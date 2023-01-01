大般若波羅蜜多經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

初分學觀品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分學觀品第二之一

爾時，世尊知諸世界，若天魔梵、若諸沙門、若婆羅門、若健達縛、若阿素洛、若諸龍神、若諸菩薩摩訶薩眾住最後身紹尊位者、若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸世界，若天魔梵、若諸沙門、若婆羅門、若健達縛、若阿素洛、若諸龍神、若諸菩薩摩訶薩眾住最後身紹尊位者、若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多。」

時，舍利子聞佛所說，歡喜踊躍即從座起，前詣佛所頂禮雙足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子聞佛所說，歡喜踊躍即從座起，前詣佛所頂禮雙足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相，當學般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者及所施物不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯、無犯相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動、不動相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤、怠不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味、無味不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便，圓滿般若波羅蜜多，諸法性、相不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者及所施物不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯、無犯相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動、不動相不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤、怠不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味、無味不可得故。諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便，圓滿般若波羅蜜多，諸法性、相不可得故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是三十七菩提分法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，三解脫門不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四靜慮、四無量、四無色定，靜慮、無量及無色定不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，解脫、勝處、等至、遍處不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿九想，謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、一切世間不可保想，如是諸想不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，是三十七菩提分法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，三解脫門不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四靜慮、四無量、四無色定，靜慮、無量及無色定不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，解脫、勝處、等至、遍處不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿九想，謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、一切世間不可保想，如是諸想不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十隨念，謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念，是諸隨念不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便應圓滿十想，謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想，如是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十一智，謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智，如是諸智不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是三等持不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十隨念，謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念，是諸隨念不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便應圓滿十想，謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想，如是諸想不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十一智，謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智，如是諸智不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是三等持不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿未知當知根、已知根、具知根，如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿不淨處觀、遍滿處觀、一切智智及奢摩他、毘鉢舍那，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四攝事、四勝住、三明、五眼、六神通、六波羅蜜多，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿七聖財、八大士覺、九有情居智、陀羅尼門、三摩地門，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十地、十行、十忍、二十增上意樂，如是四種不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿未知當知根、已知根、具知根，如是諸根不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿不淨處觀、遍滿處觀、一切智智及奢摩他、毘鉢舍那，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿四攝事、四勝住、三明、五眼、六神通、六波羅蜜多，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿七聖財、八大士覺、九有情居智、陀羅尼門、三摩地門，如是五種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿十地、十行、十忍、二十增上意樂，如是四種不可得故。

「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智，如是六法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法，如是諸法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、三十二大士相、八十隨好，如是六種不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智、一切相微妙智，如是六法不可得故。諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應圓滿大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法，如是諸法不可得故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智、一切相微妙智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知一切有情心行所趣差別，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智、一切相微妙智，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知一切有情心行所趣差別，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺定、慧、解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧，迴向無上正等菩提，便得無量無邊功德，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺定、慧、解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧，迴向無上正等菩提，便得無量無邊功德，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離諸障礙速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛，恒聞正法得佛覺悟，蒙佛憶念教誡教授，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得佛身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住，終不忘失大菩提心，遠離惡友親近善友，恒修菩薩摩訶薩行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德，摧眾魔冤伏諸外道，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障，通達諸法心無罣礙，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，離諸障礙速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛，恒聞正法得佛覺悟，蒙佛憶念教誡教授，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得佛身，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住，終不忘失大菩提心，遠離惡友親近善友，恒修菩薩摩訶薩行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德，摧眾魔冤伏諸外道，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障，通達諸法心無罣礙，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲得世世善心、善願、善行相續常無懈廢，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛菩薩，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好，端嚴如佛，一切有情見者歡喜，發起無上正等覺心，速能成辦諸佛功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍奇、寶飾、伎樂，及餘種種上妙樂具，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲得世世善心、善願、善行相續常無懈廢，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛菩薩，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好，端嚴如佛，一切有情見者歡喜，發起無上正等覺心，速能成辦諸佛功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根速得圓滿，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍奇、寶飾、伎樂，及餘種種上妙樂具，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座，證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾共所稱讚，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發心即能遍至十方各如殑伽沙界，供養諸佛利樂有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛教誨有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學十善業道，受三歸依護持禁戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學四靜慮、四無量、四無色定，獲五神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，令住大乘修菩薩行不毀餘乘，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絕，護菩薩家令不退轉，嚴淨佛土令速成辦，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座，證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾共所稱讚，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發心即能遍至十方各如殑伽沙界，供養諸佛利樂有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一發聲即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛教誨有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學十善業道，受三歸依護持禁戒，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，皆令習學四靜慮、四無量、四無色定，獲五神通，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，令住大乘修菩薩行不毀餘乘，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絕，護菩薩家令不退轉，嚴淨佛土令速成辦，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩，欲通達一切法盡所有性、如所有性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如空花、如尋香城、如變化事，唯心所現性相俱空，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩，欲通達一切法盡所有性、如所有性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣性，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如空花、如尋香城、如變化事，唯心所現性相俱空，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空、大地、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微量，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲㭊一毛以為百分取一分毛，盡舉三千大千世界大海、江河、池沼、澗谷、陂湖中水，棄置他方無邊世界，而不惱觸水族生類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有劫火遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物碎如糠糩，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空、大地、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微量，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲㭊一毛以為百分取一分毛，盡舉三千大千世界大海、江河、池沼、澗谷、陂湖中水，棄置他方無邊世界，而不惱觸水族生類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有劫火遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物碎如糠糩，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物，擲過他方無量無數無邊世界，而不惱觸諸有情類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一花、一香、一幢、一蓋、一幡、一帳、一燈、一衣、一伎樂等，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、或住定蘊、或住慧蘊、或住解脫蘊、或住解脫知見蘊、或住預流果、或住一來果、或住不還果、或住阿羅漢果、或住獨覺菩提，乃至或令入無餘依般涅槃界，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山、大蘇迷盧山、輪圍山、大輪圍山及餘小山、大地等物，擲過他方無量無數無邊世界，而不惱觸諸有情類，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一花、一香、一幢、一蓋、一幡、一帳、一燈、一衣、一伎樂等，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、或住定蘊、或住慧蘊、或住解脫蘊、或住解脫知見蘊、或住預流果、或住一來果、或住不還果、或住阿羅漢果、或住獨覺菩提，乃至或令入無餘依般涅槃界，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施得大果報。謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族，如是布施得生四大王眾天、或生三十三天、或生夜摩天、或生覩史多天、或生樂變化天、或生他化自在天，因是布施得初靜慮或第二靜慮、或第三靜慮、或第四靜慮，因是布施得空無邊處定或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定，因是布施得三十七菩提分法，因是布施得三解脫門，因是布施得八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處，因是布施得陀羅尼門或三摩地門，因是布施得入菩薩正性離生，因是布施得極喜地、或離垢地、或發光地、或焰慧地、或極難勝地、或現前地、或遠行地、或不動地、或善慧地、或法雲地，因是布施得佛五眼或六神通，因是布施得佛十力、或四無所畏、或四無礙解、或十八佛不共法、或大慈、大悲、大喜、大捨，因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好，因是布施得無忘失法或恒住捨性，因是布施得一切智、或道相智、或一切相智，因是布施得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提。能如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施得大果報。謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族，如是布施得生四大王眾天、或生三十三天、或生夜摩天、或生覩史多天、或生樂變化天、或生他化自在天，因是布施得初靜慮或第二靜慮、或第三靜慮、或第四靜慮，因是布施得空無邊處定或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定，因是布施得三十七菩提分法，因是布施得三解脫門，因是布施得八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處，因是布施得陀羅尼門或三摩地門，因是布施得入菩薩正性離生，因是布施得極喜地、或離垢地、或發光地、或焰慧地、或極難勝地、或現前地、或遠行地、或不動地、或善慧地、或法雲地，因是布施得佛五眼或六神通，因是布施得佛十力、或四無所畏、或四無礙解、或十八佛不共法、或大慈、大悲、大喜、大捨，因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好，因是布施得無忘失法或恒住捨性，因是布施得一切智、或道相智、或一切相智，因是布施得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提。能如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧，能滿般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧，能滿般若波羅蜜多。

「能如實知：如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能如實知：如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多。

「能如實知：如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能如實知：如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多。

「能如實知：如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能如實知：如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多。

「能如實知：如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能如實知：如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多。

「能如實知：如是般若方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能如實知：如是般若方便善巧能滿般若波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多。」

時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，由方便善巧故，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，由方便善巧故，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行布施波羅蜜多，了達一切施者、受者及所施物皆不可得，如是布施方便善巧，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多，了達一切犯、無犯相皆不可得，如是淨戒方便善巧，能滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行安忍波羅蜜多，了達一切動、不動相皆不可得，如是安忍方便善巧，能滿安忍、精進、靜慮、般若、布施、淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行精進波羅蜜多，了達一切身心勤、怠皆不可得，如是精進方便善巧，能滿精進、靜慮、般若、布施、淨戒、安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多，了達一切有味、無味皆不可得，如是靜慮方便善巧，能滿靜慮、般若、布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，了達諸法若性、若相皆不可得，如是般若方便善巧，能滿般若、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行布施波羅蜜多，了達一切施者、受者及所施物皆不可得，如是布施方便善巧，能滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行淨戒波羅蜜多，了達一切犯、無犯相皆不可得，如是淨戒方便善巧，能滿淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、布施波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行安忍波羅蜜多，了達一切動、不動相皆不可得，如是安忍方便善巧，能滿安忍、精進、靜慮、般若、布施、淨戒波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行精進波羅蜜多，了達一切身心勤、怠皆不可得，如是精進方便善巧，能滿精進、靜慮、般若、布施、淨戒、安忍波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行靜慮波羅蜜多，了達一切有味、無味皆不可得，如是靜慮方便善巧，能滿靜慮、般若、布施、淨戒、安忍、精進波羅蜜多。若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，了達諸法若性、若相皆不可得，如是般若方便善巧，能滿般若、布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所有功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲能遍到有為、無為諸法彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲窮過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺而為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺所有功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲能遍到有為、無為諸法彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲窮過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺而為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺所說正法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界，一切如來、應、正等覺心心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所聽聞正法常無懈廢，隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方世界種種佛土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說一切契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等若聞不聞，皆能通達甚深義趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能受持、讀誦、通利、善解義趣、為他廣說，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能如實如說修行，亦能方便勸他如實如說修行，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界，一切如來、應、正等覺所說正法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界，一切如來、應、正等覺心心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所聽聞正法常無懈廢，隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方世界種種佛土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說一切契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等若聞不聞，皆能通達甚深義趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能受持、讀誦、通利、善解義趣、為他廣說，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，自能如實如說修行，亦能方便勸他如實如說修行，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界，其中有情邪見熾盛，不信惡行，不信妙行，不信惡行妙行異熟，不信前世，不信後世，不信苦諦，不信集諦，不信滅諦，不信道諦，不信布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等行能獲世間、出世間果，不聞佛名、法名、僧名，方便開化令起正見，聞三寶名歡喜信受，捨諸惡行修諸妙行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，慈心相向如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親不相違害，展轉為作利益安樂，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界，其中有情邪見熾盛，不信惡行，不信妙行，不信惡行妙行異熟，不信前世，不信後世，不信苦諦，不信集諦，不信滅諦，不信道諦，不信布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等行能獲世間、出世間果，不聞佛名、法名、僧名，方便開化令起正見，聞三寶名歡喜信受，捨諸惡行修諸妙行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，慈心相向如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親不相違害，展轉為作利益安樂，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在惡趣者皆脫惡趣來生善趣，在善趣者常居善趣不墮惡趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，習惡業者皆修善業常無厭倦，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，諸犯戒者皆住戒蘊，諸散亂者皆住定蘊，諸愚癡者皆住慧蘊，未得解脫者皆住解脫蘊，未得解脫知見者皆住解脫知見蘊，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，未見諦者令得見諦，住預流果、或一來果、或不還果，或令證得阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得乃至無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀，令諸有情觀之無厭，息一切惡生一切善，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，在惡趣者皆脫惡趣來生善趣，在善趣者常居善趣不墮惡趣，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，習惡業者皆修善業常無厭倦，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，諸犯戒者皆住戒蘊，諸散亂者皆住定蘊，諸愚癡者皆住慧蘊，未得解脫者皆住解脫蘊，未得解脫知見者皆住解脫知見蘊，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，未見諦者令得見諦，住預流果、或一來果、或不還果，或令證得阿羅漢果，或令證得獨覺菩提，或令證得乃至無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀，令諸有情觀之無厭，息一切惡生一切善，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時如象王視，為眾說法容止肅然？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時如象王視，為眾說法容止肅然？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時身、語、意業皆悉清淨隨智慧行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時身、語、意業皆悉清淨隨智慧行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時足不履地如四指量自在而行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時足不履地如四指量自在而行？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天及諸龍神，供養恭敬、尊重讚歎，導從圍繞詣菩提樹？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天及諸龍神，供養恭敬、尊重讚歎，導從圍繞詣菩提樹？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天，乃至色究竟天及諸龍神，於菩提樹下以寶衣為座？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王眾天，乃至色究竟天及諸龍神，於菩提樹下以寶衣為座？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時菩提樹下結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，令彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時菩提樹下結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，令彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時坐菩提樹降伏眾魔，證得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時坐菩提樹降伏眾魔，證得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時證得無上正等覺已，隨地方所行住坐臥悉為金剛？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時證得無上正等覺已，隨地方所行住坐臥悉為金剛？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當捨國位，出家之日即成無上正等菩提，還於是日轉妙法輪，即令無量無數有情，遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情，永盡諸漏心慧解脫；亦令無量無數有情，皆於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當捨國位，出家之日即成無上正等菩提，還於是日轉妙法輪，即令無量無數有情，遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情，永盡諸漏心慧解脫；亦令無量無數有情，皆於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時無量無數諸有情類，不起于座同時證得阿羅漢果；無量無數諸有情類，不起于座同於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時無量無數諸有情類，不起于座同時證得阿羅漢果；無量無數諸有情類，不起于座同於無上正等菩提得不退轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時壽量無盡，身有無量無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，行時雖有千葉蓮花，自然涌現每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，然不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地亦隨轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時壽量無盡，身有無量無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，行時雖有千葉蓮花，自然涌現每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，然不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地亦隨轉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時舉身支節皆放無量無數光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時舉身支節皆放無量無數光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，亦不聞有地獄、傍生、鬼界惡趣？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，亦不聞有地獄、傍生、鬼界惡趣？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土，每作念言：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸勤修梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土，每作念言：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸勤修梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德，餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德，餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作饒益事？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作饒益事？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，十方各如殑伽沙界諸有情類，聞我名者必得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩作是思惟：『我於何時當得無上正等菩提，十方各如殑伽沙界諸有情類，聞我名者必得無上正等菩提？』是菩薩摩訶薩欲成斯事，應學般若波羅蜜多。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德，應學般若波羅蜜多。」