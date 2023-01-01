大般若波羅蜜多經卷第六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第六三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相應品第三之三

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸有，不著眼觸非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸有，不著耳、鼻、舌、身、意觸非有；不著眼觸常，不著眼觸無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸常，不著耳、鼻、舌、身、意觸無常；不著眼觸樂，不著眼觸苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸苦；不著眼觸我，不著眼觸無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸我，不著耳、鼻、舌、身、意觸無我；不著眼觸寂靜，不著眼觸不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸不寂靜；不著眼觸空，不著眼觸不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸空，不著耳、鼻、舌、身、意觸不空；不著眼觸無相，不著眼觸有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸有相；不著眼觸無願，不著眼觸有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸有，不著眼觸非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸有，不著耳、鼻、舌、身、意觸非有；不著眼觸常，不著眼觸無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸常，不著耳、鼻、舌、身、意觸無常；不著眼觸樂，不著眼觸苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸苦；不著眼觸我，不著眼觸無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸我，不著耳、鼻、舌、身、意觸無我；不著眼觸寂靜，不著眼觸不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸不寂靜；不著眼觸空，不著眼觸不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸空，不著耳、鼻、舌、身、意觸不空；不著眼觸無相，不著眼觸有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸有相；不著眼觸無願，不著眼觸有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸為緣所生諸受有，不著眼觸為緣所生諸受非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非有；不著眼觸為緣所生諸受常，不著眼觸為緣所生諸受無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無常；不著眼觸為緣所生諸受樂，不著眼觸為緣所生諸受苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受苦；不著眼觸為緣所生諸受我，不著眼觸為緣所生諸受無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無我；不著眼觸為緣所生諸受寂靜，不著眼觸為緣所生諸受不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不寂靜；不著眼觸為緣所生諸受空，不著眼觸為緣所生諸受不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不空；不著眼觸為緣所生諸受無相，不著眼觸為緣所生諸受有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相；不著眼觸為緣所生諸受無願，不著眼觸為緣所生諸受有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著眼觸為緣所生諸受有，不著眼觸為緣所生諸受非有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非有；不著眼觸為緣所生諸受常，不著眼觸為緣所生諸受無常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無常；不著眼觸為緣所生諸受樂，不著眼觸為緣所生諸受苦，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受苦；不著眼觸為緣所生諸受我，不著眼觸為緣所生諸受無我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無我；不著眼觸為緣所生諸受寂靜，不著眼觸為緣所生諸受不寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不寂靜；不著眼觸為緣所生諸受空，不著眼觸為緣所生諸受不空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受不空；不著眼觸為緣所生諸受無相，不著眼觸為緣所生諸受有相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無相，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有相；不著眼觸為緣所生諸受無願，不著眼觸為緣所生諸受有願，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無願，不著耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著地界有，不著地界非有，不著水、火、風、空、識界有，不著水、火、風、空、識界非有；不著地界常，不著地界無常，不著水、火、風、空、識界常，不著水、火、風、空、識界無常；不著地界樂，不著地界苦，不著水、火、風、空、識界樂，不著水、火、風、空、識界苦；不著地界我，不著地界無我，不著水、火、風、空、識界我，不著水、火、風、空、識界無我；不著地界寂靜，不著地界不寂靜，不著水、火、風、空、識界寂靜，不著水、火、風、空、識界不寂靜；不著地界空，不著地界不空，不著水、火、風、空、識界空，不著水、火、風、空、識界不空；不著地界無相，不著地界有相，不著水、火、風、空、識界無相，不著水、火、風、空、識界有相；不著地界無願，不著地界有願，不著水、火、風、空、識界無願，不著水、火、風、空、識界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著地界有，不著地界非有，不著水、火、風、空、識界有，不著水、火、風、空、識界非有；不著地界常，不著地界無常，不著水、火、風、空、識界常，不著水、火、風、空、識界無常；不著地界樂，不著地界苦，不著水、火、風、空、識界樂，不著水、火、風、空、識界苦；不著地界我，不著地界無我，不著水、火、風、空、識界我，不著水、火、風、空、識界無我；不著地界寂靜，不著地界不寂靜，不著水、火、風、空、識界寂靜，不著水、火、風、空、識界不寂靜；不著地界空，不著地界不空，不著水、火、風、空、識界空，不著水、火、風、空、識界不空；不著地界無相，不著地界有相，不著水、火、風、空、識界無相，不著水、火、風、空、識界有相；不著地界無願，不著地界有願，不著水、火、風、空、識界無願，不著水、火、風、空、識界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著無明有，不著無明非有，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有，不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有；不著無明常，不著無明無常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常；不著無明樂，不著無明苦，不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂，不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦；不著無明我，不著無明無我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我；不著無明寂靜，不著無明不寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜；不著無明空，不著無明不空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空；不著無明無相，不著無明有相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相；不著無明無願，不著無明有願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著無明有，不著無明非有，不著行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱有，不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有；不著無明常，不著無明無常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱常，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常；不著無明樂，不著無明苦，不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂，不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦；不著無明我，不著無明無我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱我，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我；不著無明寂靜，不著無明不寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜；不著無明空，不著無明不空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱空，不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空；不著無明無相，不著無明有相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相；不著無明無願，不著無明有願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願，不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著內空有，不著內空非有，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有，不著外空乃至無性自性空非有；不著內空常，不著內空無常，不著外空乃至無性自性空常，不著外空乃至無性自性空無常；不著內空樂，不著內空苦，不著外空乃至無性自性空樂，不著外空乃至無性自性空苦；不著內空我，不著內空無我，不著外空乃至無性自性空我，不著外空乃至無性自性空無我；不著內空寂靜，不著內空不寂靜，不著外空乃至無性自性空寂靜，不著外空乃至無性自性空不寂靜；不著內空空，不著內空不空，不著外空乃至無性自性空空，不著外空乃至無性自性空不空；不著內空無相，不著內空有相，不著外空乃至無性自性空無相，不著外空乃至無性自性空有相；不著內空無願，不著內空有願，不著外空乃至無性自性空無願，不著外空乃至無性自性空有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著內空有，不著內空非有，不著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空有，不著外空乃至無性自性空非有；不著內空常，不著內空無常，不著外空乃至無性自性空常，不著外空乃至無性自性空無常；不著內空樂，不著內空苦，不著外空乃至無性自性空樂，不著外空乃至無性自性空苦；不著內空我，不著內空無我，不著外空乃至無性自性空我，不著外空乃至無性自性空無我；不著內空寂靜，不著內空不寂靜，不著外空乃至無性自性空寂靜，不著外空乃至無性自性空不寂靜；不著內空空，不著內空不空，不著外空乃至無性自性空空，不著外空乃至無性自性空不空；不著內空無相，不著內空有相，不著外空乃至無性自性空無相，不著外空乃至無性自性空有相；不著內空無願，不著內空有願，不著外空乃至無性自性空無願，不著外空乃至無性自性空有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著真如有，不著真如非有，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有，不著法界乃至不思議界非有；不著真如常，不著真如無常，不著法界乃至不思議界常，不著法界乃至不思議界無常；不著真如樂，不著真如苦，不著法界乃至不思議界樂，不著法界乃至不思議界苦；不著真如我，不著真如無我，不著法界乃至不思議界我，不著法界乃至不思議界無我；不著真如寂靜，不著真如不寂靜，不著法界乃至不思議界寂靜，不著法界乃至不思議界不寂靜；不著真如空，不著真如不空，不著法界乃至不思議界空，不著法界乃至不思議界不空；不著真如無相，不著真如有相，不著法界乃至不思議界無相，不著法界乃至不思議界有相；不著真如無願，不著真如有願，不著法界乃至不思議界無願，不著法界乃至不思議界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著真如有，不著真如非有，不著法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有，不著法界乃至不思議界非有；不著真如常，不著真如無常，不著法界乃至不思議界常，不著法界乃至不思議界無常；不著真如樂，不著真如苦，不著法界乃至不思議界樂，不著法界乃至不思議界苦；不著真如我，不著真如無我，不著法界乃至不思議界我，不著法界乃至不思議界無我；不著真如寂靜，不著真如不寂靜，不著法界乃至不思議界寂靜，不著法界乃至不思議界不寂靜；不著真如空，不著真如不空，不著法界乃至不思議界空，不著法界乃至不思議界不空；不著真如無相，不著真如有相，不著法界乃至不思議界無相，不著法界乃至不思議界有相；不著真如無願，不著真如有願，不著法界乃至不思議界無願，不著法界乃至不思議界有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。