大般若波羅蜜多經卷第五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五三藏法師玄奘奉 詔譯

初分相應品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分相應品第三之二

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應；不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見眼觸若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸若相應若不相應；不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若相應若不相應；不見地界若相應若不相應，不見水、火、風、空、識界若相應若不相應；不見因緣若相應若不相應，不見等無間緣、所緣緣、增上緣若相應若不相應，不見從緣所生諸法若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應；不見欲界若相應若不相應，不見色、無色界若相應若不相應；不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見內空若相應若不相應，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應；不見真如若相應若不相應，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見十善業道若相應若不相應，不見五近事戒、八近住戒若相應若不相應；不見施性福業事若相應若不相應，不見戒性、修性福業事若相應若不相應；不見四靜慮若相應若不相應，不見四無量、四無色定若相應若不相應；不見八解脫若相應若不相應，不見八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應；不見空解脫門若相應若不相應，不見無相、無願解脫門若相應若不相應；不見一切陀羅尼門若相應若不相應，不見一切三摩地門若相應若不相應；不見極喜地若相應若不相應，不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應；不見五眼若相應若不相應，不見六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應；不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見眼觸若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸若相應若不相應；不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若相應若不相應；不見地界若相應若不相應，不見水、火、風、空、識界若相應若不相應；不見因緣若相應若不相應，不見等無間緣、所緣緣、增上緣若相應若不相應，不見從緣所生諸法若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應；不見欲界若相應若不相應，不見色、無色界若相應若不相應；不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見內空若相應若不相應，不見外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應；不見真如若相應若不相應，不見法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見十善業道若相應若不相應，不見五近事戒、八近住戒若相應若不相應；不見施性福業事若相應若不相應，不見戒性、修性福業事若相應若不相應；不見四靜慮若相應若不相應，不見四無量、四無色定若相應若不相應；不見八解脫若相應若不相應，不見八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應；不見空解脫門若相應若不相應，不見無相、無願解脫門若相應若不相應；不見一切陀羅尼門若相應若不相應，不見一切三摩地門若相應若不相應；不見極喜地若相應若不相應，不見離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應；不見五眼若相應若不相應，不見六

神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應；不見三十二大士相若相應若不相應，不見八十隨好若相應若不相應；不見無忘失法若相應若不相應，不見恒住捨性若相應若不相應；不見一切智若相應若不相應，不見道相智、一切相智、一切相微妙智若相應若不相應；不見一切智智若相應若不相應，不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應；不見預流果若相應若不相應，不見一來、不還、阿羅漢果若相應若不相應，不見獨覺菩提若相應若不相應，不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應，不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應；不見我若相應若不相應，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者若相應若不相應。舍利子！由是因緣，應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應；不見三十二大士相若相應若不相應，不見八十隨好若相應若不相應；不見無忘失法若相應若不相應，不見恒住捨性若相應若不相應；不見一切智若相應若不相應，不見道相智、一切相智、一切相微妙智若相應若不相應；不見一切智智若相應若不相應，不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應；不見預流果若相應若不相應，不見一來、不還、阿羅漢果若相應若不相應，不見獨覺菩提若相應若不相應，不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應，不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應；不見我若相應若不相應，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者若相應若不相應。舍利子！由是因緣，應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空相應不相應，不觀無相與無相相應不相應，不觀無願與無願相應不相應。何以故？舍利子！空、無相、無願皆無相應不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空相應不相應，不觀無相與無相相應不相應，不觀無願與無願相應不相應。何以故？舍利子！空、無相、無願皆無相應不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若相應若不相應，不觀受、想、行、識若相應若不相應。是菩薩摩訶薩不觀色與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀色與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀色與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。不觀受、想、行、識與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若相應若不相應，不觀受、想、行、識若相應若不相應。是菩薩摩訶薩不觀色與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與前際若相應若不相應。何以故？不見前際故。不觀色與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與後際若相應若不相應。何以故？不見後際故。不觀色與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。不觀受、想、行、識與現在若相應若不相應。何以故？不見現在故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀前際與後際若相應若不相應，不觀前際與現在若相應若不相應，不觀後際與前際若相應若不相應，不觀後際與現在若相應若不相應，不觀現在與前際若相應若不相應，不觀現在與後際若相應若不相應，不觀前際與後際、現在若相應若不相應，不觀後際與前際、現在若相應若不相應，不觀現在與前際、後際若相應若不相應，不觀前際、後際、現在若相應若不相應。何以故？舍利子！三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀前際與後際若相應若不相應，不觀前際與現在若相應若不相應，不觀後際與前際若相應若不相應，不觀後際與現在若相應若不相應，不觀現在與前際若相應若不相應，不觀現在與後際若相應若不相應，不觀前際與後際、現在若相應若不相應，不觀後際與前際、現在若相應若不相應，不觀現在與前際、後際若相應若不相應，不觀前際、後際、現在若相應若不相應。何以故？舍利子！三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若相應若不相應。何以故？尚不見有過去，況觀一切智與過去若相應若不相應！不觀一切智與未來若相應若不相應。何以故？尚不見有未來，況觀一切智與未來若相應若不相應！不觀一切智與現在若相應若不相應。何以故？尚不見有現在，況觀一切智與現在若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若相應若不相應。何以故？尚不見有過去，況觀一切智與過去若相應若不相應！不觀一切智與未來若相應若不相應。何以故？尚不見有未來，況觀一切智與未來若相應若不相應！不觀一切智與現在若相應若不相應。何以故？尚不見有現在，況觀一切智與現在若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色若相應若不相應。何以故？尚不見有色，況觀一切智與色若相應若不相應！不觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應。何以故？尚不見有受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色若相應若不相應。何以故？尚不見有色，況觀一切智與色若相應若不相應！不觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應。何以故？尚不見有受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼界若相應若不相應。何以故？尚不見有眼界，況觀一切智與眼界若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與眼界若相應若不相應。何以故？尚不見有眼界，況觀一切智與眼界若相應若不相應！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應。何以故？尚不見有耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色界若相應若不相應。何以故？尚不見有色界，況觀一切智與色界若相應若不相應！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應。何以故？尚不見有聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與色界若相應若不相應。何以故？尚不見有色界，況觀一切智與色界若相應若不相應！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應。何以故？尚不見有聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與地界若相應若不相應。何以故？尚不見有地界，況觀一切智與地界若相應若不相應！不觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應。何以故？尚不見有水、火、風、空、識界，況觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與地界若相應若不相應。何以故？尚不見有地界，況觀一切智與地界若相應若不相應！不觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應。何以故？尚不見有水、火、風、空、識界，況觀一切智與水、火、風、空、識界若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與因緣若相應若不相應。何以故？尚不見有因緣，況觀一切智與因緣若相應若不相應！不觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應。何以故？尚不見有等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法，況觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與因緣若相應若不相應。何以故？尚不見有因緣，況觀一切智與因緣若相應若不相應！不觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應。何以故？尚不見有等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法，況觀一切智與等無間緣、所緣緣、增上緣及從緣所生法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無明若相應若不相應。何以故？尚不見有無明，況觀一切智與無明若相應若不相應！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。何以故？尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱，況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無明若相應若不相應。何以故？尚不見有無明，況觀一切智與無明若相應若不相應！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱若相應若不相應。何以故？尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱，況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應。何以故？尚不見有淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與內空若相應若不相應。何以故？尚不見有內空，況觀一切智與內空若相應若不相應！不觀一切智與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應。何以故？尚不見有外空乃至無性自性空，況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與內空若相應若不相應。何以故？尚不見有內空，況觀一切智與內空若相應若不相應！不觀一切智與外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空若相應若不相應。何以故？尚不見有外空乃至無性自性空，況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四念住若相應若不相應。何以故？尚不見有四念住，況觀一切智與四念住若相應若不相應！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應。何以故？尚不見有四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四念住若相應若不相應。何以故？尚不見有四念住，況觀一切智與四念住若相應若不相應！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應。何以故？尚不見有四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應！不觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應！不觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應。何以故？尚不見有集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四靜慮若相應若不相應。何以故？尚不見有四靜慮，況觀一切智與四靜慮若相應若不相應！不觀一切智與四無量、四無色定若相應若不相應。何以故？尚不見有四無量、四無色定，況觀一切智與四無量、四無色定若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與四靜慮若相應若不相應。何以故？尚不見有四靜慮，況觀一切智與四靜慮若相應若不相應！不觀一切智與四無量、四無色定若相應若不相應。何以故？尚不見有四無量、四無色定，況觀一切智與四無量、四無色定若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與八解脫若相應若不相應。何以故？尚不見有八解脫，況觀一切智與八解脫若相應若不相應！不觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應。何以故？尚不見有八勝處、九次第定、十遍處，況觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與八解脫若相應若不相應。何以故？尚不見有八解脫，況觀一切智與八解脫若相應若不相應！不觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應。何以故？尚不見有八勝處、九次第定、十遍處，況觀一切智與八勝處、九次第定、十遍處若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與空解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有空解脫門，況觀一切智與空解脫門若相應若不相應！不觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有無相、無願解脫門，況觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與空解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有空解脫門，況觀一切智與空解脫門若相應若不相應！不觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應。何以故？尚不見有無相、無願解脫門，況觀一切智與無相、無願解脫門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切陀羅尼門，況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應！不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切三摩地門，況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切陀羅尼門，況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應！不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應。何以故？尚不見有一切三摩地門，況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與極喜地若相應若不相應。何以故？尚不見有極喜地，況觀一切智與極喜地若相應若不相應！不觀一切智與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應。何以故？尚不見有離垢地乃至法雲地，況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與極喜地若相應若不相應。何以故？尚不見有極喜地，況觀一切智與極喜地若相應若不相應！不觀一切智與離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地若相應若不相應。何以故？尚不見有離垢地乃至法雲地，況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與五眼若相應若不相應。何以故？尚不見有五眼，況觀一切智與五眼若相應若不相應！不觀一切智與六神通若相應若不相應。何以故？尚不見有六神通，況觀一切智與六神通若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與五眼若相應若不相應。何以故？尚不見有五眼，況觀一切智與五眼若相應若不相應！不觀一切智與六神通若相應若不相應。何以故？尚不見有六神通，況觀一切智與六神通若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛十力若相應若不相應。何以故？尚不見有佛十力，況觀一切智與佛十力若相應若不相應！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應。何以故？尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛十力若相應若不相應。何以故？尚不見有佛十力，況觀一切智與佛十力若相應若不相應！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法若相應若不相應。何以故？尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應。何以故？尚不見有三十二大士相，況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應！不觀一切智與八十隨好若相應若不相應。何以故？尚不見有八十隨好，況觀一切智與八十隨好若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應。何以故？尚不見有三十二大士相，況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應！不觀一切智與八十隨好若相應若不相應。何以故？尚不見有八十隨好，況觀一切智與八十隨好若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無忘失法若相應若不相應。何以故？尚不見有無忘失法，況觀一切智與無忘失法若相應若不相應！不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應。何以故？尚不見有恒住捨性，況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與無忘失法若相應若不相應。何以故？尚不見有無忘失法，況觀一切智與無忘失法若相應若不相應！不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應。何以故？尚不見有恒住捨性，況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切智若相應若不相應。何以故？尚不見有一切智，況觀一切智與一切智若相應若不相應！不觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應。何以故？尚不見有道相智、一切相智，況觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與一切智若相應若不相應。何以故？尚不見有一切智，況觀一切智與一切智若相應若不相應！不觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應。何以故？尚不見有道相智、一切相智，況觀一切智與道相智、一切相智若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應。何以故？尚不見有佛，況觀一切智與佛若相應若不相應！不觀一切智與菩提若相應若不相應。何以故？尚不見有菩提，況觀一切智與菩提若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應。何以故？尚不見有佛，況觀一切智與佛若相應若不相應！不觀一切智與菩提若相應若不相應。何以故？尚不見有菩提，況觀一切智與菩提若相應若不相應！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應，亦不觀佛與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若相應若不相應，不觀菩提與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與佛若相應若不相應，亦不觀佛與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若相應若不相應，不觀菩提與一切智若相應若不相應。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色有，不著色非有，不著受、想、行、識有，不著受、想、行、識非有；不著色常，不著色無常，不著受、想、行、識常，不著受、想、行、識無常；不著色樂，不著色苦，不著受、想、行、識樂，不著受、想、行、識苦；不著色我，不著色無我，不著受、想、行、識我，不著受、想、行、識無我；不著色寂靜，不著色不寂靜，不著受、想、行、識寂靜，不著受、想、行、識不寂靜；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、識空，不著受、想、行、識不空；不著色無相，不著色有相，不著受、想、行、識無相，不著受、想、行、識有相；不著色無願，不著色有願，不著受、想、行、識無願，不著受、想、行、識有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色有，不著色非有，不著受、想、行、識有，不著受、想、行、識非有；不著色常，不著色無常，不著受、想、行、識常，不著受、想、行、識無常；不著色樂，不著色苦，不著受、想、行、識樂，不著受、想、行、識苦；不著色我，不著色無我，不著受、想、行、識我，不著受、想、行、識無我；不著色寂靜，不著色不寂靜，不著受、想、行、識寂靜，不著受、想、行、識不寂靜；不著色空，不著色不空，不著受、想、行、識空，不著受、想、行、識不空；不著色無相，不著色有相，不著受、想、行、識無相，不著受、想、行、識有相；不著色無願，不著色有願，不著受、想、行、識無願，不著受、想、行、識有願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

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