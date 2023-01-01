大般若經初會序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經初會序

西明寺沙門玄則製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門玄則製

大般若經者，乃希代之絕唱、曠劫之遐津，光被人天、括囊真俗，誠入神之奧府、有國之靈鎮，自非聖德遠覃、哲人孤出，則方音罕貿、圓教豈臻？所以帝敘金照、皇述瓊振，事邈千古、理鏡三辰，欝矣斯文、備乎茲日，然則部分二四、昔徒掌其半珠，會兼十六、今乃握其全寶。竊案諸會別起，每比一部，輒復本以殊迹，各申一序。至如靈峯始集，宏韻首馳；控蕩身源，敷弘心要。何者？夫五蘊為有情之封，二我為有封之宅。宅我而舉，則渴焰之水方深；封蘊以居，則尋香之堞彌峻。焉識夫我之所根者想，想妄而我不存；蘊之所繫者名，名假而蘊無託。故即空之談啟、亡言之理暢，閱紛俗於非動、置蠢徒於不生，齊谷響於百名、儔鏡姿於萬像，筌宰失寄而後真宰獨融、規准莫施而後沖規妙立，慮塗千泯、言術四窮，使夫淺躁投機、拘攣解桎，媲司南之有在、同拱北以知歸。義既天悠、辭仍海溢，且為諸分之本，又是前古未傳，凡勒成四百卷、八十五品矣。或謂權之方土理宜裁譯，竊應之曰：一言可蔽而雅頌之作聯章，二字可題而涅槃之音積軸，優柔闡緩，其慈誨乎！若譯而可削，恐貽患於傷手；今傳而必本，庶無譏於溢言。況搦扎之辰，慨念增損，而魂交之夕，烱戒昭彰。終始感貽，具如別錄。其有大心茂器、久聞歷奉者，自致不驚不怖，爰諮爰度矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經者，乃希代之絕唱、曠劫之遐津，光被人天、括囊真俗，誠入神之奧府、有國之靈鎮，自非聖德遠覃、哲人孤出，則方音罕貿、圓教豈臻？所以帝敘金照、皇述瓊振，事邈千古、理鏡三辰，欝矣斯文、備乎茲日，然則部分二四、昔徒掌其半珠，會兼十六、今乃握其全寶。竊案諸會別起，每比一部，輒復本以殊迹，各申一序。至如靈峯始集，宏韻首馳；控蕩身源，敷弘心要。何者？夫五蘊為有情之封，二我為有封之宅。宅我而舉，則渴焰之水方深；封蘊以居，則尋香之堞彌峻。焉識夫我之所根者想，想妄而我不存；蘊之所繫者名，名假而蘊無託。故即空之談啟、亡言之理暢，閱紛俗於非動、置蠢徒於不生，齊谷響於百名、儔鏡姿於萬像，筌宰失寄而後真宰獨融、規准莫施而後沖規妙立，慮塗千泯、言術四窮，使夫淺躁投機、拘攣解桎，媲司南之有在、同拱北以知歸。義既天悠、辭仍海溢，且為諸分之本，又是前古未傳，凡勒成四百卷、八十五品矣。或謂權之方土理宜裁譯，竊應之曰：一言可蔽而雅頌之作聯章，二字可題而涅槃之音積軸，優柔闡緩，其慈誨乎！若譯而可削，恐貽患於傷手；今傳而必本，庶無譏於溢言。況搦扎之辰，慨念增損，而魂交之夕，烱戒昭彰。終始感貽，具如別錄。其有大心茂器、久聞歷奉者，自致不驚不怖，爰諮爰度矣。

初分緣起品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。除阿難陀獨居學地得預流果，大迦葉波而為上首。復有五百苾芻尼眾，皆阿羅漢，大勝生主而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦，皆見聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟。除阿難陀獨居學地得預流果，大迦葉波而為上首。復有五百苾芻尼眾，皆阿羅漢，大勝生主而為上首。復有無量鄔波索迦、鄔波斯迦，皆見聖諦。

復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得陀羅尼門、三摩地門，住空、無相、無分別願，已得諸法平等性忍，具足成就四無礙解，凡所演說辯才無盡，於五神通自在遊戲，所證智斷永無退失；言行威肅聞皆敬受，勇猛精進離諸懈怠，能捨親財不顧身命，離矯離誑無染無求，等為有情而宣正法；契深法忍窮最極趣，得無所畏其心泰然，超眾魔境出諸業障，摧滅一切煩惱怨敵，建正法幢伏諸邪論，聲聞、獨覺不能測量；得心自在、得法自在，業、惑、見障皆已解脫，擇法辯說無不善巧，入深緣起生滅法門，離見、隨眠、捨諸纏結，智慧通達諸聖諦理；曾無數劫發弘誓願，容貌熙怡先言接引，遠離嚬蹙辭韻清和，讚頌善巧辯才無滯，處無邊眾威德肅然，抑揚自在都無所畏，多俱胝劫巧說無盡；於諸法門勝解觀察，如幻、如陽焰、如夢、如水月、如響、如空花、如像、如光影、如變化事、如尋香城雖皆無實而現似有；離下劣心說法無畏，能隨證入無量法門，善知有情心行所趣，以微妙慧而度脫之；於諸有情心無罣礙，成就最上無生法忍，善入諸法平等性智，甚深法性能如實知，隨其所應巧令悟入，能善宣說緣起法門；攝受無邊佛國大願，於十方界無數諸佛，等持正念常現在前，諸佛出世皆能歷事，亦能勸請轉正法輪，不般涅槃度無量眾；善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰，須臾遊戲百千等持，引發無邊殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量無數菩薩摩訶薩眾，一切皆得陀羅尼門、三摩地門，住空、無相、無分別願，已得諸法平等性忍，具足成就四無礙解，凡所演說辯才無盡，於五神通自在遊戲，所證智斷永無退失；言行威肅聞皆敬受，勇猛精進離諸懈怠，能捨親財不顧身命，離矯離誑無染無求，等為有情而宣正法；契深法忍窮最極趣，得無所畏其心泰然，超眾魔境出諸業障，摧滅一切煩惱怨敵，建正法幢伏諸邪論，聲聞、獨覺不能測量；得心自在、得法自在，業、惑、見障皆已解脫，擇法辯說無不善巧，入深緣起生滅法門，離見、隨眠、捨諸纏結，智慧通達諸聖諦理；曾無數劫發弘誓願，容貌熙怡先言接引，遠離嚬蹙辭韻清和，讚頌善巧辯才無滯，處無邊眾威德肅然，抑揚自在都無所畏，多俱胝劫巧說無盡；於諸法門勝解觀察，如幻、如陽焰、如夢、如水月、如響、如空花、如像、如光影、如變化事、如尋香城雖皆無實而現似有；離下劣心說法無畏，能隨證入無量法門，善知有情心行所趣，以微妙慧而度脫之；於諸有情心無罣礙，成就最上無生法忍，善入諸法平等性智，甚深法性能如實知，隨其所應巧令悟入，能善宣說緣起法門；攝受無邊佛國大願，於十方界無數諸佛，等持正念常現在前，諸佛出世皆能歷事，亦能勸請轉正法輪，不般涅槃度無量眾；善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰，須臾遊戲百千等持，引發無邊殊勝功德。

此諸菩薩具如是等妙功德海，設經無量俱胝大劫歎不能盡。其名曰：賢守菩薩摩訶薩、寶性菩薩摩訶薩、寶藏菩薩摩訶薩、寶授菩薩摩訶薩、導師菩薩摩訶薩、仁授菩薩摩訶薩、星授菩薩摩訶薩、神授菩薩摩訶薩、帝授菩薩摩訶薩、廣慧菩薩摩訶薩、勝慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、增長慧菩薩摩訶薩、無邊慧菩薩摩訶薩、不虛見菩薩摩訶薩、無障慧菩薩摩訶薩、善發趣菩薩摩訶薩、善勇猛菩薩摩訶薩、極精進菩薩摩訶薩、常精進菩薩摩訶薩、常加行菩薩摩訶薩、不捨軛菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、月藏菩薩摩訶薩、無比慧菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、摧魔力菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、常舉手菩薩摩訶薩、大悲心菩薩摩訶薩、大莊嚴菩薩摩訶薩、莊嚴王菩薩摩訶薩、山峯菩薩摩訶薩、寶峰菩薩摩訶薩、德王菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩。如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，皆法王子，堪紹佛位而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩具如是等妙功德海，設經無量俱胝大劫歎不能盡。其名曰：賢守菩薩摩訶薩、寶性菩薩摩訶薩、寶藏菩薩摩訶薩、寶授菩薩摩訶薩、導師菩薩摩訶薩、仁授菩薩摩訶薩、星授菩薩摩訶薩、神授菩薩摩訶薩、帝授菩薩摩訶薩、廣慧菩薩摩訶薩、勝慧菩薩摩訶薩、上慧菩薩摩訶薩、增長慧菩薩摩訶薩、無邊慧菩薩摩訶薩、不虛見菩薩摩訶薩、無障慧菩薩摩訶薩、善發趣菩薩摩訶薩、善勇猛菩薩摩訶薩、極精進菩薩摩訶薩、常精進菩薩摩訶薩、常加行菩薩摩訶薩、不捨軛菩薩摩訶薩、日藏菩薩摩訶薩、月藏菩薩摩訶薩、無比慧菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、摧魔力菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、常舉手菩薩摩訶薩、大悲心菩薩摩訶薩、大莊嚴菩薩摩訶薩、莊嚴王菩薩摩訶薩、山峯菩薩摩訶薩、寶峰菩薩摩訶薩、德王菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩。如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，皆法王子，堪紹佛位而為上首。

爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地，諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。

爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩䏶、兩股、腰脇、腹背、臍中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩髆、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項咽、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、四踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩䏶、兩股、腰脇、腹背、臍中、心上、胸臆德字、兩乳、兩腋、兩肩、兩髆、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項咽、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土，其中有情遇斯光者，必得無上正等菩提。

爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴，綺飾鮮榮甚可愛樂，香氣芬烈周流普熏，細滑輕軟觸生妙樂，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。從此展轉流遍十方殑伽沙等諸佛世界，說法利益亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮花，其花千葉皆真金色眾寶莊嚴，綺飾鮮榮甚可愛樂，香氣芬烈周流普熏，細滑輕軟觸生妙樂，諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。從此展轉流遍十方殑伽沙等諸佛世界，說法利益亦復如是。

爾時，世尊不起本座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不起本座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動，謂：動、極動、等極動，踊、極踊、等極踊，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。又令此界東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以殷淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。

時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相撓亂，豈不善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，飢者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相撓亂，豈不善哉！」

爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉暎眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王臨照諸山威光逈出。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉暎眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王臨照諸山威光逈出。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。

時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種無量天花、香鬘、塗香、燒香、末香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及天香葉，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界，佛光暉暎三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人、非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種無量天花、香鬘、塗香、燒香、末香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮花、天赤蓮花、天白蓮花、天香蓮花、天黃蓮花、天紅蓮花、天金錢樹花及天香葉，并餘無量水陸生花，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸花鬘等旋轉上踊合成花臺，量等三千大千世界，垂天花蓋、寶鐸、珠幡，綺飾紛綸甚可愛樂。時，此佛土微妙莊嚴。猶如西方極樂世界，佛光暉暎三千大千物類，虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。

時，此三千大千佛土，南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，其中諸人，佛神力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。如是四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，亦以世尊神通力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千佛土，南贍部洲、東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，其中諸人，佛神力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。如是四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，亦以世尊神通力故，各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。

爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。

爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，寶性佛告普光菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶性佛告普光菩薩摩訶薩言：「善男子！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

普光聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，寶性佛告普光菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶性佛告普光菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授普光菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授普光菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，普光菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經東方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有東方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有東方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此西方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此西方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散東方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰離憂，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言：「善男子！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言：「善男子！從此北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

離憂聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離憂聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，無憂德佛告離憂菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無憂德佛告離憂菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離憂菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授離憂菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『無憂德如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，離憂菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經南方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離憂菩薩前白佛言：「世尊！從此南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散南方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，離憂及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有南方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此北方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我詞：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散南方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已退坐一面。

爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，時現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。

彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有菩薩名曰行慧，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，頂禮雙足白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言：「善男子！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今現在彼安隱住持，將為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

行慧聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慧聞已，歡喜踊躍重白佛言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩眾，得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在，住最後身紹尊位者。唯願慈悲哀愍垂許！」

時，寶焰佛告行慧菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶焰佛告行慧菩薩言：「善哉！善哉！今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授行慧菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮花，其花千葉眾寶莊嚴，授行慧菩薩而誨之言：「汝持此花至釋迦牟尼佛所，如我辭曰：『寶焰如來致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸大眾，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

時，行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，行慧菩薩受花奉勅，與無量百千俱胝那庾多出家、在家菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量種種花香、寶幢、幡蓋、衣服、寶飾及餘供具發引而來，所經西方殑伽沙等諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。至此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慧菩薩前白佛言：「世尊！從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，致問世尊無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮花，還散西方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮花遍諸佛土，諸花臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必得無上正等菩提。是時，行慧及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。

如是最後世界已前，所有西方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最後世界已前，所有西方一一佛土，各有如來現為大眾宣說妙法。是諸佛所亦各有一上首菩薩，見此大光、大地變動及佛身相，前詣佛所白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，彼彼佛各各報言：「於此東方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於此東方有堪忍世界，佛號釋迦牟尼，將為菩薩說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩聞已歡喜，各各請往堪忍世界，觀禮供養佛及菩薩。彼諸如來讚善聽往，各以金色千寶蓮花而告之言：「汝可持此至彼佛所，具陳我辭：『致問無量：少病少惱、起居輕利、氣力調和、安樂住不？世事可忍不？眾生易度不？持此蓮花以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，觀彼佛土及諸菩薩，勿懷輕慢而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼土。」

一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一上首受花奉勅，各與無量無數菩薩、童男童女，辭佛持供發引而來，所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝奉花陳事。佛受花已還散西方，佛神力故，遍諸佛土，諸花臺中各有化佛，為諸菩薩說大般若波羅蜜多，令諸聞者必獲無上正等菩提。上首菩薩及諸眷屬，見已歡喜歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，退坐一面。