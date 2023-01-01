大般若波羅蜜多經卷第七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第七三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相應品第三之四

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為入正性離生故修行般若波羅蜜多，不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多，不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為入正性離生故修行般若波羅蜜多，不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多，不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多，不為集、滅、道聖諦故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為四靜慮故修行般若波羅蜜多，不為四無量、四無色定故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為八解脫故修行般若波羅蜜多，不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為八解脫故修行般若波羅蜜多，不為八勝處、九次第定、十遍處故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為空解脫門故修行般若波羅蜜多，不為無相、無願解脫門故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多，不為一切三摩地門故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多，不為一切三摩地門故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為極喜地故修行般若波羅蜜多，不為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為極喜地故修行般若波羅蜜多，不為離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為肉眼故修行般若波羅蜜多，不為天眼、慧眼、法眼、佛眼故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為肉眼故修行般若波羅蜜多，不為天眼、慧眼、法眼、佛眼故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為三十二大士相故修行般若波羅蜜多，不為八十隨好故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為三十二大士相故修行般若波羅蜜多，不為八十隨好故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為無忘失法故修行般若波羅蜜多，不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切智故修行般若波羅蜜多，不為道相智、一切相智、一切相微妙智故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切智故修行般若波羅蜜多，不為道相智、一切相智、一切相微妙智故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為超越預流果故修行般若波羅蜜多，不為超越一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為超越預流果故修行般若波羅蜜多，不為超越一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提故修行般若波羅蜜多。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多，不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多，不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多。

「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見諸法性差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見諸法性差別故。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳智證通故修行般若波羅蜜多，不為他心智證通故修行般若波羅蜜多，不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多，不為神境智證通故修行般若波羅蜜多，不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見有所修般若波羅蜜多，況當見有菩薩如來所修六神通事！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳智證通故修行般若波羅蜜多，不為他心智證通故修行般若波羅蜜多，不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多，不為神境智證通故修行般若波羅蜜多，不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見有所修般若波羅蜜多，況當見有菩薩如來所修六神通事！

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我以天眼智證通，遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。』不作是念：『我以神境智證通，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我以天眼智證通，遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事。』不作是念：『我以神境智證通，遍至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬、尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，善能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔不得其便，所有煩惱皆能伏滅，世間眾事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺，及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘一切聲聞、獨覺，皆共擁衛如是菩薩，諸有所為令無障礙，身心疾惱咸得痊除，設有罪業，於當來世應招苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，善能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔不得其便，所有煩惱皆能伏滅，世間眾事所欲隨意。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺，及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，及餘一切聲聞、獨覺，皆共擁衛如是菩薩，諸有所為令無障礙，身心疾惱咸得痊除，設有罪業，於當來世應招苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲遍故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故，少用加行便能引發最勝自在陀羅尼門、三摩地門，令速現起，隨所生處常得奉事一切如來、應、正等覺，乃至證得所求無上正等菩提，於其中間常不離佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故，少用加行便能引發最勝自在陀羅尼門、三摩地門，令速現起，隨所生處常得奉事一切如來、應、正等覺，乃至證得所求無上正等菩提，於其中間常不離佛。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無數不可思議微妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，與如是般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無數不可思議微妙功德。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我於法界若疾現等覺、若不疾現等覺。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有法離法界者，不見法界離諸法有，亦不見諸法即是法界，不見法界即是諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『我於法界若疾現等覺、若不疾現等覺。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有法離法界者，不見法界離諸法有，亦不見諸法即是法界，不見法界即是諸法。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『法界能為諸法因緣。』不作是念：『諸法能為法界因緣。』諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『此法能證法界，此法不能證法界。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩尚不見法，況見有法能證法界或不能證！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『法界能為諸法因緣。』不作是念：『諸法能為法界因緣。』諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不作是念：『此法能證法界，此法不能證法界。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩尚不見法，況見有法能證法界或不能證！

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色與空相應，亦不見空與色相應；不見受、想、行、識與空相應，亦不見空與受、想、行、識相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色與空相應，亦不見空與色相應；不見受、想、行、識與空相應，亦不見空與受、想、行、識相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼處與空相應，亦不見空與眼處相應；不見耳、鼻、舌、身、意處與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意處相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼處與空相應，亦不見空與眼處相應；不見耳、鼻、舌、身、意處與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意處相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色處與空相應，亦不見空與色處相應；不見聲、香、味、觸、法處與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法處相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色處與空相應，亦不見空與色處相應；不見聲、香、味、觸、法處與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法處相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼界與空相應，亦不見空與眼界相應；不見耳、鼻、舌、身、意界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意界相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼界與空相應，亦不見空與眼界相應；不見耳、鼻、舌、身、意界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色界與空相應，亦不見空與色界相應；不見聲、香、味、觸、法界與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法界相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見色界與空相應，亦不見空與色界相應；不見聲、香、味、觸、法界與空相應，亦不見空與聲、香、味、觸、法界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼識界與空相應，亦不見空與眼識界相應；不見耳、鼻、舌、身、意識界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意識界相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼識界與空相應，亦不見空與眼識界相應；不見耳、鼻、舌、身、意識界與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意識界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸與空相應，亦不見空與眼觸相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸與空相應，亦不見空與眼觸相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見眼觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應；不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受與空相應，亦不見空與耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見地界與空相應，亦不見空與地界相應；不見水、火、風、空、識界與空相應，亦不見空與水、火、風、空、識界相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見地界與空相應，亦不見空與地界相應；不見水、火、風、空、識界與空相應，亦不見空與水、火、風、空、識界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見因緣與空相應，亦不見空與因緣相應；不見等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法與空相應，亦不見空與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見因緣與空相應，亦不見空與因緣相應；不見等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法與空相應，亦不見空與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無明與空相應，亦不見空與無明相應；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與空相應，亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無明與空相應，亦不見空與無明相應；不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱與空相應，亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多與空相應，亦不見空與布施波羅蜜多相應；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與空相應，亦不見空與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見布施波羅蜜多與空相應，亦不見空與布施波羅蜜多相應；不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多與空相應，亦不見空與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空與空相應，亦不見空與內空相應；不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與空相應，亦不見空與外空乃至無性自性空相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見內空與空相應，亦不見空與內空相應；不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空與空相應，亦不見空與外空乃至無性自性空相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見真如與空相應，亦不見空與真如相應；不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界與空相應，亦不見空與法界乃至不思議界相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見真如與空相應，亦不見空與真如相應；不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界與空相應，亦不見空與法界乃至不思議界相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四念住與空相應，亦不見空與四念住相應；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與空相應，亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四念住與空相應，亦不見空與四念住相應；不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支與空相應，亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦與空相應，亦不見空與苦聖諦相應；不見集、滅、道聖諦與空相應，亦不見空與集、滅、道聖諦相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見苦聖諦與空相應，亦不見空與苦聖諦相應；不見集、滅、道聖諦與空相應，亦不見空與集、滅、道聖諦相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四靜慮與空相應，亦不見空與四靜慮相應；不見四無量、四無色定與空相應，亦不見空與四無量、四無色定相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見四靜慮與空相應，亦不見空與四靜慮相應；不見四無量、四無色定與空相應，亦不見空與四無量、四無色定相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見八解脫與空相應，亦不見空與八解脫相應；不見八勝處、九次第定、十遍處與空相應，亦不見空與八勝處、九次第定、十遍處相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見八解脫與空相應，亦不見空與八解脫相應；不見八勝處、九次第定、十遍處與空相應，亦不見空與八勝處、九次第定、十遍處相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見空解脫門與空相應，亦不見空與空解脫門相應；不見無相、無願解脫門與空相應，亦不見空與無相、無願解脫門相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見空解脫門與空相應，亦不見空與空解脫門相應；不見無相、無願解脫門與空相應，亦不見空與無相、無願解脫門相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門與空相應，亦不見空與一切陀羅尼門相應；不見一切三摩地門與空相應，亦不見空與一切三摩地門相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切陀羅尼門與空相應，亦不見空與一切陀羅尼門相應；不見一切三摩地門與空相應，亦不見空與一切三摩地門相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見極喜地與空相應，亦不見空與極喜地相應；不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與空相應，亦不見空與離垢地乃至法雲地相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見極喜地與空相應，亦不見空與極喜地相應；不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地與空相應，亦不見空與離垢地乃至法雲地相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見五眼與空相應，亦不見空與五眼相應；不見六神通與空相應，亦不見空與六神通相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見五眼與空相應，亦不見空與五眼相應；不見六神通與空相應，亦不見空與六神通相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見佛十力與空相應，亦不見空與佛十力相應；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法與空相應，亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見佛十力與空相應，亦不見空與佛十力相應；不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法與空相應，亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見三十二大士相與空相應，亦不見空與三十二大士相相應；不見八十隨好與空相應，亦不見空與八十隨好相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見三十二大士相與空相應，亦不見空與三十二大士相相應；不見八十隨好與空相應，亦不見空與八十隨好相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無忘失法與空相應，亦不見空與無忘失法相應；不見恒住捨性與空相應，亦不見空與恒住捨性相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見無忘失法與空相應，亦不見空與無忘失法相應；不見恒住捨性與空相應，亦不見空與恒住捨性相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切智與空相應，亦不見空與一切智相應；不見道相智、一切相智與空相應，亦不見空與道相智、一切相智相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切智與空相應，亦不見空與一切智相應；不見道相智、一切相智與空相應，亦不見空與道相智、一切相智相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見預流果與空相應，亦不見空與預流果相應；不見一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與空相應，亦不見空與一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見預流果與空相應，亦不見空與預流果相應；不見一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提與空相應，亦不見空與一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提相應。

「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行與空相應，亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應；不見諸佛無上正等菩提與空相應，亦不見空與諸佛無上正等菩提相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見一切菩薩摩訶薩行與空相應，亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應；不見諸佛無上正等菩提與空相應，亦不見空與諸佛無上正等菩提相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，若能如是相應，是為第一與空相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，若能如是相應，是為第一與空相應。

「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，由與如是空相應故，不墮聲聞、獨覺等地，嚴淨佛土、成熟有情，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，由與如是空相應故，不墮聲聞、獨覺等地，嚴淨佛土、成熟有情，速證無上正等菩提。

「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，諸相應中與般若波羅蜜多相應為最第一、最尊最勝、最上最妙、最高最極、無上無上上、無等無等等。何以故？舍利子！此般若波羅蜜多相應最第一故，即是空相應，即是無相相應，即是無願相應，由此因緣最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，諸相應中與般若波羅蜜多相應為最第一、最尊最勝、最上最妙、最高最極、無上無上上、無等無等等。何以故？舍利子！此般若波羅蜜多相應最第一故，即是空相應，即是無相相應，即是無願相應，由此因緣最為第一。

「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，與如是般若波羅蜜多相應時，當知即為受記作佛，若近受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，與如是般若波羅蜜多相應時，當知即為受記作佛，若近受記。

「舍利子！是菩薩摩訶薩由此相應，能為無量無數無邊有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩由此相應，能為無量無數無邊有情作大饒益。

「舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我與般若波羅蜜多相應。』不作是念：『我得受記，定當作佛，若近受記。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能成熟有情。』亦不作是念：『我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我與般若波羅蜜多相應。』不作是念：『我得受記，定當作佛，若近受記。』不作是念：『我能嚴淨佛土。』不作是念：『我能成熟有情。』亦不作是念：『我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。』

「何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法離於法界，不見法界離於諸法，不見諸法即是法界，不見法界即是諸法，不見有法修行般若波羅蜜多，不見有法得佛授記，不見有法當得無上正等菩提，不見有法嚴淨佛土，不見有法成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法離於法界，不見法界離於諸法，不見諸法即是法界，不見法界即是諸法，不見有法修行般若波羅蜜多，不見有法得佛授記，不見有法當得無上正等菩提，不見有法嚴淨佛土，不見有法成熟有情。

「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不起我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、見者想故。所以者何？我、有情等畢竟不生亦復不滅，彼既畢竟不生不滅，云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不起我想、有情想、命者想、生者想、養者想、士夫想、補特伽羅想、意生想、儒童想、作者想、使作者想、起者想、使起者想、受者想、使受者想、知者想、見者想故。所以者何？我、有情等畢竟不生亦復不滅，彼既畢竟不生不滅，云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利！

「舍利子！是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多，不見有情滅故修行般若波羅蜜多，知諸有情空故修行般若波羅蜜多，知諸有情非我故修行般若波羅蜜多，知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多，知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多，知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多，不見有情滅故修行般若波羅蜜多，知諸有情空故修行般若波羅蜜多，知諸有情非我故修行般若波羅蜜多，知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多，知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多，知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多。

「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中，與空相應最為第一，與般若波羅蜜多相應最尊最勝，無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中，與空相應最為第一，與般若波羅蜜多相應最尊最勝，無能及者。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是相應，普能引發如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是相應，普能引發如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是般若波羅蜜多相應故，畢竟不起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧障礙之心；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，任運現前無間無斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是般若波羅蜜多相應故，畢竟不起慳貪、犯戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧障礙之心；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，任運現前無間無斷。」

初分轉生品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分轉生品第四之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從何處沒來生此間？從此處沒當生何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從何處沒來生此間？從此處沒當生何處？」

佛告具壽舍利子言：「安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，有從他方佛土沒來生此間，有從覩史多天沒來生此間，有從人中沒生此人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，有從他方佛土沒來生此間，有從覩史多天沒來生此間，有從人中沒生此人中。

「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從他方佛土沒來生此者，是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故，轉生便得深妙法門疾現在前，從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應，在所生處常得值佛，供養恭敬、尊重讚歎，能令般若波羅蜜多漸得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從他方佛土沒來生此者，是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應。由與般若波羅蜜多相應故，轉生便得深妙法門疾現在前，從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應，在所生處常得值佛，供養恭敬、尊重讚歎，能令般若波羅蜜多漸得圓滿。

「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從覩史多天沒來生此者，是菩薩摩訶薩多為一生所繫，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自在現前常不忘失，亦於一切陀羅尼門、三摩地門自在現前常不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從覩史多天沒來生此者，是菩薩摩訶薩多為一生所繫，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多自在現前常不忘失，亦於一切陀羅尼門、三摩地門自在現前常不忘失。

「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從人中沒生人中者，是菩薩摩訶薩除不退轉，其根昧鈍，雖勤修般若波羅蜜多，而不能速與般若波羅蜜多相應，又於一切陀羅尼門、三摩地門未得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從人中沒生人中者，是菩薩摩訶薩除不退轉，其根昧鈍，雖勤修般若波羅蜜多，而不能速與般若波羅蜜多相應，又於一切陀羅尼門、三摩地門未得自在。

「又，舍利子！汝後所問『安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從此間沒當生何處？』者，舍利子！是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故，從此處沒生餘佛土，從一佛國至一佛國，在在生處常得值遇諸佛世尊，供養恭敬、尊重讚歎，乃至無上正等菩提終不離佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！汝後所問『安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，從此間沒當生何處？』者，舍利子！是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故，從此處沒生餘佛土，從一佛國至一佛國，在在生處常得值遇諸佛世尊，供養恭敬、尊重讚歎，乃至無上正等菩提終不離佛。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩無方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天，隨彼壽盡來生人間，值遇諸佛，供養恭敬、尊重讚歎。雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩無方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天，隨彼壽盡來生人間，值遇諸佛，供養恭敬、尊重讚歎。雖行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故，捨諸靜慮而生欲界。當知是菩薩摩訶薩，亦諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮，亦能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩無方便善巧故，捨諸靜慮而生欲界。當知是菩薩摩訶薩，亦諸根昧鈍不甚明利，諸有所為非極善巧。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，隨所生處常遇如來、應、正等覺，供養恭敬、尊重讚歎，常不遠離甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，隨所生處常遇如來、應、正等覺，供養恭敬、尊重讚歎，常不遠離甚深般若波羅蜜多。當知是菩薩摩訶薩，此賢劫中定得無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界若剎帝利大族、若婆羅門大族、若長者大族、若居士大族，為欲成熟諸有情故，不為貪染後有故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，還生欲界若剎帝利大族、若婆羅門大族、若長者大族、若居士大族，為欲成熟諸有情故，不為貪染後有故生。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，為欲成熟諸有情故，及為嚴淨諸佛土故，常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不隨靜慮、無量、無色勢力而生，或生四大王眾天，或生三十三天，或生夜摩天，或生覩史多天，或生樂變化天，或生他化自在天，為欲成熟諸有情故，及為嚴淨諸佛土故，常值諸佛，供養恭敬、尊重讚歎無空過者。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故，於此處沒生梵世中作大梵王，威德熾盛過餘梵眾多百千倍。從自天處遊諸佛土，從一佛國至一佛國，其中有菩薩摩訶薩，未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提，已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪，為欲利樂諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定。是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故，於此處沒生梵世中作大梵王，威德熾盛過餘梵眾多百千倍。從自天處遊諸佛土，從一佛國至一佛國，其中有菩薩摩訶薩，未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提，已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪，為欲利樂諸有情故。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩一生所繫，有方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量、無色勢力而生，現前奉事親近供養現在如來、應、正等覺，於是佛所勤修梵行，從此處沒生覩史多天。盡彼壽量，諸根無缺，具念正知，無量無數百千俱胝那庾多天眾圍繞導從，遊戲神通來生人中，現修苦行證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩一生所繫，有方便善巧故，入初靜慮，入第二、第三、第四靜慮；入慈無量，入悲、喜、捨無量；入空無邊處定，入識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不隨靜慮、無量、無色勢力而生，現前奉事親近供養現在如來、應、正等覺，於是佛所勤修梵行，從此處沒生覩史多天。盡彼壽量，諸根無缺，具念正知，無量無數百千俱胝那庾多天眾圍繞導從，遊戲神通來生人中，現修苦行證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界，不生色界，不生無色界，遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通，不生欲界，不生色界，不生無色界，遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土無有聲聞、獨覺等名，唯有一乘真梵行者。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，常無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土無有聲聞、獨覺等名，唯有一乘真梵行者。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，常無懈廢。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，曾無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一佛國至一佛國，所經佛土有情壽量不可數知。是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬、尊重讚歎無量如來、應、正等覺，修行般若波羅蜜多，漸次圓滿嚴淨佛土、成熟有情，曾無懈倦。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一世界至一世界，有諸世界不聞佛名、法名、僧名。是菩薩摩訶薩往彼世界，稱揚讚歎佛、法、僧寶，令諸有情深生淨信，由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提，利益安樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲，從一世界至一世界，有諸世界不聞佛名、法名、僧名。是菩薩摩訶薩往彼世界，稱揚讚歎佛、法、僧寶，令諸有情深生淨信，由斯長夜利益安樂。是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界，修諸菩薩摩訶薩行，漸次證得所求無上正等菩提，利益安樂諸有情類。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮，得第二、第三、第四靜慮；得慈無量，得悲、喜、捨無量；得空無邊處定，得識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不生欲界、不生色界、不生無色界，常生能益諸有情處，利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮，得第二、第三、第四靜慮；得慈無量，得悲、喜、捨無量；得空無邊處定，得識無邊處定、無所有處定、非想非非想處定；修行布施波羅蜜多，修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；安住內空，安住外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空；安住真如，安住法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界；修行四念住，修行四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；安住苦聖諦，安住集、滅、道聖諦；修行八解脫，修行八勝處、九次第定、十遍處；修行空解脫門，修行無相、無願解脫門；修行一切陀羅尼門，修行一切三摩地門；修行極喜地，修行離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；修行五眼，修行六神通；修行佛十力，修行四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法；修行無忘失法，修行恒住捨性；修行一切智，修行道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩不生欲界、不生色界、不生無色界，常生能益諸有情處，利益安樂一切有情。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，初發心已便入菩薩正性離生，乃至證得不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，初發心已便入菩薩正性離生，乃至證得不退轉地。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法，初發心已便能展轉證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後，所說正法住世一劫或一劫餘，利樂無邊諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法，初發心已便能展轉證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，於無餘依大涅槃界而般涅槃。般涅槃後，所說正法住世一劫或一劫餘，利樂無邊諸有情類。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，初發心已便與般若波羅蜜多相應，與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，前後圍繞遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，初發心已便與般若波羅蜜多相應，與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，前後圍繞遊諸佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。