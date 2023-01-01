大般若波羅蜜多經卷第八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第八三藏法師玄奘奉 詔譯

初分轉生品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分轉生品第四之二

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得四靜慮及四無量、四無色定，於九等至次第超越，順逆入出自在遊戲，非諸聲聞、獨覺等境。是菩薩摩訶薩有時入初靜慮，從初靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入無所有處定，從無所有處定起入滅盡定，從滅盡定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅盡定，從滅盡定起入初靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得四靜慮及四無量、四無色定，於九等至次第超越，順逆入出自在遊戲，非諸聲聞、獨覺等境。是菩薩摩訶薩有時入初靜慮，從初靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅盡定，從滅盡定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅盡定，從滅盡定起入無所有處定，從無所有處定起入滅盡定，從滅盡定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅盡定，從滅盡定起入初靜慮。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸等至方便善巧，次第超越自在遊戲，然於其中無染無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸等至方便善巧，次第超越自在遊戲，然於其中無染無著。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖已得空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，雖已住苦、集、滅、道聖諦，雖已得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，雖已得空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，雖已住苦、集、滅、道聖諦，雖已得八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而不取預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，安住苦、集、滅、道聖諦，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，得預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，安住苦、集、滅、道聖諦，修行八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，得預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。

「舍利子！是菩薩摩訶薩雖已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖已住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖已住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖已修一切陀羅尼門、三摩地門，雖已修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，雖已修五眼、六神通，雖已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，雖已修無忘失法、恒住捨性，雖已修一切智、道相智、一切相智，而不取無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩雖已修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖已住內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，雖已住真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，雖已修一切陀羅尼門、三摩地門，雖已修極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，雖已修五眼、六神通，雖已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，雖已修無忘失法、恒住捨性，雖已修一切智、道相智、一切相智，而不取無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至修行一切智、道相智、一切相智，證得無上正等菩提。

「舍利子！一切聲聞、獨覺果智，即是菩薩摩訶薩忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切聲聞、獨覺果智，即是菩薩摩訶薩忍。

「舍利子當知！是菩薩摩訶薩住不退轉地，安住般若波羅蜜多能為斯事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子當知！是菩薩摩訶薩住不退轉地，安住般若波羅蜜多能為斯事。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩久已安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，嚴淨覩史多天宮。舍利子！當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖已得四靜慮、四無量、四無色定，已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已修空、無相、無願解脫門，已修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已修一切陀羅尼門、三摩地門，已修菩薩摩訶薩地，已修五眼、六神通，已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已修無忘失法、恒住捨性，已修一切智、道相智、一切相智，而於聖諦現未通達。舍利子當知！是菩薩摩訶薩一生所繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩久已安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，嚴淨覩史多天宮。舍利子！當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，雖已得四靜慮、四無量、四無色定，已得四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，已修空、無相、無願解脫門，已修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，已修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，已修一切陀羅尼門、三摩地門，已修菩薩摩訶薩地，已修五眼、六神通，已修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，已修無忘失法、恒住捨性，已修一切智、道相智、一切相智，而於聖諦現未通達。舍利子當知！是菩薩摩訶薩一生所繫。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，遊諸世界，從一佛國至一佛國，嚴淨佛土，安立有情於無上覺。舍利子！是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫，乃證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，遊諸世界，從一佛國至一佛國，嚴淨佛土，安立有情於無上覺。舍利子！是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫，乃證無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常勤精進饒益有情，口常不說引無義語，身、意不起引無義業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常勤精進饒益有情，口常不說引無義語，身、意不起引無義業。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，從一佛國至一佛國，斷諸有情三惡趣道，方便安立善趣道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，常勤精進饒益有情，從一佛國至一佛國，斷諸有情三惡趣道，方便安立善趣道中。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以布施波羅蜜多常為上首，勇猛修習，施諸有情一切樂具常無懈息，一切有情須食與食、須飲與飲、須乘與乘、須衣與衣、須花香與花香、須瓔珞與瓔珞、須房舍與房舍、須床榻與床榻、須臥具與臥具、須燈明與燈明、須財穀與財穀、須珍寶與珍寶、須伎樂與伎樂、須侍衛與侍衛，隨其所須種種資具，歡喜施與令無所乏，施已勸修三菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以布施波羅蜜多常為上首，勇猛修習，施諸有情一切樂具常無懈息，一切有情須食與食、須飲與飲、須乘與乘、須衣與衣、須花香與花香、須瓔珞與瓔珞、須房舍與房舍、須床榻與床榻、須臥具與臥具、須燈明與燈明、須財穀與財穀、須珍寶與珍寶、須伎樂與伎樂、須侍衛與侍衛，隨其所須種種資具，歡喜施與令無所乏，施已勸修三菩提道。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以淨戒波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具身、語、意清淨律儀，勸諸有情亦令修習如是律儀，令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以淨戒波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具身、語、意清淨律儀，勸諸有情亦令修習如是律儀，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以安忍波羅蜜多常為上首，勇猛修習，遠離一切忿恚等心，勸諸有情亦令修習如是安忍，令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以安忍波羅蜜多常為上首，勇猛修習，遠離一切忿恚等心，勸諸有情亦令修習如是安忍，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以精進波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具足修行一切善法，勸諸有情亦令修習如是精進，令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以精進波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具足修行一切善法，勸諸有情亦令修習如是精進，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以靜慮波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切勝奢摩他，勸諸有情亦令修習如是勝定，令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以靜慮波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切勝奢摩他，勸諸有情亦令修習如是勝定，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以般若波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切毘鉢舍那，勸諸有情亦令修習如是勝慧，令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多，而以般若波羅蜜多常為上首，勇猛修習，具修一切毘鉢舍那，勸諸有情亦令修習如是勝慧，令速圓滿。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧化身如佛，遍入地獄、傍生、鬼界、若人、若天，隨其類音為說正法，令獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，方便善巧化身如佛，遍入地獄、傍生、鬼界、若人、若天，隨其類音為說正法，令獲殊勝利益安樂。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，化身如佛，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，為諸有情宣說正法，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法、嚴淨佛土，周覽十方最勝佛土微妙淨相，而便自起最極莊嚴清淨佛土，於中安處一生所繫諸大菩薩，令速證得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，化身如佛，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，為諸有情宣說正法，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法、嚴淨佛土，周覽十方最勝佛土微妙淨相，而便自起最極莊嚴清淨佛土，於中安處一生所繫諸大菩薩，令速證得所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，具三十二大丈夫相、八十隨好，圓滿莊嚴，諸根猛利最勝清淨，眾生見者無不愛敬起清淨心，因斯勸導，隨其根欲令漸證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，具三十二大丈夫相、八十隨好，圓滿莊嚴，諸根猛利最勝清淨，眾生見者無不愛敬起清淨心，因斯勸導，隨其根欲令漸證得三乘涅槃。

「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應學清淨身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，應學清淨身、語、意業。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖得諸根最勝明利，而不恃此自重輕他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，雖得諸根最勝明利，而不恃此自重輕他。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，恒住施戒波羅蜜多，於一切時不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，恒住施戒波羅蜜多，於一切時不墮惡趣。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，常不捨離十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地，常不捨離十善業道。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，作轉輪王成就七寶，以法教化不以非法，安立有情於十善道，亦以財寶施諸貧乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，作轉輪王成就七寶，以法教化不以非法，安立有情於十善道，亦以財寶施諸貧乏。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，受多百千轉輪王報，值遇無量百千諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多，受多百千轉輪王報，值遇無量百千諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常為邪見盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至無上正等菩提，此法照明曾不捨離。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於諸佛法常得現起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，常為邪見盲冥有情作法照明，亦持此明常以自照，乃至無上正等菩提，此法照明曾不捨離。舍利子！是菩薩摩訶薩由此因緣，於諸佛法常得現起。

「是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於身、語、意三有罪業無容暫起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於身、語、意三有罪業無容暫起。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是身，我由此故而起身業；此是語，我由此故而起語業；此是意，我由此故而起意業。』舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業。又，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得身、語、意及彼業者，便起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，若起此心不名菩薩摩訶薩。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，生此念者無有是處。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，起身、語、意三種麁重無有是處。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨一切身麁重故，能淨一切語麁重故，能淨一切意麁重故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！若菩薩摩訶薩作如是念：『此是身，我由此故而起身業；此是語，我由此故而起語業；此是意，我由此故而起意業。』舍利子！如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業、有罪語業、有罪意業。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不得身及身業，不得語及語業，不得意及意業。又，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，得身、語、意及彼業者，便起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，若起此心不名菩薩摩訶薩。是故，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，生此念者無有是處。又，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，起身、語、意三種麁重無有是處。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨一切身麁重故，能淨一切語麁重故，能淨一切意麁重故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能淨身、語、意三種麁重？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身及身麁重，不得語及語麁重，不得意及意麁重。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重。又，舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心，常樂受持十善業道，不起聲聞心，不起獨覺心，於諸有情恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲與其樂。舍利子！我亦說如是菩薩摩訶薩，能淨身、語、意三種麁重，利樂有情心力勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身及身麁重，不得語及語麁重，不得意及意麁重。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，能淨身、語、意三種麁重。又，舍利子！若菩薩摩訶薩從初發心，常樂受持十善業道，不起聲聞心，不起獨覺心，於諸有情恒起悲心欲拔其苦，恒起慈心欲與其樂。舍利子！我亦說如是菩薩摩訶薩，能淨身、語、意三種麁重，利樂有情心力勝故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨菩提道。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨菩提道。」爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩菩提道？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身業及身麁重，不得語業及語麁重，不得意業及意麁重，不得布施波羅蜜多，不得淨戒波羅蜜多，不得安忍波羅蜜多，不得精進波羅蜜多，不得靜慮波羅蜜多，不得般若波羅蜜多，不得聲聞，不得獨覺，不得菩薩，不得如來。舍利子！是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故？以菩提道於一切法皆不得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，不得身業及身麁重，不得語業及語麁重，不得意業及意麁重，不得布施波羅蜜多，不得淨戒波羅蜜多，不得安忍波羅蜜多，不得精進波羅蜜多，不得靜慮波羅蜜多，不得般若波羅蜜多，不得聲聞，不得獨覺，不得菩薩，不得如來。舍利子！是名菩薩摩訶薩菩提道。何以故？以菩提道於一切法皆不得故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣菩提道無能制者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣菩提道無能制者。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多，趣菩提道無能制者？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不著眼觸為緣所生諸受，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不著內空，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著四靜慮，不著四無量、四無色定；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著一切陀羅尼門，不著一切三摩地門；不著極喜地，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不著三十二大士相，不著八十隨好；不著無忘失法，不著恒住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，不著色，不著受、想、行、識；不著眼處，不著耳、鼻、舌、身、意處；不著色處，不著聲、香、味、觸、法處；不著眼界，不著耳、鼻、舌、身、意界；不著色界，不著聲、香、味、觸、法界；不著眼識界，不著耳、鼻、舌、身、意識界；不著眼觸，不著耳、鼻、舌、身、意觸；不著眼觸為緣所生諸受，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受；不著地界，不著水、火、風、空、識界；不著因緣，不著等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法；不著無明，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱；不著布施波羅蜜多，不著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不著內空，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；不著真如，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；不著四念住，不著四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；不著苦聖諦，不著集、滅、道聖諦；不著四靜慮，不著四無量、四無色定；不著八解脫，不著八勝處、九次第定、十遍處；不著空解脫門，不著無相、無願解脫門；不著一切陀羅尼門，不著一切三摩地門；不著極喜地，不著離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；不著五眼，不著六神通；不著佛十力，不著四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；不著三十二大士相，不著八十隨好；不著無忘失法，不著恒住捨性；不著一切智，不著道相智、一切相智；不著預流果，不著一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提；不著一切菩薩摩訶薩行，不著諸佛無上正等菩提。

「舍利子！由是緣故，諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛，趣菩提道無能制者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由是緣故，諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛，趣菩提道無能制者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智智。成勝智故，關閉一切險惡趣門，不受人天貧窮下賤，諸根具足形貌端嚴，世間天、人、阿素洛等，咸共尊重、恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智智。成勝智故，關閉一切險惡趣門，不受人天貧窮下賤，諸根具足形貌端嚴，世間天、人、阿素洛等，咸共尊重、恭敬供養。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，普聞彼佛所說正法，普見彼會一切聲聞、菩薩僧等，亦見彼土清淨功德莊嚴之相。舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，不起世界想，不起如來想，不起正法想，不起菩薩想，不起聲聞想，不起獨覺想，不起自想，不起他想，不起佛土想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，普聞彼佛所說正法，普見彼會一切聲聞、菩薩僧等，亦見彼土清淨功德莊嚴之相。舍利子！是菩薩摩訶薩成此智故，不起世界想，不起如來想，不起正法想，不起菩薩想，不起聲聞想，不起獨覺想，不起自想，不起他想，不起佛土想。

「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩由此智故，雖行布施波羅蜜多，而不得布施波羅蜜多；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩由此智故，雖行布施波羅蜜多，而不得布施波羅蜜多；雖行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不得淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住內空，而不得內空；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不得外空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住內空，而不得內空；雖住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，而不得外空乃至無性自性空。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住真如，而不得真如；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不得法界乃至不思議界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住真如，而不得真如；雖住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，而不得法界乃至不思議界。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四念住，而不得四念住；雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而不得四正斷乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四念住，而不得四念住；雖修四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而不得四正斷乃至八聖道支。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住苦聖諦，而不得苦聖諦；雖住集、滅、道聖諦而不得集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖住苦聖諦，而不得苦聖諦；雖住集、滅、道聖諦而不得集、滅、道聖諦。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四靜慮，而不得四靜慮；雖修四無量、四無色定，而不得四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修四靜慮，而不得四靜慮；雖修四無量、四無色定，而不得四無量、四無色定。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修八解脫，而不得八解脫；雖修八勝處、九次第定、十遍處，而不得八勝處、九次第定、十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修八解脫，而不得八解脫；雖修八勝處、九次第定、十遍處，而不得八勝處、九次第定、十遍處。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修空解脫門，而不得空解脫門；雖修無相、無願解脫門，而不得無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修空解脫門，而不得空解脫門；雖修無相、無願解脫門，而不得無相、無願解脫門。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切陀羅尼門，而不得一切陀羅尼門；雖修一切三摩地門，而不得一切三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切陀羅尼門，而不得一切陀羅尼門；雖修一切三摩地門，而不得一切三摩地門。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修極喜地，而不得極喜地；雖修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而不得離垢地乃至法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修極喜地，而不得極喜地；雖修離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，而不得離垢地乃至法雲地。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修五眼，而不得五眼；雖修六神通，而不得六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修五眼，而不得五眼；雖修六神通，而不得六神通。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修佛十力，而不得佛十力；雖修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而不得四無所畏乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修佛十力，而不得佛十力；雖修四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而不得四無所畏乃至十八佛不共法。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修三十二大士相，而不得三十二大士相；雖修八十隨好，而不得八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修三十二大士相，而不得三十二大士相；雖修八十隨好，而不得八十隨好。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修無忘失法，而不得無忘失法；雖修恒住捨性，而不得恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修無忘失法，而不得無忘失法；雖修恒住捨性，而不得恒住捨性。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切智，而不得一切智；雖修道相智、一切相智，而不得道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切智，而不得一切智；雖修道相智、一切相智，而不得道相智、一切相智。

「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切菩薩摩訶薩行，而不得一切菩薩摩訶薩行；雖修諸佛無上正等菩提，而不得諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩由此智故，雖修一切菩薩摩訶薩行，而不得一切菩薩摩訶薩行；雖修諸佛無上正等菩提，而不得諸佛無上正等菩提。

「舍利子！是名菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖能圓滿一切佛法，而於諸法無執無取，以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是名菩薩摩訶薩所成勝智。諸菩薩摩訶薩由成此智，速能圓滿一切佛法，雖能圓滿一切佛法，而於諸法無執無取，以一切法自性空故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，得淨五眼。何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，得淨五眼。何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨肉眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨肉眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四百、五百、六百乃至千踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見一贍部洲；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見小千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見中千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見大千世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三百踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四百、五百、六百乃至千踰繕那；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見一贍部洲；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見二大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見三大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見四大洲界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見小千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見中千世界；有菩薩摩訶薩得淨肉眼，明了能見大千世界。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨肉眼。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨天眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨天眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切四大王眾天天眼所見，亦如實知；能見一切三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切梵眾天天眼所見，亦如實知；能見一切梵輔天、梵會天、大梵天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切光天天眼所見，亦如實知；能見一切少光天、無量光天、極光淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切淨天天眼所見，亦如實知；能見一切少淨天、無量淨天、遍淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切廣天天眼所見，亦如實知；能見一切少廣天、無量廣天、廣果天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無想有情天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無繁天天眼所見，亦如實知；能見一切無熱天、善現天、善見天、色究竟天天眼所見，亦如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切四大王眾天天眼所見，亦如實知；能見一切三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切梵眾天天眼所見，亦如實知；能見一切梵輔天、梵會天、大梵天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切光天天眼所見，亦如實知；能見一切少光天、無量光天、極光淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切淨天天眼所見，亦如實知；能見一切少淨天、無量淨天、遍淨天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切廣天天眼所見，亦如實知；能見一切少廣天、無量廣天、廣果天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無想有情天天眼所見，亦如實知。諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見一切無繁天天眼所見，亦如實知；能見一切無熱天、善現天、善見天、色究竟天天眼所見，亦如實知。

「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼所見，一切四大王眾天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知。舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見十方殑伽沙等諸世界中，諸有情類死此生彼，亦如實知。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼所見，一切四大王眾天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知。舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨天眼，能見十方殑伽沙等諸世界中，諸有情類死此生彼，亦如實知。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨天眼。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨慧眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨慧眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨慧眼，不見有法若有為、若無為，不見有法若有漏、若無漏，不見有法若世間、若出世間，不見有法若有罪、若無罪，不見有法若雜染、若清淨，不見有法若有色、若無色，不見有法若有對、若無對，不見有法若過去、若未來、若現在，不見有法若欲界繫、若色界繫、若無色界繫，不見有法若善、若不善、若無記，不見有法若見所斷、若修所斷、若非所斷，不見有法若學、若無學、若非學非無學，乃至一切法若自性、若差別都無所見。舍利子！是菩薩摩訶薩得淨慧眼，於一切法非見非不見、非聞非不聞、非覺非不覺、非識非不識。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨慧眼，不見有法若有為、若無為，不見有法若有漏、若無漏，不見有法若世間、若出世間，不見有法若有罪、若無罪，不見有法若雜染、若清淨，不見有法若有色、若無色，不見有法若有對、若無對，不見有法若過去、若未來、若現在，不見有法若欲界繫、若色界繫、若無色界繫，不見有法若善、若不善、若無記，不見有法若見所斷、若修所斷、若非所斷，不見有法若學、若無學、若非學非無學，乃至一切法若自性、若差別都無所見。舍利子！是菩薩摩訶薩得淨慧眼，於一切法非見非不見、非聞非不聞、非覺非不覺、非識非不識。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨慧眼。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨法眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨法眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼，能如實知補特伽羅種種差別。謂如實知：此是隨信行，此是隨法行，此是無相行，此住空，此住無相，此住無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼，能如實知補特伽羅種種差別。謂如實知：此是隨信行，此是隨法行，此是無相行，此住空，此住無相，此住無願。

「又如實知：此由空解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。薩迦耶見、戒禁取、疑，是謂三結。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，是謂五順上分結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由空解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。薩迦耶見、戒禁取、疑，是謂三結。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。色貪、無色貪、無明、慢、掉舉，是謂五順上分結。

「又如實知：此由無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由空、無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由空、無相解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由空、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由空、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「又如實知：此由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知：此由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見永斷三結，得預流果。復由初得修道，薄欲貪、瞋，得一來果。復由上品修道，盡欲貪、瞋，得不還果。復由增上修道，盡五順上分結，得阿羅漢果。

「舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：如是一類補特伽羅，由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見能如實知所有集法皆是滅法。由知此故，得勝五根斷諸煩惱，展轉證得獨覺菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：如是一類補特伽羅，由空、無相、無願解脫門起五根，由五根起無間定，由無間定起解脫智見，由解脫智見能如實知所有集法皆是滅法。由知此故，得勝五根斷諸煩惱，展轉證得獨覺菩提。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩最初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成就信根、精進根及方便善巧故，思受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，住如是處成熟有情，隨諸有情心所愛樂，能施種種上妙樂具，亦能嚴淨種種佛土，亦以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，不墮聲聞、獨覺等地，乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩最初發心，修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成就信根、精進根及方便善巧故，思受身增長善法。是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，住如是處成熟有情，隨諸有情心所愛樂，能施種種上妙樂具，亦能嚴淨種種佛土，亦以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，不墮聲聞、獨覺等地，乃至無上正等菩提終不退轉。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記；此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉；此菩薩摩訶薩已住不退轉地，此菩薩摩訶薩未住不退轉地；此菩薩摩訶薩神通已圓滿，此菩薩摩訶薩神通未圓滿；此菩薩摩訶薩神通已圓滿故，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩神通未圓滿故，不能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩已得神通，此菩薩摩訶薩未得神通；此菩薩摩訶薩已得無生法忍，此菩薩摩訶薩未得無生法忍；此菩薩摩訶薩已得殊勝根，此菩薩摩訶薩未得殊勝根；此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土，此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土；此菩薩摩訶薩已成熟有情，此菩薩摩訶薩未成熟有情；此菩薩摩訶薩已得大願，此菩薩摩訶薩未得大願；此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽，此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽；此菩薩摩訶薩已親近諸佛，此菩薩摩訶薩未親近諸佛；此菩薩摩訶薩壽命無量，此菩薩摩訶薩壽命有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧；此菩薩摩訶薩專修利他行，此菩薩摩訶薩兼修自利行；此菩薩摩訶薩有難行苦行，此菩薩摩訶薩無難行苦行；此菩薩摩訶薩為一生所繫，此菩薩摩訶薩為多生所繫；此菩薩摩訶薩已住最後有，此菩薩摩訶薩未住最後有；此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座，此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座；此菩薩摩訶薩無魔來嬈，此菩薩摩訶薩有魔來嬈。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知：此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記；此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉，此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉；此菩薩摩訶薩已住不退轉地，此菩薩摩訶薩未住不退轉地；此菩薩摩訶薩神通已圓滿，此菩薩摩訶薩神通未圓滿；此菩薩摩訶薩神通已圓滿故，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩神通未圓滿故，不能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；此菩薩摩訶薩已得神通，此菩薩摩訶薩未得神通；此菩薩摩訶薩已得無生法忍，此菩薩摩訶薩未得無生法忍；此菩薩摩訶薩已得殊勝根，此菩薩摩訶薩未得殊勝根；此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土，此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土；此菩薩摩訶薩已成熟有情，此菩薩摩訶薩未成熟有情；此菩薩摩訶薩已得大願，此菩薩摩訶薩未得大願；此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽，此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽；此菩薩摩訶薩已親近諸佛，此菩薩摩訶薩未親近諸佛；此菩薩摩訶薩壽命無量，此菩薩摩訶薩壽命有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量；此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧，此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧；此菩薩摩訶薩專修利他行，此菩薩摩訶薩兼修自利行；此菩薩摩訶薩有難行苦行，此菩薩摩訶薩無難行苦行；此菩薩摩訶薩為一生所繫，此菩薩摩訶薩為多生所繫；此菩薩摩訶薩已住最後有，此菩薩摩訶薩未住最後有；此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座，此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座；此菩薩摩訶薩無魔來嬈，此菩薩摩訶薩有魔來嬈。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨法眼。」

爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨佛眼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得淨佛眼？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩菩提心無間，入金剛喻定，得一切相智，成就佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德，爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼，超過一切聲聞、獨覺智慧境界，無所不見、無所不聞、無所不覺、無所不識，於一切法見一切相。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子！諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩菩提心無間，入金剛喻定，得一切相智，成就佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德，爾時成就無障無礙解脫佛眼。諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼，超過一切聲聞、獨覺智慧境界，無所不見、無所不聞、無所不覺、無所不識，於一切法見一切相。舍利子！是為菩薩摩訶薩得淨佛眼。舍利子！諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼。

「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？舍利子！如是六種波羅蜜多，總攝一切清淨善法，謂聲聞善法、獨覺善法、菩薩善法、如來善法。舍利子！若正問言：『何法能攝一切善法？』應正答言：『甚深般若波羅蜜多。』何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多是諸善法生母、養母，能生能養布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及五眼等無量無邊不可思議勝功德故。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當學般若波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當學如是清淨五眼。舍利子！若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼，定得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。何以故？舍利子！如是六種波羅蜜多，總攝一切清淨善法，謂聲聞善法、獨覺善法、菩薩善法、如來善法。舍利子！若正問言：『何法能攝一切善法？』應正答言：『甚深般若波羅蜜多。』何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多是諸善法生母、養母，能生能養布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及五眼等無量無邊不可思議勝功德故。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼，當學般若波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當學如是清淨五眼。舍利子！若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼，定得無上正等菩提。