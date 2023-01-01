大般若波羅蜜多經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第十

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚勝德品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分讚勝德品第五

爾時，具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大苾芻及苾芻尼，并諸菩薩摩訶薩眾、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是大波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大苾芻及苾芻尼，并諸菩薩摩訶薩眾、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是大波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是廣波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是廣波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是第一波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是第一波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是勝波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是勝波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是妙波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是妙波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是微妙波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是微妙波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是尊波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是尊波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是高波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是高波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是最波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是最波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是極波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是極波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是上波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是上波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上上波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無上上波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是等波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是等波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無待對波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無待對波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自相空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自相空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是共相空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是共相空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是一切法空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是一切法空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可得空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可得空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自性空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是自性空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性自性空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無性自性空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無變異空波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無變異空波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無生波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無生波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無滅波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無滅波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無染波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無染波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無諍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是無諍波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂靜波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂靜波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是遠離波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是遠離波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂止波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是寂止波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是調伏波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是調伏波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是明呪波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是明呪波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是誠諦波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是誠諦波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是開發一切功德波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是開發一切功德波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是能破一切波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是能破一切波羅蜜多。

「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等布施，能圓滿無等等布施，能具足無等等布施波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等布施，能圓滿無等等布施，能具足無等等布施波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等淨戒，能圓滿無等等淨戒，能具足無等等淨戒波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等淨戒，能圓滿無等等淨戒，能具足無等等淨戒波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等安忍，能圓滿無等等安忍，能具足無等等安忍波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等安忍，能圓滿無等等安忍，能具足無等等安忍波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等精進，能圓滿無等等精進，能具足無等等精進波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等精進，能圓滿無等等精進，能具足無等等精進波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等靜慮，能圓滿無等等靜慮，能具足無等等靜慮波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等靜慮，能圓滿無等等靜慮，能具足無等等靜慮波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等般若，能圓滿無等等般若，能具足無等等般若波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等般若，能圓滿無等等般若，能具足無等等般若波羅蜜多；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，能圓滿無等等內空乃至無性自性空，能具足無等等內空乃至無性自性空；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，能圓滿無等等內空乃至無性自性空，能具足無等等內空乃至無性自性空；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能圓滿無等等真如乃至不思議界，能具足無等等真如乃至不思議界；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能圓滿無等等真如乃至不思議界，能具足無等等真如乃至不思議界；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，能圓滿無等等四念住乃至八聖道支，能具足無等等四念住乃至八聖道支；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，能圓滿無等等四念住乃至八聖道支，能具足無等等四念住乃至八聖道支；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等苦、集、滅、道聖諦，能圓滿無等等苦、集、滅、道聖諦，能具足無等等苦、集、滅、道聖諦；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能安住無等等苦、集、滅、道聖諦，能圓滿無等等苦、集、滅、道聖諦，能具足無等等苦、集、滅、道聖諦；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四靜慮、四無量、四無色定，能圓滿無等等四靜慮、四無量、四無色定，能具足無等等四靜慮、四無量、四無色定；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等四靜慮、四無量、四無色定，能圓滿無等等四靜慮、四無量、四無色定，能具足無等等四靜慮、四無量、四無色定；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能圓滿無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能具足無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能圓滿無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能具足無等等八解脫、八勝處、九次第定、十遍處；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等空、無相、無願解脫門，能圓滿無等等空、無相、無願解脫門，能具足無等等空、無相、無願解脫門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等空、無相、無願解脫門，能圓滿無等等空、無相、無願解脫門，能具足無等等空、無相、無願解脫門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等陀羅尼門、三摩地門，能圓滿無等等陀羅尼門、三摩地門，能具足無等等陀羅尼門、三摩地門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等陀羅尼門、三摩地門，能圓滿無等等陀羅尼門、三摩地門，能具足無等等陀羅尼門、三摩地門；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等菩薩摩訶薩地，能圓滿無等等菩薩摩訶薩地，能具足無等等菩薩摩訶薩地；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等菩薩摩訶薩地，能圓滿無等等菩薩摩訶薩地，能具足無等等菩薩摩訶薩地；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等五眼、六神通，能圓滿無等等五眼、六神通，能具足無等等五眼、六神通；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等五眼、六神通，能圓滿無等等五眼、六神通，能具足無等等五眼、六神通；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法，能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法，能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等無忘失法、恒住捨性，能圓滿無等等無忘失法、恒住捨性，能具足無等等無忘失法、恒住捨性；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等無忘失法、恒住捨性，能圓滿無等等無忘失法、恒住捨性，能具足無等等無忘失法、恒住捨性；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等一切智、道相智、一切相智，能圓滿無等等一切智、道相智、一切相智，能具足無等等一切智、道相智、一切相智；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙、具大勢力，能修行無等等一切智、道相智、一切相智，能圓滿無等等一切智、道相智、一切相智，能具足無等等一切智、道相智、一切相智；能得無等等自體，所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身；能證無等等妙法，所謂無上正等菩提。

「世尊！如來亦由修行般若波羅蜜多，能修行安住圓滿具足種種功德故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，度脫無量諸有情類，令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多精勤修學，種種功德皆悉圓滿，已證無上正等菩提，當證無上正等菩提，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令獲殊勝利益安樂。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者，當學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來亦由修行般若波羅蜜多，能修行安住圓滿具足種種功德故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，度脫無量諸有情類，令獲殊勝利益安樂。過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多精勤修學，種種功德皆悉圓滿，已證無上正等菩提，當證無上正等菩提，現證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令獲殊勝利益安樂。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者，當學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。」

爾時，世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言：「如是！如是！如汝所說，修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故？由此菩薩摩訶薩故，世間得有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若轉輪王，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，若光天、少光天、無量光天、極光淨天，若淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，若廣天、少廣天、無量廣天、廣果天，若無想有情天，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，若空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，出現於世。由此菩薩摩訶薩故，得有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故，世間得有三寶出現，與諸有情作大饒益。由此菩薩摩訶薩故，世間得有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、房舍、燈明、末尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、金銀等寶出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言：「如是！如是！如汝所說，修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間若天、若人、阿素洛等，皆應供養恭敬、尊重讚歎、守護，令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙。何以故？由此菩薩摩訶薩故，世間得有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若轉輪王，若四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，若梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天，若光天、少光天、無量光天、極光淨天，若淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天，若廣天、少廣天、無量廣天、廣果天，若無想有情天，若無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，若空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天，出現於世。由此菩薩摩訶薩故，得有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現於世。由此菩薩摩訶薩故，世間得有三寶出現，與諸有情作大饒益。由此菩薩摩訶薩故，世間得有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、房舍、燈明、末尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、金銀等寶出現於世。

「以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他修行；自正安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦教他安住；自安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦教他安住；自正修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦教他修行；自正安住苦、集、滅、道聖諦，亦教他安住；自正修行四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修行；自正修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦教他修行；自正修行空、無相、無願解脫門，亦教他修行；自正修行陀羅尼門、三摩地門，亦教他修行；自正修行諸菩薩地，亦教他修行；自正修行五眼、六神通，亦教他修行；自正修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦教他修行；自正修行無忘失法、恒住捨性，亦教他修行；自正修行一切智、道相智、一切相智，亦教他修行。是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆得殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆由如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自正修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他修行；自正安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，亦教他安住；自安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，亦教他安住；自正修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，亦教他修行；自正安住苦、集、滅、道聖諦，亦教他安住；自正修行四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修行；自正修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，亦教他修行；自正修行空、無相、無願解脫門，亦教他修行；自正修行陀羅尼門、三摩地門，亦教他修行；自正修行諸菩薩地，亦教他修行；自正修行五眼、六神通，亦教他修行；自正修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，亦教他修行；自正修行無忘失法、恒住捨性，亦教他修行；自正修行一切智、道相智、一切相智，亦教他修行。是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆得殊勝利益安樂。」

初分現舌相品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分現舌相品第六

爾時，世尊現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。

是時，東方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，東方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界，今所見光即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界，今所見光即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，西方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，東北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西南方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，東南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此西北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，西南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西南方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此東北方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

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爾時，西北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西北方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

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時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

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一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，下方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此上方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各告菩薩摩訶薩言：「善男子！於此上方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，現廣長舌相，遍覆三千大千世界，復從舌相出無量無數種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛世界。今所見光，即是彼佛舌相所現。」

時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等華，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，上方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方殑伽沙等諸佛土中，各有無量無數菩薩摩訶薩，覩斯光已各詣其佛，頂禮恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣而有此瑞？」

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時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩聞是事已，歡喜踊躍各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩眾，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽許！」

時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼諸佛各各告言：「今正是時，隨汝意往。」

一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛土無量無數菩薩摩訶薩眾，各禮佛足右繞七匝，嚴持無量寶幢、幡蓋、香鬘、瓔珞、金銀等花，奏擊種種上妙伎樂，經須臾間至此佛所，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘，所謂塗香、末香、燒香、樹香、葉香、諸雜和香，悅意華鬘、生類華鬘、龍錢華鬘、并無量種眾雜華鬘，及持無量種種天華、嗢鉢羅華、鉢特摩華、俱某陀華、奔荼利華、微妙音華、大微妙音華及餘無量種種天華，來至佛所供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘，所謂塗香、末香、燒香、樹香、葉香、諸雜和香，悅意華鬘、生類華鬘、龍錢華鬘、并無量種眾雜華鬘，及持無量種種天華、嗢鉢羅華、鉢特摩華、俱某陀華、奔荼利華、微妙音華、大微妙音華及餘無量種種天華，來至佛所供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足却住一面。

爾時，十方諸來菩薩摩訶薩眾及餘無量欲、色界天，所獻種種寶幢、幡蓋、珍妙瓔珞、種種香華，以佛神力上踊空中合成臺蓋，遍覆三千大千佛土，臺頂四角各有寶幢，臺蓋、寶幡皆垂瓔珞，勝幡、妙綵、珍異華鬘，種種莊嚴甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸來菩薩摩訶薩眾及餘無量欲、色界天，所獻種種寶幢、幡蓋、珍妙瓔珞、種種香華，以佛神力上踊空中合成臺蓋，遍覆三千大千佛土，臺頂四角各有寶幢，臺蓋、寶幡皆垂瓔珞，勝幡、妙綵、珍異華鬘，種種莊嚴甚可愛樂。

時，此會中有百千俱胝那庾多有情皆從座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未來願得作佛，相好威德如今世尊。國土莊嚴，聲聞、菩薩、天、人眾會所轉法輪，並如今佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此會中有百千俱胝那庾多有情皆從座起，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我等未來願得作佛，相好威德如今世尊。國土莊嚴，聲聞、菩薩、天、人眾會所轉法輪，並如今佛。」

爾時，世尊知其心願，已於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅無作無為，即便微笑，面門復出種種色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知其心願，已於諸法悟無生忍，了達一切不生不滅無作無為，即便微笑，面門復出種種色光。

尊者阿難即從座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難即從座起，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

佛告阿難：「是從座起百千俱胝那庾多眾，已於諸法悟無生忍，於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分華如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是從座起百千俱胝那庾多眾，已於諸法悟無生忍，於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分華如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」