大般若波羅蜜多經卷第二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第二三藏法師玄奘奉 詔譯

初分緣起品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分緣起品第一之二

爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰勝授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

勝授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，勝帝佛告勝授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，勝帝佛告勝授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授勝授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授勝授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『勝帝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，勝授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝授菩薩前白佛言：「世尊！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，勝授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名離塵勇猛，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

時，離塵勇猛聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，離塵勇猛聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛菩薩而誨之言：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離塵勇猛菩薩而誨之言：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『定象勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，離塵勇猛菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵勇猛菩薩前白佛言：「世尊！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，離塵勇猛及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，諸東北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，諸東北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此西南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此西南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名蓮花手，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

時，蓮花手聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花手聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花手菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『蓮花勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花手菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花手菩薩前白佛言：「世尊！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮花勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花手及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，却坐一面。

如是最後世界已前，諸東南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，諸東南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此西北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此西北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩，無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名日光明，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

時，日光明聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，日光明聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『日輪遍照勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授日光明菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『日輪遍照勝德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，日光明菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光明菩薩前白佛言：「世尊！從此西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，日光明及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，諸西南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，諸西南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此東北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此東北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰寶勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

寶勝聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶勝聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授寶勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授寶勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『一寶蓋勝如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西北方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶勝菩薩前白佛言：「世尊！從此西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西北方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，寶勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，諸西北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，諸西北方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此東南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此東南方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西北方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名蓮花勝，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言：「善男子！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

時，蓮花勝聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花勝聞佛所說，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花德佛告蓮花勝菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授蓮花勝菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『蓮花德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經下方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，蓮花勝菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經下方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花勝菩薩前白佛言：「世尊！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮花，佛號蓮花德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散下方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。時，蓮花勝及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有下方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有下方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此上方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此上方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散下方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散下方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰喜授，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言：「善男子！從此下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

喜授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜授聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，喜德佛告喜授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜德佛告喜授菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授喜授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授喜授菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『喜德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經上方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜授菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經上方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜授菩薩前白佛言：「世尊！從此上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散上方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散上方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，喜授及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有上方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有上方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此下方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此下方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散上方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散上方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，於此三千大千佛之世界眾寶充滿，種種妙花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千佛之世界眾寶充滿，種種妙花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮花世界普花如來淨土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中。