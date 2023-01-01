大般若波羅蜜多經卷第九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第九三藏法師玄奘奉 詔譯

初分轉生品第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分轉生品第四之三

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能引發六神通波羅蜜多。何等為六？一者、神境智證通波羅蜜多。二者、天耳智證通波羅蜜多。三者、他心智證通波羅蜜多。四者、宿住隨念智證通波羅蜜多。五者、天眼智證通波羅蜜多。六者、漏盡智證通波羅蜜多。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能引發六神通波羅蜜多。何等為六？一者、神境智證通波羅蜜多。二者、天耳智證通波羅蜜多。三者、他心智證通波羅蜜多。四者、宿住隨念智證通波羅蜜多。五者、天眼智證通波羅蜜多。六者、漏盡智證通波羅蜜多。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，起無量種大神變事，所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅速無礙，山崖牆壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手抆摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，起無量種大神變事，所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅速無礙，山崖牆壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手抆摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如斯神變無量無邊。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不著神境智證通性，不著神境智證通事，不著能得如是神境智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發神境智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不著神境智證通性，不著神境智證通事，不著能得如是神境智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發神境智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲，所謂遍聞一切地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、摧伏異道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷諸惡聲、教修眾善聲、拔濟苦難聲、慶慰歡樂聲，如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲，所謂遍聞一切地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲、訶毀生死聲、讚歎涅槃聲、棄背有為聲、趣向菩提聲、厭惡有漏聲、欣樂無漏聲、稱揚三寶聲、摧伏異道聲、論議決擇聲、諷誦經典聲、勸斷諸惡聲、教修眾善聲、拔濟苦難聲、慶慰歡樂聲，如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用，而於其中不自高舉，不著天耳智證通性，不著天耳智證通事，不著能得如是天耳智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天耳智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用，而於其中不自高舉，不著天耳智證通性，不著天耳智證通事，不著能得如是天耳智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天耳智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心如實知有貪心，若離貪心如實知離貪心；若有瞋心如實知有瞋心，若離瞋心如實知離瞋心；若有癡心如實知有癡心，若離癡心如實知離癡心；若有愛心如實知有愛心，若離愛心如實知離愛心；若有取心如實知有取心，若離取心如實知離取心；若聚心如實知聚心，若散心如實知散心；若小心如實知小心，若大心如實知大心；若舉心如實知舉心，若下心如實知下心；若寂靜心如實知寂靜心，若不寂靜心如實知不寂靜心；若掉心如實知掉心，若不掉心如實知不掉心；若定心如實知定心，若不定心如實知不定心；若解脫心如實知解脫心，若不解脫心如實知不解脫心；若有漏心如實知有漏心，若無漏心如實知無漏心；若有舋心如實知有舋心，若無舋心如實知無舋心；若有上心如實知有上心，若無上心如實知無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心、心所法，所謂遍知他有情類，若有貪心如實知有貪心，若離貪心如實知離貪心；若有瞋心如實知有瞋心，若離瞋心如實知離瞋心；若有癡心如實知有癡心，若離癡心如實知離癡心；若有愛心如實知有愛心，若離愛心如實知離愛心；若有取心如實知有取心，若離取心如實知離取心；若聚心如實知聚心，若散心如實知散心；若小心如實知小心，若大心如實知大心；若舉心如實知舉心，若下心如實知下心；若寂靜心如實知寂靜心，若不寂靜心如實知不寂靜心；若掉心如實知掉心，若不掉心如實知不掉心；若定心如實知定心，若不定心如實知不定心；若解脫心如實知解脫心，若不解脫心如實知不解脫心；若有漏心如實知有漏心，若無漏心如實知無漏心；若有舋心如實知有舋心，若無舋心如實知無舋心；若有上心如實知有上心，若無上心如實知無上心。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不著他心智證通性，不著他心智證通事，不著能得如是他心智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發他心智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不著他心智證通性，不著他心智證通事，不著能得如是他心智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發他心智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事；或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事；或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事；或復隨念一歲、十歲、百歲、千歲、多百千歲諸宿住事；或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫，諸宿住事；或復隨念前際所有諸宿住事，謂如是時、如是處、如是名、如是姓、如是類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是狀貌、如是言說，若略、若廣、若自、若他，諸宿住事皆能隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事，所謂隨念若自若他一心、十心、百心、千心、多百千心頃諸宿住事；或復隨念一日、十日、百日、千日、多百千日諸宿住事；或復隨念一月、十月、百月、千月、多百千月諸宿住事；或復隨念一歲、十歲、百歲、千歲、多百千歲諸宿住事；或復隨念一劫、十劫、百劫、千劫、多百千劫，乃至無量無數百千俱胝那庾多劫，諸宿住事；或復隨念前際所有諸宿住事，謂如是時、如是處、如是名、如是姓、如是類、如是食、如是久住、如是壽限、如是長壽、如是受樂、如是受苦，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是狀貌、如是言說，若略、若廣、若自、若他，諸宿住事皆能隨念。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用，而於其中不自高舉，不著宿住隨念智證通性，不著宿住隨念智證通事，不著能得宿住隨念智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發宿住智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用，而於其中不自高舉，不著宿住隨念智證通性，不著宿住隨念智證通事，不著能得宿住隨念智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發宿住智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像，所謂普見諸有情類死時生時、妙色麁色、若勝若劣、善趣惡趣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸妙樂；如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地，下賤穢惡有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類、受果差別皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像，所謂普見諸有情類死時生時、妙色麁色、若勝若劣、善趣惡趣，諸如是等種種色像。因此復知諸有情類隨業力用受生差別，如是有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸妙樂；如是有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地，下賤穢惡有情類中受諸劇苦。如是有情種種業類、受果差別皆如實知。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用，而於其中不自高舉，不著天眼智證通性，不著天眼智證通事，不著能得如是天眼智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天眼智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用，而於其中不自高舉，不著天眼智證通性，不著天眼智證通事，不著能得如是天眼智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發天眼智通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定，斷諸障習方得圓滿，得不退轉菩薩地時，於一切漏亦名為盡，畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情，若自若他漏盡不盡。此通依止金剛喻定，斷諸障習方得圓滿，得不退轉菩薩地時，於一切漏亦名為盡，畢竟不起現在前故。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不著漏盡智證通性，不著漏盡智證通事，不著能得如是漏盡智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發漏盡智證通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不著漏盡智證通性，不著漏盡智證通事，不著能得如是漏盡智證通者，於著不著俱無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法自性空故、自性離故、自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我今引發漏盡智證通，為自娛樂為娛樂他，唯除為得一切智智。』舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能圓滿清淨六神通波羅蜜多，由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故，便得圓滿一切智智，謂一切智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，能圓滿清淨六神通波羅蜜多，由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故，便得圓滿一切智智，謂一切智、一切相智。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起勤勇懈怠心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起寂靜散亂心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，還住般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，還住般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、精進波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、勤勇懈怠心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、寂靜散亂心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、寂靜散亂心故。

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「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空，不起惠施慳貪、持戒犯戒、慈悲忿恚、勤勇懈怠、寂靜散亂、智慧愚癡心故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住六種波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空無去來故，無布施、無慳貪，唯假施設故；無淨戒、無犯戒，唯假施設故；無安忍、無忿恚，唯假施設故；無精進、無懈怠，唯假施設故；無靜慮、無散亂，唯假施設故；無般若、無愚癡，唯假施設故。是菩薩摩訶薩不著趣入、不著不趣入，不著已度、不著非已度，不著布施、不著慳貪，不著淨戒、不著犯戒，不著安忍、不著忿恚，不著精進、不著懈怠，不著靜慮、不著散亂，不著般若、不著愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，安住六種波羅蜜多，嚴淨一切智、一切相智道，由畢竟空無去來故，無布施、無慳貪，唯假施設故；無淨戒、無犯戒，唯假施設故；無安忍、無忿恚，唯假施設故；無精進、無懈怠，唯假施設故；無靜慮、無散亂，唯假施設故；無般若、無愚癡，唯假施設故。是菩薩摩訶薩不著趣入、不著不趣入，不著已度、不著非已度，不著布施、不著慳貪，不著淨戒、不著犯戒，不著安忍、不著忿恚，不著精進、不著懈怠，不著靜慮、不著散亂，不著般若、不著愚癡。

「舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，亦不著布施者、不著慳貪者，不著淨戒者、不著犯戒者，不著安忍者、不著忿恚者，不著精進者、不著懈怠者，不著靜慮者、不著散亂者，不著般若者、不著愚癡者。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵、不著讚歎，不著損害、不著饒益，不著輕慢、不著恭敬。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生，無生法中，無有毀罵、讚歎法故，無有損害、饒益法故，無有輕慢、恭敬法故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵者、不著讚歎者，不著損害者、不著饒益者，不著輕慢者、不著恭敬者。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法皆本性空，本性空中，無有毀罵、讚歎者故，無有損害、饒益者故，無有輕慢、恭敬者故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，永斷一切著不著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，亦不著布施者、不著慳貪者，不著淨戒者、不著犯戒者，不著安忍者、不著忿恚者，不著精進者、不著懈怠者，不著靜慮者、不著散亂者，不著般若者、不著愚癡者。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟空故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵、不著讚歎，不著損害、不著饒益，不著輕慢、不著恭敬。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法畢竟不生，無生法中，無有毀罵、讚歎法故，無有損害、饒益法故，無有輕慢、恭敬法故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，不著毀罵者、不著讚歎者，不著損害者、不著饒益者，不著輕慢者、不著恭敬者。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩達一切法皆本性空，本性空中，無有毀罵、讚歎者故，無有損害、饒益者故，無有輕慢、恭敬者故。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時，於著不著亦無所著。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，永斷一切著不著故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所獲功德最上最妙不可思議，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已，復以殊勝布施、愛語、利行、同事成熟有情，復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土，由斯疾證所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，所獲功德最上最妙不可思議，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已，復以殊勝布施、愛語、利行、同事成熟有情，復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土，由斯疾證所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切有情若劣若勝、若好若醜起平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已，復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已，於一切法性皆得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已，普能安立一切有情，於一切法平等性中作大饒益。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於現法中得十方界一切如來、應、正等覺共所護念，亦得十方一切菩薩摩訶薩眾共所稱讚，亦得一切聲聞、獨覺修梵行者共所敬愛，亦為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不甞不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，所獲功德轉增轉勝，乃至無上正等菩提常無退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切有情若劣若勝、若好若醜起平等心。是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已，復起利益安樂之心。是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已，於一切法性皆得平等。是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已，普能安立一切有情，於一切法平等性中作大饒益。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於現法中得十方界一切如來、應、正等覺共所護念，亦得十方一切菩薩摩訶薩眾共所稱讚，亦得一切聲聞、獨覺修梵行者共所敬愛，亦為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不甞不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，所獲功德轉增轉勝，乃至無上正等菩提常無退轉。」

當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時，會中無量大苾芻眾從座而起，各持種種新淨上服奉獻世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時，會中無量大苾芻眾從座而起，各持種種新淨上服奉獻世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。

時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣，唯願世尊哀愍為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛微笑非無因緣，唯願世尊哀愍為說！」

爾時，佛告阿難陀言：「此從座起無量苾芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。是諸苾芻從此歿已，當生東方不動佛國，於彼佛所勤修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「此從座起無量苾芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。是諸苾芻從此歿已，當生東方不動佛國，於彼佛所勤修梵行。」

爾時，復有六十百千諸天子眾，聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆發無上正等覺心。世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行，慈氏如來皆為授記，當得無上正等菩提，轉正法輪度無量眾，皆令證得常樂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有六十百千諸天子眾，聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆發無上正等覺心。世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行，慈氏如來皆為授記，當得無上正等菩提，轉正法輪度無量眾，皆令證得常樂涅槃。

爾時，此間一切眾會，以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼眾會。彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝，當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及。時，此眾會無量百千諸有情類各發願言：「以我所修諸純淨業，願當往生彼彼佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此間一切眾會，以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼眾會。彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝，當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及。時，此眾會無量百千諸有情類各發願言：「以我所修諸純淨業，願當往生彼彼佛土。」

爾時，世尊知其心願即復微笑，面門又出種種色光。時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知其心願即復微笑，面門又出種種色光。時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。

爾時，佛告阿難陀言：「汝今見此從座而起無量百千諸有情不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝今見此從座而起無量百千諸有情不？」

阿難白言：「唯然！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「唯然！已見。」

佛告阿難：「是諸有情從此壽盡，隨彼願力各得往生彼彼佛土，於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提，在所生處常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行菩薩摩訶薩地，修行五眼、六神通，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智及餘菩薩摩訶薩行，得圓滿已，俱時成佛皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是諸有情從此壽盡，隨彼願力各得往生彼彼佛土，於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提，在所生處常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，精勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，安住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，安住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行菩薩摩訶薩地，修行五眼、六神通，修行佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智及餘菩薩摩訶薩行，得圓滿已，俱時成佛皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」