅蜜多自性不可得。何以故？般若波羅蜜多以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多若取行、若取不行、若取亦行亦不行、若取非行非不行、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法及般若波羅蜜多都無所取、無所執著，是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺。舍利子！若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「由般若波羅蜜多自性不可得。何以故？般若波羅蜜多以無性為自性故。由此因緣，若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多若取行、若取不行、若取亦行亦不行、若取非行非不行、若取不取，非行般若波羅蜜多。所以者何？以般若波羅蜜多都無自性不可取故。舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法及般若波羅蜜多都無所取、無所執著，是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地。此三摩地微妙殊勝廣大無量，能集無邊無礙作用，不共一切聲聞、獨覺。舍利子！若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩，為但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提，為更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩，為但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提，為更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提？」

善現答言：「非但於此一三摩地，更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩恒住不捨，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但於此一三摩地，更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩恒住不捨，速證無上正等菩提。」

舍利子言：「何者是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何者是耶？」

善現答言：「所謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隟三摩地、日燈三摩地、月淨三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法性平等三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無種類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、行無相三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三摩地、不喜一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、極堅固三摩地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「所謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法海三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、三摩地王三摩地、善安住三摩地、善立定王三摩地、放光三摩地、無忘失三摩地、放光無忘失三摩地、精進力三摩地、莊嚴力三摩地、等涌三摩地、入一切言詞決定三摩地、入一切名字決定三摩地、觀方三摩地、總持印三摩地、諸法等趣海印三摩地、王印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、三輪清淨三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、棄捨珍寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、降伏四魔三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅定三摩地、師子奮迅三摩地、師子頻申三摩地、師子欠呿三摩地、無垢光三摩地、妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、最勝幢相三摩地、帝相三摩地、順明正流三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可動轉三摩地、寂靜三摩地、無瑕隟三摩地、日燈三摩地、月淨三摩地、淨眼三摩地、淨光三摩地、月燈三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、妙安立三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、一切法性平等三摩地、棄捨塵愛三摩地、法涌圓滿三摩地、入法頂三摩地、寶性三摩地、捨喧諍三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、決定三摩地、無垢行三摩地、字平等相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無種類三摩地、入名相三摩地、無所作三摩地、入決定名三摩地、行無相三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、集一切功德三摩地、無心住三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無邊燈三摩地、無等等三摩地、超一切法三摩地、決判諸法三摩地、散疑三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離諸行相三摩地、妙行三摩地、達諸有底遠離三摩地、入一切施設語言三摩地、堅固寶三摩地、於一切法無所取著三摩地、電焰莊嚴三摩地、除遣三摩地、無勝三摩地、法炬三摩地、慧燈三摩地、趣向不退轉神通三摩地、解脫音聲文字三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無相三摩地、無濁忍相三摩地、具一切妙相三摩地、具總持三摩地、不喜一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、攝伏一切正邪性三摩地、斷憎愛三摩地、離違順三摩地、無垢明三摩地、極堅固三摩地

、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、無熱電光三摩地、能照一切世間三摩地、能救一切世間三摩地、定平等性三摩地、無塵有塵平等理趣三摩地、無諍有諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、器中涌出三摩地、燒諸煩惱三摩地、大智慧炬三摩地、出生十力三摩地、開闡三摩地、壞身惡行三摩地、壞語惡行三摩地、壞意惡行三摩地、善觀察三摩地、如虛空三摩地、無染著如虛空三摩地。

「舍利子！若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門，若菩薩摩訶薩能善修學，亦令速證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨，速證無上正等菩提。復有所餘無量無數三摩地門、陀羅尼門，若菩薩摩訶薩能善修學，亦令速證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，具壽善現承佛神力語舍利子言：「若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者，當知已為過去諸佛之所授記，亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子！是菩薩摩訶薩，雖住如是諸三摩地，而不見此諸三摩地，亦不著此諸三摩地，亦不念言：『我已入此諸三摩地，我今入此諸三摩地，我當入此諸三摩地，唯我能入非餘所能。』彼如是等尋思分別，由斯定力皆不現行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現承佛神力語舍利子言：「若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者，當知已為過去諸佛之所授記，亦為現在十方諸佛之所授記。舍利子！是菩薩摩訶薩，雖住如是諸三摩地，而不見此諸三摩地，亦不著此諸三摩地，亦不念言：『我已入此諸三摩地，我今入此諸三摩地，我當入此諸三摩地，唯我能入非餘所能。』彼如是等尋思分別，由斯定力皆不現行。」

時，舍利子問善現言：「為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地，已為過去現在諸佛所授記耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地，已為過去現在諸佛所授記耶？」

善現答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波羅蜜多不異諸三摩地，諸三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是諸三摩地，諸三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何？以一切法性平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！舍利子！何以故？舍利子！般若波羅蜜多不異諸三摩地，諸三摩地不異般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多即是諸三摩地，諸三摩地即是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地，般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩。所以者何？以一切法性平等故。」

舍利子言：「若一切法性平等者，此三摩地可示現不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若一切法性平等者，此三摩地可示現不？」

善現答言：「不可示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不可示現。」

舍利子言：「是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解不？」

善現答言：「彼無想解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼無想解。」

舍利子言：「彼何故無想解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「彼何故無想解？」

善現答言：「彼無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼無分別故。」

舍利子言：「彼何故無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「彼何故無分別？」

善現答言：「一切法性都無所有故，彼於定不起分別。由此因緣，是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想解。何以故？以一切法及三摩地俱無所有，無所有中分別想解無由起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「一切法性都無所有故，彼於定不起分別。由此因緣，是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想解。何以故？以一切法及三摩地俱無所有，無所有中分別想解無由起故。」

時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一，由斯我說與義相應。善現！菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學，欲學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四靜慮應如是學，欲學四無量、四無色定應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學，欲學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學五眼應如是學，欲學六神通應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是學，欲學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵讚善現言：「善哉！善哉！如汝所說。故我說汝住無諍定聲聞眾中最為第一，由斯我說與義相應。善現！菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學，欲學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四靜慮應如是學，欲學四無量、四無色定應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學，欲學四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學五眼應如是學，欲學六神通應如是學。善現！菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是學，欲學四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智應如是學。」

時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，乃至為正學一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，乃至為正學一切相智耶？」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，以無所得為方便故。乃至為正學一切相智，以無所得為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，為正學般若波羅蜜多，以無所得為方便故。乃至為正學一切相智，以無所得為方便故。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智耶？」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩作如是學，以無所得為方便學般若波羅蜜多，乃至以無所得為方便學一切相智。」

舍利子言：「無所得者，為何等法不可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無所得者，為何等法不可得耶？」

佛言：「我不可得，畢竟淨故；有情、命者、生者、養者、士夫、數取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者不可得，畢竟淨故。色不可得，畢竟淨故；受、想、行、識不可得，畢竟淨故。眼處不可得，畢竟淨故；耳、鼻、舌、身、意處不可得，畢竟淨故。色處不可得，畢竟淨故；聲、香、味、觸、法處不可得，畢竟淨故。眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故。地界不可得，畢竟淨故；水、火、風、空、識界不可得，畢竟淨故。欲界不可得，畢竟淨故；色、無色界不可得，畢竟淨故。苦聖諦不可得，畢竟淨故；集、滅、道聖諦不可得，畢竟淨故。無明不可得，畢竟淨故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，畢竟淨故。四靜慮不可得，畢竟淨故；四無量、四無色定不可得，畢竟淨故。四念住不可得，畢竟淨故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得，畢竟淨故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，畢竟淨故。五眼不可得，畢竟淨故；六神通不可得，畢竟淨故。佛十力不可得，畢竟淨故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，畢竟淨故。預流不可得，畢竟淨故；一來、不還、阿羅漢不可得，畢竟淨故。獨覺不可得，畢竟淨故；菩薩不可得，畢竟淨故；如來不可得，畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我不可得，畢竟淨故；有情、命者、生者、養者、士夫、數取趣、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者不可得，畢竟淨故。色不可得，畢竟淨故；受、想、行、識不可得，畢竟淨故。眼處不可得，畢竟淨故；耳、鼻、舌、身、意處不可得，畢竟淨故。色處不可得，畢竟淨故；聲、香、味、觸、法處不可得，畢竟淨故。眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受不可得，畢竟淨故。地界不可得，畢竟淨故；水、火、風、空、識界不可得，畢竟淨故。欲界不可得，畢竟淨故；色、無色界不可得，畢竟淨故。苦聖諦不可得，畢竟淨故；集、滅、道聖諦不可得，畢竟淨故。無明不可得，畢竟淨故；行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱不可得，畢竟淨故。四靜慮不可得，畢竟淨故；四無量、四無色定不可得，畢竟淨故。四念住不可得，畢竟淨故；四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支不可得，畢竟淨故。布施波羅蜜多不可得，畢竟淨故；淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多不可得，畢竟淨故。五眼不可得，畢竟淨故；六神通不可得，畢竟淨故。佛十力不可得，畢竟淨故；四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智不可得，畢竟淨故。預流不可得，畢竟淨故；一來、不還、阿羅漢不可得，畢竟淨故。獨覺不可得，畢竟淨故；菩薩不可得，畢竟淨故；如來不可得，畢竟淨故。」

舍利子言：「世尊！所說畢竟淨者是何等義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！所說畢竟淨者是何等義？」

佛言：「諸法不出不生、不沒不盡、無染無淨、無得無為，如是名為畢竟淨義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法不出不生、不沒不盡、無染無淨、無得無為，如是名為畢竟淨義。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩如是學時為學何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩如是學時為學何法？」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩如是學時，於一切法都無所學。何以故？非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩如是學時，於一切法都無所學。何以故？非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學。」

舍利子言：「若爾諸法如何而有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若爾諸法如何而有？」

佛言：「諸法如無所有如是而有，若於如是無所有法不能了達，說名無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法如無所有如是而有，若於如是無所有法不能了達，說名無明。」

舍利子言：「何等法無所有，若不了達說名無明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法無所有，若不了達說名無明？」

佛言：「色無所有，受、想、行、識無所有，以內空故、外空故、內外空故、空空故、大空故、勝義空故、有為空故、無為空故、畢竟空故、無際空故、散空故、無變異空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、無性空故、自性空故、無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無所有，受、想、行、識無所有，以內空故、外空故、內外空故、空空故、大空故、勝義空故、有為空故、無為空故、畢竟空故、無際空故、散空故、無變異空故、本性空故、自相空故、共相空故、一切法空故、不可得空故、無性空故、自性空故、無性自性空故。

「舍利子！眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有，以內空故乃至無性自性空故。色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處無所有，耳、鼻、舌、身、意處無所有，以內空故乃至無性自性空故。色處無所有，聲、香、味、觸、法處無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故；意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！地界無所有，水、火、風、空、識界無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界無所有，水、火、風、空、識界無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！欲界無所有，色、無色界無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！欲界無所有，色、無色界無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦無所有，集、滅、道聖諦無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明無所有，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！貪、瞋、癡無所有，諸見趣無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！貪、瞋、癡無所有，諸見趣無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮無所有，四無量、四無色定無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住無所有，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多無所有，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！五眼無所有，六神通無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼無所有，六神通無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有，以內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！佛十力無所有，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所有，以內空故乃至無性自性空故。

「舍利子！愚夫異生若於如是無所有法不能了達，說名無明。彼由無明及愛勢力，分別執著斷、常二邊，由此不知不見諸法無所有性，分別諸法。由分別故，便執著色、受、想、行、識，乃至執著一切相智。由執著故，分別諸法無所有性，由此於法不知不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！愚夫異生若於如是無所有法不能了達，說名無明。彼由無明及愛勢力，分別執著斷、常二邊，由此不知不見諸法無所有性，分別諸法。由分別故，便執著色、受、想、行、識，乃至執著一切相智。由執著故，分別諸法無所有性，由此於法不知不見。」

舍利子言：「於何等法不知不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「於何等法不知不見？」

佛言：「於色不知不見，於受、想、行、識不知不見，乃至於一切相智不知不見。由於諸法不知不見，墮在愚夫異生數中不能出離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於色不知不見，於受、想、行、識不知不見，乃至於一切相智不知不見。由於諸法不知不見，墮在愚夫異生數中不能出離。」

舍利子言：「彼於何處不能出離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「彼於何處不能出離？」

佛言：「彼於欲界不能出離，於色界不能出離，於無色界不能出離。由不能出離，於聲聞法不能成辦，於獨覺法不能成辦，於菩薩法不能成辦，於如來法不能成辦，由不成辦不能信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼於欲界不能出離，於色界不能出離，於無色界不能出離。由不能出離，於聲聞法不能成辦，於獨覺法不能成辦，於菩薩法不能成辦，於如來法不能成辦，由不成辦不能信受。」

舍利子言：「彼於何法不能信受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「彼於何法不能信受？」

佛言：「彼於色空不能信受，於受、想、行、識空不能信受，乃至於一切相智空不能信受，由不信受則不能住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼於色空不能信受，於受、想、行、識空不能信受，乃至於一切相智空不能信受，由不信受則不能住。」

舍利子言：「於何等法彼不能住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「於何等法彼不能住？」

佛言：「謂不能住四念住，不能住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。不能住布施波羅蜜多，不能住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼，不能住六神通。不能住佛十力，不能住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。由此故名愚夫異生，以於諸法執著有性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「謂不能住四念住，不能住四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。不能住布施波羅蜜多，不能住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。不能住不退轉地。不能住五眼，不能住六神通。不能住佛十力，不能住四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智。由此故名愚夫異生，以於諸法執著有性。」

舍利子言：「彼於何法執著有性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「彼於何法執著有性？」

佛言：「舍利子！彼於色執著有性，於受、想、行、識執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！彼於色執著有性，於受、想、行、識執著有性。

「舍利子！彼於眼處執著有性，於耳、鼻、舌、身、意處執著有性。於色處執著有性，於聲、香、味、觸、法處執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於眼處執著有性，於耳、鼻、舌、身、意處執著有性。於色處執著有性，於聲、香、味、觸、法處執著有性。

「舍利子！彼於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受執著有性，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受執著有性，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受執著有性，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受執著有性，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受執著有性，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受執著有性，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受執著有性，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受執著有性，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受執著有性，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受執著有性，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受執著有性。

「舍利子！彼於地界執著有性，於水、火、風、空、識界執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於地界執著有性，於水、火、風、空、識界執著有性。

「舍利子！彼於欲界執著有性，於色、無色界執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於欲界執著有性，於色、無色界執著有性。

「舍利子！彼於苦聖諦執著有性，於集、滅、道聖諦執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於苦聖諦執著有性，於集、滅、道聖諦執著有性。

「舍利子！彼於無明執著有性，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於無明執著有性，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱執著有性。

「舍利子！彼於貪、瞋、癡執著有性，於諸見趣執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於貪、瞋、癡執著有性，於諸見趣執著有性。

「舍利子！彼於四靜慮執著有性，於四無量、四無色定執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於四靜慮執著有性，於四無量、四無色定執著有性。

「舍利子！彼於四念住執著有性，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於四念住執著有性，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支執著有性。

「舍利子！彼於布施波羅蜜多執著有性，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於布施波羅蜜多執著有性，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多執著有性。

「舍利子！彼於五眼執著有性，於六神通執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於五眼執著有性，於六神通執著有性。

「舍利子！彼於佛十力執著有性，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智執著有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼於佛十力執著有性，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智執著有性。

「舍利子！愚夫異生以於諸法執著有性，於諸法空不能信受。由不信故，不能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來所有聖法，故於聖法不能安住。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，欲成辦一切智、道相智、一切相智，當以無所得為方便如應而學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！愚夫異生以於諸法執著有性，於諸法空不能信受。由不信故，不能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來所有聖法，故於聖法不能安住。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，欲成辦一切智、道相智、一切相智，當以無所得為方便如應而學。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！為有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！為有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智不？」

佛告舍利子：「有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」

舍利子言：「世尊！何緣有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！何緣有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於般若波羅蜜多分別執著，於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於般若波羅蜜多分別執著，於靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色分別執著，於受、想、行、識分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色分別執著，於受、想、行、識分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼處分別執著，於耳、鼻、舌、身、意處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼處分別執著，於耳、鼻、舌、身、意處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色處分別執著，於聲、香、味、觸、法處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於色處分別執著，於聲、香、味、觸、法處分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於地界分別執著，於水、火、風、空、識界分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於地界分別執著，於水、火、風、空、識界分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於苦聖諦分別執著，於集、滅、道聖諦分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於苦聖諦分別執著，於集、滅、道聖諦分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於無明分別執著，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於無明分別執著，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四靜慮分別執著，於四無量、四無色定分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四靜慮分別執著，於四無量、四無色定分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四念住分別執著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於四念住分別執著，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於五眼分別執著，於六神通分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於五眼分別執著，於六神通分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於佛十力分別執著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩無方便善巧，於佛十力分別執著，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智分別執著，如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。

「舍利子！以是因緣，有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以是因緣，有菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」

舍利子言：「如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智耶？」

佛言：「如是！菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！菩薩摩訶薩作如是學，非學般若波羅蜜多，不能成辦一切智智。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。何以故？以無所得為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見般若波羅蜜多，乃至不見一切相智，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。何以故？以無所得為方便故。」

舍利子言：「是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便？」

佛言：「是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所得為方便，乃至於佛十力無所得為方便，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無所得為方便，乃至於佛十力無所得為方便，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、道相智、一切相智無所得為方便。」

舍利子言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何故以無所得為方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何故以無所得為方便？」

佛言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以內空故無所得為方便，乃至以無性自性空故無所得為方便。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以內空故無所得為方便，乃至以無性自性空故無所得為方便。舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，是學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」